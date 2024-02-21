Зеленский позвал Дуду на польско-украинскую границу, чтобы утихомирить поляков - 21.02.2024 Украина.ру
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Зеленский позвал Дуду на польско-украинскую границу, чтобы утихомирить поляков
Зеленский позвал Дуду на польско-украинскую границу, чтобы утихомирить поляков - 21.02.2024 Украина.ру
Зеленский позвал Дуду на польско-украинскую границу, чтобы утихомирить поляков
Владимир Зеленский полагает, что личное присутствие президентов Украины и Польши поможет разрешить протесты фермеров на границе. Глава киевского режима позвал на встречу к месту эскалации обстановки Анджея Дуду и премьера Дональда Туска 21 февраля
2024-02-21T17:59
2024-02-21T19:07
новости
владимир зеленский
украина
польша
анджей дуда
протесты
фермер
экономика
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Он также призвал вспомнить соседей смысл слова "солидарность", заявил о "несправедливой политизации" польских протестов и высоких рисках из-за которых "общие достижения могут начать рассыпаться". Зеленский объявил, что до 24 февраля он поручил украинскому правительству быть на границе, а также выразил готовность ехать лично. Накануне, 20 февраля, польские фермеры заблокировали шесть КПП на границе с Украиной, через некоторые не пускали даже автобусы и легковушки. Перекрывали они и железную дорогу, высыпав из вагонов зерно.Вторая декада акции протеста польских фермеров обернулась практически полной блокадой автомобильных переходов на границе с Украиной. 9 февраля они начали частичную блокаду на трёх КПП – "Медыка – Шегини", "Гребенное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин", 12 февраля к ним добавились переходы "Долгобычув – Угрынов" и "Зосин – Устилуг". Уже 20 февраля был заблокирован и самый мощный автомобильный КПП на польско-украинской границе – "Корчовая – Краковец".Одним из главных требований польских фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
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новости, владимир зеленский, украина, польша, анджей дуда, протесты, фермер, экономика
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Польша, Анджей Дуда, протесты, фермер, экономика

Зеленский позвал Дуду на польско-украинскую границу, чтобы утихомирить поляков

17:59 21.02.2024 (обновлено: 19:07 21.02.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский и Дуда
Зеленский и Дуда
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский полагает, что личное присутствие президентов Украины и Польши поможет разрешить протесты фермеров на границе. Глава киевского режима позвал на встречу к месту эскалации обстановки Анджея Дуду и премьера Дональда Туска 21 февраля

"Прошу тебя, Дональд (прим. ред. – Туск), господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей (прим. ред. – Дуда), господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать", – сказал Зеленский в видеообращении.

Он также призвал вспомнить соседей смысл слова "солидарность", заявил о "несправедливой политизации" польских протестов и высоких рисках из-за которых "общие достижения могут начать рассыпаться".
Зеленский объявил, что до 24 февраля он поручил украинскому правительству быть на границе, а также выразил готовность ехать лично.
Накануне, 20 февраля, польские фермеры заблокировали шесть КПП на границе с Украиной, через некоторые не пускали даже автобусы и легковушки. Перекрывали они и железную дорогу, высыпав из вагонов зерно.
Вторая декада акции протеста польских фермеров обернулась практически полной блокадой автомобильных переходов на границе с Украиной. 9 февраля они начали частичную блокаду на трёх КПП – "Медыка – Шегини", "Гребенное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин", 12 февраля к ним добавились переходы "Долгобычув – Угрынов" и "Зосин – Устилуг". Уже 20 февраля был заблокирован и самый мощный автомобильный КПП на польско-украинской границе – "Корчовая – Краковец".
Одним из главных требований польских фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
польша протесты
16:55
Поляки попросили Путина разобраться с Украиной, в МИД Польши их назвали экстремистами Призыв разгневанных поляков, которые протестуют на границе с Украиной, к президенту России Владимиру Путину, в Польше расценили как экстремизм. В МИД страны допустили, что поляки якобы "действуют под влиянием российской агентуры", сообщило в среду министерство иностранных дел Польши
 
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