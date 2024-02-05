https://ukraina.ru/20240205/1053096835.html

Деньги решают все: пребывая в пасти, Залужный схватил Зеленского за горло

Деньги решают все: пребывая в пасти, Залужный схватил Зеленского за горло - 05.02.2024 Украина.ру

Деньги решают все: пребывая в пасти, Залужный схватил Зеленского за горло

В украинской "схватке главкомов", этой новой национальной игре между верховным главнокомандующим и президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обозначился новый уровень, напоминающий знаменитый шутейный плакат "Никогда не сдавайся!"

2024-02-05T15:39

2024-02-05T15:39

2024-02-05T15:39

украина

владимир зеленский

валерий залужный

сша

мнения

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Если вы помните, там изображен журавль, который держит в клюве жабу, которая намертво схватила птицу за горло. Так и здесь выглядят Залужный с Зеленским. В интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский сказал, что стране и армии "необходима перезагрузка и новое начало". "Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой, это правда. Этот вопрос касается всей управленческой группы, которая ведет машину страны", -- заявил Зеленский, когда его спросили, будет ли он вскорости менять Залужного.При этом Зеленский даже пообещал чистку в ВСУ. Скорее всего, от сторонников Залужного: "Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, будучи убеждены в победе, нам нельзя унывать, опускать руки, у нас должна быть правильная положительная энергия... Вот почему я говорю о перезапуске, замене. У меня на уме нечто серьезное, речь идет не об одном человеке, а о направлении руководства страны".При этом Зеленского не смутило даже то, что он фактически признал правоту Залужного, который еще осенью прошлого года поспорил с президентом, когда сказал, что ситуация на фронтах спецвоенной операции (СВО) для Украины патовая. Тогда они впервые вцепились друг другу в глотки. Зеленский подумал, что Залужный его подсиживает и сделал все, чтобы переложить вину за поражения в том же Бахмуте и за срыв летнего контрнаступа на главкома. Но Залужный вины не признал и в ответ откровенно во всем обвинил Зеленского и его военную некомпетентность человека, который только от службы в армии косил четыре раза, уклоняясь от военкомата.И вот теперь, через полгода, Зеленский говорит итальянцам: "Относительно войны на фронте -- это патовая ситуация, это факт, потому что были задержки с техникой, а задержки означают ошибки. Мы воюем против террористов, которые имеют одну из крупнейших армий в мире, боеприпасов не хватает, но нужны современные технические средства". Виноваты в поражении ВСУ у Зеленского, как всегда, президент России Владимир Путин и, разумеется, Залужный.Однако Залужный не унывает, а наоборот – пытается подбодрить тех, с кем ему пришлось работать. И, не исключено, еще придется. Он фактически подтвердил, что знает о скорой возможной отставке, когда поздравлял с днем рождения своего соратника – начальника генштаба ВСУ Сергея Шапталу и глубокомысленно и неоднозначно заметил: "Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной, человек для которого Украина на самом деле прежде всего. С днем рождения Друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили".Что все это может означать? Да только то, что схватка между двумя персонажами вышла на финишную прямую. Ребята сошлись в борьбе за власть и деньги. Большие деньги. И осталось только дождаться, что по этому поводу думают внешние кураторы за Атлантическим океаном. Суверенитет в Украине при неонацистах после госпереворота 2014 года достиг такого уровня, что, походу, даже в туалет персонажи украинского руководства ходят с разрешения смотрящих и кураторов, чтобы даже тени подозрения у тех не возникало, что возможна "работа на Кремль".И видно, что Залужного совсем не расстраивает возможное увольнение. Потому что на ожесточенность и исход схватки однозначно влияют два главных фактора. Во-первых, что по этому поводу скажут в Вашингтоне. А так уже раз пару-тройку дней назад укоротили Зеленского, когда он резко похотел уволить генерала.Залужный в разговоре с главковерхом отказался от всех его компенсационных "печенюшек" -- должности посла где-нибудь в Европе и секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) дома. Вернулся к себе в кабинет и даже начал паковать вещи. Однако позвонили из Пентагона и все переиграли.