https://ukraina.ru/20240215/1053318754.html

Зеленский, фактор 20 мая и переговоры о мире

Зеленский, фактор 20 мая и переговоры о мире - 15.02.2024 Украина.ру

Зеленский, фактор 20 мая и переговоры о мире

Президентские выборы, которые, в соответствии с Конституцией, должны были состояться 31 марта, уже не состоятся – Верховная рада не профинансировала выборы, избирательный процесс не начался в последние дни прошлого года. Формально всё сделано по закону – Избирательный кодекс запрещает выборы в условиях военного положения. Но есть нюанс

2024-02-15T15:37

2024-02-15T15:37

2024-02-15T18:06

эксклюзив

украина

президент

конституция

легитимность

выборы

президентские выборы

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Ст. 20 Избирательного кодекса определяет нынешнюю ситуацию следующим образом:"- в случае введения на Украине или в отдельных её местностях военного или чрезвычайного положения избирательный процесс общегосударственных выборов и/или избирательный процесс соответствующих местных выборов, происходящих на этих территориях или их части, прекращается со дня вступления в силу соответствующего указа Президента Украины";"- решение о назначении выборов, избирательный процесс которых был прекращён либо не начался в связи с введением военного или чрезвычайного положения, принимается соответствующим субъектом их назначения не позднее месяца со дня прекращения или отмены военного или чрезвычайного положения".Тут, вероятно, можно было бы придраться к срокам продления военного положения и рассмотрения Верховной радой бюджетов на 2023 год (парламентские выборы должны были состояться 29 октября)Нюанс состоит в формальной легитимности президента, полномочия которого оканчиваются 20 мая 2024 года.С одной стороны, вроде бы всё очевидно – выборы проводить нельзя, значит полномочия главы государства автоматически продляются. По мнению заместителя главы ЦИК Украины Сергея Дубовика "нет новоизбранного после окончания военного положения состава Верховной рады – работает действующий состав. Не будет нового президента, избранного на выборах, – очередной президент продолжает выполнять свои полномочия. Конституция это чётко определяет".С другой стороны, в Ст. 83 Конституции упомянута только возможность продления полномочий парламента в момент функционирования режима военного или чрезвычайного положения: "в случае окончания срока полномочий Верховной рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения её полномочия продолжаются до дня первого заседания первой сессии Верховной рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения". А вот в V разделе Конституции, где речь идёт о полномочиях президента, такой ссылки нет.По логике, разумеется, понятно, что раз выборы проводить нельзя, то и президент сохраняет свои полномочия, но прямо это не указано, а это само по себе создаёт ситуацию неоднозначности – обычная человеческая логика в случае с юридическими проблемами не работает, так что мы имеем основания слова Дубовика игнорировать – нам бы решение Конституционного Суда по этому поводу.Пока что среди украинских юристов существует мнение, в соответствии с которым отсутствие соответствующей оговорки в Конституции не случайность, а элемент механизма, предохраняющего страну от узурпации власти, – полномочия коллегиальных органов продляются автоматически, а вот отдельных государственных деятелей… Народный депутат Александр Дубинский прямо из СИЗО пишет, что "любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом "узурпация".Эта точка зрения выглядит не слишком убедительно – если это так, то в Конституции было бы указано, что делать в случае прекращения полномочий при невозможности проведения выборов. Ст. 108 Конституции ничего такого не предполагает, она говорит о досрочном прекращении полномочий, а в определённые Конституцией сроки он "исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины". По логике, если новый президент не избран, продолжает действовать старый, даже за пределами определённого Ст. 103 Конституции сроке полномочий.Доктор философских наук Алексей Панич полагает, что "после 20 мая этого года президент Зеленский просто приобретает правовой статус acting President – лица, которое "исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины". Официально это будет не президент, а и. о. президента, но объём полномочий от того не уменьшится". Это мнение тоже не особенно убедительно, потому что Конституция как раз статус и. о. президента предусматривает – в соответствии со Ст. 112 это не кто угодно с улицы (да пусть даже и из того же кабинета), а председатель Верховной рады, причём круг его полномочий ограничен (он, например, не может "представлять государство в международных отношениях, осуществлять руководство внешнеполитической деятельностью государства, вести переговоры и заключать международные договоры Украины").В общем, вопрос достаточно серьёзный и нуждается в квалифицированном разъяснении Конституционного Суда. Пока только ходят разговоры о возможности обращения в суд представителей оппозиции. Для этого нужны подписи 50 депутатов – теоретически мандатов "Европейской солидарности" и "Батькивщины" должно хватить, но не факт, что они смогут договориться.Судя по всему, оппоненты Владимира Зеленского достаточно серьёзно относятся к перспективе завершения полномочий президента уже в текущем году. При этом они, скорее, рассчитывают на поддержку со стороны тех сил в США, которые ещё в прошлом году подталкивали Зеленского к проведению выборов.Косвенно в поддержку такой точки зрения свидетельствует кампания, направленная против украинских чиновников, имеющих родственников в России: Подоляка и, в особенности, Сырского. Расчёт, скорее всего, на то, чтобы обвинить их в связях с родственниками в России (военнослужащими) и превратить это в полноценную измену родине, выдвинув претензию действующему президенту, который взял этих людей в свою команду. Расчёт прозрачный и выглядит логичным предположение, что эту тему попытаются реализовать политически в течение нескольких месяцев.Впрочем, даже при поддержке со стороны США Рада большинством голосов должна принять как минимум два решения:- внести изменения в Избирательный Кодекс (с этим справятся – дурное дело не хитрое);- внести изменения в бюджет – тут проблемы тоже нет, но нет и денег – Зеленский и в прошлом году выражал готовность провести выборы при наличии целевой субсидии, а Запад пока готов выделять деньги только на оружие (они, в основном, вернутся в виде заказов для их же военной промышленности).Все перечисленное относится к украинской внутренней политике и интересно, главным образом, с точки зрения поржать. Но, допустим, в ноябре президентом США становится Трамп, который обещал заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией под угрозой прекращения поставок оружия.И вот тут возникает серьёзный вопрос – заставить Зеленского идти на переговоры (и даже выполнять соглашения потом) можно, но будет ли он иметь соответствующие полномочия, вот в чём вопрос? Ведь после 20 мая его легитимность будет под вопросом и даже наличие решения Конституционного Суда до конца вопрос этот не снимает…Ну, и совсем на закуску. А если (только предположим) Зеленский все же подпишет мирные соглашения (перемирие, договор о прекращении огня и так далее) не будет ли его наступающее после 20 мая нелегитимное положение основанием следующему, уже законно избранному президентом их не признавать?

https://ukraina.ru/20231214/1052056599.html

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https://ukraina.ru/20230425/1045596452.html

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эксклюзив, украина, президент, конституция, легитимность, выборы, президентские выборы