https://ukraina.ru/20240212/1053252027.html

Евгений Ющук о том, как Сырский попал на Украину и почему ВСУ теперь ждет адский бардак

Евгений Ющук о том, как Сырский попал на Украину и почему ВСУ теперь ждет адский бардак - 12.02.2024 Украина.ру

Евгений Ющук о том, как Сырский попал на Украину и почему ВСУ теперь ждет адский бардак

Чем грозят кадровые перестановки в командовании ВСУ, почему Сырский в свое время выбрал Украину, а не Россию, а также как советские военнослужащие становились украинскими офицерами после распада СССР. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2024-02-12T17:58

2024-02-12T17:58

2024-02-12T17:58

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Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) призвал не верить, что Александр Сырский "советский и российский" человек. Об этом ведомство заявило в своем телеграм-канале 11 февраля.— Евгений Леонидович, почему Сырский уехал на Украину?— Судя по открытым данным, Сырский попал на Украину, будучи еще в составе советской армии. Во времена СССР военные путешествовали по всей стране, переезжая с места на место. Они могли из Грузии отправиться на Дальний Восток. А оттуда — на Украину; далее — в Прибалтику; потом — в центральную часть России. Однако, в основном, где распад Советского союза застал людей, там они и остались служить.— Как советские военнослужащие становились украинскими?— Советскую армию после распада Союза разделили между республиками, которые стали самостоятельными государствами — не сразу, а постепенно. На это ушло 1,5–2 года. А на разделение флота — и того больше.Когда Союз распался, появились суверенные республики, каждой из которых необходимо было иметь свою собственную армию. Армия Украины на тот момент была сформирована из тех офицеров и прапорщиков, кто добровольно согласился в нее пойти. Но не все так думали. Были люди, которые думали: пусть даже определят на Север, но главное — быть в России.Хороший пример в этом смысле 98-я воздушно-десантная дивизия Советской армии. В свое время я занимался раскрытием подробностей преступления, которое совершил как раз в переходный период один из ее военнослужащих. Изучал документы, вникал в ситуацию. Поэтому могу рассказать в подробностях, как шел переход из советского в украинское, молдавское и так далее.Дивизия находилась в Одесской области, в городе Болград. Это в нескольких километрах от границы с Молдавией. Отдельные корпуса зданий, объекты дивизии располагались на территории Молдавской ССР.Когда произошёл распад Советского союза, дивизию поставили в очередь на разделение. То есть появилась уже автономная Украина, независимая Молдова, суверенная Российская Федерация, а 98-я дивизия все ещё принадлежала Советской армии и подчинялась Москве. Через полтора года часть соединения уехала в Иваново в Россию — теперь это ивановские десантники. Вторая часть осталась в Болграде и стала основой украинских аэромобильных войск. А тот "кусочек", который находился в Молдавской ССР, отошёл теперь уже независимой Молдове вместе со своими корпусами. Это что касается техники, зданий и полигонов.Если говорить о людях, то дело обстояло так. Я сейчас имею в виду офицеров, прапорщиков — тех, кто сегодня является контрактниками, а тогда был кадровыми военными или сверхсрочниками. Потому что солдаты, отслужив срочную службу, уехали домой.Так вот, военных в разделяемых воинских частях собирали на плацу и говорили, что, дескать, у нас есть декларация о суверенитете Украины, которая строит свои вооружённые силы. Те, кто хочет остаться в суверенной украинской армии, примите присягу Украине и продолжайте служить в этой стране. Те, кто хочет уехать в Россию, сделайте, грубо говоря, шаг вперед, и мы вас отправим в Россию.— Что для военных сыграло в пользу Украины?— По сути, это были военные, которые просто не захотели уезжать из хорошего климата и от имеющихся квартир. На тот момент многим казалось, что служба останется, какой была. От того, что политики сказали, что Украина — самостийная, в жизни обычных граждан в моменте не поменялось ничего. Они жили долгое время вообще по советским паспортам.Поэтому люди рассуждали с бытовой точки зрения. Зачем уезжать из "насиженного" места, из тёплого Болграда с фруктами (а в каких-то населенных пунктах Украины — и от моря), например, в ту же Сибирь или другие города России, где все придется начинать с начала.То есть это совершенно универсальная ситуация для абсолютно всех времён. Когда появляется какая-то новая структура, которая требует наличия профессиональных навыков. Туда не берут людей с улицы, в том числе командующих, офицеров. Например, у Интерпола как раз в этом была проблема после Второй мировой войны. Первому руководителю организации пеняли на то, что у него в подчинении — много полицейских, которые ранее работали в гитлеровской Германии. На что начальник отвечал, что других кадров у него просто напросто нет. Или, вспомните, советских военнослужащих Джахара Дудаева и Аслана Масхадова, которые впоследствии руководили сепаратистской Чеченской республикой. Дудаев окончил тамбовское лётное училище, после чего по всему Советскому союзу ездил. У Масхадова — похожая история была. Или, допустим, генерал Русской Императорской армии, маршал Финляндии Густав Маннергейм. Он окончил в Петербурге военное училище, 30 лет прослужил в царской армии, а потом стал президентом Финляндии. При этом Маннергейм умудрился повоевать во Второй мировой войне и за, и против немцев. Кстати, вероятно, благодаря переходу к боевым действиям против гитлеровцев он избежал Нюрнбергского трибунала или его аналога.— Сейчас на Украине объявили, что связь Сырского с Россией — это миф. Для чего это делают?— Для нас полезно, если какая-то, пусть и небольшая часть солдат ВСУ будет считать, что ими руководит предатель. Зачем нам единство украинской армии? Поэтому мы педалируем историю, что Сырский не любит украинских националистов, и у него в России остались связи.Что касается контрмер с украинской стороны, то их армия на это может посмотреть плохо. Поэтому местные пропагандисты парируют и рассказывают, что у Сырского на русской родине никого нет. Им необходимо легитимировать главнокомандующего украинской армии (ВСУ) в глазах военнослужащих, постараться не допустить подрыва доверия к нему.До 2013 года у нас с Украиной не было выраженных конфликтов. А сами украинцы считались братским народом, несмотря на происходящие в стране националистические процессы. Украинские военные в 2010 году участвовали в Параде на Красной площади на 9 мая и нормально общались с российской армией. А с 1993 и до 2015 года официально велось военно-техническое сотрудничество РФ и Украины.Позже, когда дошло до вооружённого столкновения, безусловно, я думаю, Сырский сам прервал все контакты с родственниками и друзьями в России (по крайней мере, видимые). Иначе он бы просто не сделал военную карьеру в ВСУ.— Бывший первый замминистра обороны Украины Павлюк назначен командующим сухопутными войсками вместо Сырского, ставшего главкомом ВСУ. Киев также сменил командующих десантно-штурмовыми войсками и объединенными силами ВСУ. Как кадровые перестановки в командовании ВСУ скажутся на развитии действий на фронте?— Я думаю, что нам они полезны. Во-первых, пока идут кадровые перестановки, как минимум, это будет определённый этап бардака и нескоординированности в действиях командования ВСУ. Когда приходит новый человек, ему нужно время на то, чтобы "въехать" в ситуацию. Он пока что не знает досконально всей картины на фронте. Нам это в плюс.Во-вторых, там идет или пойдёт сейчас зачистка людей, которых мы вообще не знаем: полковники, подполковники, майоры и капитаны, которые были завязаны на предыдущее руководство. Это тоже усугубит фактор неопределённости внутри украинской армии.Ну, а то, что Сырский имеет репутацию мясника — да, это так. В любой армии есть две категории высших командиров. Первые мыслят из серии: всех в бой — бабы ещё нарожают. А вторые считают, что важно беречь людей. Сырский относится к первой категории. Поэтому я не думаю, что он порадует украинских военнослужащих, которые выходят на поле боя.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

https://ukraina.ru/20240209/1053196690.html

https://ukraina.ru/20240209/1053206062.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

всу, украина, россия, армия, военные, александр сырский, фронт, ссср