Грег Вайнер о праймериз в Айове: Борьба за Белый дом началась с сюрпризов - 16.01.2024 Украина.ру
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Грег Вайнер о праймериз в Айове: Борьба за Белый дом началась с сюрпризов
Грег Вайнер о праймериз в Айове: Борьба за Белый дом началась с сюрпризов - 16.01.2024 Украина.ру
Грег Вайнер о праймериз в Айове: Борьба за Белый дом началась с сюрпризов
Вернется ли Барак Обама в Белый дом, какой козырь против Байдена есть у республиканцев и что будет с военной помощью Украине, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
2024-01-16T17:54
2024-01-16T17:54
интервью
выборы
украина
сша
праймериз
дональд трамп
джо байден
президент
военная помощь
миграционный кризис
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Экс-президент США Дональд Трамп одержал победу на праймериз республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов. Второе и третье место заняли Рон Десантис и Никки Хейли соответственно.Ранее на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции Джо Байден предупредил, что США близки к исчерпанию возможности помогать Украине, передает Bloomberg.— Грег, какие мысли у вас вызывают итоги предвыборных праймериз в Айове?— Это полный сюрприз. В Айове в день праймериз было минус 20–30° по Цельсию, и все ждали, что этот фактор сработает не в пользу Трампа. Многие комментаторы, аналитики предсказывали, что республиканские избиратели Трампа — достаточно возрастные, отреагируют на погоду и не придут на голосование.Но ядерный электорат Трампа оправдал свое название: дошел, проголосовал и принес своему кандидату 51%.Еще одной интересной неожиданностью стало то, что республиканец Рон Десантис занял второе место (21%), которое предсказывали Никки Хейли. Десантис, кстати, объехал все графства — 99% микрорайонов Айовы. Для него это был вопрос жизни и смерти — займи он третью позицию, вышел бы из предвыборной гонки.С другой стороны, у Хейли еще месяц назад рейтинг был 10%. Поэтому то, что ее рейтинг вырос ровно в два раза (почти 20%) и она стала третьей — опять же удивляет. Но скажу вам, что 23 января в Нью-Гэмпшире будет еще интереснее — в республиканских кокусах смогут участвовать независимые избиратели, не демократы.— Почему важны праймериз в Нью-Гэмпшире?— Голоса независимых избирателей (а это в национальном масштабе приблизительно 30% всех голосов) покажут шансы Трампа быть избранным на пост президента США. В Айове уже, как я сказал, произошло невиданное голосование.Во-первых, для избирательной кампании в Нью-Гэмпшире Трамп купил рекламное время на MSNBC. Это американский ультралиберальный, новостной кабельный телеканал, основанный Microsoft и NBC совместно. Такого не было никогда.Во-вторых, если Никки Хейли повысит свой рейтинг и выйдет на второе место, а отрыв у Трампа будет не 20% процентов, а 5–6%, то разговор пойдет совершенно о других вещах. Спонсоры выборов увидят перспективы в Хейли (или Десантисе) и начнут вливания денег в них.Все это говорит о том, насколько важным считается голосование в Нью-Гэмпшире.— Почему Рамасвами заявил, что уходит из президентской гонки и зачем участвовал?— Я думаю, это человек, которому скучно. Рамасвами не бедный человек, решил разнообразия ради попробовать себя в политике. Да, несомненно, он вдохновился примером Трампа, который пришел в политику из ниоткуда, но последний шел к этому 30 лет.Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки после победы экс-президента США на первичных выборах в Айове и заявил, что в дальнейшем поддержит Трампа. Но для последнего абсолютно ничего не значат 7% голосов в Айове, которые набрал Рамасвами. Мне здесь интересно другое: кто является избирателем Рамасвами и входит в эти 7%.— Станет ли Мишель Обама кандидатом от демократов на предстоящих президентских выборах?— Тут два сценария.Если Байден уйдет в феврале, тогда она станет его прямой заменой — потому что у демократов крупнее и интереснее Обамы персоны нет. Если действующий лидер останется кандидатом в президенты от демпартии, то Мишель пойдет в вице-президенты.Нужно понимать, что при любом раскладе, если Мишель Обама попадет в Белый Дом, она приведет с собой супруга — одного из самых популярных президентов, помимо Билла Клинтона.— Могут ли Трампа снять с выборов и есть ли проблема его участия в праймериз?— Я думаю, что именно такой сценарий лежит на столе в администрации Байдена. Будет давление на суды. 5 февраля Верховный суд США будет рассматривать решение одноимённой инстанции штата Колорадо о недопуске Трампа на выборы в этом регионе. Тогда станет все понятно.Если Колорадо получит поддержку, посыплются остальные иски; если нет — Трамп будет в полном порядке.