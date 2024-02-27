Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля - 27.02.2024 Украина.ру
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Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля
Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля - 27.02.2024 Украина.ру
Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля
Украина.ру, 27.02.2024
2024-02-27T17:35
2024-02-27T17:35
эксклюзив
грег вайнер
джо байден
сша
владимир путин
донбасс
сво
всу
эммануэль макрон
алексей живов
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Вероятность войны с ЕвропойПрезидент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров стран Евросоюза заявил, что для победы над Россией в войне на Украине не исключена отправка в страну западных сухопутных войск.Запад рассчитывал истязать и одолеть Россию, погрузить в хаос с помощью ВСУ, говорит военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов. Но у них ломается модель поведения, они видят, что у нас – и на фронте успехи, и серьезный перелом общественного мнения.Все больше из подчинения выходят третьи страны, которые зависели от США и их союзников.И главное, подчёркивает Живов, есть ненулевая вероятность потерять Украину, а значит, придется отвечать за все, что они сделали: за тайные базы ЦРУ, которые развернули вдоль российской границы, биолаборатории по периметру бывших советских республик. За множество преступлений, которые они совершили до начала СВО, придется отвечать в международных инстанциях."Поэтому первым делом они попробуют разработать механизм возвращения беженцев, мужчин, в первую очередь, обратно на Украину. Для них это дешевле, чем отправлять свои войска.В случае отправки контингентов отдельных стран на Украину и ответного удара России по этим странам НАТО включаться не будет. Они останутся один на один с нами. Если Франция захочет померяться с нами военными потенциалами, для нее это закончится очень печально", – заявил обозреватель.При этом он призвал относиться со всей серьезностью к любому противнику, тем более к европейским странам."Мы не знаем, как быстро они могут нарастить свои военные потенциалы. Также мы забываем, что вместе с условной немецкой армией придет все немецкое оружие, а у них очень много серьезных высокоточных боеприпасов. Это и ракеты, и выстрелы для РСЗО, и ПВО.Если какая-то европейская армия будет пытаться вступить с нами в конфликт, она будет использовать свое технологическое преимущество.Конечно, по сравнению с Россией ни одно европейское государство не сможет выставить соразмерное войско. Но у противника будут свои преимущества", – сообщил Живов."Мы уничтожили биологических носителей украинского нацизма"Военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков ответил, как именно победа в Авдеевке облегчила российским войскам жизнь на других направлениях.Во-первых, отмечает Ермаков, мы уничтожили биологических носителей украинского нацизма: "очень жаль, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ не засела на коксохиме и мы их всех там не сложили".Во-вторых, еще Владимир Путин поставил самой первой целью СВО освободить Донбасс. Понятно, что для полного прекращения обстрелов Донецка нам надо выгнать ВСУ в Днепропетровскую область. Но самый мощный укрепрайон ВСУ в Авдеевке мы взяли, сказал корреспондент."У них еще остались Красногоровка, Курахово, Селидово и Красноармейск (Покровск). Красноармейск – это важный логистический центр ВСУ.Я не могу сказать, что в этом смысле взятие Авдеевки ничего не дает. Но это тактический успех. Стратегический успех – дойти до Красноармейска. Если мы туда дойдем, мы перережем большую часть их снабжения из Днепропетровска", – пояснил Ермаков.В частности, мы ослабим противнику снабжение Дзержинска (Торецка). И ВСУ точно не придет в голову больше лезть в Горловку. И мы сможем начать продвижение широким донбасским флангом в сторону Славянска и Краматорска."Понятно, что Украина не сможет оборонять каждый город даже как Авдеевку. Все-таки количество и качество ее сил упало. Большинство мотивированных солдат из свободных резервов у нее кончилось. Но работы у нас еще очень много", – предупредил корреспондент.Байден может уйти самПредставитель Демократической партии США заявляют, что республиканские законодатели вступили в сговор с Россией. Республиканцы же, в свою очередь, отвергают обвинения, которые основаны на аресте Александра Смирнова, оплачиваемого информатора ФБР.Всё это, поясняет политолог, американист Грег Вайнер, вытекает из предвыборной борьбы. 5 ноября состоятся выборы президента США, поэтому надо “валить” Байдена, надо убирать его с дороги.Помимо этого, вчера в Конгрессе прозвучало предложение об импичменте нынешнего президента США, напомнил эксперт."Фактически предложение о том, чтобы кабинет Байдена воспользовался 25-й поправкой американской конституции, чтобы сместить действующего президента с поста по состоянию здоровья.Идёт агрессивная атака на кабинет Байдена, в расчете окончательно его дискредитировать — и психологически, и психически.Кроме того, давление оказывают ещё и уголовные дела сына Байдена вкупе с делом об обращении с секретными документами. Мощный пакет. Огромное давление оказывается на демократов. Возможно, они этим и воспользуются", – допустил Вайнер.Он считает, что демократы могут каким-то образом этим воспользоваться, и Байден, например, сам сделает заявление, что он уходит по состоянию здоровья.
https://ukraina.ru/20240227/1053554362.html
https://ukraina.ru/20240227/1053535179.html
https://ukraina.ru/20240227/1053556110.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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4.7
96
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, грег вайнер, джо байден, сша, владимир путин, донбасс, сво, всу, эммануэль макрон, алексей живов, франция, нато
Эксклюзив, Грег Вайнер, Джо Байден, США, Владимир Путин, Донбасс, СВО, ВСУ, Эммануэль Макрон, Алексей Живов, Франция, НАТО

Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля

17:35 27.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вероятность войны с Европой
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров стран Евросоюза заявил, что для победы над Россией в войне на Украине не исключена отправка в страну западных сухопутных войск.
Запад рассчитывал истязать и одолеть Россию, погрузить в хаос с помощью ВСУ, говорит военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов. Но у них ломается модель поведения, они видят, что у нас – и на фронте успехи, и серьезный перелом общественного мнения.
Все больше из подчинения выходят третьи страны, которые зависели от США и их союзников.
И главное, подчёркивает Живов, есть ненулевая вероятность потерять Украину, а значит, придется отвечать за все, что они сделали: за тайные базы ЦРУ, которые развернули вдоль российской границы, биолаборатории по периметру бывших советских республик. За множество преступлений, которые они совершили до начала СВО, придется отвечать в международных инстанциях.
"Поэтому первым делом они попробуют разработать механизм возвращения беженцев, мужчин, в первую очередь, обратно на Украину. Для них это дешевле, чем отправлять свои войска.
В случае отправки контингентов отдельных стран на Украину и ответного удара России по этим странам НАТО включаться не будет. Они останутся один на один с нами. Если Франция захочет померяться с нами военными потенциалами, для нее это закончится очень печально", – заявил обозреватель.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
15:06
Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на ДнепреТа самая морская пехота ВСУ, которая штурмовала Крынки, перебрасывается под Авдеевку. Значит, на Днепре останется только их "модная" FPV-рота, которая и причиняла нам наибольшие проблемы, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
При этом он призвал относиться со всей серьезностью к любому противнику, тем более к европейским странам.
"Мы не знаем, как быстро они могут нарастить свои военные потенциалы. Также мы забываем, что вместе с условной немецкой армией придет все немецкое оружие, а у них очень много серьезных высокоточных боеприпасов. Это и ракеты, и выстрелы для РСЗО, и ПВО.
Если какая-то европейская армия будет пытаться вступить с нами в конфликт, она будет использовать свое технологическое преимущество.
Конечно, по сравнению с Россией ни одно европейское государство не сможет выставить соразмерное войско. Но у противника будут свои преимущества", – сообщил Живов.
"Мы уничтожили биологических носителей украинского нацизма"
Военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков ответил, как именно победа в Авдеевке облегчила российским войскам жизнь на других направлениях.
Во-первых, отмечает Ермаков, мы уничтожили биологических носителей украинского нацизма: "очень жаль, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ не засела на коксохиме и мы их всех там не сложили".
Во-вторых, еще Владимир Путин поставил самой первой целью СВО освободить Донбасс. Понятно, что для полного прекращения обстрелов Донецка нам надо выгнать ВСУ в Днепропетровскую область. Но самый мощный укрепрайон ВСУ в Авдеевке мы взяли, сказал корреспондент.
"У них еще остались Красногоровка, Курахово, Селидово и Красноармейск (Покровск). Красноармейск – это важный логистический центр ВСУ.
Я не могу сказать, что в этом смысле взятие Авдеевки ничего не дает. Но это тактический успех. Стратегический успех – дойти до Красноармейска. Если мы туда дойдем, мы перережем большую часть их снабжения из Днепропетровска", – пояснил Ермаков.
Тимофей Ермаков интервью
04:19
Тимофей Ермаков: Россия посадила ВСУ на шпагат по принципу программистов, чтобы без боя взять ЗапорожьеУ нас есть большое количество резервов. По некоторым данным, наше внимание может быть приковано к Северному направлению. Владимир Путин четко сказал, что буферная зона должна включать в себя контроль над Харьковом. Если мы начнем там движение, оживет район Изюма и Купянска, которые сейчас мы грамотно используем как отвлекающее направление
В частности, мы ослабим противнику снабжение Дзержинска (Торецка). И ВСУ точно не придет в голову больше лезть в Горловку. И мы сможем начать продвижение широким донбасским флангом в сторону Славянска и Краматорска.
"Понятно, что Украина не сможет оборонять каждый город даже как Авдеевку. Все-таки количество и качество ее сил упало. Большинство мотивированных солдат из свободных резервов у нее кончилось. Но работы у нас еще очень много", – предупредил корреспондент.
Байден может уйти сам
Представитель Демократической партии США заявляют, что республиканские законодатели вступили в сговор с Россией. Республиканцы же, в свою очередь, отвергают обвинения, которые основаны на аресте Александра Смирнова, оплачиваемого информатора ФБР.
Всё это, поясняет политолог, американист Грег Вайнер, вытекает из предвыборной борьбы. 5 ноября состоятся выборы президента США, поэтому надо “валить” Байдена, надо убирать его с дороги.
Помимо этого, вчера в Конгрессе прозвучало предложение об импичменте нынешнего президента США, напомнил эксперт.
"Фактически предложение о том, чтобы кабинет Байдена воспользовался 25-й поправкой американской конституции, чтобы сместить действующего президента с поста по состоянию здоровья.
Идёт агрессивная атака на кабинет Байдена, в расчете окончательно его дискредитировать — и психологически, и психически.
Кроме того, давление оказывают ещё и уголовные дела сына Байдена вкупе с делом об обращении с секретными документами. Мощный пакет. Огромное давление оказывается на демократов. Возможно, они этим и воспользуются", – допустил Вайнер.
Грег Вайнер интервью
15:53
Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать ЗеленскийДжо Байден, только моложе лет на 30 — идеальный кандидат в президенты США для Владимира Зеленского. А вот что будет с Украиной при другом лидере — большой вопрос. При этом никакой отправки войск ЕС на Украину не будет
Он считает, что демократы могут каким-то образом этим воспользоваться, и Байден, например, сам сделает заявление, что он уходит по состоянию здоровья.
 
ЭксклюзивГрег ВайнерДжо БайденСШАВладимир ПутинДонбассСВОВСУЭммануэль МакронАлексей ЖивовФранцияНАТО
 
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