"Миллион для Карлсона", Коломойский* в СИЗО и смертельные кредиты. Жизнь на Украине стала жуткой комедией - 12.02.2024 Украина.ру
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"Миллион для Карлсона", Коломойский* в СИЗО и смертельные кредиты. Жизнь на Украине стала жуткой комедией
"Миллион для Карлсона", Коломойский* в СИЗО и смертельные кредиты. Жизнь на Украине стала жуткой комедией - 12.02.2024 Украина.ру
"Миллион для Карлсона", Коломойский* в СИЗО и смертельные кредиты. Жизнь на Украине стала жуткой комедией
Из недр пропагандистского сообщества Украины пришла нелепая новость: Такер Карлсон якобы получил за интервью с Владимиром Путиным миллион долларов! От русских, конечно
2024-02-12T13:13
2024-02-12T14:48
эксклюзив
украина
такер карлсон
владимир путин
мобилизация
игорь коломойский
россия
журналист
владимир зеленский
виктор ющенко
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Новость рассчитана, видимо, на внутреннего потребителя, при этом на такого, который вообще ничем не интересуется.Во-первых, американский журналист тщательно следит за своей репутацией и всегда лично оплачивает еду, проживание, перелёты, сувениры и так далее. Таков его личный профессиональный кодекс.Во-вторых, украинские журналисты, наверное, примеряют кафтан на себя: вот что бы я, великий украинский журналист, попросил за такое интервью? Ну, и в голове сразу появляется цифра: миллион!Но для Такера Карлсона это смешная сумма.Реальность такова: Карлсон - очень богатый человек. Дом, в котором он проживает во Флориде, граничит с владениями актёра Харрисона Форда и семьи Буш.Такер Карлсон владеет 13 объектами другой недвижимости и банковскими счетами на сумму 130 миллионов долларов. Всего его состояние оценивают примерно в 400 миллионов. Большая часть из этой суммы досталась ему в наследство. Такер происходит из очень состоятельной семьи.Неужели этим человеком движет желание "урвать ещё миллион"? Именно в тот момент, когда к нему приковано внимание всего мира, в его звёздный час славы?!На Украине уже не знают, что придумать.При этом журналисты всего мира чуть ли не кричат: мы тоже хотели взять интервью, мы тоже! Мы ежедневно пытаемся взять интервью у Путина!Международный корреспондент и ведущий журналист CNN Кристиан Аманпур, например, именно так написала: ежедневно просим.Кстати, ноги у этой выдумки про "миллион для Такера" растут вот откуда: все "звёзды" кино, которые приезжали к Зеленскому, получили вполне достойный гонорар. Этим занимается Офис президента Украины.А кто-то думал, что Анжелина Джоли и Шон Пенн приезжали на Украину просто "поддержать президента"?Расслабленный президент ДудаПольский президент Анджей Дуда заявил в интервью о невозможности для Украины вернуть Крым. При этом призвал "посмотреть на историю", ведь Крым всегда был российским.Теперь Дуда оправдывается: "Я так высказался из-за непринуждённого разговора". Якобы журналист пригласил его расслабленно обсуждать серьёзные темы.Спасло Дуду от гнева "небратьев" только интервью Путина. Все забыли про его "непринужденный, расслабленный разговор".А звучит, согласитесь, уже подозрительно. Где же проходила беседа? И кем был тот журналист? Что заставило президента Польши так расслабиться и "пошутить" так непринуждённо?На самом деле, конечно, Анджей Дуда всё прекрасно понимал и не был никаким расслабленным. Просто ему указали: ещё не время для такой откровенности.Коломойский* в СБУ, а Князев на свободеА тем временем суд в очередной раз отказал олигарху Коломойскому*, который томится в СИЗО СБУ в Киеве, изменить меру пресечения. Либо от него требуют залог в 2,65 миллиарда гривен. Это примерно 68 миллионов долларов.Коломойский* в очередной раз отказался вносить залог (кажется, уже в третий раз). И отправился сидеть дальше, до 22 марта.Адвокаты отмечали, что у их клиента ухудшилось здоровье. И это было действительно заметно. Просили отпустить Коломойского* в его родное поместье в селе Никольское на Днепре. Но нет.Это очень странная ситуация, разгадку которой мы довольно скоро увидим - скорее всего, весной этого года. Зачем Коломойского* держат в СИЗО? Или он сам скрывается там. От кого?А вот Глава Верховного суда Украины Князев вышел на свободу.Его взяли с поличным в мае 2023 года на огромной взятке - 2,7 миллиона долларов. Более того, объявили, что Князев, глава Верховного суда, организовал целую сеть по подкупу судей по всей стране (!)Залог загадочным образом постепенно уменьшался. И вот уже вместо 100 миллионов гривен возникла сумма в 18 миллионов. Которая уже нашлась у неизвестных друзей Князева. Может, то были судьи из той самой "всеукраинской сетки"?