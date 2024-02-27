https://ukraina.ru/20240227/1053567460.html

Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля

Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля - 27.02.2024 Украина.ру

Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля

Украина.ру, 27.02.2024

2024-02-27T17:35

2024-02-27T17:35

2024-02-27T17:35

эксклюзив

грег вайнер

джо байден

сша

владимир путин

донбасс

сво

всу

эммануэль макрон

алексей живов

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Вероятность войны с ЕвропойПрезидент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров стран Евросоюза заявил, что для победы над Россией в войне на Украине не исключена отправка в страну западных сухопутных войск.Запад рассчитывал истязать и одолеть Россию, погрузить в хаос с помощью ВСУ, говорит военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов. Но у них ломается модель поведения, они видят, что у нас – и на фронте успехи, и серьезный перелом общественного мнения.Все больше из подчинения выходят третьи страны, которые зависели от США и их союзников.И главное, подчёркивает Живов, есть ненулевая вероятность потерять Украину, а значит, придется отвечать за все, что они сделали: за тайные базы ЦРУ, которые развернули вдоль российской границы, биолаборатории по периметру бывших советских республик. За множество преступлений, которые они совершили до начала СВО, придется отвечать в международных инстанциях."Поэтому первым делом они попробуют разработать механизм возвращения беженцев, мужчин, в первую очередь, обратно на Украину. Для них это дешевле, чем отправлять свои войска.В случае отправки контингентов отдельных стран на Украину и ответного удара России по этим странам НАТО включаться не будет. Они останутся один на один с нами. Если Франция захочет померяться с нами военными потенциалами, для нее это закончится очень печально", – заявил обозреватель.При этом он призвал относиться со всей серьезностью к любому противнику, тем более к европейским странам."Мы не знаем, как быстро они могут нарастить свои военные потенциалы. Также мы забываем, что вместе с условной немецкой армией придет все немецкое оружие, а у них очень много серьезных высокоточных боеприпасов. Это и ракеты, и выстрелы для РСЗО, и ПВО.Если какая-то европейская армия будет пытаться вступить с нами в конфликт, она будет использовать свое технологическое преимущество.Конечно, по сравнению с Россией ни одно европейское государство не сможет выставить соразмерное войско. Но у противника будут свои преимущества", – сообщил Живов."Мы уничтожили биологических носителей украинского нацизма"Военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков ответил, как именно победа в Авдеевке облегчила российским войскам жизнь на других направлениях.Во-первых, отмечает Ермаков, мы уничтожили биологических носителей украинского нацизма: "очень жаль, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ не засела на коксохиме и мы их всех там не сложили".Во-вторых, еще Владимир Путин поставил самой первой целью СВО освободить Донбасс. Понятно, что для полного прекращения обстрелов Донецка нам надо выгнать ВСУ в Днепропетровскую область. Но самый мощный укрепрайон ВСУ в Авдеевке мы взяли, сказал корреспондент."У них еще остались Красногоровка, Курахово, Селидово и Красноармейск (Покровск). Красноармейск – это важный логистический центр ВСУ.Я не могу сказать, что в этом смысле взятие Авдеевки ничего не дает. Но это тактический успех. Стратегический успех – дойти до Красноармейска. Если мы туда дойдем, мы перережем большую часть их снабжения из Днепропетровска", – пояснил Ермаков.В частности, мы ослабим противнику снабжение Дзержинска (Торецка). И ВСУ точно не придет в голову больше лезть в Горловку. И мы сможем начать продвижение широким донбасским флангом в сторону Славянска и Краматорска."Понятно, что Украина не сможет оборонять каждый город даже как Авдеевку. Все-таки количество и качество ее сил упало. Большинство мотивированных солдат из свободных резервов у нее кончилось. Но работы у нас еще очень много", – предупредил корреспондент.Байден может уйти самПредставитель Демократической партии США заявляют, что республиканские законодатели вступили в сговор с Россией. Республиканцы же, в свою очередь, отвергают обвинения, которые основаны на аресте Александра Смирнова, оплачиваемого информатора ФБР.Всё это, поясняет политолог, американист Грег Вайнер, вытекает из предвыборной борьбы. 5 ноября состоятся выборы президента США, поэтому надо “валить” Байдена, надо убирать его с дороги.Помимо этого, вчера в Конгрессе прозвучало предложение об импичменте нынешнего президента США, напомнил эксперт."Фактически предложение о том, чтобы кабинет Байдена воспользовался 25-й поправкой американской конституции, чтобы сместить действующего президента с поста по состоянию здоровья.Идёт агрессивная атака на кабинет Байдена, в расчете окончательно его дискредитировать — и психологически, и психически.Кроме того, давление оказывают ещё и уголовные дела сына Байдена вкупе с делом об обращении с секретными документами. Мощный пакет. Огромное давление оказывается на демократов. Возможно, они этим и воспользуются", – допустил Вайнер.Он считает, что демократы могут каким-то образом этим воспользоваться, и Байден, например, сам сделает заявление, что он уходит по состоянию здоровья.

https://ukraina.ru/20240227/1053554362.html

https://ukraina.ru/20240227/1053535179.html

https://ukraina.ru/20240227/1053556110.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, грег вайнер, джо байден, сша, владимир путин, донбасс, сво, всу, эммануэль макрон, алексей живов, франция, нато