Премьер Словакии Фицо: условия мира на Украине будет диктовать Россия - 02.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240102/1052539310.html
Премьер Словакии Фицо: условия мира на Украине будет диктовать Россия
Премьер Словакии Фицо: условия мира на Украине будет диктовать Россия - 02.01.2024 Украина.ру
Премьер Словакии Фицо: условия мира на Украине будет диктовать Россия
Не Европейский союз или какая-либо другая сила в мире будут диктовать условия мира на Украине. Об этом в интервью словацкому телеканалу ta3 заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо
2024-01-02T17:20
2024-01-02T17:21
новости
словакия
роберт фицо
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101543/14/1015431452_0:138:2668:1638_1920x0_80_0_0_e0f7cb12811510ff184e85fa3820950a.jpg
Ранее словацкий политик заявлял, что можно влить на Украину все оружие мира, но и тогда Россия не будет побеждена в военном отношении.Ранее Роберт Фицо заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в Альянсе.Мы можем влить туда всё оружие мира, все деньги, и Россия никогда не будет Накануне На встрече с военными в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин ситуация на поле боя постепенно меняется, и украинская армия сдувается. Путин обратил внимание на нехватку боеприпасов для ВСУ, что вызвано тем, что украинские военные тратят боеприпасы быстрее, чем их успевают произвести США и другие западные союзники Киева.
https://ukraina.ru/20240102/1052530254.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101543/14/1015431452_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_3e092f8df8c18ac826616cd0761eedfe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, словакия, роберт фицо, россия, евросоюз
Новости, Словакия, Роберт Фицо, Россия, Евросоюз

Премьер Словакии Фицо: условия мира на Украине будет диктовать Россия

17:20 02.01.2024 (обновлено: 17:21 02.01.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
Не Европейский союз или какая-либо другая сила в мире будут диктовать условия мира на Украине. Об этом в интервью словацкому телеканалу ta3 заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо
"Думаю, что мы подходим к периоду, когда условия урегулирования конфликта на Украине, к сожалению, не будет ни в коем случае ставить Европейский союз или кто-то другой. Их будет ставить, вероятно, Российская Федерация", - сказал политик.
Ранее словацкий политик заявлял, что можно влить на Украину все оружие мира, но и тогда Россия не будет побеждена в военном отношении.
Ранее Роберт Фицо заявлял, что вхождение Украины в состав НАТО ознаменует начало Третьей мировой войны, поэтому Словакия не поддержит решение о членстве Киева в Альянсе.
Мы можем влить туда всё оружие мира, все деньги, и Россия никогда не будет Накануне На встрече с военными в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин ситуация на поле боя постепенно меняется, и украинская армия сдувается.
Путин обратил внимание на нехватку боеприпасов для ВСУ, что вызвано тем, что украинские военные тратят боеприпасы быстрее, чем их успевают произвести США и другие западные союзники Киева.
- РИА Новости, 1920, 02.01.2024
04:02
"Эпоха вырождения" и "неудавшееся государство". Украинские эксперты и политики о перспективах УкраиныНа Украине обсуждают, каким образом столь воспеваемая прежде демократия легко уступила место авторитарному режиму, сменит ли его военная хунта и чем грозит стране продолжение конфликта
 
НовостиСловакияРоберт ФицоРоссияЕвросоюз
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:05Фронтовые дороги СВО. Все оттенки главного
18:00Новая атака на Белгород, блокпосты в Киеве. Итоги 2 января на Украине
18:00"Секретный фарватер" из XX века в век XXI
17:20Премьер Словакии Фицо: условия мира на Украине будет диктовать Россия
16:37В Верховной Раде назвали рекордными расходы бюджета Украины в прошлом году
15:47"Русский салат": загадочный шедевр француза Люсьена Оливье
15:16Пока продолжается война: Турция закрыла свои проливы для британского подарка Киеву
14:42В Белгороде третий раз за сутки зазвучала сирена воздушной тревоги
14:06ВКС России накрыли производство ракет и БПЛА в Киеве
13:03Дед Мороз и Снегурочка: борьба полов и другие интриги
13:03Безумнее предыдущих: Маск сделал прогноз на 2024 год
13:02Внешняя "правда" Зеленского и риски для его власти в новом году
13:01Предостережение Зеленскому, сход боеприпаса, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 января
12:51Помощи не будет: экс-посол США при НАТО предрек скорое поражение ВСУ
12:20Сдержать агрессора: в Госдуме ответили на "утечки" от террориста Зеленского
11:44Киев в дыму: воздушная тревога на Украине установила новый рекорд
11:04Зимой ВСУ будут дальше деградировать: военный эксперт назвал направление главного удара ВС России
10:32ВСУ идут в эмоциональные атаки: военный эксперт о том, как Россия ломает три центра сопротивления Украины
10:26Взрывы в Киеве, Зеленский недоволен. Главное на Украине на утро 2 января
10:08"Забудьте о деоккупации": Зеленский раскрыл причину провала наступления ВСУ
Лента новостейМолния