Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине - 27.02.2024 Украина.ру
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Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине
Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине - 27.02.2024 Украина.ру
Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон взбодрил своими заявлениями европейских лидеров - и не только их
2024-02-27T16:50
2024-02-27T16:50
эксклюзив
эммануэль макрон
нато
конфликт
соцсети
эксперты
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На конференции в Париже глава Франции заявил о готовности некоторых стран НАТО направить военных на территорию Украины для участия в военных действиях. При этом добавил, что не все присутствующие подержали это предложение. В Кремле уже отреагировали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Макрона: "При отправке западных войск на Украину придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО". Что это было, новый виток эскалации или блеф, анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Политолог Юрий Баранчик:Запад затеял очередную интервенцию на русские земли."Где ж мы вас всех хоронить-то будем?"Илья МуромецПрезидент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил ранее "слитую" премьером Словакии Робертом Фицо информацию о готовности некоторых стран НАТО отправить военных на Украину. Подтвердил с оговорками, что пока консенсуса нет, но обсуждение ведется и "ничего исключать нельзя".С исторической точки зрения тут ничего нового нет. В полном соответствии с высказываниями Владимира Путина, отметившего элементы гражданской войны в текущем конфликте, западные интервенты снова полезли на наши исторические земли. Как это бывало всегда, хоть в Смуту, хоть в нашу Гражданскую. В той же Одессе, в некоторые моменты после революции, не считая бандитов Михаила Винницкого, действовало одновременно 5-6 властей, из которых половина была иностранцами. Как и всегда, иностранцы едут к нам, чтобы грабить, убивать и брать под контроль собственность.Технически, Запад может отправить поляков или прибалтов – была же создана трехсторонняя межнациональная бригада "ЛитПолУкрБриг", которую немедленно злые языки переименовали в "Поллитрукрбриг". Юридические механизмы присутствия поляков и литовцев, таким образом, существуют.Но вот что именно будут делать эти засланцы? Охранять Одессу или Киев? Защищать предприятия ВПК, о создании которых на украинской земле объявил "Рейнметалл" и пара других компаний? Тогда это только вопрос времени, когда по этим засланцам прилетит "Герань", в лучшем случае. И что тогда делать? Пятая статья, при всей её аморфности, тут не катит. На саму страну НАТО-то никто не нападал.Поскольку мы говорим "НАТО" и подразумеваем "США", то переводить конфликт в статус ядерного желающих будет немного. Но ничто не мешает той же Польше отправить на охрану Галиции своих военных.Правда, в этом случае тогда Украина будет уже официально считаться протекторатом, а не страной, и мы можем и вовсе исключить её из субъектов переговорного процесса. Но кого в евроатлантике волнует украинское реноме.Так что отправка натовцев на Украину ничего страшного не несет. Наоборот, в этом случае конфликт примет нужный формат - не России с ВСУ как натовской прокси, а непосредственно с самим НАТО. Вот и посмотрим тогда, кто им доктор. И как быстро тот же Макарон спрячется под мамкину юбку.Украинский блогер Сергей Иванов:Макрон объявил о коалиции для предоставления Украине ракет средней и большой дальности, а также бомб. Иными словами, Европа, наконец, понимает, что для победы над Россией нужно бить по России. Конечно, формально нам скажут про какие-то ограничения по использованию, но, я подчеркиваю, формально. И новость про обсуждение отправки в Украину войск стран НАТО это лишний раз подчеркивает. Альянс уверен, что Путин нападет.Политический обозреватель Анна Дианова:2-3 недели, майские шашлыки или НАТО введет свои войска. А также о том, каков реальный расклад для Украины на поле боя и вообще, уж коль пошли такие заявления.Просто напомню, Макрон первый, после 24.02.22, заявлял, что НАТО и Франция должны становиться на рельсы военной экономики. А еще об этом же сказал Фицо, премьер-министр Словакии.Политика страны пишет:Заявление Макрона о том, что рассматривается возможность введения войск стран НАТО в Украину (хоть, по его словам, консенсуса по этому поводу пока не достигнуто), прозвучало как сенсация.До сих пор главный тезис всех западных стран в отношении возможности непосредственного участия их армий в войне в Украине можно было описать одним словом: "никогда".О том, что армии НАТО никогда не будут воевать против России в Украине, а саму угрозу прямого столкновения Альянса и РФ нужно любым способом избежать, заявляли все лидеры ведущих западных стран.