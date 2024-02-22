"Я ясно дал понять": Дональд Туск отказался встречаться с Зеленским на границе
Премьер-министр Польши Дональд Туск завил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским на польско-украинской границе не состоится, сообщили 22 февраля журналисты PolsatNews
"В эти дни, в эти недели судьба Украины висит на волоске. Мне не нужно никого убеждать, что наши судьбы тоже висят на волоске", - заявил Туск.
При этом глава правительства Польши сообщил, что встреча представителей правительств Польши и Украины состоится в Варшаве лишь через месяц – 28 марта.
"Я ясно дал понять. Я нахожусь в контакте с Европейской комиссией, это наша совместная договоренность с президентом Дудой [...] Нам ведь не нужно символизма в отношениях", - заявил польский премьер.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Польши Дональда Туска приехать на границу, чтобы утихомирить протесты польских фермеров и перевозчиков.
"Прошу тебя, Дональд (Туск. - Ред.), господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей (Дуда. - Ред.), господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", – сказал Зеленский в видеообращении.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак 21 февраля заявил, что Польша может ввести дополнительные ограничения на ввоз украинской агропродукции, если Украина откажется договариваться.