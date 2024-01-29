https://ukraina.ru/20240129/1052969973.html

В преддверии крушения. Как западные соседи делят Украину

В преддверии крушения. Как западные соседи делят Украину - 29.01.2024 Украина.ру

В преддверии крушения. Как западные соседи делят Украину

Украина находится в стадии предраспада. Во всяком случае впервые на официальном уровне заговорили о том, что часть страны, если произойдет крушение, а оно уже началось, перейдет Венгрии

2024-01-29T21:46

2024-01-29T21:46

2024-01-29T21:46

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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто провел встречу в Ужгороде с главой Офиса Президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Одной из целей встречи была заявлена защита венгров на территории Закарпатья, которые, по мнению Виктора Орбана, ущемлены. Речь идет о 150 тысяч человек. Эта тема является болезненной в отношениях двух стран-соседей. Тем более, что визиту Сийярто предшествовало скандальное заявление венгерского политика правого толка Ласло Тороцкаи о том, что «если в результате войны государственность Украины прекратится, то мы будем претендовать на Закарпатье». О рисках для Украины утраты новых территорий рассуждали эксперты в своих соцсетях.Журналист Максим ЮсинПо поводу претензий венгерских националистов на Закарпатье. Как бы ни относиться к нынешнему руководству Украины — ну это же полный бред, это нельзя воспринимать всерьез. Если говорить обо всей Закарпатской области, то венгры составляют в ней лишь 11 процентов населения. Большинство их только в Берегово и нескольких других пограничных районах. О каком «воссоединении» можно говорить? Другое дело — уважение к венгерскому языку, соблюдение прав венгров. Когда я приезжал в Закарпатье, вывески там были и на венгерском, и на украинском (и даже часто на русском). И это — нормально. «Лидер крайне правой венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил РИА Новости, что о претензиях на Закарпатье заявила только его партия, остальные партии такого не говорили. Он также заявил, что по референдуму 1991 г Закарпатье должно обладать широкой автономией, и нелегитимно, что Украина этого не соблюдает. По его мнению, если Украина в какой-то момент потеряет государственность, Закарпатье как автономия могло бы воссоединиться с Венгрией мирным путем».Политолог Вадим ТрухачевВенгрия - образцовое национальное государство, у которого Россия может поучиться защите соплеменников. Защита мадьяр за рубежом там прописана в конституции. Гражданство по праву крови и знанию языка выдаётся автоматически. Отношения с соседями прямо зависят от положения у них этнических венгров. Орбан не вставлял бы так палки в колёса Украине, если бы не венгры в Закарпатье. И со Словакией и Румынией он говорит жёстко. А с Сербией мягче - потому что там у венгров прав больше. Приток мигрантов в Венгрию не поддерживают даже многие партии прозападной оппозиции. И требование ЕС по их приёму не захотели бы выполнить даже противники Орбана. В стране есть большая проблема с цыганами, составляющими не менее 3% населения. Однако власть говорит о ней открыто, не прикрываясь разговорами о "толерантности". Там тоже не всё благополучно. Есть партия "Наша родина" и её лидер Ласло Тороцкаи, ругающий Орбана "справа". Однако эти проблемы - мелочь по сравнению и с Россией, и странами Западной Европы. Конечно, Венгрия - бедная по европейским меркам страна, а потому уязвимая для давления по линии ЕС. Однако её стремление остаться собой от этого заслуживает ещё большего уважения.Народный депутат Макс БужанскийК венгерским маргиналам, мечтающим о Закарпатье, живенько подтянулись маргиналы румынские, фантазирующие о Буковине. Читал, что нет, ну как это так, их сейчас сразу одернут в Европе, там так не принято. Ну как сказать, насчет непринято. В 38м году, когда после Мюнхенского Сговора немцы отняли у Чехословакии Судеты, поляки радостно отхватили у чехословаков Тешинский Край, воспользовавшись их беспомощностью. Венгрия, в марте 39, точно так же, как мечтает сейчас, оккупировала Закарпатье после полного захвата Чехословакии Гитлером. Литва благосклонно приняла от СССР 10 октября 39 года Виленский Край вместе с Вильно, после падения Польши. Венгрия 30 августа 40 года вытребовала у Румынии Северную Трансильванию. Польша радостно ухватилась за Восточную Пруссию и Силезию после разгрома Германии в 45м году. Примеров таких огромное множество, бесконечное. Нужно ещё громче орать про преступный Советский Союз, и тем самым ещё сильнее собственноручно ставить под сомнение легитимность нахождения ряда регионов в составе нашей страны. Зачем-то. Это очень поможет румынам и венграм, а может быть не только им. А они, между прочим, вместо болезненных реформ, сразу предлагают жителям этих регионов паспорта Евросоюза. В смысле тем, кому ещё не успели их незаконно раздать.