Это же (недопущение прямого столкновения) называлось и главным мотивом при задержках или прямых отказах в поставках различных западных вооружений Украине.И происходило это не потому, что во главе ведущих стран НАТО находятся русские шпионы, а по вполне очевидной причине: Россия является обладателем крупнейшего в мире ядерного арсенала, а потому прямое столкновение с ней Альянса создает крайне высокую угрозу ядерной войны со взаимным уничтожением.Тем более, что Москва на разных уровнях постоянно дает понять, что в случае войны с НАТО в силу абсолютной несоразмерности потенциалов Альянса и РФ в обычных вооружениях, Россия сразу применит ядерное оружие (не так давно об этом, например, прямо заявил Дмитрий Медведев).Аналогичные намеки звучали и на случай, если в войну вступит не весь Альянс, а отдельные его члены. В Москве также давали понять, что при таком варианте это будет расценено как объявление войны со всеми вытекающими последствиями.Именно поэтому любые намеки на участие войск НАТО в войне в Украине ранее сразу пресекались на официальном уровне.И вчерашние заявления о том, что армии стран Альянса могут быть направлены в Украину прозвучали как гром среди ясного неба.Особенно с учетом того, что буквально на днях канцлер Германии Шольц заявил, что ФРГ не даст ВСУ ракеты "Таурус", чтоб не провоцировать эскалацию в отношениях с Россией. И сразу после этого Макрон объявляет, что обсуждается отправка войск стран Альянса в Украину, что означает максимально возможную степень эскалации.Что же в реальности означают эти заявления?Тут есть как минимум два возможных объяснения.1. Ситуация на фронте для украинской армии настолько тяжелая (в том числе и по личному составу), что без прямой поддержки войск НАТО удержать оборону ВСУ не смогут. Потому Альянс и европейские страны обсуждают крайние меры в виде отправки своих армий в Украину. В таком случае заявление Макрона выглядит как попытка прозондировать реакцию и европейской общественности, и России, на такую возможность и, по итогу, уже принять окончательное решение – посылать войска или нет.2. Заявление Макрона – блеф и пиар. С одной стороны, с целью поддержать боевых дух в Украине, продемонстрировав готовность на самые решительные шаги. С другой стороны – побудить европейское общественное мнение согласится с необходимостью увеличения военных расходов и помощи Украине с аргументом "иначе нам с Россией придется воевать самим" (не так давно похожий аргумент использовал и Байден, убеждая Конгресс разблокировать помощь Украине).Однако, реакция общественности в Европе может оказаться и противоположной. Перспектива прямого столкновения с Россией с угрозой ядерного конфликта, не исключено, увеличит на Западе число сторонников скорейшего прекращение войны в Украине.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Макрон бежит спасать киевский режим. На совещании лидеров 20 стран Европы в Париже, как стало известно, обсуждался вопрос отправки войск европейских стран на Украину."Мы это обсудили, консенсус пока не достигнут, но ничего не может быть исключено. &lt;...&gt; Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не выиграла эту войну", — заявил хозяин встречи Макрон.Планы НАТО и ЕС сдал премьер Словакии Роберт Фицо:"Я просто не могу себе представить, что на территории Украины будут солдаты стран-членов НАТО… Мы очень нервничаем по поводу этого развития событий… Мы говорим нет возможному участию словацких солдат на территории Украины".Возможно, мы наблюдаем переход США к реализации сценария "Коалиция желающих". И присутствие представителя Вашингтона в лице заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена на встрече европейских лидеров тут неслучайно.Собрали же эту компанию в Париже, похоже, с намёком на ядерный потенциал Франции. Такой сигнал Москве на случай, если при участии войск ряда стран НАТО в войне на стороне Киева мы не ограничимся воздействием только на украинской территории. Видно, по собственной же оценке Запада, дела у киевского режима пошли не очень. Иначе к чему такие пожарные спасательные меры?Журналист Максим Юсин:Любопытная реакция премьер-министра Швеции на смелую (если не сказать дерзкую) инициативу президента Макрона.Особенно мне понравилась фраза про то, что отправлять войска на Украину — не шведская традиция. Будь жив Карл Двенадцатый, он бы сильно удивился, как мог его потомок забыть про Полтаву. А это на Украине как-никак…Да и французской традиции отправлять войска именно на Украину тоже нет. В 1812 году на тех территориях Российской империи, которые сегодня входят в состав Украины, действовали (причём весьма вяло) контингенты Великой армии, состоявшие в основном из австрийцев, саксонцев и других "примкнувших" к Наполеону европейцев.