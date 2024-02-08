https://ukraina.ru/20240208/1053178758.html

Владимир Мамонтов: Если в США посмеют травить Карлсона за интервью с Путиным, им несдобровать

Владимир Мамонтов: Если в США посмеют травить Карлсона за интервью с Путиным, им несдобровать - 08.02.2024 Украина.ру

Владимир Мамонтов: Если в США посмеют травить Карлсона за интервью с Путиным, им несдобровать

Интервью Такера Карлсон с президентом России — историческое явление. Оно не развеет все невежество Запада про спецоперацию РФ на Украине, но при помощи Илона Маска сможет донести немного правды до американцев и мира.

2024-02-08T22:17

2024-02-08T22:17

2024-02-08T22:17

интервью

такер карлсон

владимир путин

сша

запад

украина

россия

сми

илон маск

джо байден

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Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Интервью выйдет в ночь на 9 февраля в 02:00 по московскому времени.— Владимир Константинович, почему Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону на фоне отказа другим западным СМИ?— Давайте отойдем от решения Кремля и нашего президента и ответим сами себе на вопрос "Какому человеку я готов дать интервью?". Для меня лично, например, важны два обстоятельства: что человек адекватно передаст мои мысли и что его вопросы не будут издевательскими в отношении меня или провокационными в отношении чего-либо.Если же интервьюер заточен специально против меня или политически очерчен так, что шаг влево, шаг вправо считается побегом — зачем мне с ним говорить? Я не буду давать такому человеку интервью.Так вот, возвращаясь к разговору Такера Карлсона с Владимиром Путиным: Дмитрий Песков аккуратнейшим образом объяснил позицию Кремля. Он сказал, что действительно были разные запросы от иностранной прессы на интервью с Путиным. Они есть. Но никакой гарантии объективности, к сожалению, не просматривалось в данных обращениях СМИ.На протяжении многих лет отдельные журналисты брали интервью у Путина, модерировали круглые столы с президентом и так далее. Одни из них были колкими. Другие поддерживали позицию президента. Третьи не во всем были согласны с российским лидером, но сильно не выпячивали это.Такер Карлсон тем, как и что он говорит, оставляет впечатление человека, который сохранит объективность.— То есть Путин ему доверяет?— Думаю, да. Владимир Владимирович ему доверяет именно как человеку профессии — как журналисту. Мы ему доверяем и надеюсь, не ошибемся.При этом я хочу обратить внимание, что Карлсон в известном смысле, "партийный человек". Скажу образно: у этого карлсона есть своя крыша. Его можно рассматривать в привязке к республиканцам. Возможно, впереди у него своя политическая карьера. Но не это важно. Значимо, что Такер Карлсон представляет живых людей.Давайте для наглядности сравним тройку Карлсон, Трамп, Маск и Байден, Блинкен и еще кто-то. Первая тройка — это живые люди. Мы видим их хитрость, гнев, заинтересованность. Но они сохраняют здравомыслие и, безусловно, смотрят в будущее.А теперь посмотрим на Байдена и Блинкена. Это люди догмы, лишённые всякого благого применения некоей идеи, которая давно выродилась. Такер им пеняет: ребята, вы не даете народу правды, а я хотя бы ее маленький кусочек надеюсь американцам преподнести. Американское население заслуживает этого, если они не рабы.И что в ответ Карлсон слышит? Ему угрожают, что не надо возвращаться в Америку — дескать, мы тебе устроим разбор полетов.— Для Такера есть опасность по возвращению получить взбучку от властей?— Я думаю, они не решаться. Могут ему, конечно, устраивать пакости всякие. Они пугают его.Но если сейчас власти США сделают с Карлсоном примерно то же, что с Ассанжем, если будут преследовать Такера после интервью с Путиным, да еще и украдут российские деньги — все это вычеркнет Америку из списка цивилизованных государств. С ними не захотят общаться. Весь остальной мир, даже если он прямо постесняется это высказать США, сделает вывод, что с такими людьми лучше опасаться контактировать.