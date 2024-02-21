https://ukraina.ru/20240221/1053454329.html

Зеленский позвал Дуду на польско-украинскую границу, чтобы утихомирить поляков

Зеленский позвал Дуду на польско-украинскую границу, чтобы утихомирить поляков - 21.02.2024 Украина.ру

Зеленский позвал Дуду на польско-украинскую границу, чтобы утихомирить поляков

Владимир Зеленский полагает, что личное присутствие президентов Украины и Польши поможет разрешить протесты фермеров на границе. Глава киевского режима позвал на встречу к месту эскалации обстановки Анджея Дуду и премьера Дональда Туска 21 февраля

2024-02-21T17:59

2024-02-21T17:59

2024-02-21T19:07

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владимир зеленский

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анджей дуда

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экономика

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Он также призвал вспомнить соседей смысл слова "солидарность", заявил о "несправедливой политизации" польских протестов и высоких рисках из-за которых "общие достижения могут начать рассыпаться". Зеленский объявил, что до 24 февраля он поручил украинскому правительству быть на границе, а также выразил готовность ехать лично. Накануне, 20 февраля, польские фермеры заблокировали шесть КПП на границе с Украиной, через некоторые не пускали даже автобусы и легковушки. Перекрывали они и железную дорогу, высыпав из вагонов зерно.Вторая декада акции протеста польских фермеров обернулась практически полной блокадой автомобильных переходов на границе с Украиной. 9 февраля они начали частичную блокаду на трёх КПП – "Медыка – Шегини", "Гребенное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин", 12 февраля к ним добавились переходы "Долгобычув – Угрынов" и "Зосин – Устилуг". Уже 20 февраля был заблокирован и самый мощный автомобильный КПП на польско-украинской границе – "Корчовая – Краковец".Одним из главных требований польских фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

https://ukraina.ru/20240221/1053452459.html

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новости, владимир зеленский, украина, польша, анджей дуда, протесты, фермер, экономика