Однако есть еще уголовные иски. Например, прокуратура штата Нью-Йорк требует запретить Трампу заниматься бизнесом в недвижимости на этой территории.Кроме того, в большинстве судов в штатах Америки сидят демократы. Я не думаю, что после каждого неправильного решения в свою сторону Трамп будет обращаться в Верховный суд США и требовать отмены приговора. В какой-то момент может настать точка невозврата.Поэтому тут еще не все однозначно. Победа Трампа в Айове — убедительная, но не сокрушительная. Штат небольшой, и пока принимало участие 130 тысяч республиканских избирателей.— Каковы шансы Роберта Кеннеди-младшего?— У Кеннеди есть две проблемы. Первая — это спонсоры, деньги на избирательную кампанию. Вторая — борьба за электорат.Он борется в основном за голоса избирателей Байдена — тех, кто разочаровался в последнем. Но прошлое у Кеннеди — уж больно хулиганистое: много где поскандалил, нагулял шлейф нечистого политического прошлого.Если найдутся деньги и спонсоры для Кеннеди (как говорят на Уолл-Стрит — что вкладываешь, то и вынимаешь), если в него кто-то вложит несколько десятков миллиардов долларов — то за такие средства можно раскусить кого угодно. Тогда Кеннеди 15–20% сможет набрать и похоронить Байдена.— Что меняется в элитах Америки по отношению к украинскому треку и выделению помощи Киеву?— Президентские выборы как фактор влияния на Украину в чистом виде рассматривать нельзя. Потому что есть еще Конгресс и Сенат США. Только все вместе — Нижняя и Верхняя палаты, Конгресс, Сенат — решают, как будут голосовать избиратели и чего ожидать далее на внешней политической стороне.Если избиратели проголосуют за вариант республиканского Конгресса и республиканского Сената, то будет довольно жесткая ситуация по Украине — даже при демократах в Белом доме. Если к власти придет республиканская администрация и президентом станет Трамп, сложно сказать, как он развернет страну по отношению к украинскому конфликту.При всех его громких заявлениях о прекращении войны на Украине за 24 часа, учтите, что Трамп — человек неожиданных решений. Во время прошлой президентской кампании он говорил одно, но по приходу на пост главы США в 2017 году многие свои резолюции поменял.— На днях Байден пригрозил республиканцам расплатой за отказ помогать Киеву…— Республиканцам важнее не Украина, а собственный электорат. Байден может сколько угодно грозить кому угодно — ситуация в стране с миграцией катастрофическая. Он ходит по избирательному участку родного штата, а ему говорят: президент, посмотри на инфляцию, на цены, на миграционную ситуацию.Я, кстати, вчера получил новые цифры по нелегальным мигрантам. С 2020 по 2023 год их было 7,5 миллионов, а на 2024 год — 9 миллионов нелегалов! Не представляю, как американские штаты, города, муниципальные образования со всем этим справляются.Например, последнее заявление мэра Нью-Йорка: "Мы можем объявить о банкротстве из-за наличия от 80 до 100 тысяч нелегалов". Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал энное количество новых законов, согласно которым национальная гвардия штата подошла к границе с Мексикой и заблокировала ее, оттеснив представителей федеральной миграционной службы.Грег Эбботт — республиканец, вот один из ответов. Конечно, в такой ситуации республиканские конгрессмены от штата Нью-Йорк будут думать в первую очередь не про Украину, а про своих избирателей.Что касается ситуации с деньгами для Украины, я думаю, она прояснится до середины февраля. В США все решают поэтапно. Сначала был закрыт чисто внутриамериканский вопрос с шатдауном. Теперь необходимо разобраться с мексиканской границей и далее — остальное.
https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html
https://ukraina.ru/20240115/1052706175.html
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Анна Черкасова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, выборы, украина, сша, праймериз, дональд трамп, джо байден, президент, военная помощь, миграционный кризис
Интервью, выборы, Украина, США, праймериз, Дональд Трамп, Джо Байден, президент, военная помощь, миграционный кризис

Грег Вайнер о праймериз в Айове: Борьба за Белый дом началась с сюрпризов

17:54 16.01.2024
 
© mega-stars.ruГрег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью
© mega-stars.ru
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вернется ли Барак Обама в Белый дом, какой козырь против Байдена есть у республиканцев и что будет с военной помощью Украине, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
Экс-президент США Дональд Трамп одержал победу на праймериз республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов. Второе и третье место заняли Рон Десантис и Никки Хейли соответственно.