Бывший глава Верховного суда свободен. И сохранил статус судьи! Может выходить на работу, наверное.Кого-то это удивляет? Нет, конечно. Речь ведь идёт об Украине! А это уже давно территория "Свадьбы в Малиновке".Если у пана отамана есть золотой запас, то он не только судьей останется, он ещё и Верховный суд опять возглавить может. Никто даже не удивится.А тем временем жители Украины с изумлением узнали, что они уже "квази-"!Уже "квази-"Помните президента Ющенко? Первый Майдан? И позорный "рекордный" проигрыш уже на следующих выборах - он набрал около 5% голосов.Ющенко выступил на немецком телеканале и заявил: Украину в XX веке лишали всего - театров, книг, библиотек. И даже запрещали алфавит!Понятно, что интервью рассчитано на западного обывателя. Но нельзя же так беспардонно врать.В XX веке, если уж на то пошло, и был создан украинский язык - при большевиках. А уж про театры, газеты, журналы и книги на украинском и говорить не приходится.В каждом областном центре при Советской власти издавался литературный журнал на украинском языке. В каждом городе обязательно был украинский театр. Газеты выходили в основном на украинском, огромными тиражами: и молодёжные, и пионерские, и детские журнальчики "для дошколят", и "Перець", знаменитый юмористический журнал, и "Всесвит", журнал переводов иностранных произведений на украинский. И где же всё это сейчас, при любителях "мовы"?Дальше Ющенко вдруг сообщает, что украинская нация - уже "квази-"! Квазинация украинцев!То есть мнимая, ненастоящая?Что он хотел сказать? Это очень трудно понять, лучше и не пытаться. Выступления Ющенко трудно было перевести на рациональный язык ещё 20 лет назад.Но заканчивает он тем, ради чего и городился огород про "запрещали алфавит" (???) и "квазинацию"."Нет той силы в мире, которая бы сказала: давай, солдат, садись за стол переговоров! Нет, добро на это наш солдат не даст! " - вещает Ющенко.Излишне говорить, что дети и внуки президента Ющенко, да и полностью всё семейство, давно находятся не на Украине.Ну, а что думает "солдат", тоже хорошо известно. Хотя бы по реакции общества на новый закон о мобилизации: 80% населения Украины - против.Так что пусть Ющенко выступит перед жителями Украины с такой речью, и послушает, что о нём думают."Та вы шо, мы скоро сдохнем!"Или вот, например, можно послушать Евгения Карася.Известный украинский неонацист Карась ещё год назад вещал жителям Украины: " нам прикольно убивать, нам прикольно воевать." Вот такая мы, мол, крутая нация.И что он говорит сейчас?Про Европу и деньги для Украины:"Они выделяют нам деньги, там 33 кредита и список требований. Требования? Они требования нам ставят? Та вы шо, мы тут реально скоро сдохнем..."Ну, положим, самому Карасю "сдохнуть" особенно не грозит. Он не с фронтов возмущается, а как раз откуда-то с проспекта Степана Бандеры (есть такой теперь в Киеве).Как не грозит ничего и тем депутатам Верховной Рады, которые скоро примут закон о мобилизации и окончательно уничтожат тем самым страну.А почему?Отвечает депутат Верховной Рады Николай Тищенко по прозвищу "Коля-котлета" (он "ресторатор"). Вот его ответ на вопрос, почему он лично на фронт не пойдёт:"По Конституции Украины народный депутат имеет бронь. А все остальные - не имеют! Читайте Конституцию Украины!"Вот такие сейчас "украинские нарративы". Прямо можно на мемы растаскивать.Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Особенно тем жителям Украины, которые "все остальные".* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма
https://ukraina.ru/20240211/1053232764.html
https://ukraina.ru/20240204/1053071398.html
https://ukraina.ru/20240127/1052918570.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, такер карлсон, владимир путин, мобилизация, игорь коломойский, россия, журналист, владимир зеленский, виктор ющенко, анджей дуда
Эксклюзив, Украина, Такер Карлсон, Владимир Путин, мобилизация, Игорь Коломойский, Россия, журналист, Владимир Зеленский, Виктор Ющенко, Анджей Дуда

"Миллион для Карлсона", Коломойский* в СИЗО и смертельные кредиты. Жизнь на Украине стала жуткой комедией

13:13 12.02.2024 (обновлено: 14:48 12.02.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
© POOL
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Из недр пропагандистского сообщества Украины пришла нелепая новость: Такер Карлсон якобы получил за интервью с Владимиром Путиным миллион долларов! От русских, конечно
Новость рассчитана, видимо, на внутреннего потребителя, при этом на такого, который вообще ничем не интересуется.
