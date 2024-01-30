https://ukraina.ru/20240130/1052981574.html

"Теперь его танком не сдвинешь". Кто и зачем раскачивает конфликт Зеленский-Залужный

"Теперь его танком не сдвинешь". Кто и зачем раскачивает конфликт Зеленский-Залужный - 30.01.2024 Украина.ру

"Теперь его танком не сдвинешь". Кто и зачем раскачивает конфликт Зеленский-Залужный

Вечером в понедельник, 29 января, был разыгран яркий политический спектакль с увольнением главкома Валерия Залужного

2024-01-30T15:06

2024-01-30T15:06

2024-01-30T15:06

эксклюзив

владимир зеленский

валерий залужный

украина

конфликт

эксперты

соцсети

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Близкое окружение Петра Порошенко вбросило информацию со ссылкой на достоверные источники, что Зеленский таки снял с должности главкому ВСУ. Два часа все социальные сети обсуждали катастрофу и критиковали президента. Офис Зеленского хранил молчание, чем усиливал интригу. Спустя пару часов пресс-секретарь президента опроверг слухи, но сам Зеленский в своем традиционном вечернем обращение никак не прокомментировал новое "политическое шоу". Что это было и реальна ли смена украинского военного руководства, анализировали эксперты на своих страницах в соцсетях.Экономист Алексей Кущ:Вот вам моя версия ситуации с отставкой Залужного. Залужный уже давно стал политической фигурой, хотя, как говорится, к этому не стремился. На самом деле, выборы могут быть гораздо ближе, чем кажется. Но вопрос даже не в выборах, а во власти как таковой. Вы ведь не забыли, что у нас рента, сырьевая, коррупционная модель экономики. А это значит, что политические элиты борются за контроль над экономическими рентами. Это миллиарды долларов ежегодно. Поэтому власть для политических элит – это их кормовая база. Власть можно получить не только путём выборов. Есть вариант с правительством национального единства. Это когда свой кусок пирога можно получить путём разрушения властного однопартийного монолита. Тогда на торги будут выставлены самые "вкусные" должности. Знаете, почему в Украине до сих пор нет правительства национального единства? Потому что у оппозиции нет политической фигуры, которая может сейчас конкурировать в рейтингах поддержки с Зеленским. Но такой фигурой может стать Залужный.Есть только одна проблема. Активировать Залужного в качестве политика можно только путем его отставки. И здесь возникает любопытная ситуация. Если Залужный сейчас ради своей политической карьеры подаст в отставку, он обнулит свой рейтинг, потому что общество такой шаг не поймет. Лучший вариант для оппозиции – чтобы Зеленский сам отправил Залужного в отставку. Это политтехнологическое бинго: рейтинг Залужного взлетает к небесам (как преследуемый национальный герой), а рейтинг Зеленского катастрофически падает (уволил героя). В этом случае у оппозиции появляется универсальная информационная технология. Необходимо периодически вбрасывать в информационное пространство "новость" об увольнении Залужного. Нынешний вброс – уже второй. Работает это безошибочно. Если Зеленский не увольняет Залужного, все дружно пишут, что "власть испугалась, мы отстояли нашей гневной реакцией любимого генерала". Еще можно добавить конспирологию, мол, это власть такими новостями открывает "окна Овертона" относительно отставки Залужного, "приучая" к этому общество. Параллельно работает запущенная технология: Одновременно происходит и консолидация ядра сторонников оппозиции, и рост рейтинга Залужного, и падение рейтинга Зеленского, и само восприятие власти девальвируется в ноль, потому что фигура президента превращается такой технологией в слабого человека, который завидует популярности "любимого народом генерала", подписывает указы об отставке и рвет их на клочки, подписывает и рвет. Почти голливудский образ императора Коммода и генерала Максимуса, любимца толпы: "Я не могу теперь от тебя просто так избавиться". Технология беспроигрышна еще и тем, что это может превратиться в сериал и тогда у Зеленского не будет иного выхода, как уволить Залужного и это будет плохой ход для него. Но если ситуация обострится, то он будет вынужден это сделать, чтобы сохранить управляемость управленческой вертикали. Итак фигуры расставлены на политической шахматной доске 2024 года. Теперь ход Банковой.