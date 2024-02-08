Владимир Мамонтов: Если в США посмеют травить Карлсона за интервью с Путиным, им несдобровать - 08.02.2024 Украина.ру
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Владимир Мамонтов: Если в США посмеют травить Карлсона за интервью с Путиным, им несдобровать
Владимир Мамонтов: Если в США посмеют травить Карлсона за интервью с Путиным, им несдобровать - 08.02.2024 Украина.ру
Владимир Мамонтов: Если в США посмеют травить Карлсона за интервью с Путиным, им несдобровать
Интервью Такера Карлсон с президентом России — историческое явление. Оно не развеет все невежество Запада про спецоперацию РФ на Украине, но при помощи Илона Маска сможет донести немного правды до американцев и мира.
2024-02-08T22:17
2024-02-08T22:17
интервью
такер карлсон
владимир путин
сша
запад
украина
россия
сми
илон маск
джо байден
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Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Интервью выйдет в ночь на 9 февраля в 02:00 по московскому времени.— Владимир Константинович, почему Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону на фоне отказа другим западным СМИ?— Давайте отойдем от решения Кремля и нашего президента и ответим сами себе на вопрос "Какому человеку я готов дать интервью?". Для меня лично, например, важны два обстоятельства: что человек адекватно передаст мои мысли и что его вопросы не будут издевательскими в отношении меня или провокационными в отношении чего-либо.Если же интервьюер заточен специально против меня или политически очерчен так, что шаг влево, шаг вправо считается побегом — зачем мне с ним говорить? Я не буду давать такому человеку интервью.Так вот, возвращаясь к разговору Такера Карлсона с Владимиром Путиным: Дмитрий Песков аккуратнейшим образом объяснил позицию Кремля. Он сказал, что действительно были разные запросы от иностранной прессы на интервью с Путиным. Они есть. Но никакой гарантии объективности, к сожалению, не просматривалось в данных обращениях СМИ.На протяжении многих лет отдельные журналисты брали интервью у Путина, модерировали круглые столы с президентом и так далее. Одни из них были колкими. Другие поддерживали позицию президента. Третьи не во всем были согласны с российским лидером, но сильно не выпячивали это.Такер Карлсон тем, как и что он говорит, оставляет впечатление человека, который сохранит объективность.— То есть Путин ему доверяет?— Думаю, да. Владимир Владимирович ему доверяет именно как человеку профессии — как журналисту. Мы ему доверяем и надеюсь, не ошибемся.При этом я хочу обратить внимание, что Карлсон в известном смысле, "партийный человек". Скажу образно: у этого карлсона есть своя крыша. Его можно рассматривать в привязке к республиканцам. Возможно, впереди у него своя политическая карьера. Но не это важно. Значимо, что Такер Карлсон представляет живых людей.Давайте для наглядности сравним тройку Карлсон, Трамп, Маск и Байден, Блинкен и еще кто-то. Первая тройка — это живые люди. Мы видим их хитрость, гнев, заинтересованность. Но они сохраняют здравомыслие и, безусловно, смотрят в будущее.А теперь посмотрим на Байдена и Блинкена. Это люди догмы, лишённые всякого благого применения некоей идеи, которая давно выродилась. Такер им пеняет: ребята, вы не даете народу правды, а я хотя бы ее маленький кусочек надеюсь американцам преподнести. Американское население заслуживает этого, если они не рабы.И что в ответ Карлсон слышит? Ему угрожают, что не надо возвращаться в Америку — дескать, мы тебе устроим разбор полетов.— Для Такера есть опасность по возвращению получить взбучку от властей?— Я думаю, они не решаться. Могут ему, конечно, устраивать пакости всякие. Они пугают его.Но если сейчас власти США сделают с Карлсоном примерно то же, что с Ассанжем, если будут преследовать Такера после интервью с Путиным, да еще и украдут российские деньги — все это вычеркнет Америку из списка цивилизованных государств. С ними не захотят общаться. Весь остальной мир, даже если он прямо постесняется это высказать США, сделает вывод, что с такими людьми лучше опасаться контактировать.— Сумеет ли Такер развеять невежество Запада про действия России на Украине?— Нет. Одним разом такое не делается. Это ему не под силу. Но интервью с Путиным — историческое явление. Капля камень точит, и эта капля (даже целый стакан, я бы сказал) весомая.