Во-первых, американский журналист тщательно следит за своей репутацией и всегда лично оплачивает еду, проживание, перелёты, сувениры и так далее. Таков его личный профессиональный кодекс.
Во-вторых, украинские журналисты, наверное, примеряют кафтан на себя: вот что бы я, великий украинский журналист, попросил за такое интервью? Ну, и в голове сразу появляется цифра: миллион!
Но для Такера Карлсона это смешная сумма.
Реальность такова: Карлсон - очень богатый человек. Дом, в котором он проживает во Флориде, граничит с владениями актёра Харрисона Форда и семьи Буш.
Такер Карлсон владеет 13 объектами другой недвижимости и банковскими счетами на сумму 130 миллионов долларов. Всего его состояние оценивают примерно в 400 миллионов. Большая часть из этой суммы досталась ему в наследство. Такер происходит из очень состоятельной семьи.
Неужели этим человеком движет желание "урвать ещё миллион"? Именно в тот момент, когда к нему приковано внимание всего мира, в его звёздный час славы?!
- РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Вчера, 14:30
"Превышает рейтинги мировых вещателей": в Кремле назвали главную задачу интервью Путина КарлсонуГлавная задача интервью Такера Карлсона, чтобы Путина услышали и увидели - вполне успешно достигнута, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлю Зарубину. Фрагмент разговора журналист опубликовал в своём телеграм-канале
На Украине уже не знают, что придумать.
При этом журналисты всего мира чуть ли не кричат: мы тоже хотели взять интервью, мы тоже! Мы ежедневно пытаемся взять интервью у Путина!
Международный корреспондент и ведущий журналист CNN Кристиан Аманпур, например, именно так написала: ежедневно просим.
Кстати, ноги у этой выдумки про "миллион для Такера" растут вот откуда: все "звёзды" кино, которые приезжали к Зеленскому, получили вполне достойный гонорар. Этим занимается Офис президента Украины.
А кто-то думал, что Анжелина Джоли и Шон Пенн приезжали на Украину просто "поддержать президента"?
© соцсети
© соцсети
Расслабленный президент Дуда
Польский президент Анджей Дуда заявил в интервью о невозможности для Украины вернуть Крым. При этом призвал "посмотреть на историю", ведь Крым всегда был российским.
Теперь Дуда оправдывается: "Я так высказался из-за непринуждённого разговора".
Якобы журналист пригласил его расслабленно обсуждать серьёзные темы.
Спасло Дуду от гнева "небратьев" только интервью Путина. Все забыли про его "непринужденный, расслабленный разговор".
А звучит, согласитесь, уже подозрительно. Где же проходила беседа? И кем был тот журналист? Что заставило президента Польши так расслабиться и "пошутить" так непринуждённо?
На самом деле, конечно, Анджей Дуда всё прекрасно понимал и не был никаким расслабленным. Просто ему указали: ещё не время для такой откровенности.
Коломойский* в СБУ, а Князев на свободе
А тем временем суд в очередной раз отказал олигарху Коломойскому*, который томится в СИЗО СБУ в Киеве, изменить меру пресечения. Либо от него требуют залог в 2,65 миллиарда гривен. Это примерно 68 миллионов долларов.
Коломойский* в очередной раз отказался вносить залог (кажется, уже в третий раз). И отправился сидеть дальше, до 22 марта.
Адвокаты отмечали, что у их клиента ухудшилось здоровье. И это было действительно заметно. Просили отпустить Коломойского* в его родное поместье в селе Никольское на Днепре. Но нет.
Это очень странная ситуация, разгадку которой мы довольно скоро увидим - скорее всего, весной этого года. Зачем Коломойского* держат в СИЗО? Или он сам скрывается там. От кого?
© скриншот видео "BIHUS info"Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
© скриншот видео "BIHUS info"
Игорь Коломойский
А вот Глава Верховного суда Украины Князев вышел на свободу.
Его взяли с поличным в мае 2023 года на огромной взятке - 2,7 миллиона долларов. Более того, объявили, что Князев, глава Верховного суда, организовал целую сеть по подкупу судей по всей стране (!)
Залог загадочным образом постепенно уменьшался. И вот уже вместо 100 миллионов гривен возникла сумма в 18 миллионов. Которая уже нашлась у неизвестных друзей Князева. Может, то были судьи из той самой "всеукраинской сетки"?
