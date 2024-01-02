https://ukraina.ru/20240102/1052539310.html

Премьер Словакии Фицо: условия мира на Украине будет диктовать Россия

Премьер Словакии Фицо: условия мира на Украине будет диктовать Россия - 02.01.2024 Украина.ру

Премьер Словакии Фицо: условия мира на Украине будет диктовать Россия

Не Европейский союз или какая-либо другая сила в мире будут диктовать условия мира на Украине. Об этом в интервью словацкому телеканалу ta3 заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо

2024-01-02T17:20

2024-01-02T17:20

2024-01-02T17:21

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Ранее словацкий политик заявлял, что можно влить на Украину все оружие мира, но и тогда Россия не будет побеждена в военном отношении.Ранее Роберт Фицо заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в Альянсе.Мы можем влить туда всё оружие мира, все деньги, и Россия никогда не будет Накануне На встрече с военными в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин ситуация на поле боя постепенно меняется, и украинская армия сдувается. Путин обратил внимание на нехватку боеприпасов для ВСУ, что вызвано тем, что украинские военные тратят боеприпасы быстрее, чем их успевают произвести США и другие западные союзники Киева.

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новости, словакия, роберт фицо, россия, евросоюз