"Это не власть! Это дегенераты": Фарион взбесили русскоязычные опера на задержании - 22.01.2024 Украина.ру
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"Это не власть! Это дегенераты": Фарион взбесили русскоязычные опера на задержании
"Это не власть! Это дегенераты": Фарион взбесили русскоязычные опера на задержании - 22.01.2024 Украина.ру
"Это не власть! Это дегенераты": Фарион взбесили русскоязычные опера на задержании
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион возмутилась задержанием и излишним вниманием к Роману Гринкевичу. Соответствующий пост она 22 января опубликовала в телеграм-канале
2024-01-22T17:40
2024-01-22T17:40
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ирина фарион
всу
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Утром 22 января в Одессе задержали Романа Гринкевича. По версии следствия, это пятый участник преступной организации, которая поставила некачественную одежду для ВСУ на 1 миллиард гривен (2,39 млрд рублей).Фарион возмутилась тем, что никто не называет имя заказчиков в Минобороны Украины. "Задолбали с теми гринкевичами! Они ловкие пешки, а исполнители и создатели коррупции в Минобороны", - заявила Фарион.Государственное бюро расследований опубликовало видео задержания злоумышленника. На видео Гринкевич в одних штанах лежит лицом в пол. Сотрудник правоохранительных органов попросил задержанного назвать ФИО и дату рождения. Фарион возмутилась, что он задавал вопросы на русском языке.Осенью прошлого года националистка Фарион попала в скандал. Она направила обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову с просьбой "принять меры" в отношении замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов"* Богдана Кротевича.Националистка назвала поведение вышеупомянутых лиц в её адрес хамским, "унижающим честь украинского офицера и бросающим тень на всю украинскую армию".Очередной скандал с Фарион начался, когда экс-депутат в интервью украинскому Пятому каналу заявила, что боевики ВСУ обязаны говорить только на государственном языке, иначе — они не украинцы и им следует называть себя русскими. Фарион также предложила русскоязычным азовцам* переехать в Сибирь.Фарион отличается крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.Ранее националистка "хвасталась", что ее внук бьет русскоязычных одногруппников в детском саду. А буквально на днях она призвала поставить к стенке всех русскоязычных граждан Украины.Примечательно, что подобные взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда.Так, во львовском архиве до сих пор хранятся документы, которые свидетельствуют, что в советское время будущая украинская националистка состояла в комсомоле, а затем вступила в КПСС.В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России
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новости, украина, ирина фарион, всу, русский язык, гбр
Новости, Украина, Ирина Фарион, ВСУ, Русский язык, ГБР

"Это не власть! Это дегенераты": Фарион взбесили русскоязычные опера на задержании

17:40 22.01.2024
 
© lenta.ruИрина Фарион
Ирина Фарион
© lenta.ru
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Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион возмутилась задержанием и излишним вниманием к Роману Гринкевичу. Соответствующий пост она 22 января опубликовала в телеграм-канале
Утром 22 января в Одессе задержали Романа Гринкевича. По версии следствия, это пятый участник преступной организации, которая поставила некачественную одежду для ВСУ на 1 миллиард гривен (2,39 млрд рублей).
Фарион возмутилась тем, что никто не называет имя заказчиков в Минобороны Украины. "Задолбали с теми гринкевичами! Они ловкие пешки, а исполнители и создатели коррупции в Минобороны", - заявила Фарион.
Государственное бюро расследований опубликовало видео задержания злоумышленника. На видео Гринкевич в одних штанах лежит лицом в пол. Сотрудник правоохранительных органов попросил задержанного назвать ФИО и дату рождения. Фарион возмутилась, что он задавал вопросы на русском языке.

"А еще! Какого черта задержатель гринкевича вещает на языке врага? Это его московиты задержали? Или для полиции закон неписан, как для матюгальника жорина? Это не власть! Это дегенераты", - написала Фарион (орфография автора сохранена).

Осенью прошлого года националистка Фарион попала в скандал. Она направила обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову с просьбой "принять меры" в отношении замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов"* Богдана Кротевича.
Националистка назвала поведение вышеупомянутых лиц в её адрес хамским, "унижающим честь украинского офицера и бросающим тень на всю украинскую армию".
Очередной скандал с Фарион начался, когда экс-депутат в интервью украинскому Пятому каналу заявила, что боевики ВСУ обязаны говорить только на государственном языке, иначе — они не украинцы и им следует называть себя русскими. Фарион также предложила русскоязычным азовцам* переехать в Сибирь.
Фарион отличается крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.
Ранее националистка "хвасталась", что ее внук бьет русскоязычных одногруппников в детском саду. А буквально на днях она призвала поставить к стенке всех русскоязычных граждан Украины.
Примечательно, что подобные взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда.
Так, во львовском архиве до сих пор хранятся документы, которые свидетельствуют, что в советское время будущая украинская националистка состояла в комсомоле, а затем вступила в КПСС.
В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России
17:11
Перепродавали в ВСУ турецкую одежду. В Одессе задержали уже пятого злоумышленникаУкраинские правоохранители задержали Романа Гринкевича, который поставлял в ВСУ некачественную одежду, об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин
 
НовостиУкраинаИрина ФарионВСУРусский языкГБР
 
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