Бывший глава Верховного суда свободен. И сохранил статус судьи! Может выходить на работу, наверное.
Кого-то это удивляет? Нет, конечно. Речь ведь идёт об Украине! А это уже давно территория "Свадьбы в Малиновке".
Если у пана отамана есть золотой запас, то он не только судьей останется, он ещё и Верховный суд опять возглавить может. Никто даже не удивится.
А тем временем жители Украины с изумлением узнали, что они уже "квази-"!
Уже "квази-"
Помните президента Ющенко? Первый Майдан? И позорный "рекордный" проигрыш уже на следующих выборах - он набрал около 5% голосов.
Украинский флаг
4 февраля, 09:56
"Противники убийств взорвут фронт". Украинские эксперты о мобилизации и об угрозе гражданской войныНа Украине эксперты и политики размышляют, чем может закончиться конфликт между политическим и военным руководством страны, удастся ли протащить в парламенте новый законопроект о мобилизации и почему не все депутаты президентской партии готовы взять на себя такую ответственность.
Ющенко выступил на немецком телеканале и заявил: Украину в XX веке лишали всего - театров, книг, библиотек. И даже запрещали алфавит!
Понятно, что интервью рассчитано на западного обывателя. Но нельзя же так беспардонно врать.
В XX веке, если уж на то пошло, и был создан украинский язык - при большевиках. А уж про театры, газеты, журналы и книги на украинском и говорить не приходится.
В каждом областном центре при Советской власти издавался литературный журнал на украинском языке. В каждом городе обязательно был украинский театр. Газеты выходили в основном на украинском, огромными тиражами: и молодёжные, и пионерские, и детские журнальчики "для дошколят", и "Перець", знаменитый юмористический журнал, и "Всесвит", журнал переводов иностранных произведений на украинский.
И где же всё это сейчас, при любителях "мовы"?
Дальше Ющенко вдруг сообщает, что украинская нация - уже "квази-"! Квазинация украинцев!
То есть мнимая, ненастоящая?
© соцсети
© соцсети
Что он хотел сказать? Это очень трудно понять, лучше и не пытаться. Выступления Ющенко трудно было перевести на рациональный язык ещё 20 лет назад.
Но заканчивает он тем, ради чего и городился огород про "запрещали алфавит" (???) и "квазинацию".
"Нет той силы в мире, которая бы сказала: давай, солдат, садись за стол переговоров! Нет, добро на это наш солдат не даст! " - вещает Ющенко.
Излишне говорить, что дети и внуки президента Ющенко, да и полностью всё семейство, давно находятся не на Украине.
Ну, а что думает "солдат", тоже хорошо известно. Хотя бы по реакции общества на новый закон о мобилизации: 80% населения Украины - против.
Так что пусть Ющенко выступит перед жителями Украины с такой речью, и послушает, что о нём думают.
27 января, 04:48
"Пистолет к голове и забрать деньги". Как Офис Зеленского занимается рэкетомЧем меньше на Западе дают Киеву денег, тем активнее украинские власти пытаются выжимать все соки у населения и бизнеса для финансирования военных действий и личной наживы
"Та вы шо, мы скоро сдохнем!"
Или вот, например, можно послушать Евгения Карася.
Известный украинский неонацист Карась ещё год назад вещал жителям Украины: " нам прикольно убивать, нам прикольно воевать." Вот такая мы, мол, крутая нация.
И что он говорит сейчас?
Про Европу и деньги для Украины:
"Они выделяют нам деньги, там 33 кредита и список требований. Требования? Они требования нам ставят? Та вы шо, мы тут реально скоро сдохнем..."
Ну, положим, самому Карасю "сдохнуть" особенно не грозит. Он не с фронтов возмущается, а как раз откуда-то с проспекта Степана Бандеры (есть такой теперь в Киеве).
Как не грозит ничего и тем депутатам Верховной Рады, которые скоро примут закон о мобилизации и окончательно уничтожат тем самым страну.
А почему?
Отвечает депутат Верховной Рады Николай Тищенко по прозвищу "Коля-котлета" (он "ресторатор"). Вот его ответ на вопрос, почему он лично на фронт не пойдёт:
"По Конституции Украины народный депутат имеет бронь. А все остальные - не имеют! Читайте Конституцию Украины!"
© соцсети
© соцсети
Вот такие сейчас "украинские нарративы". Прямо можно на мемы растаскивать.
Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Особенно тем жителям Украины, которые "все остальные".
* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма
 
ЭксклюзивУкраинаТакер КарлсонВладимир ПутинмобилизацияИгорь КоломойскийРоссияжурналистВладимир ЗеленскийВиктор ЮщенкоАнджей Дуда
 
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