https://ukraina.ru/20240131/1053001140.html

Донаты на войну, отсутствие поддержки, загнанный в угол Зеленский. Главное на Украине на 13:00 31 января

Донаты на войну, отсутствие поддержки, загнанный в угол Зеленский. Главное на Украине на 13:00 31 января - 31.01.2024 Украина.ру

Донаты на войну, отсутствие поддержки, загнанный в угол Зеленский. Главное на Украине на 13:00 31 января

Украина.ру, 31.01.2024

2024-01-31T13:00

2024-01-31T13:00

2024-01-31T14:08

эксклюзив

хроники

спецоперация

валерий залужный

владимир рогов

владимир зеленский

украина

всу

мобилизация

помощь

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Экономика Украины грозит ослабеть настолько, что солдаты будут воевать бесплатно или за пожертвования. ВСУ уже весной ощутят отсутствие поддержки США. Рогов рассказал, как Зеленский загнал себя в угол.Участник международного общественного движения «Другая Украина», экс-депутат Спиридон Килинкаров считает, что экономика Украины может ослабеть настолько, что солдаты будут воевать бесплатно, либо средства на их зарплаты в условиях продолжающейся мобилизации будут собирать сами украинские граждане."Если экономика не сможет обеспечивать выплаты, то солдатам придется воевать бесплатно. Я видел предложения о том, чтобы собирать донаты на войну - это пока шутки, но все может поменяться. В Киеве есть желание привлечь людей на фронт, но есть понимание, что без поддержки Запада, а ее будет все меньше и меньше, нужно обеспечивать крепкий тыл", - сказал Килинкаров.Он подчеркнул, что если мобилизация будет и дальше проводиться теми методами, что и сейчас, то ни о каком крепком тыле на Украине говорить не придется. Кроме того, экс-нардеп подчеркнул, что Запад, вероятно, будет помогать Киеву все меньше, а перезапустить экономику будет дороже и сложнее, чем пытаться сохранить то, что есть.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Повестки вручают в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Публиковались записи похищения людей с использованием автомобилей скорой помощи, досмотров общественного транспорта, насильственного задержания на улицах города.Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.Телеграм-канал "Типичная Одесса" в среду опубликовал видеозапись неудавшейся "транспортной мобилизации". На ней жительницы Одессы выгнали сотрудников военкомата, с облавой нагрянувших в городской автобус.На видео мужчина в камуфляже со знаками отличия ВСУ требует выдать кого-то из пассажиров автобуса, заявляя: "Я могу полтора года воевать, а он не может?" Женщины в автобусе не пропускают его дальше по салону со словами "Баб здесь больше, не дадут вам мужиков".Спустя несколько минут перепалки военные покидают автобус без "призывника".Отсутствие поддержкиУкраинские войска уже к концу весны почувствуют на поле боя отсутствие военной поддержки со стороны США, даже при условии поступления помощи от Евросоюза."Даже если помощь ЕС поступит, украинские войска почувствуют отсутствие поддержки от США на поле боя к концу весны", - указало агентство Блумберг со ссылкой на западных дипломатов.Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.То же агентство пишет, что страны Евросоюза смогут предоставить Украине до марта 2024 года лишь около 600 тысяч снарядов из ранее обещанного миллиона.По словам дипломатов, такое положение дел вызвано задержками в производстве снарядов, а также опасениями стран по поводу истощения своих запасов.По словам западного чиновника, в последние месяцы Киев также создал некоторые запасы ключевых боеприпасов, чтобы обеспечить снабжение своих военных, однако, как отмечает агентство, "этого недостаточно, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов".Осенью прошлого года высокопоставленный европейский источник сообщал журналистам в Брюсселе, что страны ЕС поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года.По мнению депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, конфликт на Украине выходит на новую фазу."Мы наблюдаем переломный момент и начало новой фазы на украинском геополитическом театре боевых действий. Запад дает сигналы, что готов на торги по размену Украины в надежде на получение жирного куска для компенсации понесенных ими затрат и удовлетворения своих исторических и геополитических амбиций", - сказал Шеремет.По его словам, Запад не готов к ведению продолжительной изнуряющей войны."Их традиционный, излюбленный метод ведения боевых действий - так называемый блицкриг. И если вдруг он провалился, то они попросту сворачивают свою военную агрессию, а военное противостояние переводят в новую фазу, кардинально меняя политику и отношение к своим вчерашним приоритетам", - подчеркнул Шеремет.Ранее бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что видит возможность для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной после выборов президента США в конце текущего года. Глава минобороны Словакии так же считает, что на Украине пора переходить к мирным переговорам. Канцлер Австрии отмечал, что несмотря на напряженность с РФ, нужно пытаться найти способы взаимодействовать.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.Просчет Зеленского по ЗалужномуЗеленский попыткой отставки главкома ВСУ Валерия Залужного загнал себя в угол: его инициатива так и не нашла поддержки у западных кураторов, считает председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.По его словам, американские и британские кураторы ведут свою игру в отношении Украины, и не всегда их интересы совпадают с интересами Зеленского: "В ситуации с Залужным Зеленского никто не подержал и не дал ему возможности продавить отставку".В итоге командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, которыми Зеленский планировал заменить Залужного, "в последний момент дали заднюю", констатировал Рогов.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки.Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.Издание также писало, что Буданову предложили должность главкома ВСУ, но тот "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".Среди претендентов на место главкома ВСУ также Сырский.По словам ведущего эксперта Института стран СНГ Александра Дудчака, ситуация вокруг главкома ВСУ - это отражение борьбы Лондона и Вашингтона на Украине, ее исходом может быть срежиссированный и скоротечный военный переворот.МИД РФ считает ситуацию вокруг возможной отставки Залужного с поста главнокомандующего ВСУ агонией украинских властей. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.Председатель исполнительного комитета международного движения "Другая Украина" Роман Коваленко вообще назвал слухи об увольнении главкома ВСУ способом отвлечь публику от неудач украинской армии и ситуации с Ил-76."Чтобы эту ситуацию нивелировать, ввели такие слухи. Это старая схема, в украинских коридорах власти она действует на постоянной основе", - сказал он.При этом он полагает, что намерение уволить Залужного уже давно есть у Зеленского, который видит в главкоме конкурента, но эти замыслы Зеленского расходятся с планами его "хозяев в виде англосаксов"."Англосаксам нужен свой подотчетный человек, который будет исполнять все приказы так называемого коллективного Запада. Залужный очень хорошо подходит под эту роль", - объяснил Коваленко.По этой же логике любая теоретическая замена Залужного должна быть прежде всего подконтрольной Западу, который стремится "продлить агонию" киевского режима и "не растерять" деньги, уже потраченные на конфликт, объяснил он.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, спецоперация, валерий залужный, владимир рогов, владимир зеленский, украина, всу, мобилизация, помощь, поддержка, ес, сша