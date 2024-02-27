Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля
Вероятность войны с Европой
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров стран Евросоюза заявил, что для победы над Россией в войне на Украине не исключена отправка в страну западных сухопутных войск.
Запад рассчитывал истязать и одолеть Россию, погрузить в хаос с помощью ВСУ, говорит военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов. Но у них ломается модель поведения, они видят, что у нас – и на фронте успехи, и серьезный перелом общественного мнения.
Все больше из подчинения выходят третьи страны, которые зависели от США и их союзников.
И главное, подчёркивает Живов, есть ненулевая вероятность потерять Украину, а значит, придется отвечать за все, что они сделали: за тайные базы ЦРУ, которые развернули вдоль российской границы, биолаборатории по периметру бывших советских республик. За множество преступлений, которые они совершили до начала СВО, придется отвечать в международных инстанциях.
"Поэтому первым делом они попробуют разработать механизм возвращения беженцев, мужчин, в первую очередь, обратно на Украину. Для них это дешевле, чем отправлять свои войска.
В случае отправки контингентов отдельных стран на Украину и ответного удара России по этим странам НАТО включаться не будет. Они останутся один на один с нами. Если Франция захочет померяться с нами военными потенциалами, для нее это закончится очень печально", – заявил обозреватель.
15:06Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на ДнепреТа самая морская пехота ВСУ, которая штурмовала Крынки, перебрасывается под Авдеевку. Значит, на Днепре останется только их "модная" FPV-рота, которая и причиняла нам наибольшие проблемы, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
При этом он призвал относиться со всей серьезностью к любому противнику, тем более к европейским странам.
"Мы не знаем, как быстро они могут нарастить свои военные потенциалы. Также мы забываем, что вместе с условной немецкой армией придет все немецкое оружие, а у них очень много серьезных высокоточных боеприпасов. Это и ракеты, и выстрелы для РСЗО, и ПВО.
Если какая-то европейская армия будет пытаться вступить с нами в конфликт, она будет использовать свое технологическое преимущество.
Конечно, по сравнению с Россией ни одно европейское государство не сможет выставить соразмерное войско. Но у противника будут свои преимущества", – сообщил Живов.
"Мы уничтожили биологических носителей украинского нацизма"
Военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков ответил, как именно победа в Авдеевке облегчила российским войскам жизнь на других направлениях.
Во-первых, отмечает Ермаков, мы уничтожили биологических носителей украинского нацизма: "очень жаль, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ не засела на коксохиме и мы их всех там не сложили".
Во-вторых, еще Владимир Путин поставил самой первой целью СВО освободить Донбасс. Понятно, что для полного прекращения обстрелов Донецка нам надо выгнать ВСУ в Днепропетровскую область. Но самый мощный укрепрайон ВСУ в Авдеевке мы взяли, сказал корреспондент.
"У них еще остались Красногоровка, Курахово, Селидово и Красноармейск (Покровск). Красноармейск – это важный логистический центр ВСУ.
Я не могу сказать, что в этом смысле взятие Авдеевки ничего не дает. Но это тактический успех. Стратегический успех – дойти до Красноармейска. Если мы туда дойдем, мы перережем большую часть их снабжения из Днепропетровска", – пояснил Ермаков.
04:19Тимофей Ермаков: Россия посадила ВСУ на шпагат по принципу программистов, чтобы без боя взять ЗапорожьеУ нас есть большое количество резервов. По некоторым данным, наше внимание может быть приковано к Северному направлению. Владимир Путин четко сказал, что буферная зона должна включать в себя контроль над Харьковом. Если мы начнем там движение, оживет район Изюма и Купянска, которые сейчас мы грамотно используем как отвлекающее направление
В частности, мы ослабим противнику снабжение Дзержинска (Торецка). И ВСУ точно не придет в голову больше лезть в Горловку. И мы сможем начать продвижение широким донбасским флангом в сторону Славянска и Краматорска.
"Понятно, что Украина не сможет оборонять каждый город даже как Авдеевку. Все-таки количество и качество ее сил упало. Большинство мотивированных солдат из свободных резервов у нее кончилось. Но работы у нас еще очень много", – предупредил корреспондент.
Байден может уйти сам
Представитель Демократической партии США заявляют, что республиканские законодатели вступили в сговор с Россией. Республиканцы же, в свою очередь, отвергают обвинения, которые основаны на аресте Александра Смирнова, оплачиваемого информатора ФБР.
Всё это, поясняет политолог, американист Грег Вайнер, вытекает из предвыборной борьбы. 5 ноября состоятся выборы президента США, поэтому надо “валить” Байдена, надо убирать его с дороги.
Помимо этого, вчера в Конгрессе прозвучало предложение об импичменте нынешнего президента США, напомнил эксперт.
"Фактически предложение о том, чтобы кабинет Байдена воспользовался 25-й поправкой американской конституции, чтобы сместить действующего президента с поста по состоянию здоровья.
Идёт агрессивная атака на кабинет Байдена, в расчете окончательно его дискредитировать — и психологически, и психически.
Кроме того, давление оказывают ещё и уголовные дела сына Байдена вкупе с делом об обращении с секретными документами. Мощный пакет. Огромное давление оказывается на демократов. Возможно, они этим и воспользуются", – допустил Вайнер.
15:53Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать ЗеленскийДжо Байден, только моложе лет на 30 — идеальный кандидат в президенты США для Владимира Зеленского. А вот что будет с Украиной при другом лидере — большой вопрос. При этом никакой отправки войск ЕС на Украину не будет
Он считает, что демократы могут каким-то образом этим воспользоваться, и Байден, например, сам сделает заявление, что он уходит по состоянию здоровья.