Журналист Макс НазаровУже в Румынии кто-то там роток открывает на наш медок, мол аннексировать территории готовы даже жертвуя членством в НАТО. это же как нужно было методично (портить) отношения со всеми соседями, что одни уже оттяпали 20% земли, вторые посадили на вечный крючок долгов, а третьи так и ждут, чтобы вставить нож в спинуЯ напомню, что подобное в Европе все чаще заявляют ультраправые кто о том, что Украину нужно скорее бросить, забыть или поделить а кто о том, что нужно восстановить историческую справедливость и вернуть, скажем, Львов «домой» многие ультраправые проекты в Европе и не только, напомню, десятилетиями финансируются Россией - от Орбана в Венгрии до Ле Пен во Франции это доказано передоказано и ультраправые, если вы забыли, глобально набирают силы последние годы силы и мандаты в национальных парламентахПолитолог Юрий БаранчикВ синхронных заявлениях из Будапешта с Бухарестом по поводу своих исторических территорий, оказавшихся по недоразумению украинскими, есть, конечно, нюансы. Венгерский ультраправый политик Ласло Тороцкаи, заявивший о претензиях на Ужгород, представляет партию «Наша Родина». По результатам выборов 3 апреля 2022 года партия набрала при голосовании 332 440 голосов (5,88 %), преодолела процентный барьер и получила 6 мест в Государственном собрании Венгрии. То есть, её заявления это не выражение государственной политики Венгрии, а мнение не самой крупной политической силы. Румынский коллега, Клаудиу Тырзиу из AUR, представляет более крупную партию. «Альянс за союз румын» оправдывает это название, так как действует и в Молдавии, и имеет развитые партнерские связи с правыми по всей Европе (и даже в Британии). К тому же, ещё и трамписты. Занимают 12 мест из 136 в венгерском сенате и 25 из 330 в палате депутатов. Тоже пока нет оснований воспринимать заявления как вектор румынской внешней политики. Как бы само словосочетание «румынская внешняя политика» не веселило. Понятно, что если дойдет до дележа Украины, то Румыния в лучшем случае получит часть Бессарабии. Пока что правые спикеры оперируют термином «если», говоря о коллапсе украинской государственности. Хорошим маркером будет возникновение в их риторике термина «когда».Общественный деятель Татьяна ПопИ опять пошли намеки и сигналы. Сразу два соседа «щеневмерлой» напомнили ей о «лоскутной» природе нынешних границ. В Румынии глава нацсовета партии «Альянс за объединение румын» Клаудиу Тырзиу заявил, что страна «не станет по-настоящему суверенной, пока не восстановит интеграцию румынского государства в его естественных границах». «Бессарабия должна вернуться домой. Северная Буковина не может быть забыта, южная Бессарабия, уезд Херца, Закарпатье - все, что принадлежало и продолжает принадлежать румынской нации, должно вернуться в границы государства», - цитируют его румынские СМИ. В Венгрии лидер партии «Наша Родина» выразился еще прямолинейней: «Если в результате войны государственность Украины прекратится, то мы будем претендовать на Закарпатье». Стоит сразу подчеркнуть, что обе высказавшиеся политсилы у себя в странах не входят в руководящие круги и, при желании, их заявления можно расценивать как популизм. А можно и как движение в сторону пресловутого окна Овертона, которое легко открыть и сложно захлопнуть. Действующие президенты, премьеры или спикеры парламентов, конечно, не могут позволить себе делать прогнозы, противоречащие предписанной ЕС проукраинской позиции. Но, в отличие от далеких Лондона или Вашингтона, для которых Украина – полигон и средство давления на Россию, для стран Восточной Европы соседняя территория вовсе не чужая.И разработка планов на период, когда англосаксы наиграются с киевским шапито и переключатся на другие регионы, наверняка ведется во многих столицах. Так сказать, под фоновое звучание мантр о европейском единстве и сплочении вокруг Украины. А что думают сами закарпатцы касательно таких заявлений — я уже не раз озвучивала в своих постах. Это только начало.

https://ukraina.ru/20240129/1052969631.html

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эксклюзив, украина, венгрия, зарубежье, виктор орбан, петер сийярто, дмитрий кулеба, андрей ермак, эксперты