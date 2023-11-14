https://ukraina.ru/20231114/1051025900.html

Националистка Фарион просит высшее руководство Украины разобраться с русскоговорящими военными

Националистка Фарион просит высшее руководство Украины разобраться с русскоговорящими военными - 14.11.2023 Украина.ру

Националистка Фарион просит высшее руководство Украины разобраться с русскоговорящими военными

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион просит президента Украины Владимира Зеленского, главнокомандующего Вооружёнными силами Валерия Залужного, а также министра обороны страны Рустема Умерова "принять меры" в отношении замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов"* Богдана Кротевича

2023-11-14T20:02

2023-11-14T20:02

2023-11-14T20:02

новости

украина

фарион

"азов"

террористическая группа

всу

русский язык

украинский неонацизм

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Соответствующее обращение она направила высшему руководству страны, о чём сообщила в своём телеграм-канале. Ранее замкомандира 3-й ошбр Максим Жорин прокомментировал критику, которой Фарион подвергла русскоязычных бойцов бригады. Он также призвал правоохранительные органы обратить внимание на деятельность "этой конченной п***ы, которая раскалывает украинское общество". Боевик "Азова*" Богдан Кротевич заявлял, что считает Фарион "откровенной пособницей российской пропаганды и, может быть, человеком с высоким уровнем деменции". Напомним, очередной скандал с Фарион начался, когда экс-депутат в интервью украинскому Пятому каналу заявила, что боевики ВСУ обязаны говорить только на государственном языке, иначе — они не украинцы и им следует называть себя русскими. Фарион также предложила русскоязычным азовцам* переехать в Сибирь. * Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России

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новости, украина, фарион, "азов", террористическая группа, всу, русский язык, украинский неонацизм