"Я ясно дал понять": Дональд Туск отказался встречаться с Зеленским на границе - 22.02.2024 Украина.ру
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"Я ясно дал понять": Дональд Туск отказался встречаться с Зеленским на границе
"Я ясно дал понять": Дональд Туск отказался встречаться с Зеленским на границе - 22.02.2024 Украина.ру
"Я ясно дал понять": Дональд Туск отказался встречаться с Зеленским на границе
Премьер-министр Польши Дональд Туск завил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским на польско-украинской границе не состоится, сообщили 22 февраля журналисты PolsatNews
2024-02-22T17:21
2024-02-22T17:21
новости
польша
украина
туск
анджей дуда
владимир зеленский
граница
государственная граница
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При этом глава правительства Польши сообщил, что встреча представителей правительств Польши и Украины состоится в Варшаве лишь через месяц – 28 марта."Я ясно дал понять. Я нахожусь в контакте с Европейской комиссией, это наша совместная договоренность с президентом Дудой [...] Нам ведь не нужно символизма в отношениях", - заявил польский премьер.Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Польши Дональда Туска приехать на границу, чтобы утихомирить протесты польских фермеров и перевозчиков."Прошу тебя, Дональд (Туск. - Ред.), господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей (Дуда. - Ред.), господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", – сказал Зеленский в видеообращении.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак 21 февраля заявил, что Польша может ввести дополнительные ограничения на ввоз украинской агропродукции, если Украина откажется договариваться.
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новости, польша, украина, туск, анджей дуда, владимир зеленский, граница, государственная граница
Новости, Польша, Украина, Туск, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, граница, государственная граница

"Я ясно дал понять": Дональд Туск отказался встречаться с Зеленским на границе

17:21 22.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Европы в Брюсселе
Заседание Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Дональд Туск завил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским на польско-украинской границе не состоится, сообщили 22 февраля журналисты PolsatNews
"В эти дни, в эти недели судьба Украины висит на волоске. Мне не нужно никого убеждать, что наши судьбы тоже висят на волоске", - заявил Туск.
При этом глава правительства Польши сообщил, что встреча представителей правительств Польши и Украины состоится в Варшаве лишь через месяц – 28 марта.
"Я ясно дал понять. Я нахожусь в контакте с Европейской комиссией, это наша совместная договоренность с президентом Дудой [...] Нам ведь не нужно символизма в отношениях", - заявил польский премьер.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Польши Дональда Туска приехать на границу, чтобы утихомирить протесты польских фермеров и перевозчиков.
"Прошу тебя, Дональд (Туск. - Ред.), господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей (Дуда. - Ред.), господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", – сказал Зеленский в видеообращении.
В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.
Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак 21 февраля заявил, что Польша может ввести дополнительные ограничения на ввоз украинской агропродукции, если Украина откажется договариваться.
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Вчера, 00:56
Зерно конфликта. Почему поляки блокируют украинскую границуПольские фермеры под выкрики "Я не поддерживаю украинцев" снова устроили масштабную блокаду границы с Украиной. Поляки также перекрыли железную дорогу и высыпают зерно на землю.
 
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