— Какой смысл интервью Карлсона имеет для России?— Я бы не сказал, что мы ставили главной целью, чтобы Путин дал интервью Карлсону. Но нам это в пользу.Сколько мы уже всего сделали, чтобы нас услышали, чтобы прийти к мирному сосуществованию с Западом — вместо конфронтации. Мы разъясняли, обращались в ООН и другие органы. Мы подписывали Минские соглашения.Вспомните, какой шаг в свое время, через Карибский кризис, сделал СССР. Это была согласованная с Западом поэтика — мирное сосуществование государств с различными социальными системами.В конце концов это же вы [Запад] подтаскиваете к нашим границам ракеты. А мы приветствуем любое проявление здравомыслия. Кстати, республиканцы сегодня менее догматики нежели закостеневшие ультралиберальные демократы. Как говорит Трамп: "Я поладил бы с русскими".— Не вызывает ли у вас удивления, что последний президент Америки, который был в России — это Барак Обама. Ни Байден, ни Трамп (когда был лидером Штатов) не приезжали в Москву. А Такер Карлсон приехал...— Байден столько всего уже наговорил, так далеко зашел, что ему нет пути назад. Он вещает: Россия — враг; Россия — агрессор; Путин — бандит; и так далее. Трамп поумнее будет — ничего такого он не говорил.Тот же Илон Маск объявил, что в сети Х будет выложено интервью с Путиным в полноценном виде. Почему? Да, потому что, так положено!При этом YouTube уже успел цензурировать превью интервью Карлсона с российским президентом. Там уже вырезали куски из речи Карлсона. Там где он говорит: ваша [американская] система плоха тем, что вы 150 раз слушали Зеленского, но почему-то не хотите услышать Путина. Разве это правильно с точки зрения журналистики? Разве это Америка несла в мир?Эти слова без зазрения совести убрал YouTube. И это чудовищно.Они по упёртости постепенно побили все рекорды советской цензуры (если таковая была), в которой нас постоянно обвиняли. По неправильному, старческому восприятию мира, лицемерию и вранью Байден побил все рекорды.— Суд ООН 2 февраля постановил продолжить рассмотрение иска Украины к России по геноциду. Напомню, Киев в 2022 году заявил, что его ложно обвинили в геноциде в Донбассе и на этом основании Россия начала военную операцию. Вас разочаровало такое решение? В прошлом нашем интервью вы надеялись, что ООН проявит и в этом вопросе здравомыслие.— Я не то, чтобы сильно разочарован. Пусть дальше разбираются. Давайте по делам судить. Когда мы увидим и почитаем итоговое решение, тогда вынесем оценку ситуации.Кроме того, есть мнение, что визит Карлсона в Москву и интервью с Путиным мы должны рассматривать как некое преддверие изменения ситуации.А вообще, я вам скажу, что мы должны на другое ставки делать. Мы решили проводить политику импортозамещения, в том числе и в головах наших людей. Я недавно прочитал, что политика долго давила бизнес, но теперь бизнес будет долго давить политику.Такую мысль выразили люди, которые обнаружили, что Чехия в 2023 году купила огромные объёмы газа у Словакии. Это деньги, которые пришли в наш бюджет. Понимаете, что я имею ввиду?Это про здравый смысл — покупать дешевый российский газ, а не американское топливо — чтобы спасти свою экономику. То есть помаленьку приходит здравомыслие на Запад.Но нам надо рассчитывать только на себя, а не ждать пока Европа окончательно очнется. Продолжать самостоятельно что-то делать: выпускать свою продукцию, пшеничку сеять. Следить чтобы инвестиции шли в Россию, а не на Запад, куда их наши банкиры тащат.А Карлсон — молодец. Если все сделает в лучшем виде — ему спасибо.
https://ukraina.ru/20210208/1030489315.html
https://ukraina.ru/20240208/1053150756.html
https://ukraina.ru/20240205/1053099232.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, такер карлсон, владимир путин, сша, запад, украина, россия, сми, илон маск, джо байден, сво
Интервью, Такер Карлсон, Владимир Путин, США, Запад, Украина, Россия, СМИ, Илон Маск, Джо Байден, СВО

Владимир Мамонтов: Если в США посмеют травить Карлсона за интервью с Путиным, им несдобровать

22:17 08.02.2024
 
© Sputnik / Miroslav Rotari Владимир Мамонтов интервью
Владимир Мамонтов интервью
© Sputnik / Miroslav Rotari
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Интервью Такера Карлсон с президентом России — историческое явление. Оно не развеет все невежество Запада про спецоперацию РФ на Украине, но при помощи Илона Маска сможет донести немного правды до американцев и мира.
Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Интервью выйдет в ночь на 9 февраля в 02:00 по московскому времени.
— Владимир Константинович, почему Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону на фоне отказа другим западным СМИ?
— Давайте отойдем от решения Кремля и нашего президента и ответим сами себе на вопрос "Какому человеку я готов дать интервью?". Для меня лично, например, важны два обстоятельства: что человек адекватно передаст мои мысли и что его вопросы не будут издевательскими в отношении меня или провокационными в отношении чего-либо.
Если же интервьюер заточен специально против меня или политически очерчен так, что шаг влево, шаг вправо считается побегом — зачем мне с ним говорить? Я не буду давать такому человеку интервью.
Так вот, возвращаясь к разговору Такера Карлсона с Владимиром Путиным: Дмитрий Песков аккуратнейшим образом объяснил позицию Кремля. Он сказал, что действительно были разные запросы от иностранной прессы на интервью с Путиным. Они есть. Но никакой гарантии объективности, к сожалению, не просматривалось в данных обращениях СМИ.
На протяжении многих лет отдельные журналисты брали интервью у Путина, модерировали круглые столы с президентом и так далее. Одни из них были колкими. Другие поддерживали позицию президента. Третьи не во всем были согласны с российским лидером, но сильно не выпячивали это.
Такер Карлсон тем, как и что он говорит, оставляет впечатление человека, который сохранит объективность.
Видеомост Москва - Киев в агентстве РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля 2021, 14:03
Владимир Мамонтов: кто онГенеральный директор радиостанции «Говорит Москва», председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда»
— То есть Путин ему доверяет?
— Думаю, да. Владимир Владимирович ему доверяет именно как человеку профессии — как журналисту. Мы ему доверяем и надеюсь, не ошибемся.
При этом я хочу обратить внимание, что Карлсон в известном смысле, "партийный человек". Скажу образно: у этого карлсона есть своя крыша. Его можно рассматривать в привязке к республиканцам. Возможно, впереди у него своя политическая карьера. Но не это важно. Значимо, что Такер Карлсон представляет живых людей.
Давайте для наглядности сравним тройку Карлсон, Трамп, Маск и Байден, Блинкен и еще кто-то. Первая тройка — это живые люди. Мы видим их хитрость, гнев, заинтересованность. Но они сохраняют здравомыслие и, безусловно, смотрят в будущее.
А теперь посмотрим на Байдена и Блинкена. Это люди догмы, лишённые всякого благого применения некоей идеи, которая давно выродилась. Такер им пеняет: ребята, вы не даете народу правды, а я хотя бы ее маленький кусочек надеюсь американцам преподнести. Американское население заслуживает этого, если они не рабы.
И что в ответ Карлсон слышит? Ему угрожают, что не надо возвращаться в Америку — дескать, мы тебе устроим разбор полетов.
— Для Такера есть опасность по возвращению получить взбучку от властей?
— Я думаю, они не решаться. Могут ему, конечно, устраивать пакости всякие. Они пугают его.
Но если сейчас власти США сделают с Карлсоном примерно то же, что с Ассанжем, если будут преследовать Такера после интервью с Путиным, да еще и украдут российские деньги — все это вычеркнет Америку из списка цивилизованных государств. С ними не захотят общаться. Весь остальной мир, даже если он прямо постесняется это высказать США, сделает вывод, что с такими людьми лучше опасаться контактировать.
— Сумеет ли Такер развеять невежество Запада про действия России на Украине?
— Нет. Одним разом такое не делается. Это ему не под силу. Но интервью с Путиным — историческое явление. Капля камень точит, и эта капля (даже целый стакан, я бы сказал) весомая.
Дмитрий Выдрин интервью
00:35
Дмитрий Выдрин: о чем будет интервью Путина Такеру и почему Запад захлебнется своей кровью на Украине"Бедный, бедный Евросоюз. Не читали его лидеры произведения Джека Лондона", — считает политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин. Запад, поставляя Украине якобы в долг свои деньги и вооружения, по сути, слизывает с украинского штыка — обоюдоострого, видимо немецкой конструкции, — собственную кровь.
— Какой смысл интервью Карлсона имеет для России?
— Я бы не сказал, что мы ставили главной целью, чтобы Путин дал интервью Карлсону. Но нам это в пользу.
Сколько мы уже всего сделали, чтобы нас услышали, чтобы прийти к мирному сосуществованию с Западом — вместо конфронтации. Мы разъясняли, обращались в ООН и другие органы. Мы подписывали Минские соглашения.
Вспомните, какой шаг в свое время, через Карибский кризис, сделал СССР. Это была согласованная с Западом поэтика — мирное сосуществование государств с различными социальными системами.
В конце концов это же вы [Запад] подтаскиваете к нашим границам ракеты. А мы приветствуем любое проявление здравомыслия. Кстати, республиканцы сегодня менее догматики нежели закостеневшие ультралиберальные демократы. Как говорит Трамп: "Я поладил бы с русскими".
— Не вызывает ли у вас удивления, что последний президент Америки, который был в России — это Барак Обама. Ни Байден, ни Трамп (когда был лидером Штатов) не приезжали в Москву. А Такер Карлсон приехал...
— Байден столько всего уже наговорил, так далеко зашел, что ему нет пути назад. Он вещает: Россия — враг; Россия — агрессор; Путин — бандит; и так далее. Трамп поумнее будет — ничего такого он не говорил.
Тот же Илон Маск объявил, что в сети Х будет выложено интервью с Путиным в полноценном виде. Почему? Да, потому что, так положено!
При этом YouTube уже успел цензурировать превью интервью Карлсона с российским президентом. Там уже вырезали куски из речи Карлсона. Там где он говорит: ваша [американская] система плоха тем, что вы 150 раз слушали Зеленского, но почему-то не хотите услышать Путина. Разве это правильно с точки зрения журналистики? Разве это Америка несла в мир?
Эти слова без зазрения совести убрал YouTube. И это чудовищно.
Они по упёртости постепенно побили все рекорды советской цензуры (если таковая была), в которой нас постоянно обвиняли. По неправильному, старческому восприятию мира, лицемерию и вранью Байден побил все рекорды.
— Суд ООН 2 февраля постановил продолжить рассмотрение иска Украины к России по геноциду. Напомню, Киев в 2022 году заявил, что его ложно обвинили в геноциде в Донбассе и на этом основании Россия начала военную операцию. Вас разочаровало такое решение? В прошлом нашем интервью вы надеялись, что ООН проявит и в этом вопросе здравомыслие.
— Я не то, чтобы сильно разочарован. Пусть дальше разбираются. Давайте по делам судить. Когда мы увидим и почитаем итоговое решение, тогда вынесем оценку ситуации.
Кроме того, есть мнение, что визит Карлсона в Москву и интервью с Путиным мы должны рассматривать как некое преддверие изменения ситуации.
А вообще, я вам скажу, что мы должны на другое ставки делать. Мы решили проводить политику импортозамещения, в том числе и в головах наших людей. Я недавно прочитал, что политика долго давила бизнес, но теперь бизнес будет долго давить политику.
Такую мысль выразили люди, которые обнаружили, что Чехия в 2023 году купила огромные объёмы газа у Словакии. Это деньги, которые пришли в наш бюджет. Понимаете, что я имею ввиду?
Это про здравый смысл — покупать дешевый российский газ, а не американское топливо — чтобы спасти свою экономику. То есть помаленьку приходит здравомыслие на Запад.
Грег Вайнер интервью
5 февраля, 17:17
Грег Вайнер: Пока Россия радушно встречает Карлсона, на Украине тайно решают судьбу главкома ВСУРоссия показала себя миролюбивой страной, когда радушно приняла американского журналиста Такера Карлсона в Москве. Компромисс по финансированию Киева может быть найден за счет изъятии денег из "украинского пирога" в 60 миллиардов в пользу суммы на решение вопроса нелегальной миграции в США
Но нам надо рассчитывать только на себя, а не ждать пока Европа окончательно очнется. Продолжать самостоятельно что-то делать: выпускать свою продукцию, пшеничку сеять. Следить чтобы инвестиции шли в Россию, а не на Запад, куда их наши банкиры тащат.
А Карлсон — молодец. Если все сделает в лучшем виде — ему спасибо.
 
ИнтервьюТакер КарлсонВладимир ПутинСШАЗападУкраинаРоссияСМИИлон МаскДжо БайденСВО
 
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22:26Владимир Корнилов: ВСУ при новом главнокомандующем Сырском продолжат биться головой о стену
22:17Владимир Мамонтов: Если в США посмеют травить Карлсона за интервью с Путиным, им несдобровать
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