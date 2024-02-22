https://ukraina.ru/20240222/1053446109.html

"Зеленский скоро покинет нас". Украинские эксперты о туманных перспективах страны

"Зеленский скоро покинет нас". Украинские эксперты о туманных перспективах страны - 22.02.2024 Украина.ру

"Зеленский скоро покинет нас". Украинские эксперты о туманных перспективах страны

На Украине думают над тем, имеет ли смысл "тысячелетняя" война с Россией, кто продвигает такую идею и кому выгодна вражда двух братских народов. И констатируют иллюзорность цели непременного разрушения России силами украинцев.

2024-02-22T06:00

2024-02-22T06:00

2024-02-22T06:00

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Украинский политолог Вадим Карасев отметил, что идея бесконечной войны с Россией теряет сторонников."Наше этноцентрическое и национальное движение основывается на том, что мы тысячелетиями воюем с Россией, и задача Украины – разрушить Россию", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.По его словам, сейчас многие уже убедились, что Россию не разрушить, и убедились ценой своей жизни."Уже нет такого героического пафоса. Если война закончится и начнётся внутриполитическая жизнь, кто-то выйдет и скажет: "Идём дальше воевать Россию", я не думаю, что он получит много поддержки", - считает Карасев.Эксперт добавил, что, может быть, Россию возможно разрушить ценою Украины, но - "это пусть на Западе так думают, а я не хочу так". По словам политолога, все равно "это очень нереалистичная и иллюзорная цель", если кому-то это и выгодно, то не украинцам.Но пока ВСУ продолжают выполнять волю тех на Западе, для кого такая цена не кажется чрезмерной. Правда, действительно, воевать становится все меньше желающих. Еще меньше их будет после состоявшейся сдачи Авдеевки, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.Он отметил в своем блоге, что после "такого зверского, нечеловеческого отношения к бойцам" воевать никто не пойдет."Это надо быть не просто наивными, а совершенно глупыми тупорылыми животными, чтобы думать, что теперь кто-то пойдет на мобилизацию. Авдеевка все изменила", - заявил политолог. Он добавил, что сейчас идут массовые попытки украинских мужчин перебраться через границу, пополнять ряды бойцов некем. И предложил открыть границы и отправить на передний край пограничников, полицейских и СБУ.Вообще, по мнению Соскина, после Авдеевки будут просто "уничтожать этих, кто попытается кого-то мобилизовать". И депутаты Рады, если попробуют этот закон принять, узнают, что их ждет. Словом, "будет анархическая гражданская война", предрек эксперт.Обсуждают Мюнхенскую конференцию. Покинувший страну украинский журналист Анатолий Шарий в своем блоге отметил, что Зеленский напрасно там плоско шутил об американских сенаторах. По мнению Шария, США раздражены Зеленским, поскольку тот "начал обращаться к американским избирателям через голову американских властей"."Зеленский скоро покинет нас. Каким способом — не знаю, но запомните эти слова", - сказал Шарий в очередном выпуске своего блога. Он также подверг критике ряд высказываний Зеленского о том, что Россию будто бы "заставили отступать", что Россия где-то "отходит", и задал вопрос — с какой Россией Зеленский воюет, с той ли, с которой воюют ВСУ?Россия переходит в непрерывное наступление, в котором будет находиться два-три месяца, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, после этого США все же выделят Киеву помощь и тогда "период голодания ВСУ закончится".Правда, вопрос с американской помощью не такой простой. Могут и не выделить, а могут выделить, но не помощь. Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, например, призвал оказывать Украине помощь в кредит. Он в эфире CBS News напомнил об огромном госдолге США (более 34 триллионов долларов) и о том, что Украина богата полезными ископаемыми. Так что "помощь", может быть, обойдется дорого: придется ее обменивать на эти самые "ископаемые".И будет эта помощь не в тех объемах, что раньше, будет ниже даже в самом лучшем сценарии, сказал Бортник в эфире интернет-канала Politeka. А в худшем сценарии, по его словам, помощь будет спорадической, будет поступать время от времени — и "мы (киевский режим — Ред.) не сможем, опять-таки, рассчитывать на 230-250 миллиардов долларов, которые мы получили за первые полтора года войны".Следует помнить, что 60 процентов этих денег — кредиты, лишь сорок процентов предоставлено в виде грантов, за получение которых, впрочем, Украина должна выполнить определенные условия.Что до ситуации в стране, то эксперт отметил, что до сих пор "не устранили вопросы коррупции", и потому общество постепенно теряет доверие к власти."Начинает трещать общественный наш договор", - констатировал Бортник, пояснив, что власть обещала одно, а делает другое - "и это для нас огромная проблема".Он также прокомментировал прогноз Жозепа Борреля о "трех месяцах". Глава европейской дипломатии в ходе Мюнхенской конференции заявил, что ситуация на Украине через три месяца "уже будет решена на поле боя".По мнению Бортника, Боррель и вся брюссельская бюрократия полагают, что если Киев не получит американскую помощь в этот срок, то начнутся обвалы фронта.Политолог также подчеркнул, что самым важным ресурсом являются не снаряды и не ракеты, а доверие общества к власти.А с этим как раз дела обстоят плохо. Социологи Киевского международного института социологии (КМИС) зафиксировали падение доверия населения к национальному телемарафону, ему не доверяют почти половина украинцев. Хотя, "не доверяют" - это еще слабо сказано. "Пропаганда вызывает отвращение и злость в адрес власти", - отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Падает рейтинг Зеленского. С декабря 2023 по февраль 2024 года с 34% до 43% выросла доля тех, кто считает, что ему стоит ограничиться одним президентским сроком.Власть реагирует закручиванием гаек. Изучают вопрос, как бы запретить в стране телеграм, грозят наказаниями не только уклонистам, но и их детям, подвергают гонениям слишком свободомыслящих блогеров и политологов. Так, СБУ обвинила политического эксперта Дмитрия Корнейчука в распространении фейков о войне на Украине и дезинформации об общественно-политической ситуации в стране. В доме политолога проведены обыски, избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест.Как пишет оппозиционный телеграм-канал ЗеРада, арест политолога – "это сигнал всем ЛОМам, кто остался в стране". Ведь Корнейчук ничего такого не говорил, чего бы не говорили другие эксперты. "Сейчас власть очень боится. Слишком народ ненавидит их. Вот и объявляют врагами даже просто тех, кто критикует хоть немного", - констатируют авторы канала.

https://ukraina.ru/20240221/1053423855.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, руслан бортник, вадим карасев, дмитрий корнейчук, анатолий шарий, политика, эксперты