https://ukraina.ru/20240207/1053145161.html

Петр Алексеевич, конечная! Как один анонимный пост напугал девять соратников Порошенко

Петр Алексеевич, конечная! Как один анонимный пост напугал девять соратников Порошенко - 07.02.2024 Украина.ру

Петр Алексеевич, конечная! Как один анонимный пост напугал девять соратников Порошенко

Петру Порошенко пророчат следственный изолятор по делу о госизмене, а его соратникам - соучастие. Пост в анонимном телеграм-канале напугал девять членов фракции партии Порошенко в Верховной Раде Украины

2024-02-07T18:13

2024-02-07T18:13

2024-02-07T20:20

эксклюзив

петр порошенко

украина

гбр

алексей гончаренко

ирина геращенко

софия федина

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Экс-президент, действующий депутат Верховной Рады Украины Петр Порошенко от партии "Европейская солидарность" в скором будущем может "поменять статус" и сесть на скамью подсудимых. Об этом 6 февраля сообщил телеграм-канал "Джокер" со ссылкой на Государственное бюро расследовании (ГБР) УкраиныДосудебное расследование в отношении Порошенко, подозреваемого в государственной измене и "содействии деятельности террористической организации", которое длилось два года, завершено."Сейчас следствие открыло стороне защиты доступ к материалам досудебного расследования. После ознакомления ГБР направит акт в отношении Порошенко в суд. После этого у него меняется статус, он становится обвиняемым", - утверждает автор телеграм-канала.Эту же информацию со ссылкой на начальника отдела организации приема граждан ГБР Оксану Згиблову опубликовало и украинское издание "Главком".Обвинения против Порошенко, где говорилось, что о подрывной деятельностью против Украины он занимался с 2014 по 2015 год, были выдвинуты в декабре 2021 года. Среди его предполагаемых сообщников были перечислены на тот момент депутат от партии "Опозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Следствие утверждало, что все трое организовали закупку угля на шахтах в на тот момент независимых и не признанных ДНР и ЛНР.Вся президентская ратьВместе с Порошенко под опалу попадут девять членов его команды, включая депутатов Верховной Рады, которые якобы на протяжении последнего года готовили государственный переворот. "Все зафиксировано. Приехали. Конечная, Петр Алексеевич", - прокомментировал "Джокер" информацию о дальнейшей судьбе Порошенко и его ближайших соратников.Эта публикация не оставила равнодушными депутатов от "Европейской солидарности".Председатель фракции ЕС в Верховной Раде Ирина Геращенко заявила, что благодаря "Джокеру" она наконец-то поняла, почему спикер Руслан Стефанчук с сентября заблокировал все ее заграничные командировки."Я думала, то политическое давление и препятствование моей работе, а оказывается, он просто бдительный. Вдруг мы готовим переворот? Какой же трэш происходит в воюющей стране...", - написала Геращенко в своем телеграм-канале.Алексей Гончаренко*, который в России внесен в список террористов и экстремистов, поинтересовался не оказался ли он в очередной раз в списке террористов и госизменников, только украинском."Пытаюсь понять, в списке ли я тех, кто готовил переворот. Если нет, то у меня будут большие вопросы к фракции", - поделился Гончаренко своими размышлениями в соцсетях."У нас во фракции шок, скандал, сенсация! Гончаренко с предъявлениями, почему его не приобщили к перевороту". А не надо по ПАСЕ ездить. Сиди дома-десятым будешь", - ответила Геращенко депутату, который осенью прошлого года на заседании ПАСЕ настойчиво требовал от Европы производить танки, ракеты и дроны и передавать их Украине.Тем временем их коллега София Федина посоветовала "Слугам народа" обратиться к профильному специалисту за помощью, так как "в 2019 году им мерещился путч, сейчас мерещится переворот".Отправят за решетку или в изгнаниеЛидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко 1 декабря 2023 года украинские пограничники уже не давали выехать из страны в частную поездку. В Госпогранслужбе Украины заявили, что располагают информацией об том, что Верховная Рада отменил служебную командировку парламентария в Польшу и США, куда он намеревался поехать. Тогда Порошенко заявил, что будет требовать возбуждения уголовного дела в ответ на действия погранслужбы, СБУ и Верховной Рады.