Политолог Максим Жаров:Зеленского "раскачивают" сейчас на отставку Залужного ровно по той же схеме, что и Нетаньяху на "минимизацию" войны в Газе. Параллельно с кампанией, ориентированной на Нетаньяху, американцы "раскачивали" аналогичным же образом Иран, катая непросвещённую публику на "качелях" от "да, мы уходим из Ирака/Сирии" до "нет, мы не уходим из Ирака/Сирии". Практическим следствием этого двухфазного "раскачивания" Нетаньяху и Ирана стал удар по американской базе на границе Сирии и Иордании, в результате которого погибли как минимум трое американских военных. За которых администрация Байдена сейчас лихорадочно ищет способ как-нибудь безболезненно, но громко Ирану "отомстить". Так что этот метод "утрамбовывания" собственных вассалов и злейших врагов далеко не безобиден. И в связи с чем совсем не исключено, что сейчас в отместку за "раскачивание" Зеленского с Банковой или из МО Украины "случайно" утекут в паблик персональные данные иностранного экипажа ЗРК, сбившего российский Ил-76 под Белгородом.Народный депутат Макс Бужанский:Во время вчерашнего конкурса ярких версий по поводу отставки Залужного и последующего назначения/не назначения куда то там послом, советником и тд, рисках и опасениях относительно "ухода в политику" и всё такое, все почему то забыли о небольшом нюансе. В полномочиях Президента, как Верховного Главнокомандующего не только принять или отправить Главкома в отставку, но и назначить его командующим на одном из участков фронта, ОК Північ, например. Не принять это назначение во время острейшей фазы войны, назначаемый не может по определению. Это не инсайд, не вброс и не прощупывание, просто удивился, что все об этом как то забыли.Украинский политик Борислав Береза:У меня три вопроса.1. Все издания, от Зеркала недели до Цензора, ссылаются не только на источники из ОП, но и из окружения Главкома. Понятно, что Главком пришел после разговора с Зеленским и сообщил окружению об уходе. Но до сих пор нет опровержения от них, что эту историю отыграли обратно. Как работать Главкому и как ОП это отыграет обратно? Можно молча упразднить решение об отставке, но как дальше смотреть в глаза?2. Вчера ОПешные каналы пытались вбросить версию, что это Залужный сам попросил Зеленского об отставке. Это неправда. Зеленский хотел такое заявление от Залужного, но тот отказался. К слову, сегодня утром об этом написало Зеркало недели. И я не верю, что президент откажется от идеи увольнения. Так, что будет делать Зеленский, который давно хочет избавиться от Залужного, но увидел, как это будет воспринято в обществе?3. Вчера Зеленский в вечернем обращении умолчал о ситуации с Залужным, хотя мог подтвердить или опровергнуть эту информацию. Вы понимаете, почему он молчал?Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаВечернее киевское шоу "А где Залужный?" Новости об отставке главкома ВСУ Залужного стали сенсацией, хотя официальных подтверждений ни до, ни после вчерашнего вечера не прозвучало. Наиболее достоверная версия, подтверждаемая несколькими заслуживающими внимания инсайдерами, сводится к тому, что Зеленский действительно встречался с Залужным и действительно предложил ему подать в отставку. Но это предложение было отвергнуто. Что тут можно отметить. Первое — для отставки Залужного есть отличный повод — удар по российскому Ил-76, перевозившему украинских пленных. Второе — основным источником вброса являются депутаты от партии Петра Порошенко или близкие к нему люди. Если разговор об отставке действительно был, то слив информации о ней до публикации указа об увольнении направлен на организацию давления на Зеленского — как со стороны украинского общества (Залужный популярнее Зеленского), так и руками западных хозяев Зеленского (многим на Западе Залужный тоже нравится больше). Если информация об отставке полностью ложна, то она может быть игрой на упреждение, затрудняющей инициацию отставки в ближайшее время. Либо же вброс был сделан со стороны самой администрации Зеленского — например, с целью замера общественной реакции и обнаружения лояльных Залужному СМИ и общественных фигур. Не стоит забывать, что конфликт между "британским агентом" Зеленским и "американским агентом" Залужным объективно существует и даже разрастается. Достаточно оценить нервную реакцию Офиса на любые опросы и публикации, связанные с "Залужным — будущим президентом" и то, как развивается в информационном поле конфликт вокруг очередной мобилизации. Главком ВСУ и президент Украины перебрасывают друг на друга ответственность, явно понимая, что принявший огонь на себя станет самым непопулярным человеком в стране. Однако для Зеленского устранение Залужного уже вряд ли что-то решит. Отставка могла бы сработать в плюс, если бы её провели после провала весенне-летне-осеннего "контрнаступа" ВСУ. Сейчас же в украинском социуме и, что важнее, на Западе сформировалось мнение, что украинскому прогрессу мешают не военные, а коррумпированные гражданские власти. Так что даже если Залужного и "уйдут" в отставку, это будет чем-то вроде отпуска, из которого тот триумфально вернётся через несколько месяцев. Причём все его просчёты и прегрешения обнулятся. ...Право слово, уж лучше бы Зеленскому придумать российский "Кинжал", который удачно попадёт прямо в ставку Залужного.Народный депутат Евгений Шевченко:Залужный все равно будет уволен с должности Главкома. Я об этом говорил еще в ноябре 2023 года. Здесь даже обсуждать нечего. У меня вопрос в другом. Кого Президент назначит на эту значимую должность во время войны с Россией? Для многих очевидно, что этих кандидатов двое. Генерал-полковник Александр Сырский и нынешний руководитель ГУРа Генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Сырский старше Буданова по возрасту и имеет больше опыта в командовании войсками. Буданов более изощренный, коварный и умный военачальник, учитывая специфику его службы. Но, есть один вопрос политического характера. А может ли быть Главнокомандующим ВСУ человек, родившийся во Владимирской области РСФСР? Учившейся в Москве. И непонятно где проживающий, на момент распада СССР? Ведь автоматическое гражданство Украины получили люди, проживающие в УССР на момент провозглашения независимости Украины. В Википедии значится первая дата его прохождения службы в Украине 1993 год. Где он проходил службу с 1986 по 1993 - мне не известно.Общественный деятель Дмитрий Спивак:ПОРОХ и Ко ударили в штангу. Головой. Сильно. Надеюсь, Больно. Залужный хайпует. Рейтинг вырос. Уволить ещё сложнее. Хотя, теперь увольнение станет началом его компании. Избирательной. Такой вот сюжетец намечается до ноября…Политический аналитик Юрий Романенко:Залужному нужен указ о снятии, Офису, чтоб он сам уволился. Пока запугивают друг друга фоточками и мемами. Их смысл показать, что сторону не волнуют маневры оппонентов.Политический аналитик Василий Апасов:Петр Алексеевич – (классный) бабкин внук Из угла его соратников залетела новость об отставке Залужного, потом его же людьми поддерживалась, а потом он написал сам, что увольнение - это выстрел в ногу по "єдності українців" "Красавчик" Сам придумал и сам теперь борется. Но, я вам скажу, зачем вся эта хрень случилась. Смею предположить, что увольнение Залужного обсуждалось всерьез. А теперь, после этой истории, его танком не сдвинешь. Было ли это целью изначально? - не знаю. Но вот такой ко-эффект точно будет.Публицист Андрей Медведев:Даже если Залужного сняли, нам не станет легче. Противник не станет сдаваться. Боевые действия продолжатся. Любой, кто придёт вместо него, будет делать все тоже самое. Возможно даже лучше Залужного. Или хуже. Все равно. Войну он, сменщик, не закончит. Не отдаст приказ больше не стрелять по Донецку. Не понимаю, откуда у некоторых вдруг радость и оптимизм. Басаева сменили на Доку Умарова, это повод для оптимизма??? Паблики и телеграм-каналы, работающие на Зеленского, активно качают тему, что Залужный ушёл сам. Дескать, по собственному желанию. Конечно, верим. Но, вообще, главкома ВСУ меняет не Зеленский, а Вашингтон. Зеленский озвучивает решения. Нам в любом случае это ничего хорошего не обещает.

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