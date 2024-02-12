"Миллион для Карлсона", Коломойский* в СИЗО и смертельные кредиты. Жизнь на Украине стала жуткой комедией
13:13 12.02.2024 (обновлено: 14:48 12.02.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
© POOL
Из недр пропагандистского сообщества Украины пришла нелепая новость: Такер Карлсон якобы получил за интервью с Владимиром Путиным миллион долларов! От русских, конечно
Новость рассчитана, видимо, на внутреннего потребителя, при этом на такого, который вообще ничем не интересуется.
Во-первых, американский журналист тщательно следит за своей репутацией и всегда лично оплачивает еду, проживание, перелёты, сувениры и так далее. Таков его личный профессиональный кодекс.
Во-вторых, украинские журналисты, наверное, примеряют кафтан на себя: вот что бы я, великий украинский журналист, попросил за такое интервью? Ну, и в голове сразу появляется цифра: миллион!
Но для Такера Карлсона это смешная сумма.
Реальность такова: Карлсон - очень богатый человек. Дом, в котором он проживает во Флориде, граничит с владениями актёра Харрисона Форда и семьи Буш.
Такер Карлсон владеет 13 объектами другой недвижимости и банковскими счетами на сумму 130 миллионов долларов. Всего его состояние оценивают примерно в 400 миллионов. Большая часть из этой суммы досталась ему в наследство. Такер происходит из очень состоятельной семьи.
Неужели этим человеком движет желание "урвать ещё миллион"? Именно в тот момент, когда к нему приковано внимание всего мира, в его звёздный час славы?!
Вчера, 14:30"Превышает рейтинги мировых вещателей": в Кремле назвали главную задачу интервью Путина КарлсонуГлавная задача интервью Такера Карлсона, чтобы Путина услышали и увидели - вполне успешно достигнута, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлю Зарубину. Фрагмент разговора журналист опубликовал в своём телеграм-канале
На Украине уже не знают, что придумать.
При этом журналисты всего мира чуть ли не кричат: мы тоже хотели взять интервью, мы тоже! Мы ежедневно пытаемся взять интервью у Путина!
Международный корреспондент и ведущий журналист CNN Кристиан Аманпур, например, именно так написала: ежедневно просим.
Кстати, ноги у этой выдумки про "миллион для Такера" растут вот откуда: все "звёзды" кино, которые приезжали к Зеленскому, получили вполне достойный гонорар. Этим занимается Офис президента Украины.
А кто-то думал, что Анжелина Джоли и Шон Пенн приезжали на Украину просто "поддержать президента"?
© соцсети
© соцсети
Расслабленный президент Дуда
Польский президент Анджей Дуда заявил в интервью о невозможности для Украины вернуть Крым. При этом призвал "посмотреть на историю", ведь Крым всегда был российским.
Теперь Дуда оправдывается: "Я так высказался из-за непринуждённого разговора".
Якобы журналист пригласил его расслабленно обсуждать серьёзные темы.
Спасло Дуду от гнева "небратьев" только интервью Путина. Все забыли про его "непринужденный, расслабленный разговор".
А звучит, согласитесь, уже подозрительно. Где же проходила беседа? И кем был тот журналист? Что заставило президента Польши так расслабиться и "пошутить" так непринуждённо?
На самом деле, конечно, Анджей Дуда всё прекрасно понимал и не был никаким расслабленным. Просто ему указали: ещё не время для такой откровенности.
Коломойский* в СБУ, а Князев на свободе
А тем временем суд в очередной раз отказал олигарху Коломойскому*, который томится в СИЗО СБУ в Киеве, изменить меру пресечения. Либо от него требуют залог в 2,65 миллиарда гривен. Это примерно 68 миллионов долларов.
Коломойский* в очередной раз отказался вносить залог (кажется, уже в третий раз). И отправился сидеть дальше, до 22 марта.
Адвокаты отмечали, что у их клиента ухудшилось здоровье. И это было действительно заметно. Просили отпустить Коломойского* в его родное поместье в селе Никольское на Днепре. Но нет.
Это очень странная ситуация, разгадку которой мы довольно скоро увидим - скорее всего, весной этого года. Зачем Коломойского* держат в СИЗО? Или он сам скрывается там. От кого?
© скриншот видео "BIHUS info"Игорь Коломойский
© скриншот видео "BIHUS info"
Игорь Коломойский
А вот Глава Верховного суда Украины Князев вышел на свободу.
