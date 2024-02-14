https://ukraina.ru/20240214/1053280921.html

Больше не мясник? Главком ВСУ Сырский уходит в оборону, но это не точно

Больше не мясник? Главком ВСУ Сырский уходит в оборону, но это не точно - 14.02.2024 Украина.ру

Больше не мясник? Главком ВСУ Сырский уходит в оборону, но это не точно

Вечером 13 февраля немецкий телеканал ZDF показал интервью нового главкома украинской армии Александра Сырского. Несмотря на то что оно было записано до назначения генерала на нынешнюю должность, в СМИ его преподнесли как первое программное заявление командующего ВСУ

2024-02-14T11:14

2024-02-14T11:14

2024-02-14T12:35

эксклюзив

александр сырский

украина

всу

главкомы

авдеевка

владимир зеленский

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ПредысторияСырский был назначен главкомом ВСУ 8 февраля этого года. Вместе с ним новые должности получил еще целый ряд украинских генералов, а президент страны Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров подтвердили, что украинской армии предстоит обновление, а решать задачи на поле боя предстоит уже новому руководству в лице Сырского и его ставленников.Буквально в первые же часы после назначения Сырского, в СМИ, в том числе западных, напомнили неоднозначные подробности биографии нового командующего: российское происхождение, отрекшиеся от него родственники, устаревший советский стиль командования и даже участие в 1986 году в параде на Красной площади в Москве.Главное, на что обратила внимание пресса, – это плохая репутация нового командующего в войсках.Дальше всех пошли американские Politico и The Washington Post, которые привели анонимные свидетельства неких вэсэушников. Они в крайне нелицеприятных выражениях охарактеризовали Сырского как "мясника" и "генерала 200", который ради достижения поставленных политическим руководством целей готов не считаться с потерями среди личного состава.Судя по всему, перебить столь неблагоприятный медийный фон при назначении Сырского и было призвано первое же его интервью, которое подчеркнуто предназначалось западной аудитории.Странности интервьюПоднаторевшим в пиаре медийщикам Зеленского и его команды на этот раз явно изменило чувство вкуса. Сырского они зачем-то усадили на горку из деревянных палет на фоне бронетехники, при этом журналист, бравший интервью, сидел напротив него на обычном стуле.Главкому явно тяжело давалось выступление на неродном украинском языке, а его мысли, как отметил телеграм-канал издания Украина.ру, "просты, как солдатская кровать и противоречат друг другу как дрон и РЭБ".Основной посыл Сырского заключался в том, что Украина теперь откладывает в долгий ящик наступательные планы и переходит к обороне из-за активизации ВС РФ и слабой помощи извне."Ситуация на фронте на данный момент оценивается как сложная. Противник сейчас наступает фактически по всей линии фронта. А мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Ситуация довольно напряженная. Нам не хватает поддержки, как я уже сказал, боеприпасов и техники. Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое есть, имеет физический срок использования. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять", - сказал он.Еще один ключевой момент – заявление генерала о ценности жизни военнослужащих, а именно о готовности пойти на отступление ради минимизации потерь.В то же время главком ВСУ не стал отказываться от неоднократно декларируемой Зеленским цели выйти на границы Украины по состоянию на 1991 год."Мы должны закончить войну выходом на наши границы. Других вариантов не рассматривается, потому что другого выхода у нас просто нет. Поэтому все общество должно сплотиться вокруг этой цели — победы", - сказал он.Неизбежность "мясных" штурмовИскренность заявлений Сырского, который хочет избавиться от репутации "мясника", уже вызвала сомнения у специалистов.Как ранее отмечал в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук, Сырский всегда принадлежал к той разновидности военачальников, которые готовы не жалеть рядовых военнослужащих для достижения цели."В любой армии есть две категории высших командиров. Первые мыслят из серии: всех в бой — бабы ещё нарожают. А вторые считают, что важно беречь людей. Сырский относится к первой категории. Поэтому я не думаю, что он порадует украинских военнослужащих, которые выходят на поле боя", - отмечал эксперт.Данную точку зрения разделяет популярный российский телеграм-канал "Старше Эдды". Автор канала полагает, что тезисы о сохранении солдатских жизней и необходимости выхода на границы Украины 1991 года – взаимоисключающие.Отмечается, что без собственного военного производства Украина представляет из себя интерес исключительно как поставщик живой силы, на котором держится киевский режим."Без снарядов и техники, точнее, при их серьезной недостаче закрывать дыры на фронте и решать боевые задачи можно исключительно "мясными" штурмами и обороной, это не просто военная необходимость, это самый важный фактор выживаемости режима", - считает автор.Сам же режим Зеленского, напомнил канал, нужен лишь для войны против России – в этом его функционал.Проверка АвдеевкойТем временем одной из самых горячих точек на карте боевых действия остается Авдеевка. По последним сообщениям российских военкоров, ВС РФ перерезали главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом. Положение ВСУ продолжает ухудшаться буквально с каждым днем.Ему вторит ресурс Deep State."Следует принимать решения, которые в первую очередь сохранят самое ценное – жизнь бойцов, и не превращать Авдеевку в очередную "крепость" с песнями и стихами", - отметили авторы.Как написал у себя в телеграм-канале военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, развитие событий в Авдеевке и покажет, насколько Сырский действительно хочет изменить свою репутацию."Вот и посмотрим, как на деле ему удастся отмыться от имиджа мясника", - написал он.

https://ukraina.ru/20240213/1053273683.html

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эксклюзив, александр сырский, украина, всу, главкомы, авдеевка, владимир зеленский