Что же касается основных, французских корпусов армии императора, то их традиция — это, скорее, воевать на территории современной Белоруссии. Слово Berezina даже вошло во французский язык…А вот и новость:"Премьер Швеции дал понять, что не намерен отправлять войска на Украину, о возможности чего ранее заявил Макрон."Традиция Франции — это не шведская традиция" -- заявил Ульф Кристерссон.Он считает, что вопрос отправки европейских войск "не актуален", а Украина этого не требует".Общественный деятель Дмитрий Спивак:МАКРОН РАЗДУХАРИЛСЯ.Европейские лидеры обсуждали возможность отправки своих войск в Украину.Такая информация появилась и подтвердилась после заявления премьера Словакии. Он сказал, что есть страны, которые готовы отправить свои войска в Украину, а есть страны, которые говорят "никогда", среди которых Словакия.— Президент Польши назвал дискуссию об этом "горячей", отметил, что решения нет, а энтузиазма все же немного.— Премьер-министр Нидерландов и претендент на должность генсека НАТО сказал, что вопрос отправки войск не был в центре внимания переговоров.— Официальный представитель Белого дома прокомментировал это: США не планируют отправлять ни свои, ни войска НАТО в Украину.— Макрон заявил, что пока нет консенсуса, но "ничего не можем исключать".В общем, товарищ Макрон, в погоне за исчезающим лидерством, решил всех напугать….Правда, потом сам себя испугался… мол, обсуждали, но консенсуса нет… Как-будто он заранее не знал, что консенсуса не будет. Никто в мире не собирается напрямую устраивать войну ядерных держав. Чужими руками, это пожалуйста. Самим - ни за что!Не верите? Спросите у Столтенберга. Что до Макрона, то это просто блеф и пиар.. не больше, не меньше.Орфография и пунктуация авторов сохранены
https://ukraina.ru/20240227/1053552708.html
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эксклюзив, эммануэль макрон, нато, конфликт, соцсети, эксперты
Эксклюзив, Эммануэль Макрон, НАТО, конфликт, соцсети, эксперты

Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине

16:50 27.02.2024
 
© NATO
© NATO
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Франции Эммануэль Макрон взбодрил своими заявлениями европейских лидеров - и не только их
На конференции в Париже глава Франции заявил о готовности некоторых стран НАТО направить военных на территорию Украины для участия в военных действиях. При этом добавил, что не все присутствующие подержали это предложение.
В Кремле уже отреагировали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Макрона: "При отправке западных войск на Украину придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО".
Что это было, новый виток эскалации или блеф, анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.
Политолог Юрий Баранчик:
Запад затеял очередную интервенцию на русские земли.
"Где ж мы вас всех хоронить-то будем?"
Илья Муромец
Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил ранее "слитую" премьером Словакии Робертом Фицо информацию о готовности некоторых стран НАТО отправить военных на Украину. Подтвердил с оговорками, что пока консенсуса нет, но обсуждение ведется и "ничего исключать нельзя".
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
14:43
"Недержание": Медведев рассказал о "затяжной и болезненной" проблеме МакронаЗаместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале 27 февраля отреагировал на призыв президента Франции Эммануэля Макрона отправить Киеву ракеты и военнослужащих НАТО
С исторической точки зрения тут ничего нового нет. В полном соответствии с высказываниями Владимира Путина, отметившего элементы гражданской войны в текущем конфликте, западные интервенты снова полезли на наши исторические земли. Как это бывало всегда, хоть в Смуту, хоть в нашу Гражданскую.
В той же Одессе, в некоторые моменты после революции, не считая бандитов Михаила Винницкого, действовало одновременно 5-6 властей, из которых половина была иностранцами. Как и всегда, иностранцы едут к нам, чтобы грабить, убивать и брать под контроль собственность.
Технически, Запад может отправить поляков или прибалтов – была же создана трехсторонняя межнациональная бригада "ЛитПолУкрБриг", которую немедленно злые языки переименовали в "Поллитрукрбриг". Юридические механизмы присутствия поляков и литовцев, таким образом, существуют.
Но вот что именно будут делать эти засланцы? Охранять Одессу или Киев? Защищать предприятия ВПК, о создании которых на украинской земле объявил "Рейнметалл" и пара других компаний? Тогда это только вопрос времени, когда по этим засланцам прилетит "Герань", в лучшем случае.
И что тогда делать? Пятая статья, при всей её аморфности, тут не катит. На саму страну НАТО-то никто не нападал.
Поскольку мы говорим "НАТО" и подразумеваем "США", то переводить конфликт в статус ядерного желающих будет немного. Но ничто не мешает той же Польше отправить на охрану Галиции своих военных.