Его взяли с поличным в мае 2023 года на огромной взятке - 2,7 миллиона долларов. Более того, объявили, что Князев, глава Верховного суда, организовал целую сеть по подкупу судей по всей стране (!)
Залог загадочным образом постепенно уменьшался. И вот уже вместо 100 миллионов гривен возникла сумма в 18 миллионов. Которая уже нашлась у неизвестных друзей Князева. Может, то были судьи из той самой "всеукраинской сетки"?
Бывший глава Верховного суда свободен. И сохранил статус судьи! Может выходить на работу, наверное.
Кого-то это удивляет? Нет, конечно. Речь ведь идёт об Украине! А это уже давно территория "Свадьбы в Малиновке".
Если у пана отамана есть золотой запас, то он не только судьей останется, он ещё и Верховный суд опять возглавить может. Никто даже не удивится.
А тем временем жители Украины с изумлением узнали, что они уже "квази-"!
Уже "квази-"
Помните президента Ющенко? Первый Майдан? И позорный "рекордный" проигрыш уже на следующих выборах - он набрал около 5% голосов.
4 февраля, 09:56"Противники убийств взорвут фронт". Украинские эксперты о мобилизации и об угрозе гражданской войныНа Украине эксперты и политики размышляют, чем может закончиться конфликт между политическим и военным руководством страны, удастся ли протащить в парламенте новый законопроект о мобилизации и почему не все депутаты президентской партии готовы взять на себя такую ответственность.
Ющенко выступил на немецком телеканале и заявил: Украину в XX веке лишали всего - театров, книг, библиотек. И даже запрещали алфавит!
Понятно, что интервью рассчитано на западного обывателя. Но нельзя же так беспардонно врать.
В XX веке, если уж на то пошло, и был создан украинский язык - при большевиках. А уж про театры, газеты, журналы и книги на украинском и говорить не приходится.
В каждом областном центре при Советской власти издавался литературный журнал на украинском языке. В каждом городе обязательно был украинский театр. Газеты выходили в основном на украинском, огромными тиражами: и молодёжные, и пионерские, и детские журнальчики "для дошколят", и "Перець", знаменитый юмористический журнал, и "Всесвит", журнал переводов иностранных произведений на украинский.
И где же всё это сейчас, при любителях "мовы"?
Дальше Ющенко вдруг сообщает, что украинская нация - уже "квази-"! Квазинация украинцев!
То есть мнимая, ненастоящая?
© соцсети
© соцсети
Что он хотел сказать? Это очень трудно понять, лучше и не пытаться. Выступления Ющенко трудно было перевести на рациональный язык ещё 20 лет назад.
Но заканчивает он тем, ради чего и городился огород про "запрещали алфавит" (???) и "квазинацию".
"Нет той силы в мире, которая бы сказала: давай, солдат, садись за стол переговоров! Нет, добро на это наш солдат не даст! " - вещает Ющенко.
Излишне говорить, что дети и внуки президента Ющенко, да и полностью всё семейство, давно находятся не на Украине.
Ну, а что думает "солдат", тоже хорошо известно. Хотя бы по реакции общества на новый закон о мобилизации: 80% населения Украины - против.
Так что пусть Ющенко выступит перед жителями Украины с такой речью, и послушает, что о нём думают.
"Та вы шо, мы скоро сдохнем!"
Или вот, например, можно послушать Евгения Карася.
Известный украинский неонацист Карась ещё год назад вещал жителям Украины: " нам прикольно убивать, нам прикольно воевать." Вот такая мы, мол, крутая нация.
И что он говорит сейчас?
Про Европу и деньги для Украины:
"Они выделяют нам деньги, там 33 кредита и список требований. Требования? Они требования нам ставят? Та вы шо, мы тут реально скоро сдохнем..."
Ну, положим, самому Карасю "сдохнуть" особенно не грозит. Он не с фронтов возмущается, а как раз откуда-то с проспекта Степана Бандеры (есть такой теперь в Киеве).
Как не грозит ничего и тем депутатам Верховной Рады, которые скоро примут закон о мобилизации и окончательно уничтожат тем самым страну.
А почему?
Отвечает депутат Верховной Рады Николай Тищенко по прозвищу "Коля-котлета" (он "ресторатор"). Вот его ответ на вопрос, почему он лично на фронт не пойдёт:
"По Конституции Украины народный депутат имеет бронь. А все остальные - не имеют! Читайте Конституцию Украины!"
© соцсети
© соцсети
Вот такие сейчас "украинские нарративы". Прямо можно на мемы растаскивать.
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Особенно тем жителям Украины, которые "все остальные".
* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма