https://ukraina.ru/20240201/1053028330.html

Удар перед поражением. США готовят Украину в последний и решительный бой

Удар перед поражением. США готовят Украину в последний и решительный бой - 01.02.2024 Украина.ру

Удар перед поражением. США готовят Украину в последний и решительный бой

В мировом информационном пространстве периодически появляются сообщения, свидетельствующие, что коллективный Запад, ведомый США, и дальше собирается использовать Украину, как свой таран против России

2024-02-01T14:46

2024-02-01T14:46

2024-02-01T15:55

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/01/1053030638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89b768c0e443f06ebb4e55f84ae36368.jpg.webp

Несмотря на все проблемы с финансированием и единством союзников. Искреннее ненавидящих Россию, маниакально боящихся ее и просто подневольных, связанных общими обязательствами. И разумеется, несмотря на заметные успехи России на фронтах спецвоенной операции (СВО).И ярчайшим подтверждением этого могут стать решения экстренного саммита ЕС 1 февраля 2024 года. Если странам ЕС удастся каким-то образом продавить сопротивление Венгрии и согласовать выделение Украине 50 млрд евро на протяжении 4 лет, то это и станет подтверждением того, что Украину по-прежнему готовят к более интенсивной войне против России в рамках СВО. И если в США из-за распрей между демократами и республиканцами возникли проблемы с финансированием этого кровавого процесса, то на первое место выйдет Европа: Евросоюз и еврочлены НАТО. И конечно же, прочая зависимая проамериканская клиентура по всей планете. По принципу "с миру по снарядику – украинским неонацистам новый контрнаступ".Не зря же начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в главном проамериканском медиарупоре Украины "Украинской правде" написал, что украинская армия планирует наступать на российские укрепрайоны весной, после того как "русские закончат свое наступление". Начальник ГУР уверен, что после того, как российское наступление в СВО выдохнется или застопорится, то "ход будет за ВСУ".И точно так же не просто так директор ЦРУ Уильям Бернс в статье для журнала Foreign Affairs фактически подтвердил то, что США подготовили новую стратегию по поддержке Украины на ближайшие 10 лет. Сначала газета The Washington Post рассказала, что новая стратегия предусматривает не возвращение утраченных Украиной территорий, а оборону для "отражения новых наступлений России", а также укрепление вооруженных сил и экономики Украины.Кроме того, от Киева потребуют, чтобы он сосредоточился на тактике нанесения ударов на большом расстоянии и на территории так называемой исконной России, а не на новых землях, в том числе с применением французских и британских крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG, а также на действиях против Черноморского флота России и совершении диверсий.Как это, собственно, и случилось со сбитым российским самолетом Ил-76. Как уже подтвердил президент России Владимир путины, сбили его над российской территорией с Украины американской системой Patriot. Украинские неонацисты не пожалели даже своих 65 военнопленных, лишь бы только "победить Путина".И директор ЦРУ Бернс написал: "Этот год, вероятно, будет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на стойкость …Задача Украины состоит в том, чтобы пробить брешь в самонадеянности Путина и продемонстрировать высокую для России цену продолжения конфликта".А потом вольно или невольно Бернс выдал главную задумку – Украина должна из последних сил бить по России, чтобы таким образом оказать давление на Москву либо перед возможными переговорами о перемирии или заморозке СВО, и либо вообще перед отползанием США из украинского конфликта: мол, не могут же США покидать и это поле боя побитыми, поджав надранные хвосты.Поэтому Бернс настаивает на усилении помощи Украине. О ней он сказал, что это поставит Киев в "более выгодное положение" на случай, если появится возможность серьезных переговоров. Более того, по Бернсу, "это дает шанс обеспечить долгосрочную победу Украине и стратегический проигрыш России". "Отойти от конфликта в этот критический момент и прекратить поддержку Украины было бы для США голом в свои ворота исторического масштаба", — резюмировал Бернс.И при этом Бернс вообще призвал опасаться возможного ответа России ядерным оружием, но не бояться этого. А это и есть преддверие возможной Третьей мировой войны в ядерном исполнении.И вопреки разговорам о сокращении поставок и трудностях с ними Украину продолжают напичкивать всем необходимым для войны:- новой стратегией предусмотрена поддержка украинского ВПК и политических реформ для полной интеграции в западные институты. В частности, американские аналитики настаивают на предоставлении Украине дополнительных средств ПВО. И не только. Появились, например, сообщения о том, что из-за сокращения поставок из-за рубежа украинские предприятия начали производство клонов американских бронеавтомобилей International MaxxPro и HMMWV. С разрешения США, разумеется;- продолжается оказание масштабной и всесторонней разведывательной помощи и поддержки Запада при операциях ВСУ. К примеру, во время недавней атаки украинских ракет на Крым в воздушном пространстве Румынии, Болгарии и западной части Черного моря работали британский самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint, итальянский самолет раннего предупреждения и целеуказания G-500C AEW, а также американские Boeing Р-8А Poseidon и стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk;- Германия в рамках нового пакета военной помощи передает Украине зенитные ракеты к системам ПВО