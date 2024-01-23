https://ukraina.ru/20240123/1052832398.html

Безграмотный указ Зеленского, успехи ВС РФ, отсутствие поддержки. Главное на Украине на утро 23 января

Безграмотный указ Зеленского, успехи ВС РФ, отсутствие поддержки. Главное на Украине на утро 23 января - 23.01.2024 Украина.ру

Безграмотный указ Зеленского, успехи ВС РФ, отсутствие поддержки. Главное на Украине на утро 23 января

Украина.ру, 23.01.2024

2024-01-23T09:00

2024-01-23T09:00

2024-01-23T09:11

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Эксперты прокомментировали претензии Зеленского на российские территории. ВС РФ уничтожают националистов и технику. Экс-помощник главы американского Минфина уверен, что украинский вопрос ушел в США на второй планНакануне на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского опубликовали указ, в котором говорится о необходимости обеспечить проживающим в России украинцам "права на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступ к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание".В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов во вторник назвал этот указ политически безграмотным и бессмысленным."Попытки Зеленского "позаботиться" об идентичности малороссов-украинцев, живущих на территории Российской Федерации, лишены всякого смысла и лишь свидетельствуют о его полной политической безграмотности и некомпетентности", - сказал Мурадов.По его словам, российское государство и без "потуг Зеленского" обеспечивает языковые, культурные и иные базовые права всех проживающих в России народов и национальных групп, представляющих единую российскую нацию.Постпред подчеркнул, что Зеленскому, как и другим националистам, развалившим несостоявшееся украинское государство, никогда не удастся, в том числе и при помощи заинтересованного в этом Запада, разделить на враждующие лагеря единый народ России, отколоть от него его неотъемлемую часть - малороссов."Лишение русских, русскоязычных и русскокультурных людей их основополагающих прав, уничтожение бандеровцами нашей общей с украинцами исторической памяти на оставшихся под контролем киевской хунты землях лишь придает импульс совместному стремлению народа исторической России поскорее освободиться от засевшей в Киеве продажной нацистско-бандеровской нечисти, восстановить мир и процветание нашей общей родины", - сказал Мурадов.Он добавил, что все это подтверждает верность выводов статьи президента России Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.По мнению депутата от "Единой России" Олега Морозова, указ Зеленского о населенных украинцами территориях РФ толкает мир к третьей мировой войне."Это пример нацистского подхода и к истории и к политической практике. Точно так поступали немецкие нацисты, когда, ссылаясь "на исторические факторы " объявляли немецкими целые куски многих европейских стран. А потом из этого выросла вторая мировая война. Нацист Зеленский, прямой наследник фюрера, теми же способами толкает мир к третьей мировой войне. А по сути - все ровно наоборот. За исключением западных областей Украины - все остальное исторически и духовно русский мир. Это историческая Россия. И так оно и будет! Историю не обманешь!" - сказал Морозов.Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов указал, что Кубань и Дон как и раньше остаются форпостом России, а новое выступление киевского руководства - это попытка скрыть катастрофу украинского режима."От Киева отворачиваются все. Поэтому руководство делает то, что умеет: выступает в разговорном жанре стендапа и пытается наступать там, где может - на фронтах слов и выражений. Выглядит это, конечно, нелепо и смешно, особенно на контрасте с тем фактом, что весь восток Украины от Харькова до Геническа – это русские территории. Что касается Кубани и Дона, это форпост России. Был, есть и будет. Наши ребята доказывают это каждый день, отстаивая интересы страны в зоне проведения СВО. Снова и снова подтверждая, что Родина у нас одна, и это точно не "гетманьская батькивщина", - отметил Алтухов.По мнению депутата, киевский режим обращается к "символической мишуре", чтобы скрыть три катастрофы."Полную недееспособность в военном плане на линии соприкосновения и провал широко анонсируемого год назад контрнаступа. Катастрофу экономическую: Украина сейчас фактически экономически труп, полностью зависимый от финансовых вливаний западных стран. А также катастрофу моральную – завиральные идеи о борьбе до последнего украинца уже не находят поддержки ни внутри страны, ни вовне", - заключил он.Международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов сыронизировал, что в последнее время, чтобы комментировать то, что "выдавливает из себя Зеленский, нужен как минимум практикующий врач-психиатр..."."Ему деваться некуда, как загнанный зверек хватается за всё подряд. Думаю, что он прекрасно понимает, что с ним и страной происходит, а остановиться не может. Это что-то уже из медицинского анамнеза", - сказал эксперт.Со своей стороны, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что Зеленский огульно считает Украиной все территории, хотя бы минимально связанные с украинским народом."В украинском понимании то, где работали и жили украинцы, должно принадлежать Украине. То, что в то время это были подданные Российской империи или граждане Советского Союза, - не считается... Там, куда дошла нога украинца - там (в представлении Зеленского) должна быть Украина", - сказал Суздальцев.