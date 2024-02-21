Зеленский позвал Дуду на польско-украинскую границу, чтобы утихомирить поляков
17:59 21.02.2024 (обновлено: 19:07 21.02.2024)
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский и Дуда
© Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский полагает, что личное присутствие президентов Украины и Польши поможет разрешить протесты фермеров на границе. Глава киевского режима позвал на встречу к месту эскалации обстановки Анджея Дуду и премьера Дональда Туска 21 февраля
"Прошу тебя, Дональд (прим. ред. – Туск), господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей (прим. ред. – Дуда), господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", – сказал Зеленский в видеообращении.
Он также призвал вспомнить соседей смысл слова "солидарность", заявил о "несправедливой политизации" польских протестов и высоких рисках из-за которых "общие достижения могут начать рассыпаться".
Зеленский объявил, что до 24 февраля он поручил украинскому правительству быть на границе, а также выразил готовность ехать лично.
Накануне, 20 февраля, польские фермеры заблокировали шесть КПП на границе с Украиной, через некоторые не пускали даже автобусы и легковушки. Перекрывали они и железную дорогу, высыпав из вагонов зерно.
Вторая декада акции протеста польских фермеров обернулась практически полной блокадой автомобильных переходов на границе с Украиной. 9 февраля они начали частичную блокаду на трёх КПП – "Медыка – Шегини", "Гребенное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин", 12 февраля к ним добавились переходы "Долгобычув – Угрынов" и "Зосин – Устилуг". Уже 20 февраля был заблокирован и самый мощный автомобильный КПП на польско-украинской границе – "Корчовая – Краковец".
Одним из главных требований польских фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
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