Но Зеленский, походу, закусил удила. И вот уже по очереди газета Washington Post и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщают общественности, что действительно Зеленский сотоварищи проинформировали Белый дом о намерении уволить Залужного, но в Вашингтоне "не поддержали" это решение, но и "не возразили". Потому как Белый дом рассматривает данный вопрос как "суверенный выбор" страны и подобные кадровые решения являются делом украинских властей. Более того особо подчеркнули: США не собираются "вмешиваться в это конкретное решение".Во-вторых, понятно, почему взъерепенился Зеленский – ему в руки опять поплыло бабло невероятных размеров. Евросоюз согласовал выделение на 4 года 50 млрд евро, из Европейского фонда мира подкинут ярдов" 10, Германия уже раздуплилась почти на 10 млрд долл. И начались даже обнадеживающие подвижки в США. Тамошний президент Джо Байден поддержал компромиссный законопроект по охране границы, помощи Украине и Израилю в размере 118,28 млрд долл, разработанный в Сенате, и призвал Палату представителей принять его как можно быстрее.И этот документ все-таки предусматривает выделение Украине 60 млрд долл. Для беглого сравнения: это в три раза больше, чем предусмотрено на охрану границы с Мексикой (20,2 млрд долл), и более чем в четыре раза – на помощь Израилю (14,1 млрд долл) и в 12 раз (!!!) больше, чем на меры по "сдерживанию Китая" в Индо-Тихоокеанском регионе (4,83 млрд долл).И хотя из этих 60 почти 20 млрд "ярдов" пойдут на замещение уже выданного со складов в самих Штатах и около 14 млрд -- на закупку Киевом нового оружия у американского ВПК, это все равно огромные деньги. И если правильно, как в Украине уже отлично умеют, их "оприходовать", то можно спокойно уходить и в отставку – "сэкономленного хватит на несколько поколений, если при шухере вовремя добежать до канадской границы и скрыться.Вот Зеленский и выпрыгивает из исподнего, чтобы доказать, что он – единственный, кто может до конца, безапелляционно и безропотно, покорно и инициативно выполнять все пожелания Запада. И вести максимально ожесточенную и кровавую войну против России, не жалея ни Украины, ни жалких остатков ее некогда многочисленного народа.Зеленский чувствует, что Запад недоволен им и требует от него решительных действий. Официальный срок пребывания на посту президента заканчивается уже в марте. Поэтому дальнейшее его нахождение у власти без заинтересованности покровителей в нем остается под вопросом.Вот убрать Залужного и стать единоличным начальником и главнокомандующим – это чуть ли не единственный шанс Зеленского не просто сохраниться у власти, но и доказать свою нужность Западу. А параллельно еще и "прибарахлиться" за счет новых евро-долларовых поступлений.Главная же уязвимость этой позиции заключается в том, что как для Зеленского увольнение Залужного – последний шанс показать, что он готов выполнять задачи, которые ставятся из-за океана, сосредоточив максимальное количество власти в своих руках, так и отставка Залужного развязывает ему руки для политической деятельности. И прихода к власти. Причем не обязательно на выборах, но и путем банального госпереворота и прихода к рулю украинской военной хунты генералов.И вот же что еще интересно: может так случиться, что если Зеленский не воспользуется своей возможностью, то с большой долей вероятности его главком ВСУ Залужный легко его заменит.И Зеленский, по мнению многих, уже сделал тактическую ошибку, которая может привести его к стратегически неприятным последствиям для его судьбы. Он не стал умолять американские СМИ опять показать его "единственным светочем демократии, стоящем на переднем крае борьбы за нее", как это было еще совсем недавно, а обратился в европейские СМИ. Возможно, надеясь, что Европа или хотя бы Великобритания поймут его сигналы и поддержат.И не совсем понятно, как США воспримут такую "независимость" своего служки-вассала. Может они потому и согласились на словах на отставку Залужного, чтобы тот побыстрее расправился с Зеленским и сам встал у руля.Впрочем, для США эта вдохновенная возня пауков в украинка банке за доступ к полумертвому тельцу Украины по большому счету не имеет никакого принципиального значения. Им важно, чтобы любой украинский вассал у руля страны выполнял их задачи. И все наблюдают то ли скорый финал в игре по выведению нового украинского крысоеда-руководителя, то ли финал отложенный, когда Залужного уволят, а Зеленскому дадут еще один шанс.Вывод же для Украины по-прежнему неизменно страшный – война на ее территории и жизнями ее граждан будет продолжена в еще более жестоком и кровавом варианте. На Западе это даже не считают нужным скрывать.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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украина, владимир зеленский, валерий залужный, сша, мнения