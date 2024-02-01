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Бастуют все. Украинский фактор в европейских протестах

Бастуют все. Украинский фактор в европейских протестах - 01.02.2024 Украина.ру

Бастуют все. Украинский фактор в европейских протестах

Один из крупнейших немецких профсоюзов – Verdi – организовал забастовку работников основных немецких аэропортов: в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Бремене, Лейпциге, Мюнхене, Ганновере и Дрездене

2024-02-01T12:18

2024-02-01T12:18

2024-02-01T12:18

украина

протесты

эксклюзив

германия

профсоюз

забастовка

аэропорт

евросоюз

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Все вылеты из столичных аэропортов отменены, берлинцам приходится путешествовать через соседнюю Польшу. А экономические потери от забастовки могут составить десятки миллионов евро, даже если она продлится только два или три дня.Немецкие профсоюзы требуют повышения заработной платы, чтобы индексировать последствия инфляции. Однако никто не скрывает, что эта акция поддерживает общенациональную кампанию протеста против неолиберальной политики немецкого правительства – массовые митинги, которые проводят в последние дни немецкие фермеры, железнодорожники, портовики и водители большегрузных грузовиков.Эти протестные действия отражают острое недовольство, нарастающее в немецком обществе, столкнувшемся с последствиями системного кризиса.В нашем сознании до сих пор принято считать Германию оплотом социального благополучия. Однако этот стереотип, привитый украинцам и россиянам еще во времена Перестройки, все меньше соответствует реальному положению дел в самой богатой европейской стране.Правительство Олафа Шольца стремительными темпами уничтожает остатки социального государства, ликвидируя дотации и льготы на фоне растущих цен и тарифов.Протестующие немцы отнюдь не бесятся с жиру, как это может показаться издалека. Зарплаты в Германии действительно велики, однако около половины этих доходов приходится отдавать за коммунальные услуги и аренду жилья, которые обходятся значительно дороже, чем на постсоветском пространстве.Кроме того, дорожают продукты питания, в стоимость которых также заложен инфляционный коэффициент. И в разговорах с журналистами немцы признаются, что все чаще покупают в супермаркетах уцененку.Большинство немецких работников сталкиваются сейчас с настоящими финансовыми трудностями, и видят, что социально-экономическая ситуация ухудшается. Их возмущает, что правящая коалиция демонстративно увеличивает финансирование для Владимира Зеленского на фоне обнищания своих собственных избирателей.Организованные профсоюзами протесты выражают это народное недовольство."Я думаю, что это начало гражданского бунта. По типу "желтых жилетов" во Франции. В Германии опять появилась массовая бедность – впервые с 1950-х годов", – констатирует известный немецкий юрист Андре Томасхаузен.Действительно, падение доходов является основным движущим фактором массового протеста. Согласно данным исследования Фонда Бёклера, 58% немцев с доходами ниже среднего уровня не доверяют политическому истеблишменту, а 37% малоимущих вообще потеряли веру в правовое государство.По данным опроса мониторинговой организации More In Common, 54% граждан ФРГ признают, что обществе существует глубокий социальный раскол.От падения реальных доходов страдают все поколения. Как сообщает Euronews, почти четыре миллиона немецких детей живут за чертой бедности. Это значит, что каждый пятый немецкий ребенок ощущает нехватку самого необходимого.А результаты еще одного опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Insa, показал: 75% немцев опасаются, что не смогут обеспечить свою старость, и только 17% опрошенных не выражают на этот счет беспокойства.Все это говорит о том, что социальные протесты в Германии будут усиливаться и дальше. Тем более, что аналогичная ситуация наблюдается сейчас в других европейских странах, которые еще недавно казались оплотом благополучия.Финляндия тоже прикована к земле – и отнюдь не погодой. Работники финских аэропортов также объявили забастовку, в рамках общенациональной политической стачки, к которой присоединятся сотни тысяч членов основных профсоюзных организаций."Большинство профсоюзов сообщили о планах принять участие в самой масштабной забастовке, которая охватит все отрасли народного хозяйства нашей страны.