Правда, в этом случае тогда Украина будет уже официально считаться протекторатом, а не страной, и мы можем и вовсе исключить её из субъектов переговорного процесса. Но кого в евроатлантике волнует украинское реноме.
Так что отправка натовцев на Украину ничего страшного не несет. Наоборот, в этом случае конфликт примет нужный формат - не России с ВСУ как натовской прокси, а непосредственно с самим НАТО. Вот и посмотрим тогда, кто им доктор. И как быстро тот же Макарон спрячется под мамкину юбку.
Украинский блогер Сергей Иванов:
Макрон объявил о коалиции для предоставления Украине ракет средней и большой дальности, а также бомб. Иными словами, Европа, наконец, понимает, что для победы над Россией нужно бить по России.
Конечно, формально нам скажут про какие-то ограничения по использованию, но, я подчеркиваю, формально. И новость про обсуждение отправки в Украину войск стран НАТО это лишний раз подчеркивает. Альянс уверен, что Путин нападет.
Политический обозреватель Анна Дианова:
2-3 недели, майские шашлыки или НАТО введет свои войска. А также о том, каков реальный расклад для Украины на поле боя и вообще, уж коль пошли такие заявления.
Просто напомню, Макрон первый, после 24.02.22, заявлял, что НАТО и Франция должны становиться на рельсы военной экономики. А еще об этом же сказал Фицо, премьер-министр Словакии.
Политика страны пишет:
Заявление Макрона о том, что рассматривается возможность введения войск стран НАТО в Украину (хоть, по его словам, консенсуса по этому поводу пока не достигнуто), прозвучало как сенсация.
До сих пор главный тезис всех западных стран в отношении возможности непосредственного участия их армий в войне в Украине можно было описать одним словом: "никогда".
О том, что армии НАТО никогда не будут воевать против России в Украине, а саму угрозу прямого столкновения Альянса и РФ нужно любым способом избежать, заявляли все лидеры ведущих западных стран.
Это же (недопущение прямого столкновения) называлось и главным мотивом при задержках или прямых отказах в поставках различных западных вооружений Украине.
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
14:00
"Он сошёл с ума": французский политик предупредил о последствиях заявления Макрона Президент Франции Эммануэль Макрон сошел с ума, заявляя об отправке западных войск на Украину, написал 27 февраля лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
И происходило это не потому, что во главе ведущих стран НАТО находятся русские шпионы, а по вполне очевидной причине: Россия является обладателем крупнейшего в мире ядерного арсенала, а потому прямое столкновение с ней Альянса создает крайне высокую угрозу ядерной войны со взаимным уничтожением.
Тем более, что Москва на разных уровнях постоянно дает понять, что в случае войны с НАТО в силу абсолютной несоразмерности потенциалов Альянса и РФ в обычных вооружениях, Россия сразу применит ядерное оружие (не так давно об этом, например, прямо заявил Дмитрий Медведев).
Аналогичные намеки звучали и на случай, если в войну вступит не весь Альянс, а отдельные его члены. В Москве также давали понять, что при таком варианте это будет расценено как объявление войны со всеми вытекающими последствиями.
Именно поэтому любые намеки на участие войск НАТО в войне в Украине ранее сразу пресекались на официальном уровне.
И вчерашние заявления о том, что армии стран Альянса могут быть направлены в Украину прозвучали как гром среди ясного неба.
Особенно с учетом того, что буквально на днях канцлер Германии Шольц заявил, что ФРГ не даст ВСУ ракеты "Таурус", чтоб не провоцировать эскалацию в отношениях с Россией. И сразу после этого Макрон объявляет, что обсуждается отправка войск стран Альянса в Украину, что означает максимально возможную степень эскалации.
Что же в реальности означают эти заявления?
Тут есть как минимум два возможных объяснения.
1. Ситуация на фронте для украинской армии настолько тяжелая (в том числе и по личному составу), что без прямой поддержки войск НАТО удержать оборону ВСУ не смогут. Потому Альянс и европейские страны обсуждают крайние меры в виде отправки своих армий в Украину. В таком случае заявление Макрона выглядит как попытка прозондировать реакцию и европейской общественности, и России, на такую возможность и, по итогу, уже принять окончательное решение – посылать войска или нет.
2. Заявление Макрона – блеф и пиар. С одной стороны, с целью поддержать боевых дух в Украине, продемонстрировав готовность на самые решительные шаги. С другой стороны – побудить европейское общественное мнение согласится с необходимостью увеличения военных расходов и помощи Украине с аргументом "иначе нам с Россией придется воевать самим" (не так давно похожий аргумент использовал и Байден, убеждая Конгресс разблокировать помощь Украине).
