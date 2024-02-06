"План ликвидации нации". Украинские эксперты и политики о войне и мире - 06.02.2024 Украина.ру
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"План ликвидации нации". Украинские эксперты и политики о войне и мире
"План ликвидации нации". Украинские эксперты и политики о войне и мире - 06.02.2024 Украина.ру
"План ликвидации нации". Украинские эксперты и политики о войне и мире
Вопрос мобилизации по-прежнему беспокоит украинское общество и часть политиков. Новый законопроект на поверку оказался еще жестче старого, вызвавшего волну критики. Как заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, "парламент нагло обманули, снова внеся отклоненные Верховной Радой драконовские нормы".
2024-02-06T05:55
2024-02-06T05:55
эксклюзив
эксперты
украина
мобилизация
юлия тимошенко
валерий залужный
руслан бортник
кость бондаренко
владимир зеленский
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Политик в своем видеообращении отметила, что эти нормы "кое-где даже в еще более жесткой редакции", а сам законопроект из-за антиконституционности этих норм назвала "катастрофой". По словам Тимошенко, мобилизация Украине нужна, но она не должна быть насильственной, а должна быть мотивационной — нужен переход к профессиональной армии.В целом новый мобилизационный законопроект лидер "Батькивщины" определила как "жесткий и циничный план постепенной ликвидации украинской нации".Обсуждают, на какую часть общества — на сторонников или противников ужесточения мобилизации - сделает ставку главком ВСУ Валерий Залужный. Украинский политолог Руслан Бортник в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом) отметил, что жесткой мобилизации требует пассионарная часть общества и основная масса военных."Если Залужный сделает ставку на пассионариев, знайте, что мы идем по египетскому сценарию, что в конце нас может ждать армия как стабилизирующий государство фактор", - сказал эксперт. Он напомнил, что в украинской истории такое уже было — это гетманат Хмельницкого, когда "территория государства была разбита не на области, а на полки".Нельзя исключать того, что эти полки когда-то будут воевать и друг с другом. Юлия Тимошенко предостерегает: принятие мобилизационного закона "может внести трагический раскол между властью и народом" и спровоцировать гражданское противостояние.Что касается "ликвидации нации", то потери и без принятия этого драконовского закона огромны. Ведь никто не думал, что война так затянется, отмечает известный украинский политолог Кость Бондаренко."В 2022 году и на Западе, и в Украине считалось, что война продлится, как говорит классик, "две-три недели", потом — два-три месяца... Соответственно, сейчас мы видим, что война затягивается. Затяжная война требует большого количества ресурсов, этих ресурсов ни у Украины, ни у Запада нет", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.Он добавил, что "мы (киевский режим — Ред.) воюем с очень сильным врагом, который обучаем, который учится на своих собственных ошибках 2022 года, который сейчас перегруппировался, который сейчас ведет войну совершенно по-другому, чем в самом начале боевых действий"."