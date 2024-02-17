https://ukraina.ru/20240217/1053365397.html

"Несправедливое" с точки зрения Зеленского преимущество России. Как он врал на Мюнхенской конференции

"Несправедливое" с точки зрения Зеленского преимущество России. Как он врал на Мюнхенской конференции - 17.02.2024 Украина.ру

"Несправедливое" с точки зрения Зеленского преимущество России. Как он врал на Мюнхенской конференции

Украинцы, может быть, и не готовы бесконечно участвовать в военном противостоянии с Россией, но руководство Украины, по всей видимости, готово. Такой вывод напрашивается после выступления президента Владимира Зеленского в субботу, 17 февраля, на юбилейной, 60-ой Мюнхенской конференции по безопасности

2024-02-17T15:30

2024-02-17T15:30

2024-02-17T15:30

эксклюзив

владимир зеленский

мюнхенская конференция по безопасности

военная помощь

всу

авдеевка

дональд трамп

сша

владимир путин

россия

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С мюнхенской трибуны он потребовал у Запада больше дальнобойного оружия, подтвердил решимость Украины вступить в НАТО и призвал расправиться не только с президентом России Владимиром Путином, но и с Россией как государством.Прозрачный намек на толстые обстоятельства: Запад, дайте больше оружияВыступая на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский подтвердил, что на Украине наблюдается дефицит боеприпасов и вооружений. По его мнению, Россия обостряет интенсивность боевых действий именно потому, что Украине нечем ответить."Эта война в целом несправедлива, и несправедлива с точки зрения преимущества. Если у тебя артиллерия (дальностью) до 20 километров, а у России артиллерия 40 километров. Вот вам и ответ", — сказал он.По словам президента Украины, когда живой человек сражается против дальнобойных боевых систем, это "несправедливо и противоречит идеологии войны". При этом он скрыл или лукаво "пропустил", что Запад поставлял и поставляет на Украину орудия и снаряды большой дальности - до 150 км.Выпрашивая оружие у западных стран Зеленский, по всей видимости, решил поменять тактику. Он отказался комментировать проблемы с принятием в США законопроекта о помощи Украине."Я не хочу давить на США, потому что они очень много для нас сделали", - заявил глава киевского режима.Однако перед тем, как ответить на вопрос журналистов о военной помощи США, он спросил - "показывают ли нас по телевидению?", снял наушники для синхронного перевода и перешел с украинского на английский.АвдеевкаПо словам Зеленского, решение командования Вооруженных сил Украины отступать из Авдеевки продиктовано не успехом российский войск, а "искусственным дефицитом вооружения" с которым сталкиваются украинские военные."Наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения. Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает", - заявил Зеленский, намекая на ограниченные поставки западного вооружения.Зеленский признал, что отдал приказ об отводе войск с целью недопущения их окружения, но отказался признавать, что это российские военные взяли Авдеевку.Пригласил Трампа на фронтВ ответ на вопросы журналистов, Зеленский заявил, что готов отправиться на фронт вместе с экс-президентом США Дональдом Трампом и лично показать ему, что происходит на поле боя.Так Зеленский прокомментировал обещания Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа, если его снова выберут президентом США.По словам президента Украины, Трамп обещает завершить конфликт, но при этом не видел, что происходит "на самом деле"."Мы хотим, чтобы все кандидаты (в президенты США) знали, что на самом деле происходит на войне. Если Трамп приедет, я готов с ним уехать на фронт. Если у нас будет разговор о том, как закончить конфликт, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, как выглядит настоящая война", - заявил Зеленский.Трампа на фронт, а Путина — в ГаагуВыступая с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский позволил себе открытые угрозы в адрес президента России Владимира Путина.Слова и мысли нынешнего президента Украины, бывшего до этого артистом, как будто бы взяты из какого американского низкобюджетного блокбастера."У Путина впереди лишь два варианта: оказаться на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников, которые сейчас убивают для него", - безапелляционно заявил Зеленский.На этом глава киевского режима не остановился — он призвал объединить усилия в борьбе с Россией до ее полного уничтожения. По словам Зеленского, "в конечном итоге неважно, кто станет президентом России", так как каждый новый российский лидер будет вести агрессивную внешнюю политику.Таким образом, хотя того или нет, Зеленский, выступая на форуме по безопасности, призвал Западную Европу к вечной войне с Россией.МобилизацияОт ответа на один из самых болезненных вопросов для украинского общества — вопрос о мобилизации, Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции фактический ушел. Он так и не сказал, изменится ли нижняя планка призывного возраста в украинской армии с 27 до 25 лет.Вместо этого Зеленский стал рассказывать, как сложно организовать справедливую мобилизацию и обеспечить ротацию военнослужащих с передовой."Вопрос справедливых мобилизаций, там самый главный момент — вопрос ротации людей, которые устали на фронте. Физически любой человек - не украинцы, это не зависит от нации — ты устаешь, ты должен восстанавливаться", — отметил он.Президент Украины добавил, что на передовую должны выходить профессионально подготовленные военнослужащие, и от данной системы ротации зависит и мобилизация: сколько человек на фронте и сколько в резерве, которые смогут выполнять, к примеру, функции защиты.Мюнхенская площадкаМюнхенская конференция по безопасности проводится в Германии с 1963 года. Форум задуман как площадка, на которой политики, военные, представители бизнеса, неправительственных организаций и эксперты по вопросам безопасности обсуждают актуальные вопросы в сфере безопасности, вне дипломатических и протокольных требований.В 2007 году на Мюнхенской конференции выступил президент России Владимир Путин. Тогда он предложил изменить архитектуру мировой безопасности с учетом интересов России. Его обращение с трибуны Мюнхенской конференции стало знаменитым, но, к сожалению, западные страны так и не прислушались к основным тезисам российского лидера.Сегодня многие эксперты отмечают, что мюнхенская площадка, по сути, оказалась бесполезной, когда речь идет о реальном вкладе в решение мировых проблем. Ее благородный девиз "К миру через диалог" сегодня уже превратился в пустой звук, учитывая то, что, украинский конфликт 17 февраля на площадке форума обсуждался без участия России.

https://ukraina.ru/20240217/1053364100.html

https://ukraina.ru/20240216/1053333007.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности, военная помощь, всу, авдеевка, дональд трамп, сша, владимир путин, россия, мобилизация