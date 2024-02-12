https://ukraina.ru/20240212/1053245566.html

Евронеряшливость. Дмитрий Киселев о том, почему в США не воспринимают всерьез европейских политиков

Евронеряшливость. Дмитрий Киселев о том, почему в США не воспринимают всерьез европейских политиков - 12.02.2024 Украина.ру

Евронеряшливость. Дмитрий Киселев о том, почему в США не воспринимают всерьез европейских политиков

Темой, на которую телеведущий Дмитрий Киселев обратил внимание в передаче "Вести Недели" 12 февраля 2024 года, стал визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в США

2024-02-12T13:34

2024-02-12T13:34

2024-02-12T14:59

сша

германия

франция

дмитрий киселев

эммануэль макрон

олаф шольц

джо байден

эксклюзив

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Еще до визита в Вашингтон, Олаф Шольц написал программную колонку в The Wall Street Journal под названием "Победа России на Украине поставит под угрозу всех нас". В ней он заявил, что военная поддержка, которую Германия оказывает Украине, уступает только американской, и на данный момент правительство ФРГ выделило, закупило и поставило военную технику, включая танки, артиллерию и дорогостоящие системы ПВО, на сумму более 30 млрд долларов. Однако, несмотря на такую поддержку, Украина, по его мнению, может в ближайшее время столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов.Шольц призвал "сделать всё возможное, чтобы не допустить победы России", в противном случае "мы можем проснуться в мире, еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем он был во времена холодной войны".Поэтому Германский канцлер и отправился в Вашингтон. Не только он, но и брюссельская евробюрократия озабочена неспособностью Байдена решить вопрос с конгрессом, который все еще блокирует финансовую помощь Украине, прежде всего, из-за предвыборной позиции республиканцев, которые считают, что США не могут и дальше тратить деньги налогоплательщиков на беспредельно коррумпированную Украину и пытаются перебросить ответственность на Европу.Как известно, президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц использовали встречу в Овальном кабинете, чтобы потребовать от палаты представителей проголосовать за пакет финансовой помощи для Украины. Байден даже назвал действия конгресса, который никак не может принять положительное для Украины решение, возмутительным и преступным пренебрежением.Но результатов пока мало. Возможно, потому, что нынешние европейские политики не кажутся американцам серьезными и равноправными партнерами."Когда президент США Байден вызывает духов великих европейских политиков прошлого — Гельмута Коля и Франсуа Миттерана — рассказывает о недавних беседах с ними, то объяснить это можно еще и тем, что ему скучно общаться с теми, кто у руля в Старом Свете сейчас", — считает Дмитрий Киселев.Телеведущий вспоминает, что при Гельмуте Коле и Франсуа Миттеране Европа была совсем другой — на подъеме, со своим голосом и весом, заставляла себя уважать и Америку, и весь мир. Уважение достигалось делами: Коль настоял на объединении Германии, а Миттеран построил с СССР доверительные и деловые отношения, основанные на общей борьбе с нацизмом в годы Второй мировой.Визит нынешнего канцлера Германии Шольца в США, по словам телеведущего, прошел бесцветно, а Эммануэль Макрон "то заговорит о европейской армии, то поедет к Путину, то грозится Путину позвонить, то фотографируется среди голых мужских торсов, где смотрится, правда, органично".Дмитрий Киселев обратил внимание на визит французского президента в Швецию в самый разгар фермерских протестов."Соотечественник Макрона, философ-просветитель Жорж-Луи Леклерк де Бюффон однажды обмолвился: Le style c’est l’homme ("стиль — это человек")", — говорит Киселев, намекая на то, что Макрон ошибся не только с отказом от суверенитета своего государства, но и с эстетическими предпочтениями."На фото с королевской четой видно, что дамы безупречны. Прекрасное платье хозяйки вечера, королевы Сильвии, выполненное из тафты моднейшего в этом сезоне пурпурного оттенка. Не хуже наряд и Брижит Макрон из ткани оттенка перванш, чтобы подчеркнуть цвет глаз первой дамы Франции. Платье выполнено домом Louis Vuitton, цена наряда не раскрывается", — описывает Киселев наряды женщин на встрече.Что касается мужчин, телеведущий заостряет внимание на том, что для короля фрак — спецодежда, что-то вроде униформы, к которой он привык и чувствует себя в ней превосходно. А вот на Макроне та же одежда сидит плохо, "возникает ощущение, что фрак был взят в комиссионке, что он явно с чужого плеча".Но небрежность Макрона касается не только гардероба. Дмитрий Киселев вспоминает, как президент Франции когда-то раскрыл содержание конфиденциальной беседы с Путиным."Неряшливость? Даже больше. Как к этому относиться? А так и относиться — с осторожностью", — сказал телеведущий.

https://ukraina.ru/20240128/1052943963.html

https://ukraina.ru/20240125/1052902023.html

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Сергей Зуев

сша, германия, франция, дмитрий киселев, эммануэль макрон, олаф шольц, джо байден, эксклюзив