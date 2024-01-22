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Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта украинской продукции

Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта украинской продукции - 22.01.2024 Украина.ру

Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта украинской продукции

Новому правительству Польши удалось достичь уступок от Евросоюза и добиться ограничений экспорта украинского продовольствия, сообщила газета Financial Times со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса

2024-01-22T10:29

2024-01-22T10:29

2024-01-22T10:29

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Брюссель сможет блокировать импорт, если рынок конкретной страны будет переполнен, отметил вице-президент ЕК.Домбровскис заявил, что в Еврокомиссии будут рассматривать вопрос о том, как предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам, и одним из способов сделать это является введение гарантий для конкретных стран. По его слова, предложения должны быть опубликованы на этой неделе.В начале ноября 2023 года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.Ранее Украина экспортировала свою сельскохозяйственную продукцию через страны Евросоюза. Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября. Однако 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на импорт украинской продукции, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что набирающий обороты зерновой спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать своей продовольствие на территории Польши во вред местным фермерам.

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