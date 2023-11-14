https://ukraina.ru/20231114/1051025900.html
Националистка Фарион просит высшее руководство Украины разобраться с русскоговорящими военными
Националистка Фарион просит высшее руководство Украины разобраться с русскоговорящими военными - 14.11.2023 Украина.ру
Националистка Фарион просит высшее руководство Украины разобраться с русскоговорящими военными
Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион просит президента Украины Владимира Зеленского, главнокомандующего Вооружёнными силами Валерия Залужного, а также министра обороны страны Рустема Умерова "принять меры" в отношении замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов"* Богдана Кротевича
2023-11-14T20:02
2023-11-14T20:02
2023-11-14T20:02
новости
украина
фарион
"азов"
террористическая группа
всу
русский язык
украинский неонацизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/07/1050830076_0:48:946:580_1920x0_80_0_0_747ecbe7e8e6f77072ca97fa9452a950.png.webp
Соответствующее обращение она направила высшему руководству страны, о чём сообщила в своём телеграм-канале. Ранее замкомандира 3-й ошбр Максим Жорин прокомментировал критику, которой Фарион подвергла русскоязычных бойцов бригады. Он также призвал правоохранительные органы обратить внимание на деятельность "этой конченной п***ы, которая раскалывает украинское общество". Боевик "Азова*" Богдан Кротевич заявлял, что считает Фарион "откровенной пособницей российской пропаганды и, может быть, человеком с высоким уровнем деменции". Напомним, очередной скандал с Фарион начался, когда экс-депутат в интервью украинскому Пятому каналу заявила, что боевики ВСУ обязаны говорить только на государственном языке, иначе — они не украинцы и им следует называть себя русскими. Фарион также предложила русскоязычным азовцам* переехать в Сибирь. * Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/07/1050830076_0:0:946:711_1920x0_80_0_0_d339b9ae30781f8c5b6e7787bda6c3dd.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, фарион, "азов", террористическая группа, всу, русский язык, украинский неонацизм
Новости, Украина, Фарион, "Азов", террористическая группа, ВСУ, Русский язык, украинский неонацизм
Националистка Фарион просит высшее руководство Украины разобраться с русскоговорящими военными
Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион просит президента Украины Владимира Зеленского, главнокомандующего Вооружёнными силами Валерия Залужного, а также министра обороны страны Рустема Умерова "принять меры" в отношении замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов"* Богдана Кротевича
Соответствующее обращение она направила высшему руководству страны, о чём сообщила в своём телеграм-канале.
"Направила обращение к должностным лицам о необходимости принять меры по хамскому поведению заместителя командира 3-й ОШБр, майора ВСУ Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов"* майора Богдана Кротевича в адрес профессора, доктора филологических наук, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион, унижающие честь украинского офицера и бросающие тень на всю украинскую армию", — написала она.
Ранее замкомандира 3-й ошбр Максим Жорин прокомментировал критику, которой Фарион подвергла русскоязычных бойцов бригады.
"Внимание. Первый пост на русском на этом канале! Специально для Ирины Фарион. Никто тебе не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова"*, Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты н***й!" — написал Жорин.
Он также призвал правоохранительные органы обратить внимание на деятельность "этой конченной п***ы, которая раскалывает украинское общество".
Боевик "Азова*" Богдан Кротевич заявлял, что считает Фарион "откровенной пособницей российской пропаганды и, может быть, человеком с высоким уровнем деменции".
Напомним, очередной скандал с Фарион начался, когда экс-депутат в интервью украинскому Пятому каналу заявила, что боевики ВСУ обязаны говорить только на государственном языке, иначе — они не украинцы и им следует называть себя русскими. Фарион также предложила русскоязычным азовцам* переехать в Сибирь.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России