"Конструктивного диалога не получится": Дерипаска назвал дату завершения украинского конфликта
15:27 14.01.2024 (обновлено: 15:42 14.01.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Конфликт на Украине не закончится раньше мая 2025 года, заявил российский миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска. Об этом он написал 14 января в своём телеграм-канале
Дерипаска прокомментировал Всемирный экономический форум в Давосе, которую стартует 15 января. По словам организаторов, главной темой станут переговоры о мире на Ближнем Востоке и на Украине.
Делегация из США будет представлена на высоком уровне - на форум прибудет госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится - российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придётся", - написал Дерипаска.
США вместе с ОАЭ, Катаром и Израилем обсудят варианты решения конфликта в секторе Газа, добавил предприниматель.
В Давос для обсуждения международных проблем прибудут более 40 министров иностранных дел и генсек ООН Антониу Гуттериш.
А выступления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен будут посвящены будущему Европы.
"Будем внимательно следить за ключевыми событиями форума", - заключил Дерипаска.
Ежегодный Всемирный экономический форума в швейцарском Давосе пройдет с 15 по 19 января.
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