Позже парламентарий потребовал отменить "омерзительные и незаконные" запреты о выезде депутатов за границу, так как это, по его словам, самодурство и нарушение уголовного кодекса.За границу Порошенко все-таки уехал. 30 января Порошенко из Брюсселя комментировал слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. "Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от слухов", - написал Порошенко в соцсетях.Оттуда Порошенко уже вернулся на родину. В Верховной Раде он 7 февраля в очередной раз встал в защиту Залужного, призвав президента Украины Владимира Зеленского сначала очистить все государственные учреждения и свой офис от "недобитков команды Януковича", а только потом думать о главкоме ВСУ.Какова будет дальнейшая судьба бывшего президента Украины во многом зависит от того, как будет идти дальнейшее переформатирование внутриполитической сцены его страны. Не исключено, что Зеленский захочет убрать Порошенко как политика, который мог бы составить конкуренцию когда произойдет ротация элит. В этом случае Порошенко действительно грозит или арест, или выдавливание из страны."Укроборонпром" - скандал, который не простили ПорошенкоВ октябре 2019 года на Украине был задержан бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, давний бизнес-партнер пятого президента Украины Петра Порошенко, главный фигурант дела о хищениях в "Укроборонпроме" Олег Гладковский (Свинарчук).Гладковский, который до 2014 года носил фамилию Свинарчук, был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Примечательно, что фотографии с места задержания тогда на своей странице в соцсетях опубликовал журналист-расследовать Александр Дубинский, который в настоящее время сам находится в СИЗО по делу о госизмене.Во время досрочных президентских выборов 2014 году Олег Свинарчук возглавлял штаб Порошенко в Черкасской области, а также курировал избирательные штабы в Херсонской, Волынской и Хмельницкой областях. После его победы президентским указом № 646/2014 от 13 августа 2014 года, Олег Свинарчук возглавил Межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Примерно в это время Свинарчук поменял свою фамилию на девичью фамилию матери — Гладковский.Свой пост Гладковский использовал в целях личного обогащения, будучи уволенным из-за скандала с расхищением средств в "Укроборонпроме", всплывшим в украинских СМИ в начале марта 2019 года.Расследование, опубликованное в программе "Наши деньги" Денисом Бигусом, выявило, что госпредприятие контрабандой через фирмы-прокладки закупало комплектующие для военной техники из России по завышенным ценам, на чем значительно наживался Гладковский, его сын и некоторые партнеры.Одной из фирм-прокладок выступало даже судостроительное предприятие "Кузница на Рыбальском" (бывшая "Ленинская кузница)", которая находилась в собственности Петра Порошенко.Уголовные дела ПорошенкоПосле того, как в 2019 году Петр Порошенко проиграл президентские выборы, в отношении него на Украине возбудили несколько уголовных дел. Его обвинили: В 2019 году специальный прокурор Республики Панама возбудил уголовное дело в отношении Порошенко по факту отмывания преступных доходов. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов тогда заявил, что Порошенко и его приближенные использовали Панаму, чтобы скрывать преступные доходы, активы, собственность, а также неуплату налогов в бюджет Украины и отмывание средств, похищенных из бюджета государства.В июне 2020 года офис генерального прокурора Украины сообщил о предъявлении еще одного обвинения Петру Порошенко. Он подозревается в том, что в 2018 году вынудил главу СВР Украины Егора Божка назначить заместителем главы разведслужбы Сергея Семочко.Сам Порошенко в 2021 году заявил, что в отношении него на Украине возбуждено порядка 130 уголовных дел, 40 из которых впоследствии были закрыты.

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, петр порошенко, украина, гбр, алексей гончаренко, ирина геращенко, софия федина