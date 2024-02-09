https://ukraina.ru/20240209/1053194685.html
"Бахмутский мясник, не считающийся с потерями": Азаров прокомментировал назначение Сырского
"Бахмутский мясник, не считающийся с потерями": Азаров прокомментировал назначение Сырского - 09.02.2024 Украина.ру
"Бахмутский мясник, не считающийся с потерями": Азаров прокомментировал назначение Сырского
Новый главком ВСУ Александр Сырский готов выполнять любые приказы Запада, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в социальной сети Facebook*
2024-02-09T11:28
2024-02-09T11:28
2024-02-09T11:28
новости
украина
всу
вооруженные силы украины
александр сырский
валерий залужный
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052244502_0:7:3001:1695_1920x0_80_0_0_afaa62b96ce30524d3766b742f96f4a3.jpg
Экс-премьер напомнил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных. Также он "отличился" и во время летнего так называемого контрнаступления. "Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий", - резюмировал он.Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ukraina.ru/20240209/1053187901.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052244502_130:0:2769:1979_1920x0_80_0_0_4736c48cf845727e2822a0dffa02c5a7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, вооруженные силы украины, александр сырский, валерий залужный, владимир зеленский
Новости, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский, Валерий Залужный, Владимир Зеленский
"Бахмутский мясник, не считающийся с потерями": Азаров прокомментировал назначение Сырского
Новый главком ВСУ Александр Сырский готов выполнять любые приказы Запада, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в социальной сети Facebook*