Ранее на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции Джо Байден предупредил, что США близки к исчерпанию возможности помогать Украине, передает Bloomberg.
— Грег, какие мысли у вас вызывают итоги предвыборных праймериз в Айове?
— Это полный сюрприз. В Айове в день праймериз было минус 20–30° по Цельсию, и все ждали, что этот фактор сработает не в пользу Трампа. Многие комментаторы, аналитики предсказывали, что республиканские избиратели Трампа — достаточно возрастные, отреагируют на погоду и не придут на голосование.
Но ядерный электорат Трампа оправдал свое название: дошел, проголосовал и принес своему кандидату 51%.
Еще одной интересной неожиданностью стало то, что республиканец Рон Десантис занял второе место (21%), которое предсказывали Никки Хейли. Десантис, кстати, объехал все графства — 99% микрорайонов Айовы. Для него это был вопрос жизни и смерти — займи он третью позицию, вышел бы из предвыборной гонки.
Грег Вайнер интервью
24 января 2023, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
С другой стороны, у Хейли еще месяц назад рейтинг был 10%. Поэтому то, что ее рейтинг вырос ровно в два раза (почти 20%) и она стала третьей — опять же удивляет. Но скажу вам, что 23 января в Нью-Гэмпшире будет еще интереснее — в республиканских кокусах смогут участвовать независимые избиратели, не демократы.
— Почему важны праймериз в Нью-Гэмпшире?
— Голоса независимых избирателей (а это в национальном масштабе приблизительно 30% всех голосов) покажут шансы Трампа быть избранным на пост президента США. В Айове уже, как я сказал, произошло невиданное голосование.
Во-первых, для избирательной кампании в Нью-Гэмпшире Трамп купил рекламное время на MSNBC. Это американский ультралиберальный, новостной кабельный телеканал, основанный Microsoft и NBC совместно. Такого не было никогда.
Во-вторых, если Никки Хейли повысит свой рейтинг и выйдет на второе место, а отрыв у Трампа будет не 20% процентов, а 5–6%, то разговор пойдет совершенно о других вещах. Спонсоры выборов увидят перспективы в Хейли (или Десантисе) и начнут вливания денег в них.
Все это говорит о том, насколько важным считается голосование в Нью-Гэмпшире.
— Почему Рамасвами заявил, что уходит из президентской гонки и зачем участвовал?
— Я думаю, это человек, которому скучно. Рамасвами не бедный человек, решил разнообразия ради попробовать себя в политике. Да, несомненно, он вдохновился примером Трампа, который пришел в политику из ниоткуда, но последний шел к этому 30 лет.
Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки после победы экс-президента США на первичных выборах в Айове и заявил, что в дальнейшем поддержит Трампа. Но для последнего абсолютно ничего не значат 7% голосов в Айове, которые набрал Рамасвами.
Мне здесь интересно другое: кто является избирателем Рамасвами и входит в эти 7%.
— Станет ли Мишель Обама кандидатом от демократов на предстоящих президентских выборах?
— Тут два сценария.
Если Байден уйдет в феврале, тогда она станет его прямой заменой — потому что у демократов крупнее и интереснее Обамы персоны нет. Если действующий лидер останется кандидатом в президенты от демпартии, то Мишель пойдет в вице-президенты.
Нужно понимать, что при любом раскладе, если Мишель Обама попадет в Белый Дом, она приведет с собой супруга — одного из самых популярных президентов, помимо Билла Клинтона.
- РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Вчера, 16:56
США на разломе. Выборы, которые способны изменить весь мир, начинаются прямо сейчас15 января с кокусов в Айове стартует длительный и путанный избирательный процесс в США, по итогам которого 20 января уже следующего года присягу примет следующий президент страны, либо на второй срок вступит действующий глава государства Джо Байден
— Могут ли Трампа снять с выборов и есть ли проблема его участия в праймериз?
— Я думаю, что именно такой сценарий лежит на столе в администрации Байдена. Будет давление на суды. 5 февраля Верховный суд США будет рассматривать решение одноимённой инстанции штата Колорадо о недопуске Трампа на выборы в этом регионе. Тогда станет все понятно.
