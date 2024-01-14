"Конструктивного диалога не получится": Дерипаска назвал дату завершения украинского конфликта - 14.01.2024 Украина.ру
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"Конструктивного диалога не получится": Дерипаска назвал дату завершения украинского конфликта
"Конструктивного диалога не получится": Дерипаска назвал дату завершения украинского конфликта - 14.01.2024 Украина.ру
"Конструктивного диалога не получится": Дерипаска назвал дату завершения украинского конфликта
Конфликт на Украине не закончится раньше мая 2025 года, заявил российский миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска. Об этом он написал 14 января в своём телеграм-канале
2024-01-14T15:27
2024-01-14T15:42
новости
россия
швейцария
давос
форум
олег дерипаска
сша
делегация
конфликт
украина
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Дерипаска прокомментировал Всемирный экономический форум в Давосе, которую стартует 15 января. По словам организаторов, главной темой станут переговоры о мире на Ближнем Востоке и на Украине.Делегация из США будет представлена на высоком уровне - на форум прибудет госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.США вместе с ОАЭ, Катаром и Израилем обсудят варианты решения конфликта в секторе Газа, добавил предприниматель.В Давос для обсуждения международных проблем прибудут более 40 министров иностранных дел и генсек ООН Антониу Гуттериш.А выступления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен будут посвящены будущему Европы."Будем внимательно следить за ключевыми событиями форума", - заключил Дерипаска.Ежегодный Всемирный экономический форума в швейцарском Давосе пройдет с 15 по 19 января.
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новости, россия, швейцария, давос, форум, олег дерипаска, сша, делегация, конфликт, украина
Новости, Россия, Швейцария, Давос, форум, Олег Дерипаска, США, делегация, конфликт, Украина

"Конструктивного диалога не получится": Дерипаска назвал дату завершения украинского конфликта

15:27 14.01.2024 (обновлено: 15:42 14.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Петербургский международный экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Конфликт на Украине не закончится раньше мая 2025 года, заявил российский миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска. Об этом он написал 14 января в своём телеграм-канале
Дерипаска прокомментировал Всемирный экономический форум в Давосе, которую стартует 15 января. По словам организаторов, главной темой станут переговоры о мире на Ближнем Востоке и на Украине.
Делегация из США будет представлена на высоком уровне - на форум прибудет госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится - российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придётся", - написал Дерипаска.
США вместе с ОАЭ, Катаром и Израилем обсудят варианты решения конфликта в секторе Газа, добавил предприниматель.
В Давос для обсуждения международных проблем прибудут более 40 министров иностранных дел и генсек ООН Антониу Гуттериш.
А выступления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен будут посвящены будущему Европы.
"Будем внимательно следить за ключевыми событиями форума", - заключил Дерипаска.
Ежегодный Всемирный экономический форума в швейцарском Давосе пройдет с 15 по 19 января.
04:37
Отчитаться перед Пентагоном и посмешить дипломатов "формулой мира". Зачем Зеленский едет в ДавосВ понедельник, 15 января, в швейцарском Давосе начинается ежегодная сходка мировых толстосумов для обсуждения развития процессов экономической глобализации в ходе Всемирного экономического форума. При этом украинского президента Зеленского туда вызвали на ковер пораньше, на 14 января
 
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