https://ukraina.ru/20240227/1053548703.html

Умерить амбиции и стать нейтральными. Американские СМИ предлагают, что делать с Украиной после Авдеевки

Умерить амбиции и стать нейтральными. Американские СМИ предлагают, что делать с Украиной после Авдеевки - 27.02.2024 Украина.ру

Умерить амбиции и стать нейтральными. Американские СМИ предлагают, что делать с Украиной после Авдеевки

После того как Вооруженные силы России взяли контроль над Авдеевкой, американские СМИ задумались над тем, не пора ли заморозить или даже разрешить конфликт, но так, чтобы и Киев, и его западные покровители могли представить это как победу

2024-02-27T13:26

2024-02-27T13:26

2024-02-27T15:32

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россия

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сша

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нейтралитет

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Россия отбила Авдеевку, и это стало ее крупнейшим военным достижением за девять месяцев, пишет в публикации от 27 февраля американский Time. Это вынудило президента Украины Владимира Зеленского признать новую военную реальность, а администрацию США перейти к новой стратегии, которая заключается в том, чтобы поддерживать оборону Украины до окончания президентских выборов в Соединенных Штатах, отмечает издание.По мнению авторов издания, эта стратегия кажется весьма разумной, но таит в себе один катастрофический изъян.Почему Украина не может победить Россию?Time признает, что в США есть сторонники полной победы Украины. Они питают надежды, которые варьируются от чрезмерно оптимистичных до фантастических, отмечает издание. Как пример фантастической идеи в публикации приводится высказывание генерала армии США в отставке Бена Ходжеса о том, что Россию можно победить и даже вытеснить из Крыма с помощью ракетных ударов большой дальности."Это полная чушь. Украинцы добились некоторых успехов в операциях против российского Черноморского флота, но, чтобы вернуть Крым, им нужно будет иметь возможность осуществить массированный десант — исключительно сложную операцию, далеко превосходящую их возможности с точки зрения наличия боевых кораблей и личного состава ВМС. А нападения на российскую инфраструктуру — это булавочные уколы, учитывая размеры и ресурсы России", - полагают авторы публикации.По их мнению, более реалистично выглядит идея о том, что, уйдя в оборону в этом году, украинцы могут нанести россиянам такие потери, что, если им будет предоставлено больше западного вооружения, они смогут успешно контратаковать в 2025 году."Однако это зависит от того, как русские будут вести игру в ответ на те лекала, по которым хотят играть Киев и Вашингтон", - признает издание.Что делать?Администрация президента Джо Байдена совершенно правильно предупреждает о том, что без дальнейшей масштабной военной помощи США украинское сопротивление, скорее всего, в этом году рухнет, констатирует Time. При этом издание добавляет, что официальные лица США также должны признать, что, даже если Соединенные Штаты сейчас помогут Киеву, реальных шансов на полную победу Украины нет ни в следующем году, ни через год.Это не значит, что Украине следует предложить формально отказаться от потерянных территорий. Это значит, что территориальный вопрос придется отложить до будущих переговоров, отмечает издание, ссылаясь на пример Кипра, который с 1974 года разделен между признанной международным сообществом Греческой Республикой Кипр и Турецкой Республикой Северного Кипра.По словам американских журналистов, у администрации Байдена есть серьезный стимул проверить президента Владимира Путина на искренность или неискренность его заявлений о том, что Россия готова к мирным переговорам. При этом они отмечают, что успешный мирный процесс потребует некоторых болезненных уступок со стороны Украины и Запада.С другой стороны, от Путина нужно потребовать отказа от плана, с которым он начал специальную военную операцию, т. е. "превращения всей Украины в вассальное государство России" и одновременно признания территориальной целостности Украины внутри нынешних фактических границ, предлагает американское издание."Утраченные украинские территории уже потеряны. А членство Украины в НАТО бессмысленно, если Альянс не готов послать свои войска воевать за нее против России. Прежде всего следует понимать, что каким бы болезненным ни было мирное соглашение сегодня, оно станет гораздо более болезненным, если конфликт продолжится и Украина потерпит поражение", - резюмирует Time.Сделать из Украины ФинляндиюТем временем автор статьи, опубликованной в американском издании Responsible Statecraft считает, что во избежание длительного конфликта с РФ Украина должна пойти путем Финляндии, который та избрала в годы холодной войны.Он напоминает недавнее заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что "Украина сегодня близка к НАТО как никогда прежде" и вопрос не в том вступит ли она в блок, а в том, когда это произойдет.Но это не лучший путь, так как дальнейшая экспансия НАТО снова создаст условия для роста напряженности и разжигания конфликта, отмечается в статье американского издания."Россия не станет молча наблюдать за тем, как Украина вступает во вражеский лагерь. Второй этап СВО вполне вероятен, и произойти он может либо до официального вступления Киева в Альянс, либо после", - говорится в публикации.Другое решение, которое вполне может обеспечить Украине безопасность, не усугубляя при этом обеспокоенность России – это ее "финляндизация", полагает автор статьи.Он напоминает, что в годы холодной войны Финляндия была, по сути, нейтральной страной, которая не высказывала свою официальную позицию по актуальным вопросам и старалась не критиковать Советский Союз. Финны сопротивлялись давлению и призывам вступить в НАТО или в Варшавский договор.Лучший способ для Киева избежать длительного конфликта с Москвой — пойти тем же путем, который избрал Хельсинки в годы холодной войны, предлагает Responsible Statecraft.Автор статьи предлагает Украине "финляндизироваться": стать буферной зоной между Россией и ЕС, не вступая в НАТО и сохраняя нейтралитет.Автор публикации допускает, что скоро и Украина окажется в такой же ситуации, "находясь рядом с мощной и непредсказуемой великой державой". Она должна сделать такой же выбор, а Соединенные Штаты обязаны ей в этом помочь, отмечает он.Хорошая сторона финляндизации Украины в том, что она "не окажется под пятой у России", хотя ей не будет позволено присоединиться к Западу, считает автор Responsible Statecraft."Если Вашингтон возглавит усилия по утверждению прочного нейтралитета Украины, по ее финляндизации, обеспокоенность русских удастся устранить, не провоцируя ее. Финляндизация Украины — это лучший исход для всех вовлеченных в данный конфликт, в том числе для украинского народа. Разочарование из-за отказа во вступлении в НАТО можно будет свести на нет четким осознанием того, что для Украины это лучший путь к миру и стабильности", - резюмирует издание.

https://ukraina.ru/20240227/1053543597.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, авдеевка, сша, финляндия, нейтралитет