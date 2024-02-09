https://ukraina.ru/20240209/1053194685.html

"Бахмутский мясник, не считающийся с потерями": Азаров прокомментировал назначение Сырского

"Бахмутский мясник, не считающийся с потерями": Азаров прокомментировал назначение Сырского - 09.02.2024 Украина.ру

"Бахмутский мясник, не считающийся с потерями": Азаров прокомментировал назначение Сырского

Новый главком ВСУ Александр Сырский готов выполнять любые приказы Запада, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в социальной сети Facebook*

2024-02-09T11:28

2024-02-09T11:28

2024-02-09T11:28

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Экс-премьер напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он "отличился" и во время летнего так называемого контрнаступления. "Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий", - резюмировал он.Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20240209/1053187901.html

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новости, украина, всу, вооруженные силы украины, александр сырский, валерий залужный, владимир зеленский