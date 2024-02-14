России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского - 14.02.2024 Украина.ру
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России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского
России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского - 14.02.2024 Украина.ру
России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского
После увольнения с должности главкома ВСУ Валерия Залужного сначала будут "мариновать", а потом все же отправят куда-нибудь послом, как и планировалось изначально. Однако если экс-главнокомандующий позволит себе критиковать Владимира Зеленского, сценарий для него поменяется
2024-02-14T05:15
2024-02-14T05:15
новости
украина
эксперты
совет
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный аналитик Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО) 90-х годов Дмитрий Ефимов.По его словам, если Залужный "начнет критиковать укрофюрера, может случайно попасть в аварию".Однако, как бы ни сложилась судьба Залужного, России это будет выгодно, считает Ефимов, так как в ВСУ это в любом случае вызовет "брожение".Того же мнения относительно предстоящей судьбы Залужного придерживается и директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Он подчеркнул, что как только Залужный попытается что-либо предпринять против Зеленского, то даже не президент Украины, а глава Главного управления разведки Кирилл Буданов* подпишет приказ о его ликвидации."Залужному еще нет 70 лет. Он еще военнообязанный. Теоретически его могут лишить высшего воинского звания, мобилизовать и бросить под Авдеевку. Но вряд ли даже безумный Зеленский на это пойдет. Следовательно, его надо либо выводить в запас, чтобы он получал деньги, сидел дома и смотрел по телевизору, как воюет Украина, либо действительно отправлять послом в Великобританию. Для Зеленского лучше всего было бы отправить Залужного в Эквадор. Там тепло, там бананы. С жучком, но бананы", - сказал Подлесный.Увольнение Залужного затянулось на несколько недель. Сначала 29 января бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Чуть позже эту информацию подтвердил и действующий украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Он уточнил, что Залужному якобы предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.Спустя несколько часов пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.Через пару дней в интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский подтвердил, что на самом деле и правда размышляет о замене Залужного.Поздно вечером 8 февраля стало известно, что Зеленский все же подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.Конфликт между Зеленским и Залужным усилился после неудачного украинского контрнаступления в 2023 году и заявлений Залужного в британском The Economist о тупике, в котором оказалась Украина в ходе конфликта с Россией.Большинство экспертов сходится в том, что покинув пост главкома Залужный открыл себе дорогу в большую политику, а значит - сможет баллотироваться в президенты на предстоящих выборах.Они должны состояться на Украине 31 марта 2024 года, однако пока Зеленский делает все возможное, чтобы перенести их на неопределенный срок.По данным последнего соцопроса, Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия: за главкома готовы были проголосовать 82% опрошенных, а за Зеленского - 72%.Полностью интервью с Дмитрием Ефимовым можно прочитать ЗДЕСЬ.*-Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20240213/1053253352.html
https://ukraina.ru/20240209/1053196690.html
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новости, украина, эксперты, совет
Новости, Украина, эксперты, совет

России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского

05:15 14.02.2024
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© AP
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После увольнения с должности главкома ВСУ Валерия Залужного сначала будут "мариновать", а потом все же отправят куда-нибудь послом, как и планировалось изначально. Однако если экс-главнокомандующий позволит себе критиковать Владимира Зеленского, сценарий для него поменяется
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный аналитик Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО) 90-х годов Дмитрий Ефимов.
По его словам, если Залужный "начнет критиковать укрофюрера, может случайно попасть в аварию".
Однако, как бы ни сложилась судьба Залужного, России это будет выгодно, считает Ефимов, так как в ВСУ это в любом случае вызовет "брожение".
"Если бы работал старый КГБ, можно было бы ожидать военного переворота в Киеве", - резюмировал аналитик.
Того же мнения относительно предстоящей судьбы Залужного придерживается и директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
Он подчеркнул, что как только Залужный попытается что-либо предпринять против Зеленского, то даже не президент Украины, а глава Главного управления разведки Кирилл Буданов* подпишет приказ о его ликвидации.
"Залужному еще нет 70 лет. Он еще военнообязанный. Теоретически его могут лишить высшего воинского звания, мобилизовать и бросить под Авдеевку. Но вряд ли даже безумный Зеленский на это пойдет. Следовательно, его надо либо выводить в запас, чтобы он получал деньги, сидел дома и смотрел по телевизору, как воюет Украина, либо действительно отправлять послом в Великобританию. Для Зеленского лучше всего было бы отправить Залужного в Эквадор. Там тепло, там бананы. С жучком, но бананы", - сказал Подлесный.
- РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Вчера, 03:20
Военный эксперт ответил, грозят ли Залужному жернова "мясной машины" ЗеленскогоУволенный с должности главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный не имеет ни желания, ни ресурсов для того, чтобы пойти в большую политику и уж тем более попытаться сместить Владимира Зеленского. Наоборот, он может стать жертвой "мясной машины" киевского режима
Увольнение Залужного затянулось на несколько недель. Сначала 29 января бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Чуть позже эту информацию подтвердил и действующий украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Он уточнил, что Залужному якобы предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.
Спустя несколько часов пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.
Через пару дней в интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский подтвердил, что на самом деле и правда размышляет о замене Залужного.
Поздно вечером 8 февраля стало известно, что Зеленский все же подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.
Конфликт между Зеленским и Залужным усилился после неудачного украинского контрнаступления в 2023 году и заявлений Залужного в британском The Economist о тупике, в котором оказалась Украина в ходе конфликта с Россией.
Большинство экспертов сходится в том, что покинув пост главкома Залужный открыл себе дорогу в большую политику, а значит - сможет баллотироваться в президенты на предстоящих выборах.
Они должны состояться на Украине 31 марта 2024 года, однако пока Зеленский делает все возможное, чтобы перенести их на неопределенный срок.
По данным последнего соцопроса, Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия: за главкома готовы были проголосовать 82% опрошенных, а за Зеленского - 72%.
Полностью интервью с Дмитрием Ефимовым можно прочитать ЗДЕСЬ.
Дмитрий Ефимов интервью
9 февраля, 12:35
Дмитрий Ефимов о том, почему Зеленский уволил Залужного прямо перед публикацией интервью Путина КарлсонуЗеленский окончательно переметнулся от Вашингтона к Лондону, а интервью Карлсона — насмешка над Байденом с помощью Путина
*-Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
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Заголовок открываемого материала
05:15России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского
05:10"Доживает последние дни": обозреватель сообщил, как армия РФ режет пополам группировку ВСУ в Авдеевке
05:00Националистическая истерика на Украине. Украинские эксперты неожиданно правдиво о ситуации в стране
04:50Зачистка Авдеевки: военный обозреватель раскрыл, смогут ли ВСУ ударить с флангов по примеру Артемовска
04:40"Тут отгрызли, там отгрызли": эксперт раскрыл, какие две важные задачи сейчас решает армия РФ
04:30Новомихайловку "профукали": военный эксперт о том, как ВС РФ уничтожают ВСУ без "боев за избушку лесника"
04:25День Х приближается. Экстрадируют ли Ассанжа и будет ли криминализирована расследовательская журналистика
04:20"Отбиваются и кусаются": обозреватель о том, как под угрозой расстрела на фронт бросают солдат ВСУ
04:00"Закопаем в землю и фиг найдешь": эксперт объяснил, каким хитрым способом можно обнулять FPV-дроны ВСУ
03:53"Никому не нужно его брать": Михаил Онуфриенко сообщил, какую важную задачу решили ВС РФ под Купянском
03:50Эксперт рассказал, как ВС РФ перережут важную "кишку" ВСУ, взорвав десятки дамб и мостов на Днепре
03:45День святого Валентина: внебрачная беременность Офелии и большой бизнес
03:30Обозреватель раскрыл, почему ВС РФ нужно бить через Харьков и Сумы, чтобы гнать ВСУ до польской границы
03:20Евгений Линин: Россия уже не дает ВСУ наступать и отступать, а потом бросит на них очень большую бомбу
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