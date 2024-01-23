https://ukraina.ru/20240123/1052836137.html

Премьер Польши пообещал Украине оружие. Но в кредит

Премьер Польши пообещал Украине оружие. Но в кредит - 23.01.2024 Украина.ру

Премьер Польши пообещал Украине оружие. Но в кредит

Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе визита на Украину пообещал новые поставки оружия. Правда, не безвозмездно, как раньше, а в кредит. Но и это вызвало восторг в Киеве и похвалу из Вашингтона

2024-01-23T12:55

2024-01-23T12:55

2024-01-23T12:55

эксклюзив

туск

визит

украина

польша

оружие

сша

денис шмыгаль

евросоюз

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Польский премьер Дональд Туск уже несколько раз анонсировал свою встречу с Владимиром Зеленским, это также было темой беседы президентов Украины и Польши на полях Всемирного экономического форума в Давосе. А после того, как на прошлой неделе его правительству удалось договориться с перевозчиками о приостановке блокирования польско-украинской границы, появление Туска в Киеве ожидалось со дня на день.Глава польского правительства 22 января прибыл в украинскую столицу традиционно – на спецпоезде "Укрзализныци", который курсирует между Киевом и Перемышлем, куда доходит "широкая" колея. Сначала он встретился с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, вместе они возложили венки к Мемориальной стене погибшим защитникам Украины в Киеве.На совместном брифинге Шмыгаль отметил, что визит в Киев является одной из первых зарубежных поездок Туска с тех пор, как он стал главой польского правительства. "Сегодня мы говорим о перезагрузке отношений между правительствами Украины и Польши. Эта перезагрузка происходит на основе равенства взаимопомощи. На условиях партнерства и общих целей. Мы стратегические партнеры, друзья и союзники", – заявил Премьер-министр Украины. Дональд Туск, в свою очередь, заявиd о возобновлении межправительственных консультаций."У нас также есть много двусторонних вопросов для обсуждения, есть некоторые конфликты интересов, мы об этом знаем, будем об этом говорить, но в духе дружбы, чтобы как можно скорее решить эти проблемы, а не поддерживать и не приумножать их", – сказал глава польского правительства. Он подчеркнул, что для него очень важно "создать такое ощущение, что Польша является самым надежным союзником Украины в этой смертельной борьбе со злом". Туск добавил, что для него борьба с "российским агрессором" является "абсолютно вопросом номер один"."На самом деле, я также нахожусь в Киеве ради безопасности Польши. Это не только вопрос Украины. Это вопрос безопасности всего свободного мира, и Польши в частности, хотя бы из-за географии", – сказал Туск. Он отметил, что сторонам есть о чем говорить, но важно, чтобы все были убеждены, что "мы говорим о друзьях, которые также знают, как решать определенные спорные проблемы".При этом о каких-либо конкретных межправительственных договорённостях Дональд Туск не упоминал. При этом выступление Дениса Шмыгаля, который начал с благодарности Польше за переданное оружие и военную технику на 3,5 миллиарда долларов, было похоже на перечень заявок с украинской стороны.Речь шла о ЛЭП "Ровенская АЭС – Хелм" и интероннектора между украинским нефтепроводом Одесса-Броды и польской системой нефтепроводов, и об открытии ещё четырёх автомобильных пунктов пропуска на польско-украинской границе в добавок к существующим ныне 14.Также, Шмыгаль пригласил польский бизнес принять участие в строительстве автобана Краковец – Львов – Броды – Ровно. "Этот автобан должен стать продолжением самой длинной польской автомагистрали А4, которая, в свою очередь, является продолжением немецкого автобана", – пояснил украинский чиновник.Кроме этого, по его словам, украинская сторона приложит максимум усилий, чтобы не навредить и поддержать польских фермеров и перевозчиков. В то же время Шмыгаль подчеркнул, что Украина также ожидает, что и Польша сделает шаги по снятию ограничения для украинских фермеров и производителей."Украина предложила механизм верификации экспорта агропродукции в соответствии с решением Европейской комиссии. Этот механизм уже эффективно работает с Румынией и Болгарией, и мы предлагаем использовать его в наших взаимовыгодных отношениях", – сообщил украинский премьер.