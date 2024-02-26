https://ukraina.ru/20240226/1053539938.html

Фицо: у ЕС и НАТО нет плана по завершению боевых действий – только война

Фицо: у ЕС и НАТО нет плана по завершению боевых действий – только война - 26.02.2024 Украина.ру

Фицо: у ЕС и НАТО нет плана по завершению боевых действий – только война

У Евросоюза и НАТО отсутствуют планы по прекращению боевых действий на Украине, нет тезиса и о переговорах с Россией. Это шокирует премьер-министра Словакии Роберта Фицо

2024-02-26T20:03

2024-02-26T20:03

2024-02-26T20:03

новости

роберт фицо

словакия

украина

нато

сво

переговоры

евросоюз

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101733/75/1017337528_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_4b3c173714453be2f9bfcaa043558a96.jpg

Выступая перед журналистами в Париже, он заявил, что глубоко обеспокоен теми рисками, которые возрастают в мире с каждым днём. Присутствие возможных иностранных войск стран-членов НАТО и ЕС для Словакии создает риски безопасности, потому как они могут и будут представлять интерес для российской стороны. Премьер признался, что он не представляет себе, что на территории Украины окажутся военнослужащие стран-членов альянса. Сегодня в Словакии не видят никаких перспектив мирных переговоров, поэтому страна отказывается от возможности сотрудничества с Украиной в виде участия словацких войск в вооружённых силах страны.Ранее премьер Словакии Фицо заявлял, что условия мира на Украине будет диктовать Россия.

https://ukraina.ru/20240224/1053498565.html

словакия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, роберт фицо, словакия, украина, нато, сво, переговоры, евросоюз, война