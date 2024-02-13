https://ukraina.ru/20240213/1053270221.html

Алексей Мухин: Летом украинская власть начнет сыпаться, а пока Макрон и Шульц ищут, на кого опереться

Алексей Мухин: Летом украинская власть начнет сыпаться, а пока Макрон и Шульц ищут, на кого опереться - 13.02.2024 Украина.ру

Алексей Мухин: Летом украинская власть начнет сыпаться, а пока Макрон и Шульц ищут, на кого опереться

Зеленский попытался отставкой Залужного снять с себя угрозу заговора генералов или полковников. Я не знаю, насколько у него это удастся. Сырский ему в этом явно не поможет.

2024-02-13T16:31

2024-02-13T16:31

2024-02-13T16:31

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Потому что все его действия будут вызывать недовольство в военной среде. Так что опасность переворота только усилится, директор Центра политической информации Алексей МухинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей Алексеевич, как вы прокомментируете кадровые перестановки в военном руководстве Украины? Системная ли эта акция? Изменят ли они обстановку на фронте? Или это просто поиск виновных в поражениях киевского режима?- Это системная акция. В том смысле, что Зеленский пытается разыграть модель ухода от ответственности. Параллельно он пытается решить проблему популярности Залужного. Но, судя по предварительным результатам, которых он достиг, эффект будет прямо противоположный. Потому что Залужный сейчас освободился для занятия политической деятельностью.На мой взгляд, у Зеленского есть определенные договоренности со своими западными кураторами относительно того, что они ему дали возможность ротировать Залужного (имея в виду, что он пойдет в политику и поменяет Зеленского на посту президента). Я не знаю, как это будет организовано технически. Возможно, в виде назначенных выборов.Напомню, что 31 марта Зеленский в любом случае и в любом смысле теряет легитимность.- Зеленский продлил до 13 мая военное положение. Может, он на это будет давить?- Зеленский может продлевать военное положение сколько угодно. Но в глазах своих западных кураторов он автоматически потеряет свою легитимность. Теоретически Рада может продлить его полномочия в качестве врио президента, но летом сам украинский парламент потеряет свою легитимность. Этот карточный домик начинает сыпаться.Поэтому на недоуменный вопрос парламентов западных стран ("На кого мы выделяем деньги" и "Обладает ли он легитимностью") Зеленскому будет ответить крайне затруднительно.Я думаю, что новая/старая плеяда военачальников, которая пришла на смену Залужного и его команде, как раз и призвана стать громоотводом. Репутация у них ужасающая. В войсках скоро начнется уныние. Потому что у Сырского очень плохая военная карма, если проследить динамику изменения его прозвищ ("генерал 200" и "мясник"). Он мало обращает внимание на такую условность, как сбережение жизни личного состава.Так что Зеленский и Запад поставили перед Сырским главную задачу – создать колониальную армию, когда ВСУ реально будут руководить офицеры НАТО, каста украинских офицеров будут им подчиняться, а украинские солдаты будут простым пушечным мясом.- Российское происхождение Сырского и его семья, придерживающаяся противоположных взглядов на жизнь – это ему мешает или помогает?- Когда я взглянул на Сырского, меня поразило его внешнее сходство с генералом Власовым. У них даже биография очень похожая.И Власов, и Сырский нарушили присягу, которую они давали Советскому Союзу. Сырский на Гитлера не работал. Но он присягнул Украине. А когда ты второй раз даешь присягу, то любой военный вам скажет, что это уже не то.Сырский занимался связями с НАТО на одной из своих карьерных ступенек. Власов тоже активно писал Гитлеру, как лучше обустроить "Русскую освободительную армию".Налицо такие прямые исторические аналогии, что просто оторопь берет. Не говоря уже об их внешнем сходстве.- Вы сказали, что у Залужного высвободилось время для занятия политикой. Приведет ли это к усилению гражданского противостояния на Украине?- Безусловно.Зеленский попытался отставкой Залужного снять с себя угрозу заговора генералов или полковников. Я не знаю, насколько у него удастся. Сырский ему в этом явно не поможет. Потому что все его действия будут вызывать недовольство в военной среде. Так что опасность переворота только усилится.Более того, вслед за Залужным уйдут некоторые украинские военные, которые уйдут в политику.Для России эта ситуация двусмысленная. Потому что Залужный может создать подобие военной хунты, которую Запад предложит Москве в качестве переговорщиков.Украина попала на серьезное распутье. Непонятно, куда двинется эта страна. Но то, что она саморазрушается – очевидно.- А находится ли на распутье Польша, которая возобновила транспортную блокаду украинского зерна. Перерастет ли это в нечто большее, чем просто блокада и недовольство фермеров?- В других странах тоже недолюбливают Украину. Посмотрите реакцию французских фермеров на призыв украинского посольства отказаться от акций протеста. Они подогнали к посольству несколько емкостей и обильно полили его навозом. Подобные вещи будут повторяться в разных формах. В том числе в политической.Недовольство Украиной зреет очень серьезное. Эти вещи становятся неподвластными. Это неуправляемый кризис, в который европейские политики ввергли свои собственные страны.Польша не исключение. Там существуют серьезные националистические группы, которые ненавидят украинцев, и чья ненависть будет выплескиваться в виде конкретных актов. В том числе в виде насилия.- Меняется ли настроение лидеров Польши и других европейских государств? Например, Макрон 13 февраля должен был поехать в Киев подписать гарантии безопасности с Украиной, но не поехал, потому что якобы небезопасно. А Шольц обивает пороги Вашингтона и Будапешта с предложениями обустроить будущее Украины.- Вы затронули несколько интересных эпизодов. Давайте рассмотрим их по очереди.В Польше настроение лидеров вряд ли изменится. Дональд Туск – атлантически ориентированный лидер. Он уделяет много внимания тому, чтобы Варшава не потеряла связи с США и НАТО.Что касается Франции, то Макрон подтвердил свою репутацию гибкого политика. Он прекрасно понимает, что попытка заключить с Украиной договор о гарантиях безопасности приведет к еще большему недовольству внутри Франции. Поэтому он мудро поступил, отложив эту поездку.А Шольц действительно поехал выяснять, насколько Германии позволят не падать в эту финансово-долговую яму под названием Украина. Но уедет он оттуда с инструкциями, что падать придется по самое не балуй.Виктор Орбан же поступает как прагматичный политик. Он считает, что надо попытаться вернуться к первоначальным предложениям России не принимать Украину в ЕС и НАТО и сделать ее нейтральным государством в полном смысле этого слова, предложив европейские гарантии. Но после "Минска-2" (истории с Меркель и Олландом) словосочетание "европейские гарантии" звучит просто оскорбительно.Так что главная задача, которая стоит перед западной политикой вообще – работа над восстановлением репутации.Есть же шутка, что есть коучи по восстановлению репутации сотрудников после новогоднего корпоратива. Западных политиков ждет то же самое.-

https://ukraina.ru/20230221/1043777365.html

https://ukraina.ru/20240213/1053255931.html

https://ukraina.ru/20240212/1053227610.html

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интервью, всу, россия, украина, запад, сша, олаф шольц, эммануэль макрон, владимир зеленский, александр сырский, валерий залужный