IRIS-T, 22 бронеавтомобиля FFG APC, 4 вездехода Bandvagn 206, 3 машины разминирования WiSENT 1 MC, 14 танковых противоминных тралов, 1040 155-мм артиллерийских снарядов, 194 тысячи индивидуальных рационов питания. И канцлер Германии Олаф Шольц является сегодня главным евролоббистом усиления помощи Украине;- США, по информации издания Politico, уже передали на Украину реактивные бомбы GLSDB, которые еще даже не стоят на вооружении США. Спецы утверждают, что GLSDB ("Grand Launch ed small diametеr bomb" — запускаемая с наземных установок бомба малого диаметра) — новейшая разработка американской компании Boeing и шведской SAAB. Снаряд состоит из серийной авиационной бомбы GBU-39, много лет стоящей на вооружении армии США, и двигателя ракеты M26 для РСЗО НАТОвского калибра, которую вместо утилизации модернизировали. Получилась бомба с наведением с помощью GPS, способная преодолевать электронные препятствия, использоваться при любых погодных условиях. Масса снаряда — 130 кг, длина — 1800 мм, масса боевой части — 93 кг, дальность поражения — до 150 км. Запускается из наземных ракетных комплексов (РСЗО) M270 и M142 HIMARS. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил передачу Украине этого оружия. Как раз для ударов по России. Если ударить GLSDB по Крыму и отдаленным населенным пунктам ЛДНР, то в зоне поражения оказывается Джанкойский аэродром, авиабаза в Чаплинке и военные склады на Донбассе. В зоне поражения этого снаряда также Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Воронежская и Ростовская области России;- ВСУ ожидают от Кувейта и Германии около 80 танков Leopard первой модели и сотню танков Т-72 югославского типа. По мнению специалистов, танки очень необходимы Киеву из-за их простоты в эксплуатации, надежности и умения украинских танкистов ездить на танках советского типа вооружения. Также ВСУ планируют задействовать весной западные истребители F-16, на которые украинское командование имеет большие надежды;- стало известно, что Эквадор передаст старую российскую технику США, несмотря на позицию России, которая предложила не делать этого. Об этом в интервью телеканалу Ecuavisa сообщил президент страны Даниэль Нобоа. Стоимость передаваемого оценивается в 200 млн долл. Известно, что в Эквадоре используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла". И несмотря на то что передача военной техники третьим странам обычно запрещена условиями контрактов, Нобоа так и сказал: "Поставка будет осуществлена. Они (россияне. — Авт.) ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно". Все это после ремонта, ясное дело, окажется на Украине. О чем в эфире телеканала "Россия 24" и говорил посол России в Эквадоре Владимир Спринчан: "До властей Эквадора довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более что ее назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства (то есть Украина. — Авт.), — и мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом". Эквадор проигнорировал, как видим, это предупреждение;- из сообщений агентства Reuters со ссылкой на осведомленные источники в дипломатических кругах, стало также известно о подготовке новых европейских санкций в отношении России, которые Еврокомиссия начнет обсуждать уже 3 февраля сего года, когда начнутся неофициальные встречи на высоком уровне. Именно для обсуждения нового пакета санкций в отношении России. Новый пакет этот сосредоточится на блокировании возможностей обхода ограничений, особенно для товаров, пригодных для использования в военном деле. Не исключены новые санкции против юридических и физических лиц, а также незначительные отраслевые меры, такие как новые запреты на импорт.Ну и, конечно же, вишенкой на этом милитаристском "тортике" Запада для России стало предположение экс-сотрудника Пентагона, старшего научного сотрудника Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивена Брайена, который заявил, что после возможного поражения ВСУ столица Украины может быть перенесена во Львов. То есть Украина волею коллективного Запада обречена воевать до конца.Своего бесславного конца! И президент США Джо Байден, походу, с этим согласен. Он пока даже не говорит о войне с Ираном и Китаем и настаивает продолжении помощи Украине.Кроме того, специалисты отмечают, что это тактика США в конфликтах – перед уходом из зоны боевых действий и выходом из войны вообще наращивать эскалацию военных действий, чтобы создать иллюзию либо победы, либо готовности биться до конца. Так США действовали в Индокитае (Вьетнаме, Лаосе и Камбодже), предприняв ковровые бомбометания напалмом по территории побеждающего их Северного Вьетнама ("рождественские бомбардировки" или операция Linebacker II — стратегические бомбардировки военных объектов и инфраструктуры Северного Вьетнама и его столицы Ханоя авиацией США с 18 по 29 декабря 1972 года по приказу президента США Ричарда Никсона).Однако, с другой стороны, США позорно бежали из Афганистана, не сумев что-либо противопоставить талибам*. Равно как сейчас им придется убраться из Южного Йемена, где хуситы плевать хотели на хваленую американскую военную мощь.К тому же вольно или невольно упомянутый выше пентагоновец мистер Брайен фактически нарисовал свое видение границы, неутешительное для киевских неонацистов. Не исключено, что именно туда президент Путин предложил отодвинуть линию фронта, имея в виду такое удаление фронтов СВО, которое обезопасит территорию России от обстрелов из западного вооружения.Эти слова Путина, кстати, -- еще одно подтверждение, что России в СВО нужна только победа и она за ней не постоит.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

эксклюзив