Однако, реакция общественности в Европе может оказаться и противоположной. Перспектива прямого столкновения с Россией с угрозой ядерного конфликта, не исключено, увеличит на Западе число сторонников скорейшего прекращение войны в Украине.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:
Макрон бежит спасать киевский режим. На совещании лидеров 20 стран Европы в Париже, как стало известно, обсуждался вопрос отправки войск европейских стран на Украину.
"Мы это обсудили, консенсус пока не достигнут, но ничего не может быть исключено. <...> Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не выиграла эту войну", — заявил хозяин встречи Макрон.
Планы НАТО и ЕС сдал премьер Словакии Роберт Фицо:
"Я просто не могу себе представить, что на территории Украины будут солдаты стран-членов НАТО… Мы очень нервничаем по поводу этого развития событий… Мы говорим нет возможному участию словацких солдат на территории Украины".
Возможно, мы наблюдаем переход США к реализации сценария "Коалиция желающих". И присутствие представителя Вашингтона в лице заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена на встрече европейских лидеров тут неслучайно.
Собрали же эту компанию в Париже, похоже, с намёком на ядерный потенциал Франции. Такой сигнал Москве на случай, если при участии войск ряда стран НАТО в войне на стороне Киева мы не ограничимся воздействием только на украинской территории. Видно, по собственной же оценке Запада, дела у киевского режима пошли не очень. Иначе к чему такие пожарные спасательные меры?
Журналист Максим Юсин:
Любопытная реакция премьер-министра Швеции на смелую (если не сказать дерзкую) инициативу президента Макрона.
Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
12:23
Играет в военачальника - Ле Пен о заявлении Макрона об отправке войск на УкраинуПрезидент Франции Эммануэль Макрон играет в военачальника и говорит о возможной отправке западных войск на Украину, написала 27 февраля глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен в соцсети Х
Особенно мне понравилась фраза про то, что отправлять войска на Украину — не шведская традиция. Будь жив Карл Двенадцатый, он бы сильно удивился, как мог его потомок забыть про Полтаву. А это на Украине как-никак…
Да и французской традиции отправлять войска именно на Украину тоже нет. В 1812 году на тех территориях Российской империи, которые сегодня входят в состав Украины, действовали (причём весьма вяло) контингенты Великой армии, состоявшие в основном из австрийцев, саксонцев и других "примкнувших" к Наполеону европейцев.
Что же касается основных, французских корпусов армии императора, то их традиция — это, скорее, воевать на территории современной Белоруссии. Слово Berezina даже вошло во французский язык…
А вот и новость:
"Премьер Швеции дал понять, что не намерен отправлять войска на Украину, о возможности чего ранее заявил Макрон.
"Традиция Франции — это не шведская традиция" -- заявил Ульф Кристерссон.
Он считает, что вопрос отправки европейских войск "не актуален", а Украина этого не требует".
Общественный деятель Дмитрий Спивак:
МАКРОН РАЗДУХАРИЛСЯ.
Европейские лидеры обсуждали возможность отправки своих войск в Украину.Такая информация появилась и подтвердилась после заявления премьера Словакии. Он сказал, что есть страны, которые готовы отправить свои войска в Украину, а есть страны, которые говорят "никогда", среди которых Словакия.
— Президент Польши назвал дискуссию об этом "горячей", отметил, что решения нет, а энтузиазма все же немного.
— Премьер-министр Нидерландов и претендент на должность генсека НАТО сказал, что вопрос отправки войск не был в центре внимания переговоров.
— Официальный представитель Белого дома прокомментировал это: США не планируют отправлять ни свои, ни войска НАТО в Украину.
— Макрон заявил, что пока нет консенсуса, но "ничего не можем исключать".
В общем, товарищ Макрон, в погоне за исчезающим лидерством, решил всех напугать….
Правда, потом сам себя испугался… мол, обсуждали, но консенсуса нет… Как-будто он заранее не знал, что консенсуса не будет. Никто в мире не собирается напрямую устраивать войну ядерных держав. Чужими руками, это пожалуйста. Самим - ни за что!
Не верите? Спросите у Столтенберга. Что до Макрона, то это просто блеф и пиар.. не больше, не меньше.
Орфография и пунктуация авторов сохранены
 
ЭксклюзивЭммануэль МакронНАТОконфликтсоцсетиэксперты
 
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