В первые дни февраля забастовка станет причиной остановки промышленного производства, приостановки работы компаний транспортной отрасли, предприятий строительной сферы, а также сферы обслуживания и торговых предприятий. Известно, что в забастовке примут участие электрики, работники муниципальных учреждений, медперсонал больниц и поликлиник, а также работники сферы образования.Организаторы забастовки выступают против планов правительства, которое планирует изменить трудовое законодательство и ухудшить положение работников", – рассказывают об этом в "Финской газете".С сегодняшнего дня в Финляндии закроется практически все – от почтовых отделений до детских садов, а уже завтра протестующие остановят движение общественного транспорта в Хельсинки и ряде других городов страны.В столице, на центральной Сенатской площади пройдет массовый митинг, на который соберутся участники отраслевых профсоюзов, а также союзов финских студентов, пенсионеров и безработных.Ультраправое финское правительство, разрушает национальную экономику с помощью антироссийских санкций, и одновременно ликвидирует социальные и трудовые права, которые вводились в Финляндии еще в послевоенные годы.Аналогичная ситуация наблюдается в Великобритании, где местные профсоюзы начали массовую кампанию за отмену антизабастовочного закона, и уже провели в Челтенхеме первый многотысячный митинг.Новый законодательный акт британского правительства, который называют "Хартией подлецов", затронул интересы 5,5 миллионов работников в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта и энергетики.Фактически, они потеряли право на забастовку, существовавшее в Англии с конца XIX века – поскольку теперь недовольных можно уволить за участие в стачке."Закон ставит это правительство в условия войны с рабочими. Мы будем использовать все имеющиеся в нашем арсенале тактические приемы, чтобы дать отпор любому работодателю, который использует это антипрофсоюзное законодательство. Мы пойдем на обострение, и победим", – заявила 27 января генеральный секретарь профсоюза Unite Шарон Грэм.Но самая драматичная ситуация наблюдается сегодня во Франции. Тысячи местных фермеров пытаются организовать транспортную блокаду Парижа, сооружая баррикады из тракторов и заваливая дороги навозом.Французские крестьяне доведены до отчаяния. Они получают около 900 евро в месяц, обременены кредитами на покупку сельхозтехники и зачастую не могут заправить ее постоянно дорожающим топливом.Уровень бедности среди фермеров составляет 18%, их доходы упали в среднем на 40%, что привело к тяжелым социальным последствиям для аграрных департаментов Франции.Участники протеста ведут настоящие бои за контроль над рынком Рюнжи – главной оптово-закупочной базой всего Парижа, откуда разбирают продукты для многочисленных супермаркетов и кафе.Полиция применила против участников акции спецтехнику и арестовала как минимум 79 человек. Однако национальный секретарь Конфедерации сельскохозяйственных работников призывает приступить к массовой блокаде закупочных центров по всей стране, которая начнется 1 февраля.Фермеры требуют от Макрона отменить очередное повышение налогов на топливо, а глава Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Арно Руссо добивается ограничения импорта сельскохозяйственной продукции компаний из Украины, поскольку это разоряет французских производителей."Птицевод из Бретани не понимает, почему его ферму затрагивает приказ о сокращении промышленных выбросов, тогда как его украинские конкуренты могут содержать до миллиона куриц одновременно", – говорит Руссо в интервью Ouest-France.Таким образом, украинский кризис оказывает многостороннее влияние на социально-экономическую ситуацию в Европе – усиливая народные протесты против местной элиты, которые постепенно переходят к политическим лозунгам.Потому что власти Евросоюза развернули не объявленную войну против малоимущих, разоряя рабочий класс во имя обогащения корпораций. И одновременно внедряют ограничительные меры против профсоюзных организаций, которые предоставляют людям последнюю возможность защитить свои права и свободы.

https://ukraina.ru/20240124/1052870996.html

https://ukraina.ru/20240116/1052724467.html

https://ukraina.ru/20240109/1052594511.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Александр Савко

украина, протесты, эксклюзив, германия, профсоюз, забастовка, аэропорт, евросоюз