— Сумеет ли Такер развеять невежество Запада про действия России на Украине?— Нет. Одним разом такое не делается. Это ему не под силу. Но интервью с Путиным — историческое явление. Капля камень точит, и эта капля (даже целый стакан, я бы сказал) весомая.— Какой смысл интервью Карлсона имеет для России?— Я бы не сказал, что мы ставили главной целью, чтобы Путин дал интервью Карлсону. Но нам это в пользу.Сколько мы уже всего сделали, чтобы нас услышали, чтобы прийти к мирному сосуществованию с Западом — вместо конфронтации. Мы разъясняли, обращались в ООН и другие органы. Мы подписывали Минские соглашения.Вспомните, какой шаг в свое время, через Карибский кризис, сделал СССР. Это была согласованная с Западом поэтика — мирное сосуществование государств с различными социальными системами.В конце концов это же вы [Запад] подтаскиваете к нашим границам ракеты. А мы приветствуем любое проявление здравомыслия. Кстати, республиканцы сегодня менее догматики нежели закостеневшие ультралиберальные демократы. Как говорит Трамп: "Я поладил бы с русскими".— Не вызывает ли у вас удивления, что последний президент Америки, который был в России — это Барак Обама. Ни Байден, ни Трамп (когда был лидером Штатов) не приезжали в Москву. А Такер Карлсон приехал...— Байден столько всего уже наговорил, так далеко зашел, что ему нет пути назад. Он вещает: Россия — враг; Россия — агрессор; Путин — бандит; и так далее. Трамп поумнее будет — ничего такого он не говорил.Тот же Илон Маск объявил, что в сети Х будет выложено интервью с Путиным в полноценном виде. Почему? Да, потому что, так положено!При этом YouTube уже успел цензурировать превью интервью Карлсона с российским президентом. Там уже вырезали куски из речи Карлсона. Там где он говорит: ваша [американская] система плоха тем, что вы 150 раз слушали Зеленского, но почему-то не хотите услышать Путина. Разве это правильно с точки зрения журналистики? Разве это Америка несла в мир?Эти слова без зазрения совести убрал YouTube. И это чудовищно.Они по упёртости постепенно побили все рекорды советской цензуры (если таковая была), в которой нас постоянно обвиняли. По неправильному, старческому восприятию мира, лицемерию и вранью Байден побил все рекорды.— Суд ООН 2 февраля постановил продолжить рассмотрение иска Украины к России по геноциду. Напомню, Киев в 2022 году заявил, что его ложно обвинили в геноциде в Донбассе и на этом основании Россия начала военную операцию. Вас разочаровало такое решение? В прошлом нашем интервью вы надеялись, что ООН проявит и в этом вопросе здравомыслие.— Я не то, чтобы сильно разочарован. Пусть дальше разбираются. Давайте по делам судить. Когда мы увидим и почитаем итоговое решение, тогда вынесем оценку ситуации.Кроме того, есть мнение, что визит Карлсона в Москву и интервью с Путиным мы должны рассматривать как некое преддверие изменения ситуации.А вообще, я вам скажу, что мы должны на другое ставки делать. Мы решили проводить политику импортозамещения, в том числе и в головах наших людей. Я недавно прочитал, что политика долго давила бизнес, но теперь бизнес будет долго давить политику.Такую мысль выразили люди, которые обнаружили, что Чехия в 2023 году купила огромные объёмы газа у Словакии. Это деньги, которые пришли в наш бюджет. Понимаете, что я имею ввиду?Это про здравый смысл — покупать дешевый российский газ, а не американское топливо — чтобы спасти свою экономику. То есть помаленьку приходит здравомыслие на Запад.Но нам надо рассчитывать только на себя, а не ждать пока Европа окончательно очнется. Продолжать самостоятельно что-то делать: выпускать свою продукцию, пшеничку сеять. Следить чтобы инвестиции шли в Россию, а не на Запад, куда их наши банкиры тащат.А Карлсон — молодец. Если все сделает в лучшем виде — ему спасибо.

https://ukraina.ru/20210208/1030489315.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, такер карлсон, владимир путин, сша, запад, украина, россия, сми, илон маск, джо байден, сво