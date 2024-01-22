Польша добилась уступок от ЕС по ограничению экспорта украинской продукции
Новому правительству Польши удалось достичь уступок от Евросоюза и добиться ограничений экспорта украинского продовольствия, сообщила газета Financial Times со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса
"Новое правительство Варшавы добилось уступок от ЕС в борьбе за ограничение экспорта украинского продовольствия [...] Брюссель будет контролировать приток фермерского продовольствия, если он рискуют привести к снижению цен в Польше и других соседних странах", - приводит издание слова Домбровскиса.
Брюссель сможет блокировать импорт, если рынок конкретной страны будет переполнен, отметил вице-президент ЕК.
Домбровскис заявил, что в Еврокомиссии будут рассматривать вопрос о том, как предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам, и одним из способов сделать это является введение гарантий для конкретных стран. По его слова, предложения должны быть опубликованы на этой неделе.
В начале ноября 2023 года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.
Ранее Украина экспортировала свою сельскохозяйственную продукцию через страны Евросоюза. Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.
28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.
2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября. Однако 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на импорт украинской продукции, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября. Однако 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на импорт украинской продукции, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.
В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что набирающий обороты зерновой спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать своей продовольствие на территории Польши во вред местным фермерам.
16 января, 14:37Еда раздора. Украинское продовольствие раскалывает ЕвросоюзШесть европейских сельскохозяйственных объединений — ассоциация европейских с/х профсоюзов Copa-Cogeca, а также ассоциации, объединяющие производителей сахара, зерновых, масличных, а также птицеводов, — призвали Брюссель ограничить импорт украинского продовольствия в страны Евросоюза