Если Колорадо получит поддержку, посыплются остальные иски; если нет — Трамп будет в полном порядке.
Однако есть еще уголовные иски. Например, прокуратура штата Нью-Йорк требует запретить Трампу заниматься бизнесом в недвижимости на этой территории.
Кроме того, в большинстве судов в штатах Америки сидят демократы. Я не думаю, что после каждого неправильного решения в свою сторону Трамп будет обращаться в Верховный суд США и требовать отмены приговора. В какой-то момент может настать точка невозврата.
Поэтому тут еще не все однозначно. Победа Трампа в Айове — убедительная, но не сокрушительная. Штат небольшой, и пока принимало участие 130 тысяч республиканских избирателей.
— Каковы шансы Роберта Кеннеди-младшего?
У Кеннеди есть две проблемы. Первая — это спонсоры, деньги на избирательную кампанию. Вторая — борьба за электорат.
Он борется в основном за голоса избирателей Байдена — тех, кто разочаровался в последнем. Но прошлое у Кеннеди — уж больно хулиганистое: много где поскандалил, нагулял шлейф нечистого политического прошлого.
Если найдутся деньги и спонсоры для Кеннеди (как говорят на Уолл-Стрит — что вкладываешь, то и вынимаешь), если в него кто-то вложит несколько десятков миллиардов долларов — то за такие средства можно раскусить кого угодно. Тогда Кеннеди 15–20% сможет набрать и похоронить Байдена.
Грег Вайнер интервью
9 января, 23:00
"Этот политик нажмёт на кнопку мирных переговоров". Грег Вайнер о том, кто остановит конфликт на УкраинеО том, решат ли конгрессмены миграционный кризис в США и получат ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) новую помощь, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
— Что меняется в элитах Америки по отношению к украинскому треку и выделению помощи Киеву?
Президентские выборы как фактор влияния на Украину в чистом виде рассматривать нельзя. Потому что есть еще Конгресс и Сенат США. Только все вместе — Нижняя и Верхняя палаты, Конгресс, Сенат — решают, как будут голосовать избиратели и чего ожидать далее на внешней политической стороне.
Если избиратели проголосуют за вариант республиканского Конгресса и республиканского Сената, то будет довольно жесткая ситуация по Украине — даже при демократах в Белом доме.
Если к власти придет республиканская администрация и президентом станет Трамп, сложно сказать, как он развернет страну по отношению к украинскому конфликту.
При всех его громких заявлениях о прекращении войны на Украине за 24 часа, учтите, что Трамп — человек неожиданных решений. Во время прошлой президентской кампании он говорил одно, но по приходу на пост главы США в 2017 году многие свои резолюции поменял.
— На днях Байден пригрозил республиканцам расплатой за отказ помогать Киеву…
Республиканцам важнее не Украина, а собственный электорат. Байден может сколько угодно грозить кому угодно — ситуация в стране с миграцией катастрофическая. Он ходит по избирательному участку родного штата, а ему говорят: президент, посмотри на инфляцию, на цены, на миграционную ситуацию.
Я, кстати, вчера получил новые цифры по нелегальным мигрантам. С 2020 по 2023 год их было 7,5 миллионов, а на 2024 год — 9 миллионов нелегалов! Не представляю, как американские штаты, города, муниципальные образования со всем этим справляются.
Например, последнее заявление мэра Нью-Йорка: "Мы можем объявить о банкротстве из-за наличия от 80 до 100 тысяч нелегалов". Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал энное количество новых законов, согласно которым национальная гвардия штата подошла к границе с Мексикой и заблокировала ее, оттеснив представителей федеральной миграционной службы.
Грег Эбботт — республиканец, вот один из ответов. Конечно, в такой ситуации республиканские конгрессмены от штата Нью-Йорк будут думать в первую очередь не про Украину, а про своих избирателей.
Хроника выборов президента США
10:29
Байден назвал Трампа "явным фаворитом" от оппозицииДональд Трамп является "явным фаворитом" со стороны оппозиции на президентских выборах, написал президент США Джо Байден в соцсети Х
Что касается ситуации с деньгами для Украины, я думаю, она прояснится до середины февраля. В США все решают поэтапно. Сначала был закрыт чисто внутриамериканский вопрос с шатдауном. Теперь необходимо разобраться с мексиканской границей и далее — остальное.
 
ИнтервьювыборыУкраинаСШАпраймеризДональд ТрампДжо Байденпрезидентвоенная помощьмиграционный кризис
 
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