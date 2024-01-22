https://ukraina.ru/20240122/1052828414.html

"Это не власть! Это дегенераты": Фарион взбесили русскоязычные опера на задержании

"Это не власть! Это дегенераты": Фарион взбесили русскоязычные опера на задержании - 22.01.2024 Украина.ру

"Это не власть! Это дегенераты": Фарион взбесили русскоязычные опера на задержании

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион возмутилась задержанием и излишним вниманием к Роману Гринкевичу. Соответствующий пост она 22 января опубликовала в телеграм-канале

2024-01-22T17:40

2024-01-22T17:40

2024-01-22T17:40

новости

украина

ирина фарион

всу

русский язык

гбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103069/19/1030691914_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_3d50cacbcc691c377a7b6cf2aebee5d1.jpg.webp

Утром 22 января в Одессе задержали Романа Гринкевича. По версии следствия, это пятый участник преступной организации, которая поставила некачественную одежду для ВСУ на 1 миллиард гривен (2,39 млрд рублей).Фарион возмутилась тем, что никто не называет имя заказчиков в Минобороны Украины. "Задолбали с теми гринкевичами! Они ловкие пешки, а исполнители и создатели коррупции в Минобороны", - заявила Фарион.Государственное бюро расследований опубликовало видео задержания злоумышленника. На видео Гринкевич в одних штанах лежит лицом в пол. Сотрудник правоохранительных органов попросил задержанного назвать ФИО и дату рождения. Фарион возмутилась, что он задавал вопросы на русском языке.Осенью прошлого года националистка Фарион попала в скандал. Она направила обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову с просьбой "принять меры" в отношении замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов"* Богдана Кротевича.Националистка назвала поведение вышеупомянутых лиц в её адрес хамским, "унижающим честь украинского офицера и бросающим тень на всю украинскую армию".Очередной скандал с Фарион начался, когда экс-депутат в интервью украинскому Пятому каналу заявила, что боевики ВСУ обязаны говорить только на государственном языке, иначе — они не украинцы и им следует называть себя русскими. Фарион также предложила русскоязычным азовцам* переехать в Сибирь.Фарион отличается крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.Ранее националистка "хвасталась", что ее внук бьет русскоязычных одногруппников в детском саду. А буквально на днях она призвала поставить к стенке всех русскоязычных граждан Украины.Примечательно, что подобные взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда.Так, во львовском архиве до сих пор хранятся документы, которые свидетельствуют, что в советское время будущая украинская националистка состояла в комсомоле, а затем вступила в КПСС.В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России

https://ukraina.ru/20240122/1052826423.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ирина фарион, всу, русский язык, гбр