Это ядерное государство, которое победить крайне сложно. Говорить о том, что мы точно выйдем на рубежи 91 года — ну, признавался как-то в одном из интервью сам Зеленский, что он единственный, наверное, кто в это верит", - сказал Бондаренко.Характер боевых действий действительно сильно изменился за два года СВО, связано это, в частности, с активным применением БПЛА, в том числе FPV-дронов, расширением возможностей спутниковой разведки, внедрением в боевые системы искусственного интеллекта (этот круг проблем недавно подробно обсудили участники конференции, организованной изданием Украина.ру в рамках проекта "Украинское досье").Думают об этом и у противника. Поле боя очень скоро может претерпеть еще более кардинальные изменения, считает экс-советник главы ОП Алексей Арестович*. И не только поле боя. По его словам, испытываются образцы боеприпасов с искусственным интеллектом, которые смогут заходить в заданный район и караулить там определенный тип боевой техники или даже конкретный автомобиль по номеру, или конкретного человека по лицу.Эксперт отметил, что очень изменится и послевоенная жизнь, если представить себе, что такие системы попадут в распоряжение криминального мира.Что будет в ближайшие полгода на Украине? Отвечая на этот вопрос в эфире ютуб-канала журналиста Василия Голованова, экс-советник ОП отметил, что наиболее вероятный прогноз - "продолжение распада системы государственного управления, экономики в Украине и нарастающих проблем в сфере обороны, в том числе на линии фронта"."Мобилизацию, скорее всего, нам (киевскому режиму — Ред.) не удастся провести, просто тупо денег на нее не хватит", - сказал Арестович*, добавив, что это ставит вопрос о чрезвычайном перенапряжении войск на фронте.По мнению эксперта, поэтому к лету у Киева могут быть вполне реальные проблемы на фронте, серьезные проблемы с экономикой, с вооружением и военной техникой, в особенности, если американцы не дадут помощи или дадут меньше ожидаемого. Кроме того, считает Арестович*, будет "новая волна наступления со стороны РФ в том или ином варианте".Экс-советник ОП полагает, что Россия намерена убедить Запад в том, что поддерживать Украину бесполезно, что "в принципе эта война бесполезна, Россия возьмет свое, если захочет".Что касается прогноза для Украины на период двух-трех лет, то Арестович* заявил, что он видит катастрофу — так как "нельзя делать ненависть общественной политической технологией".Он также подверг критике проводимую Киевом политику выталкивания граждан, по его словам, это приводит к тому, что все большее количество украинцев, особенно те, которые находятся за рубежом, "начинают государство воспринимать - ну, если не как прямого врага, то точно не друга".* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма.
https://ukraina.ru/20240202/1053057328.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, эксперты, украина, мобилизация, юлия тимошенко, валерий залужный, руслан бортник, кость бондаренко, владимир зеленский
Эксклюзив, эксперты, Украина, мобилизация, Юлия Тимошенко, Валерий Залужный, Руслан Бортник, Кость Бондаренко, Владимир Зеленский

