https://ukraina.ru/20240208/1053177924.html

Шпион или журналист? Почему на Западе боятся интервью Такера с Путиным

Шпион или журналист? Почему на Западе боятся интервью Такера с Путиным - 08.02.2024 Украина.ру

Шпион или журналист? Почему на Западе боятся интервью Такера с Путиным

Такер Карлсон завтра опубликует интервью с Владимиром Путиным. Американский журналист, который "просто делает свою работу" уже подвергся не просто критике, но даже оскорблениям у себя на родине – в США.

2024-02-08T18:28

2024-02-08T18:28

2024-02-08T18:28

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В стране свободы слова как основы демократии, беседа с президентов России вызвала бурю негодования. Украинские эксперты подключились в информационной травле Такера Карлсона. По существу им мало есть что сказать. Вся обличительная риторика - из разряда шуток ниже пояса. Больше – в обзоре соцсетей.Украинский журналист Наташа Влащенко… хорошая методичка для маркетологов и тех, кто у нас отвечает за информационный сектор. Анонс интервью посмотрело более 50 млн!!!! (На самом деле уже на момент публикации - более 90 млн. Ред.)Так страна Америка качает своих журналистов. А мы своих унижаем, обгаживаем в ТК и прочее и прочее. Ну и конечно, реформы в информационном поле назрели.Их должны проводить не пропагандисты, а люди знающие и любящие свою профессию. Тогда, возможно, и рынок поставим на новые медиа, и иновещание создадим.Журналист Анастасия КириленкоТакер Карлсон заявил, что "никто, кроме него" не пытался поговорить с Путиным. Западные журналисты наперебой стали оправдываться в Твиттере: "ах, мы столько запросов написали".Эти оправдания попали в хронику ТАСС под заголовками "западные журналисты позавидовали Карлсону". Карлсон - подонок, это ясно. Быть уволенным с канала Fox - все равно что быть уволенным из борделя за (разврат). Но почему приличные журналисты, BBC, CNN бегут сообщать в паблике в 2024 году, что они каждый день пишут Путину запросы?PS В комментарии пришли верующие в канал Fox. Как вы объясняете тот факт, что его эфиры в переводе идут у Соловьева, Киселева и Скабеевой (особенно любили переводить Карлсона, до того как его выгнали)?Журналист Егор ЧечериндаТакер Карлсон, ноябрь 2019 года, тогда – ведущий Fox News – в эфире этого телеканала: "Почему меня должно волновать, что происходит в конфликте между Россией и Украиной? Я - серьезно. Почему я не могу болеть за Россию? Что я и делаю...", - сказал Карлсон. Затем после паузы: "В начале шоу я отметил, что болею за Россию в противостоянии между РФ и Украиной. Конечно, я шучу. Я болею только за Америку". Сегодня этот Карлсон-шутник – "болельщик За Россию" – взял "серьезное" интервью у Путина. Другой "болельщик" - Илон Маск - ныне ночью обнародует его в своей "шутливой" соцсети Х... "что бы ни сказал Путин", - Шоу "Дедушка и Карлсон" - как символ деградации отдельных мировых медиа и целых обществ.Между прочим, Такер Карлсон – один из реальных кандидатов на должность вице-президента США от республиканцев в паре с Трампом.Общественный деятель, юрист Татьяна МонтянВзял интервью — и ты шпион! Какой-то пендостанский адвокатишка на полном серьезе обсуждает, можно ли привлечь Карлсона к ответственности по Закону о шпионаже 1917 года за интервью с Путиным! Хотя после Ассанжа я вообще ничему не удивлюсь — учитывая, что Ассанж даже не гражданин США. Шпионаж в виде интервью! Это ж надо додуматься! И да, как вам фраза, что Россия — это страна, которая по сути воюет с Пендостаном? И пендостанский адвокат не стесняется об этом говорить на свою аудиторию, как о чем-то само собой разумеющемся!Украинский журналист Снежана ЕгороваНа самом деле Такер Карлсон далеко не одинок в Америке!!! Есть много людей, которые ВСЕ ПОНИМАЮТ!!! Просто им закрывают рот и они не получают эфиры на центральных информационных платформах и телеканалах!!! Просто Такер в Большой Игре и за его спиной Илон Маск и Трамп, которые представляют серьёзные политические и финансовый структуры… Короче тяжёлая артиллерия… Но есть и те, кто идёт с ними в одном ПОТОКЕ!!! Думаю РЕЗОНАНС БУДЕТ ОГРОМНЫЙ!!! Как взрыв ядерной бомбы!!!Общественный деятель Максим ГольдарбЗнаменитейший американский телеведущий Такер Карлсон анонсировал сегодня на своем канале в Твиттере интервью с Путиным.В руководстве ЕС заявили, что рассматривают вопрос о санкциях в отношении этого журналиста. В администрации президента США- что нельзя было брать интервью у российского президента. Американские сми поспешили заклеймить его всякими словами, а наши сми тут же назвали Карлсона "пропагандистом" (хотя совсем недавно он был в Украине "журналистом и телеведущим").Квазинацистская помойка для полицаев и стукачей - "миротворец" - внесла журналиста в свои списки врагов. Кстати, интересное дело: еще три года назад Запад заявлял, что эта дрянь, "миротворец", - именно незаконное, внесудебное, пронацистское, антидемократическое злокачественное образование в Украине, созданное для преследования инакомыслия и свободы мысли и мнения, и обязательно должно быть ликвидировано. А вот теперь оно так в унисон сработало вместе с западной "линией партии" по преследованию Такера Карлсона.Так где ж хваленая демократия? Где свобода слова? Где свобода и неприкосновенность статуса журналистики? Где право журналиста на исследование ситуации и обнародование результатов и мнений?И почему так боятся этого интервью? Ведь если западная позиция и политика правдивы, то нечего переживать, правда восторжествует, а ложь будет очевидна и невоспринимаема миром. Кроме того, вслед за Путиным, Карлсон обещал интервьюировать Зеленского.Тем более, что и Карлсон, и Маск (очевидно, что владелец бывшего Твиттера в теме) заявляют, что этим они пытаются предотвратить третью мировую войну. То есть цель максимально блага и совпадает с желанием всего здорового человечества.Вопросы, в общем-то, риторические, ответы очевидны. Есть маленькая кучка сверхбогатых и влиятельных людей и их прислуга в лице тех или иных правителей, которые бы, вопреки воле цивилизации и человечества, очень хотят его проредить, очень хотели бы установить свой собственный миропорядок. Для этого они допускают все возможные механизмы.Общественный деятель Александр СкубченкоКоординатор Белого дома Джон Кирби:"Всем очевидно, что Путин сделал на Украине, также всем известны и фиктивные, совершенно фальшивые и нелепые причины, которыми он пытался это оправдать. Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным."Как же пучит демшизу. Байдена и на одно интервью не хватит, потому что уже не способен более пяти минут самостоятельно слова в предложения складывать. Да и ни одного западного чмошника — всех этих макронов, шольцей и прочих королей — на западе не посмотрит такое огромное количество людей, как Путина. Смотрите, американцы, Россию и Путина. А то ведь до сих думаете, что по улицам Москвы пьяные медведи ходят. Уже скоро. Интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано на сайте журналиста в 18:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

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эксклюзив, россия, сша, зарубежье, владимир путин, такер карлсон