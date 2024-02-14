https://ukraina.ru/20240214/1053273199.html
России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского
России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского - 14.02.2024 Украина.ру
России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского
После увольнения с должности главкома ВСУ Валерия Залужного сначала будут "мариновать", а потом все же отправят куда-нибудь послом, как и планировалось изначально. Однако если экс-главнокомандующий позволит себе критиковать Владимира Зеленского, сценарий для него поменяется
2024-02-14T05:15
2024-02-14T05:15
2024-02-14T05:15
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный аналитик Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО) 90-х годов Дмитрий Ефимов.По его словам, если Залужный "начнет критиковать укрофюрера, может случайно попасть в аварию".Однако, как бы ни сложилась судьба Залужного, России это будет выгодно, считает Ефимов, так как в ВСУ это в любом случае вызовет "брожение".Того же мнения относительно предстоящей судьбы Залужного придерживается и директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Он подчеркнул, что как только Залужный попытается что-либо предпринять против Зеленского, то даже не президент Украины, а глава Главного управления разведки Кирилл Буданов* подпишет приказ о его ликвидации."Залужному еще нет 70 лет. Он еще военнообязанный. Теоретически его могут лишить высшего воинского звания, мобилизовать и бросить под Авдеевку. Но вряд ли даже безумный Зеленский на это пойдет. Следовательно, его надо либо выводить в запас, чтобы он получал деньги, сидел дома и смотрел по телевизору, как воюет Украина, либо действительно отправлять послом в Великобританию. Для Зеленского лучше всего было бы отправить Залужного в Эквадор. Там тепло, там бананы. С жучком, но бананы", - сказал Подлесный.Увольнение Залужного затянулось на несколько недель. Сначала 29 января бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Чуть позже эту информацию подтвердил и действующий украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Он уточнил, что Залужному якобы предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.Спустя несколько часов пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не увольнял Залужного.Через пару дней в интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский подтвердил, что на самом деле и правда размышляет о замене Залужного.Поздно вечером 8 февраля стало известно, что Зеленский все же подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.Конфликт между Зеленским и Залужным усилился после неудачного украинского контрнаступления в 2023 году и заявлений Залужного в британском The Economist о тупике, в котором оказалась Украина в ходе конфликта с Россией.Большинство экспертов сходится в том, что покинув пост главкома Залужный открыл себе дорогу в большую политику, а значит - сможет баллотироваться в президенты на предстоящих выборах.Они должны состояться на Украине 31 марта 2024 года, однако пока Зеленский делает все возможное, чтобы перенести их на неопределенный срок.По данным последнего соцопроса, Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия: за главкома готовы были проголосовать 82% опрошенных, а за Зеленского - 72%.Полностью интервью с Дмитрием Ефимовым можно прочитать ЗДЕСЬ.*-Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20240213/1053253352.html
https://ukraina.ru/20240209/1053196690.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, эксперты, совет
России выгоден любой вариант: эксперт дал совет Залужному, как избежать гнева Зеленского
После увольнения с должности главкома ВСУ Валерия Залужного сначала будут "мариновать", а потом все же отправят куда-нибудь послом, как и планировалось изначально. Однако если экс-главнокомандующий позволит себе критиковать Владимира Зеленского, сценарий для него поменяется
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный аналитик Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО) 90-х годов Дмитрий Ефимов.
По его словам, если Залужный
"начнет критиковать укрофюрера, может случайно попасть в аварию".
Однако, как бы ни сложилась судьба Залужного, России это будет выгодно, считает Ефимов, так как в ВСУ это в любом случае вызовет "брожение".
"Если бы работал старый КГБ, можно было бы ожидать военного переворота в Киеве", - резюмировал аналитик.
Того же мнения относительно предстоящей судьбы Залужного придерживается и директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
Он подчеркнул, что как только Залужный попытается что-либо предпринять против Зеленского, то даже не президент Украины, а глава Главного управления разведки Кирилл Буданов
* подпишет приказ о его ликвидации.
"Залужному еще нет 70 лет. Он еще военнообязанный. Теоретически его могут лишить высшего воинского звания, мобилизовать и бросить под Авдеевку. Но вряд ли даже безумный Зеленский на это пойдет. Следовательно, его надо либо выводить в запас, чтобы он получал деньги, сидел дома и смотрел по телевизору, как воюет Украина, либо действительно отправлять послом в Великобританию. Для Зеленского лучше всего было бы отправить Залужного в Эквадор. Там тепло, там бананы. С жучком, но бананы", - сказал Подлесный.
Увольнение Залужного затянулось на несколько недель. Сначала 29 января бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Чуть позже эту информацию подтвердил и действующий украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Он уточнил, что Залужному якобы предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.
Спустя несколько часов пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров
заявил, что президент не увольнял Залужного.
Через пару дней в интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский подтвердил, что на самом деле и правда размышляет о замене Залужного.
Поздно вечером 8 февраля стало известно, что Зеленский все же подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.
Конфликт между Зеленским и Залужным усилился после неудачного украинского контрнаступления в 2023 году и заявлений Залужного в британском The Economist о тупике, в котором оказалась Украина в ходе конфликта с Россией.
Большинство экспертов сходится в том, что покинув пост главкома Залужный открыл себе дорогу в большую политику, а значит - сможет баллотироваться в президенты на предстоящих выборах.
Они должны состояться на Украине 31 марта 2024 года, однако пока Зеленский делает все возможное, чтобы перенести их на неопределенный срок.
По данным последнего соцопроса, Залужный опередил Зеленского в рейтинге доверия: за главкома готовы были проголосовать 82% опрошенных, а за Зеленского - 72%.
Полностью интервью с Дмитрием Ефимовым можно прочитать ЗДЕСЬ
.
*-Признан в РФ террористом и экстремистом.