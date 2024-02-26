Фицо: у ЕС и НАТО нет плана по завершению боевых действий – только война - 26.02.2024 Украина.ру
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Фицо: у ЕС и НАТО нет плана по завершению боевых действий – только война
Фицо: у ЕС и НАТО нет плана по завершению боевых действий – только война - 26.02.2024 Украина.ру
Фицо: у ЕС и НАТО нет плана по завершению боевых действий – только война
У Евросоюза и НАТО отсутствуют планы по прекращению боевых действий на Украине, нет тезиса и о переговорах с Россией. Это шокирует премьер-министра Словакии Роберта Фицо
2024-02-26T20:03
2024-02-26T20:03
новости
роберт фицо
словакия
украина
нато
сво
переговоры
евросоюз
война
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Выступая перед журналистами в Париже, он заявил, что глубоко обеспокоен теми рисками, которые возрастают в мире с каждым днём. Присутствие возможных иностранных войск стран-членов НАТО и ЕС для Словакии создает риски безопасности, потому как они могут и будут представлять интерес для российской стороны. Премьер признался, что он не представляет себе, что на территории Украины окажутся военнослужащие стран-членов альянса. Сегодня в Словакии не видят никаких перспектив мирных переговоров, поэтому страна отказывается от возможности сотрудничества с Украиной в виде участия словацких войск в вооружённых силах страны.Ранее премьер Словакии Фицо заявлял, что условия мира на Украине будет диктовать Россия.
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новости, роберт фицо, словакия, украина, нато, сво, переговоры, евросоюз, война
Новости, Роберт Фицо, Словакия, Украина, НАТО, СВО, переговоры, Евросоюз, война

Фицо: у ЕС и НАТО нет плана по завершению боевых действий – только война

20:03 26.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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У Евросоюза и НАТО отсутствуют планы по прекращению боевых действий на Украине, нет тезиса и о переговорах с Россией. Это шокирует премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Выступая перед журналистами в Париже, он заявил, что глубоко обеспокоен теми рисками, которые возрастают в мире с каждым днём.
"Когда я говорю о прекращении огня, нас шокирует то, что у лидеров ЕС и НАТО нет тезиса о переговорах. Ни одного слова о мире, что нужно договариваться. Всегда только "война война война", – сказал он.
Присутствие возможных иностранных войск стран-членов НАТО и ЕС для Словакии создает риски безопасности, потому как они могут и будут представлять интерес для российской стороны.
Премьер признался, что он не представляет себе, что на территории Украины окажутся военнослужащие стран-членов альянса.
"Что если эти солдаты окажутся в непосредственной близости от словацких границ? Как будут защищены наши интересы, если у нас нет системы противовоздушной обороны? Ещё хотелось бы спросить, куда это всё идёт?", – задаётся вопросами Фицо.
Сегодня в Словакии не видят никаких перспектив мирных переговоров, поэтому страна отказывается от возможности сотрудничества с Украиной в виде участия словацких войск в вооружённых силах страны.
Ранее премьер Словакии Фицо заявлял, что условия мира на Украине будет диктовать Россия.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
24 февраля, 13:48
Принесем войну в Германию. Сара Вагенкнехт о передаче ракет Taurus Украине В случае передачи немецких крылатых ракет Taurus Украине, война может перенестись не только на Украину и Россию, но и на Германию. Такие опасения высказала немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру
 
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