"План ликвидации нации". Украинские эксперты и политики о войне и мире

05:55 06.02.2024
 
© AP / Bernat Armangue
- РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP / Bernat Armangue
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вопрос мобилизации по-прежнему беспокоит украинское общество и часть политиков. Новый законопроект на поверку оказался еще жестче старого, вызвавшего волну критики. Как заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, "парламент нагло обманули, снова внеся отклоненные Верховной Радой драконовские нормы".
Политик в своем видеообращении отметила, что эти нормы "кое-где даже в еще более жесткой редакции", а сам законопроект из-за антиконституционности этих норм назвала "катастрофой". По словам Тимошенко, мобилизация Украине нужна, но она не должна быть насильственной, а должна быть мотивационной — нужен переход к профессиональной армии.
В целом новый мобилизационный законопроект лидер "Батькивщины" определила как "жесткий и циничный план постепенной ликвидации украинской нации".
Обсуждают, на какую часть общества — на сторонников или противников ужесточения мобилизации - сделает ставку главком ВСУ Валерий Залужный. Украинский политолог Руслан Бортник в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом) отметил, что жесткой мобилизации требует пассионарная часть общества и основная масса военных.
"Если Залужный сделает ставку на пассионариев, знайте, что мы идем по египетскому сценарию, что в конце нас может ждать армия как стабилизирующий государство фактор", - сказал эксперт. Он напомнил, что в украинской истории такое уже было — это гетманат Хмельницкого, когда "территория государства была разбита не на области, а на полки".
П/к Войны будущего – уже сегодня на пространстве СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
2 февраля, 16:32
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Нельзя исключать того, что эти полки когда-то будут воевать и друг с другом. Юлия Тимошенко предостерегает: принятие мобилизационного закона "может внести трагический раскол между властью и народом" и спровоцировать гражданское противостояние.
Что касается "ликвидации нации", то потери и без принятия этого драконовского закона огромны. Ведь никто не думал, что война так затянется, отмечает известный украинский политолог Кость Бондаренко.
"В 2022 году и на Западе, и в Украине считалось, что война продлится, как говорит классик, "две-три недели", потом — два-три месяца... Соответственно, сейчас мы видим, что война затягивается. Затяжная война требует большого количества ресурсов, этих ресурсов ни у Украины, ни у Запада нет", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.
Он добавил, что "мы (киевский режим — Ред.) воюем с очень сильным врагом, который обучаем, который учится на своих собственных ошибках 2022 года, который сейчас перегруппировался, который сейчас ведет войну совершенно по-другому, чем в самом начале боевых действий".
"Это ядерное государство, которое победить крайне сложно. Говорить о том, что мы точно выйдем на рубежи 91 года — ну, признавался как-то в одном из интервью сам Зеленский, что он единственный, наверное, кто в это верит", - сказал Бондаренко.
Характер боевых действий действительно сильно изменился за два года СВО, связано это, в частности, с активным применением БПЛА, в том числе FPV-дронов, расширением возможностей спутниковой разведки, внедрением в боевые системы искусственного интеллекта (этот круг проблем недавно подробно обсудили участники конференции, организованной изданием Украина.ру в рамках проекта "Украинское досье").
Думают об этом и у противника. Поле боя очень скоро может претерпеть еще более кардинальные изменения, считает экс-советник главы ОП Алексей Арестович*. И не только поле боя. По его словам, испытываются образцы боеприпасов с искусственным интеллектом, которые смогут заходить в заданный район и караулить там определенный тип боевой техники или даже конкретный автомобиль по номеру, или конкретного человека по лицу.
Эксперт отметил, что очень изменится и послевоенная жизнь, если представить себе, что такие системы попадут в распоряжение криминального мира.
Что будет в ближайшие полгода на Украине? Отвечая на этот вопрос в эфире ютуб-канала журналиста Василия Голованова, экс-советник ОП отметил, что наиболее вероятный прогноз - "продолжение распада системы государственного управления, экономики в Украине и нарастающих проблем в сфере обороны, в том числе на линии фронта".
Марш националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Вчера, 02:05
Мы на грани коллапса. Украинские эксперты о перспективах страныСитуация внутри Украины накаляется. Нежелание украинских мужчин отправляться на фронт и гибнуть за интересы транснациональных корпораций беспокоит нынешнюю киевскую власть и обслуживающих ее радикалов.
"Мобилизацию, скорее всего, нам (киевскому режиму — Ред.) не удастся провести, просто тупо денег на нее не хватит", - сказал Арестович*, добавив, что это ставит вопрос о чрезвычайном перенапряжении войск на фронте.
По мнению эксперта, поэтому к лету у Киева могут быть вполне реальные проблемы на фронте, серьезные проблемы с экономикой, с вооружением и военной техникой, в особенности, если американцы не дадут помощи или дадут меньше ожидаемого. Кроме того, считает Арестович*, будет "новая волна наступления со стороны РФ в том или ином варианте".
Экс-советник ОП полагает, что Россия намерена убедить Запад в том, что поддерживать Украину бесполезно, что "в принципе эта война бесполезна, Россия возьмет свое, если захочет".
Что касается прогноза для Украины на период двух-трех лет, то Арестович* заявил, что он видит катастрофу — так как "нельзя делать ненависть общественной политической технологией".
Он также подверг критике проводимую Киевом политику выталкивания граждан, по его словам, это приводит к тому, что все большее количество украинцев, особенно те, которые находятся за рубежом, "начинают государство воспринимать - ну, если не как прямого врага, то точно не друга".
* Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма.
 
ЭксклюзивэкспертыУкраинамобилизацияЮлия ТимошенкоВалерий ЗалужныйРуслан БортникКость БондаренкоВладимир Зеленский
 
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