https://ukraina.ru/20240222/1053477801.html

"Я ясно дал понять": Дональд Туск отказался встречаться с Зеленским на границе

"Я ясно дал понять": Дональд Туск отказался встречаться с Зеленским на границе - 22.02.2024 Украина.ру

"Я ясно дал понять": Дональд Туск отказался встречаться с Зеленским на границе

Премьер-министр Польши Дональд Туск завил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским на польско-украинской границе не состоится, сообщили 22 февраля журналисты PolsatNews

2024-02-22T17:21

2024-02-22T17:21

2024-02-22T17:21

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При этом глава правительства Польши сообщил, что встреча представителей правительств Польши и Украины состоится в Варшаве лишь через месяц – 28 марта."Я ясно дал понять. Я нахожусь в контакте с Европейской комиссией, это наша совместная договоренность с президентом Дудой [...] Нам ведь не нужно символизма в отношениях", - заявил польский премьер.Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Польши Дональда Туска приехать на границу, чтобы утихомирить протесты польских фермеров и перевозчиков."Прошу тебя, Дональд (Туск. - Ред.), господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей (Дуда. - Ред.), господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", – сказал Зеленский в видеообращении.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.Замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак 21 февраля заявил, что Польша может ввести дополнительные ограничения на ввоз украинской агропродукции, если Украина откажется договариваться.

https://ukraina.ru/20240221/1053433577.html

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новости, польша, украина, туск, анджей дуда, владимир зеленский, граница, государственная граница