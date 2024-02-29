https://ukraina.ru/20240229/1053618240.html

Послание Путина, Буданов* о Залужном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 февраля

Послание Путина, Буданов* о Залужном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 февраля - 29.02.2024 Украина.ру

Послание Путина, Буданов* о Залужном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 февраля

Президент России Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию РФ. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* поддержал отставку Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-02-29T13:00

2024-02-29T13:00

2024-02-29T13:00

хроники

эксклюзив

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Президент России Владимир Путин в начале оглашения послания Федеральному собранию РФ вспомнил о Русской весне."Реализовать всё задуманное мы сможем только вместе. Мы доказали, что Россия способна отвечать на самые сложные вызовы... Мы поддержали своих братьев и сестер, в этом году исполняется десять лет легендарной Русской весне", - отметил Путин.Президент России также указал, что российский бизнес отправил за два года миллиарды рублей на поддержку бойцов СВО.Люди отправляют маскировочные сети, различные посылки из своих порой скромных запасов. Это вклад в общую победу, подчеркнул Путин.При этом на производствах трудятся в три смены, сколько нужно фронту. Вся экономика проявила гибкость и устойчивость.Президент России поблагодарил инженеров, предпринимателей за труд в интересах страны.Всё это укрепляет уверенность в том, что вместе мы все сможем. Так России удалось не только отразить угрозу глобальной эпидемии, но и показать такие качества, как солидарность, поддержка, отметил президент. Во время событий в Донбассе эти качества проявились в особой мере."Российская армия получила колоссальный боевой опыт во время спецоперации. Выросла целая плеяда командиров, берегущих людей и грамотно исполняющих свои обязанности. Мы видим, где у нас есть проблемы, понимаем, что нужно делать, эта работа ведется непрерывно", - также подчеркнул Путин.Он указал, что боевые возможности ВС России увеличились многократно."По всем направлениям войска уверенно наступают и освобождают территории. Не Россия начала эту войну, но мы сделаем всё, чтобы искоренить нацизм, защитить суверенитет наших граждан", - указал президент России.Он также сообщил, что комплекс "Сармат" поставлен в войска, и скоро оружие продемонстрируют.Также Путин указал, что боях уже применялись комплексы "Кинжал" и "Циркон". На боевом дежурстве стоят блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и другие новинки ОПК. Эти вооружения, подчеркнул президент России, подтвердили свои характеристики.Буданов* о ЗалужномСвою позицию по поводу отставки Залужного Буданов* высказал в комментарии CBC News. Он заявил, что не верит, что к увольнению экс-главокма ВСУ привели какие-то личные разногласия между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским."Отвечая на вопрос об очевидном расколе, Буданов* сказал, что вряд ли могут быть личные разногласия между мужчинами, когда один из них является "прямым подчиненным другого", - указывалось в публикацию.Он также отметил, что "Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного"."Если всё хорошо, и всё прекрасно, и всё делается правильно, то почему мы оказались в той ситуации, в которой оказались?" - отметил Буданов*.Тем временем украинские СМИ сообщают, что рядовой и офицерский состав ВСУ считает отставку Залужного с поста главкома ВСУ одной из причин бед украинской армии сегодня."Наш источник в ОП рассказал, что на имя президента поступило обращение от командиров большинства бригад ВСУ с просьбой вернуть Залужного на должность Главкома, чтобы остановить обвал фронта и поднять моральный дух в армии. Военные считают, что именно отставка Залкжного стала причиной падения Авдеевки в такой короткий срок", - написал 29 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Новый главком ВСУ Александр Сырский имеет славу "мясника" и "генерала-200" за пренебрежение жизнями военных ради выполнения задач политического руководства страны.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 7 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 1 обстрел, на горловском — 5 обстрелов и на ясиноватском — 1 обстрелы, выпустив в общей сложности 20 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 1 домостроение и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Новониколаевке 2 снаряда калибром 155 мм, по Петровскому и Кировскому района Донецка — в общей сложности 18 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки — 3 снаряда калибром 152 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём ВСУ выпустили 14 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 3; Новая Маячка — 2; Козачьи Лагеря — 3; Железный Порт — 2; Дачи — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Песчановка, Новая Маячка, Саги. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 29 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Журавлёвка – 9 артиллерийских снарядов. Также в Журавлёвке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. Над селами Веселая Лопань и Петровка системой ПВО сбито по одному БПЛА противника. Также Петровка подверглась атаке с помощью одного дрона-камикадзе. Обошлось без последствий. В селе Наумовка с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате взрыва поврежден экскаватор. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в посёлке Разумное – повреждена теплица", - писал Гладков.Кроме того, в Борисовском районе из гранатомёта обстреляли окраину села Богун-Городок – зафиксировано 29 гранатомётных выстрелов. Обошлось без последствий.Также в Волоконовском районе по селу Тишанка было выпущено 7 миномётных снарядов. Пострадавших не было. В результате обстрела в одном частном жилом домовладении были выбиты окна, посечены фасад и забор. Повреждена линия электропередачи. В настоящее время электроснабжение восстановлено. Также в селе с БПЛА сброшено одно взрывное устройство на автомобиль КАМАЗ. В результате взрыва никто не пострадал, в машине выбиты стекла."В Грайворонском городском округе в селе Мокрая Орловка с БПЛА сброшено взрывное устройство на инфраструктурный объект. В результате без электроэнергии остались 28 абонентов по одной улице села – в настоящий момент электроснабжение восстановлено. Над селом Ивановская Лисица средствами ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле. Под обстрел попала окраина села Дорогощь – зафиксировано два прилёта. По окраине села Пороз выпущен один артиллерийский снаряд. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет", - указывалось в сводке.В Корочанском районе рядом с селом Поповка был обнаружен и обезврежен взрывотехниками упавший БПЛА самолётного типа. В Краснояружском районе под миномётный обстрел попала окраина села Колотиловка – установлено 3 прилёта. В обоих района никто не пострадал, разрушений не было."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 12 миномётных снарядов, по селу Середа – 7, по МАПП "Шебекино" – 2, по селу Муром – 4 миномётных снаряда. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В хуторе Марьино противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Также по хутору выпущен один миномётный снаряд. Никто не пострадал. В результате прямого попадания снаряда поврежден гусеничный экскаватор", - сообщил Гладков.Утром 29 февраля Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки на Курскую область."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.* - лицо, внесённое Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив