https://ukraina.ru/20240214/1053273199.html

России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского

России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского - 14.02.2024 Украина.ру

России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского

После увольнения с должности главкома ВСУ Валерия Залужного сначала будут "мариновать", а потом все же отправят куда-нибудь послом, как и планировалось изначально. Однако если экс-главнокомандующий позволит себе критиковать Владимира Зеленского, сценарий для него поменяется

2024-02-14T05:15

2024-02-14T05:15

2024-02-14T05:15

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный аналитик Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО) 90-х годов Дмитрий Ефимов.По его словам, если Залужный "начнет критиковать укрофюрера, может случайно попасть в аварию".Однако, как бы ни сложилась судьба Залужного, России это будет выгодно, считает Ефимов, так как в ВСУ это в любом случае вызовет "брожение".Того же мнения относительно предстоящей судьбы Залужного придерживается и директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Он подчеркнул, что как только Залужный попытается что-либо предпринять против Зеленского, то даже не президент Украины, а глава Главного управления разведки Кирилл Буданов* подпишет приказ о его ликвидации."Залужному еще нет 70 лет. Он еще военнообязанный. Теоретически его могут лишить высшего воинского звания, мобилизовать и бросить под Авдеевку. Но вряд ли даже безумный Зеленский на это пойдет. Следовательно, его надо либо выводить в запас, чтобы он получал деньги, сидел дома и смотрел по телевизору, как воюет Украина, либо действительно отправлять послом в Великобританию. Для Зеленского лучше всего было бы отправить Залужного в Эквадор. Там тепло, там бананы. С жучком, но бананы", - сказал Подлесный.Увольнение Залужного затянулось на несколько недель. Сначала 29 января бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Чуть позже эту информацию подтвердил и действующий украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Он уточнил, что Залужному якобы предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.Спустя несколько часов пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.Через пару дней в интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский подтвердил, что на самом деле и правда размышляет о замене Залужного.Поздно вечером 8 февраля стало известно, что Зеленский все же подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.Конфликт между Зеленским и Залужным усилился после неудачного украинского контрнаступления в 2023 году и заявлений Залужного в британском The Economist о тупике, в котором оказалась Украина в ходе конфликта с Россией.Большинство экспертов сходится в том, что покинув пост главкома Залужный открыл себе дорогу в большую политику, а значит - сможет баллотироваться в президенты на предстоящих выборах.Они должны состояться на Украине 31 марта 2024 года, однако пока Зеленский делает все возможное, чтобы перенести их на неопределенный срок.По данным последнего соцопроса, Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия: за главкома готовы были проголосовать 82% опрошенных, а за Зеленского - 72%.Полностью интервью с Дмитрием Ефимовым можно прочитать ЗДЕСЬ.*-Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20240213/1053253352.html

https://ukraina.ru/20240209/1053196690.html

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