Он опять повторил призыв к Европейской комиссии продлить меры по либерализации торговли для Украины, а также либерализации перевозок. "Со своей стороны мы имеем в парламенте законопроект, который приводит в соответствие с европейскими директивами наши логистические и транспортные нормы и обязательства", – добавил Шмигаль.Однако на все эти заявки Шмыгаль не получил от Туска даже обтекаемых обещаний. Во-первых, Польша как раз добилась от Евросоюза уступок, в Еврокомиссии 22 января объявили, что дадут возможность граничащим с Украиной странам ЕС законно ограничивать импорт сельхозпродукции оттуда. При этом в Польше подобные ограничения – вопреки правилам ЕС – введены ещё предыдущими властями, и нынешние их отменять не собираются.Во-вторых, правительству Туска в преддверии возможного вето президента Польши на госбюджет ныне не до планирования масштабных инвестиций. А в-третьих, как показала встреча Дональда Туска с Владимиром Зеленским, даже те деньги, которые у Польши для Украины есть, будут выделяться исключительно на борьбу с Россией.На этой встрече Туск первым делом заявил, что Польша присоединяется к декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины. Хотя никаких обязывающих последствий такое присоединение не несёт, сам факт является однозначной дипломатической победой Киева: ранее Варшава требовала за это хоть каких-то уступок, но так их и не получила.В свою очередь Владимир Зеленский назвал переговоры с Туском "очень эффективными". По его словам, речь шла также о финансовой поддержке со стороны Польши для закупки оружия, и совместном производстве оружия на территории Украины. Правда, поддержка оказалась кредитной."Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины", – написал позже Зеленский в социальной сети Х.О каком именно пакете удалось договориться, официально неизвестно. При этом близкий к Министерству обороны Польши портал Defence24.pl сообщил, что в первую очередь речь идёт о завершении поставок польских 155-мм САУ Krab по контракту ещё от 2022 года (всего Польша обязалась поставить Киеву 54 таких боевых машины). Также будут поставлены БТР Rosomak, разведывательные бронированные машины Oncilla, беспилотники FlyEye, барражирующие боеприпасы Warmate, партия ПЗРК Piorun.Кстати, Вашингтон сразу же похвалил Туска, с соответствующим заявлением выступил 22 января представитель Госдепартамента США Ведант Пател. "Мы, конечно, приветствуем действия наших польских союзников, которые принимают подобные меры, и вообще каждую страну, которая предпринимает любые шаги в рамках возможностей их систем, чтобы продолжать поддержку наших украинских партнеров", – подчеркнул он.Туск в Киеве также заявил, что Польша будет полностью поддерживать быстрое присоединение Украины к Европейскому Союзу, и пообещал назначить нового уполномоченного правительства Польши по вопросам восстановления Украины. Им станет депутат Сейма Павел Коваль, возглавляющий комитет по иностранным делам, которого польский портал Kresy.pl назвал "радикально проукраинским политиком""В состав моей делегации входит господин Павел Коваль, которого правительство назначит уполномоченным по вопросам восстановления Украины. Мы захотим принимать очень активное участие не только в помощи Украине в войне с Россией, но и в процессе восстановления", – сказал Дональд Туск.Павел Коваль – классический политик, в отличие от Ядвиги Эмилевич, бывшего госсекретаря Министерства развития и региональной политики Польши и уполномоченного предыдущего правительства по вопросам польско-украинского сотрудничества. Однако его назначение свидетельствует о том, что ранее запущенный на территории Западной Украины пилотный проект "Польский сервис восстановления Украины" продолжит работу.Напомним, этот проект в первую очередь нацелен не столько на польский бизнес, сколько на местных украинских чиновников, и является формой "мягкой оккупации" восьми областей нынешней Украины, до 1772 годы находившихся в составе Речи Посполитой.Примечательно, что об отмечаемом на Украине 22 января государственном празднике – Дне Соборности – никто в Киеве с польской делегацией не говорил. Ведь установлен этот праздник в честь формального воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) с Западно-Украинской Народной Республикой, которая позже была захвачена поляками.

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https://ukraina.ru/20240123/1052838340.html

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Олег Хавич

эксклюзив, туск, визит, украина, польша, оружие, сша, денис шмыгаль, евросоюз