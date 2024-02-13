https://ukraina.ru/20240213/1053261384.html

Жесткий ответ на воровство активов, атаки, новый замглавкома ВСУ. Главное на Украине на 12:00 13 февраля

Жесткий ответ на воровство активов, атаки, новый замглавкома ВСУ. Главное на Украине на 12:00 13 февраля - 13.02.2024 Украина.ру

Жесткий ответ на воровство активов, атаки, новый замглавкома ВСУ. Главное на Украине на 12:00 13 февраля

Украина.ру, 13.02.2024

2024-02-13T12:00

2024-02-13T12:00

2024-02-13T13:19

мария захарова

активы

россия

запад

хроники

эксклюзив

спецоперация

всу

атака

главкомы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afb32bd0bb1254fe25bc11438a64ca09.jpg

Захарова анонсировала жесткий ответ на воровство российских активов на Западе. ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Forbes написал, чем отличился новый заместитель главнокомандующего украинскими войсками.Ответ Москвы на присвоение российских активов будет жестким, отношение к инициаторам процесса воровства активов будет как к ворам, со всеми вытекающими из этого последствиями. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в интервью каналу "Соловьев Live"."Ответ будет чрезвычайно жестким, без какой-либо возможности посмотреть, где можно смягчить углы. Жесткий ответ будет дан", - подчеркнула Захарова.По словам дипломата, страны Запада своими действиями пытаются компенсировать издержки на содержание "кровавого украинского конфликта и киевского режима".Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.Постоянные представители стран - членов ЕС 29 января предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС.Как поясняли европейские дипломаты, ЕК на данном этапе предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины.Пока речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока также не разработан.Накануне совет ЕС утвердил решение о хранении прибыли от активов РФ для их дальнейшего использования в интересах Украины.Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявлял, что правовых оснований для передачи замороженных на Западе российских активов или доходов от них Украине не было и быть не может, само замораживание является незаконной мерой. По его словам, такую позицию России разделяет большинство стран мира.Логвинов утверждал, что незаконное использование российских активов будет иметь негативные последствия для репутации ЕС среди инвесторов.Атаки ВСУУкраинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в телеграм-канале представительства.В 9.20 и 10.15 обстрелу подверглись Петровский и Куйбышевский районы Донецка, по ним выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.Также ВСУ применили при обстреле Никитовского района Горловки ударный беспилотник, сбросив один боеприпас.О последствиях пока не сообщается.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале указал, что за прошедшие сутки националисты обстреляли регион больше 50 раз."В Белгородском районе по селу Нехотеевка выпущено два минометных и восемь артиллерийских снарядов, также в селе противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Журавлевка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Село Устинка атаковано с помощью четырех дронов-камикадзе. Также в Устинке с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства", - написал Гладков.Он добавил, что в Валуйском округе над селами Новопетровка и Логачевка сбиты четыре беспилотника. В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено два артиллерийских снаряда.В Грайворонском городском округе, по словам губернатора, 13 прилетов зафиксировано по селу Козинка. Различные повреждения выявлены в двух частных жилых домовладениях."В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – установлено восемь прилетов. Никто не пострадал. Различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях и четырех хозпостройках. По окраине города Шебекино выпущено четыре минометных снаряда, по селу Муром – два артиллерийских снаряда, по хутору Мухин – три минометных снаряда", - сообщил глава области.На всей территории Белгородской области с апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что в зону ответственности двенадцатой бригады спецназначения "Азов"* прибыло очередное пополнение, в состав которого вошли женщины."Известно, что все они подписали контракт с Минобороны Украины и получили воинско-учетные специальности в ходе обучения на одном из полигонов центральной Украины", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.Эксперт отметил, что средний возраст военнослужащих составляет 35 лет.Новый заместитель главкома ВСУНовый заместитель главнокомандующего украинскими войсками Вадим Сухаревский известен тем, что отдал первый приказ на открытие огня в Донбассе в апреле 2014 года, сообщила украинская версия журнала Forbes.По информации журнала, это произошло под Славянском. Как пишет издание, за день до этого группа ополченцев взяла под контроль отделение милиции в Славянске."Но комбриг Виктор Копачинский, как вспоминали бойцы, приказал не стрелять", - отмечает издание.Сухаревский нарушил приказ, отдав распоряжение открыть огонь, добавляет журнал.Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля сменил руководство ВСУ.Новым главкомом вместо Валерия Залужного был назначен Александр Сырский, до этого командовавший сухопутными войсками ВСУ. Заместителем Сырского стал Сухаревский.Славянск – город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и ряд промышленных предприятий. В апреле 2014 года после объявления Киевом операции против несогласных с госпереворотом жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои между силами Донецкой Народной Республики, которые на тот момент контролировали город, и украинскими войсками. В начале июля 2014 года город был взят под контроль Киева.* Признан в РФ террористической организацией.

https://ukraina.ru/20240212/1053245242.html

https://ukraina.ru/20240212/1053239850.html

https://ukraina.ru/20240213/1053257714.html

россия

запад

славянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

мария захарова, активы, россия, запад, хроники, эксклюзив, спецоперация, всу, атака, главкомы, славянск, "азов"