По его словам, с таким подходом Киев мог бы выдвинуть претензии на Калифорнию или Канаду, где также проживает множество выходцев с Украины. Кроме того, он добавил, что украинские националисты давно высказывают желание присоединить части целого ряда соседних стран - Польши, Белоруссии, Словакии и Венгрии.Успехи российских военныхС утра во вторник на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал распространился на все области страны к 6:13 (7:13 мск).Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе."Взрывы слышали и в Шостке на Сумщине... В Харькове прозвучал взрыв", - указали в телеграм-канале издания "Новости.Live".Также взрывы прозвучали в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины.Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил о прогремевших в Киеве взрывах, он призвал горожан не покидать укрытия. Местные власти заявляют о работе систем ПВО над украинской столицей. Министерство обороны России рассказало об успехах российских военных в ходе СВО. Так, экипажи штурмовой авиации ВКС России поразили живую силу и легкобронированную технику украинских войск на Краснолиманском направлении."Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил (ВКС) поразили живую силу и легкобронированную технику противника на Краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте", - говорится в материале ведомства.Отмечается, что, по докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме, без происшествий."После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования", - сообщили в Минобороны.Кроме того, расчет самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожил гаубицу М-777 американского производства и замаскированные укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении.Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных разведкой целей.В свою очередь военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" проделали проходы в минно-взрывных заграждениях ВСУ на нескольких участках на Купянском направлении."Инженерно-саперные подразделения 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск проделали проходы в минно-взрывных заграждениях на Купянском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в Минобороны.Командир инженерно-саперного взвода с позывным "Дальний" уточнил, что саперы ведут работу по разминированию местности от мин советского производства, а также от взрывоопасных предметов, которые невозможно извлечь."Такие предметы опасны для нашей пехоты и бронетехники. Работа очень важная. Зачастую инженерам приходится работать на переднем крае на удалении до 300-400 метров от противника, на их минных полях. Но все успешно либо снимаем, либо уничтожаем накладными зарядами. Также работаем дистанционно с использованием установок УР-83П и УР-77", - рассказал "Дальний".Также Минобороны РФ опубликовало видеоматериалы боевой работы экипажей танков Т-90М "Прорыв" в ходе боев за освобождение Марьинки в ДНР.Как пояснили в ведомстве, на кадрах показана боевая работа экипажа танка, осуществлявшего подавление опорных пунктов противника на окраинах Марьинки, танковая дуэль с противником и применение комплексов активной защиты."В ходе одного из боев на Марьинском направлении экипаж танка с тралом преодолел минное поле, "пробил" первую линию обороны ВСУ и вышел на вторую линию обороны противника, при этом огнем из главного орудия нанес урон личному составу националистических подразделений на опорных пунктах", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе боя благодаря динамической защите боевая машина выдержала прямое попадание из противотанкового комплекса и вернулась в пункт дислокации."За мужество, героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач на Марьинском направлении специальной военной операции экипаж танка в полном составе был удостоен высоких государственных наград – орденов Мужества", - сообщили в министерстве.Кроме прочего, подразделение беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" уничтожило бронеавтомобиль ВСУ Kirpi на правом берегу Днепра в Херсонской области."В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области", - сообщили в Минобороны.Уточняется, что после запуска "Ланцета" оператор разведывательного беспилотника Zala определил приоритетную для уничтожения цель – бронеавтомобиль Kirpi."Профессионально управляя "Ланцетом", оператор подлетел к цели, осуществил ее захват и поражение... После прямого попадания бронеавтомобиль ВСУ был выведен из строя", - рассказали в оборонном ведомстве.Отсутствие поддержкиУкраинский вопрос в США отошел на второй план, заявил бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.Робертс добавил, что молодежь в рядах демократической партии испытывает "отвращение" от поддержки Байденом Израиля. Также он выразил уверенность, что вопрос американской помощи Киеву отразится на грядущих президентских выборах в США.Администрация направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой".Турецкий аналитик Энгин Озер считает, что США не будут поддерживать Украину вечно."Решение президента Зеленского запретить мирные переговоры вступило в период, когда Киев загоняет себя в угол, а неспособность начать мирные переговоры день за днем ​​ослабляет руку Украины. Общественность должна понять, что США не будут поддерживать Украину вечно и что они должны быть готовы ко всем негативным последствиям", - сказал эксперт.По его мнению, киевская администрация не сумела должным образом провести процесс дипломатического решения конфликта и "сегодня переживает последствия".

https://ukraina.ru/20240122/1052817404.html

https://ukraina.ru/20240122/1052813374.html

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хроники, эксклюзив, спецоперация, всу, атака, обстрелы, помощь, сша, запад, указ, владимир зеленский