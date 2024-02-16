https://ukraina.ru/20240216/1053343521.html

"Новые подробности заполняют пробелы в понимании". Кто сфальсифицировал дело о связях Трампа с Россией

"Новые подробности заполняют пробелы в понимании". Кто сфальсифицировал дело о связях Трампа с Россией - 16.02.2024 Украина.ру

"Новые подробности заполняют пробелы в понимании". Кто сфальсифицировал дело о связях Трампа с Россией

Заявления президента РФ Владимира Путина остаются в центре внимания на Западе

2024-02-16T15:33

2024-02-16T15:33

2024-02-16T15:33

эксклюзив

россия

сша

дональд трамп

хиллари клинтон

выборы

цру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/10/1053343746_0:225:2934:1876_1920x0_80_0_0_b6b9e2fa38a57043dcd9434dec00f0f8.jpg.webp

После слов российского лидера в интервью журналисту Павлу Зарубину о том, что Москва будет работать с любым избранным президентом США, а если выбирать из двух последних американских лидеров, то для неё предпочтительнее находящийся сейчас у власти Джо Байден, нежели его предшественник Дональд Трамп, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби призвал Путина держаться подальше от выборов в США.Любопытно, что слова чиновника демократической администрации прозвучали на фоне публикации расследования журналистов Мэтта Таибби и Алекса Гутентага, а также писателя Майкла Шелленбергера насчёт обвинения Трампа в связях с Россией, предъявленных ему в ходе избирательной кампании 2016 года.В январе 2017-го аппарат директора национальной разведки США опубликовал отчёт о якобы имевшем место влиянии России на ход президентских выборов, на которых победу одержал Трамп. Однако никаких подтверждений попыток вмешательства в избирательный процесс и сговора Трампа с РФ бывший глава ФБР, спецпрокурор Роберт Мюллер, работавший над этим делом на протяжении почти двух лет, не нашёл, о чём сказано в отчёте Министерства юстиции США, обнародованном 18 апреля 2019 года.К аналогичному выводу пришёл и спецпрокурор Джон Дарэм: ни правоохранительные органы, ни разведывательное сообщество США не располагали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года – что зафиксировано в докладе по итогам его работы, опубликованном в мае 2023 года.Комментируя доклад 2017 года, который и положил начало этому делу, один из источников, близких к постоянному спецкомитету Палаты представителей по разведке, сказал журналистам-расследователям: "Они подделали разведданные. Они представили всё так, будто Путин поддерживал Трампа. Свидетельства указывают на обратное. ЦРУ сфальсифицировали разведанные, чтобы скрыть, как Россия в 2016 году отдавала предпочтение Клинтон, а не Трампу. Россия не боялась Хиллари Клинтон. Это были отношения, которые удобны для них".Эксперты комитета говорят, что у составителей отчёта было множество данных о том, что руководство РФ расценивало Трампа как "непостоянного и ненадёжного", а Клинтон – как более приемлемую кандидатуру, управляемую фигуру, которая, вероятно, продолжила бы курс прежней администрации.Впрочем, называть Хиллари Клинтон приемлемым для России американским президентом и, уж тем более, управляемым политиком очень сложно. На фоне событий на Украине 2014 года она не проявляла симпатий к Москве, заинтересованности в налаживании диалога не демонстрировала, наоборот, выражала поддержку захватившим власть на Украине лидерам Майдана, а насчёт управляемости, - она всегда имела собственное мнение и по внутри-, и по внешнеполитическим вопросам.Разница между кандидатами в президенты 2016 года для России заключалась прежде всего в том, что Трамп был внесистемным игроком, не из среды американской элиты, руководствовавшейся антироссийской идеологией. Хиллари Клинтон, бывшая первая леди и госсекретарь США, наоборот, была её неотъемлемой частью и в случае избрания продолжила бы реализовывать этот курс, тут уж сомнений нет.Назван конкретный человек, который стоял за фальсификацией разведданных в отношении Трампа в 2016 году, - Джон Бреннан, на тот момент директор ЦРУ."Это не было расследованием о национальной безопасности, которое обернулось политическим делом. Это начиналось как политическое предприятие. Они считали, что могут навредить Трампу, это не имело ничего общего с отношениями США с Россией", — подчеркнули журналисты.В августе 2020 года появилась информация, что Дарэм допрашивал Бреннана по делу о слежке за штабом Трампа на протяжении 8 часов. Тогда же бывший юрист ФБР Кевин Клинсмит признал на заседании окружного суда в Вашингтоне, что совершил подлог документов для начала слежки американских спецслужб за штабом Трампа в 2016 году — он внёс изменения в текст электронного письма, ставшего основанием для расследования в отношении бывшего советника избирательной кампании миллионера-республиканца Картера Пейджа.Таибби, Гутентаг и Шелленбергер напоминают, что до сих пор официальная версия заключалась в том, что расследование ФБР началось после того, как сотрудники австралийской разведки сообщили американским чиновникам, что помощник Трампа хвастался австралийскому дипломату, что у России есть разоблачающие материалы о кандидате в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.Как выяснилось, Бреннан ещё до президентских выборов 2016 года обратился к партнёрам США по разведывательному альянсу "Пять глаз" – Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии – с просьбой установить слежку за 26 соратниками Трампа. Их идентифицировали как "людей, на которых можно "наткнуться", с которыми можно вступить в контакт или же которыми можно манипулировать", сказал источник. "Наткнуться" имеется ввиду, что для встречи с интересующим человеком придумывается причина с целью дальнейшего развития отношений и впоследствии получению разведданных."Они были объектами нашей собственной разведки и правоохранительных органов — объектами для сбора данных и дезинформации", — добавил собеседник.Тем самым ЦРУ действовала с нарушением американского законодательства – слежка за гражданами США без постановления суда запрещена."Новая информация заполняет многие пробелы в нашем понимании мистификации о сговоре с Россией и подтверждается показаниями, уже опубликованными в открытом доступе", – подчёркивают авторы расследования.Сбором компромата на миллиардера, пожелавшего баллотироваться на высший государственный пост, изначально занялись его недоброжелатели из Республиканской партии (тогда многие были против, чтобы он представлял партию на президентских выборах-2016). В 2015 году недоброжелатели Трампа заказали собрать его вашингтонской частной аналитической фирме Fusion GPS, позднее к этой работе подключился бывший руководитель "российского отдела" британской разведки МИ-6 Кристофер Стил и его лондонская фирма Orbis Business Intelligence.Однако когда стало ясно, что Трамп победил на внутрипартийных праймериз и будет кандидатом в президенты от республиканцев, заказчики отказались от проекта, впрочем, имевшиеся на тот момент наработки не легли в долгий ящик — инициативу перехватили демократы. Согласно подписанному соглашению Orbis стала субподрядчиком и работала на Fusion GPS, которая действовала в рамках договора с юридической фирмой Perkins Coie, представлявшей предвыборный штаб Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии. Таким образом, сбор компромата на своего политического оппонента оплачивал никто иной, как кандидат в президенты от демократов.Широкая общественность ознакомилась с "досье Стила" уже после оглашения результатов выборов в январе 2017 года в издании BuzzFeed. Трамп на тот момент ещё не вступил в должность, а спецслужбами ещё управляли люди действующего президента-демократа Барака Обамы, они-то и запустили расследование приписываемых избранному главе государства связей с Россией.

https://ukraina.ru/20230516/1046252327.html

https://ukraina.ru/20161102/1017754185.html

https://ukraina.ru/20190924/1025098874.html

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, дональд трамп, хиллари клинтон, выборы, цру