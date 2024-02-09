"Бахмутский мясник, не считающийся с потерями": Азаров прокомментировал назначение Сырского - 09.02.2024 Украина.ру
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"Бахмутский мясник, не считающийся с потерями": Азаров прокомментировал назначение Сырского
"Бахмутский мясник, не считающийся с потерями": Азаров прокомментировал назначение Сырского - 09.02.2024 Украина.ру
"Бахмутский мясник, не считающийся с потерями": Азаров прокомментировал назначение Сырского
Новый главком ВСУ Александр Сырский готов выполнять любые приказы Запада, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в социальной сети Facebook*
2024-02-09T11:28
2024-02-09T11:28
новости
украина
всу
вооруженные силы украины
александр сырский
валерий залужный
владимир зеленский
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Экс-премьер напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он "отличился" и во время летнего так называемого контрнаступления. "Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий", - резюмировал он.Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости, украина, всу, вооруженные силы украины, александр сырский, валерий залужный, владимир зеленский
Новости, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Валерий Залужный, Владимир Зеленский

"Бахмутский мясник, не считающийся с потерями": Азаров прокомментировал назначение Сырского

11:28 09.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Новый главком ВСУ Александр Сырский готов выполнять любые приказы Запада, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в социальной сети Facebook*
""Бахмутский мясник" стал главнокомандующим ВСУ. Александр Сырский не привык считаться с потерями и готов выполнять любые приказы, поступающие из Киева и от западных "друзей" киевского режима. Для украинских военных является крайне неудобной фигурой, зато полностью устраивает Зеленского и Андрея Ермака", - заявил Азаров.
Экс-премьер напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он "отличился" и во время летнего так называемого контрнаступления.
"Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий", - резюмировал он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев ответил на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
08:30
"Ненависть и омерзение": Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУБиография нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского вызывает чувство ненависти и омерзения. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
 
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Заголовок открываемого материала
15:26Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" Сырского
15:25Отличившийся равнодушием к потерям новый главком ВСУ пообещал беречь бойцов
15:05Путин ответил! А готов ли Зеленский к неудобным вопросам Карлсона? Малькевич о цензуре и правде
14:43Песков ответил на вопрос о роли встречи Путина и Кудрина по сделке "Яндекса"
14:12Геннадий Подлесный: Зеленский назначил Сырского главкомом не за полководческие таланты, а за покорность
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