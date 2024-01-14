https://ukraina.ru/20240114/1052683424.html

"Конструктивного диалога не получится": Дерипаска назвал дату завершения украинского конфликта

"Конструктивного диалога не получится": Дерипаска назвал дату завершения украинского конфликта - 14.01.2024 Украина.ру

"Конструктивного диалога не получится": Дерипаска назвал дату завершения украинского конфликта

Конфликт на Украине не закончится раньше мая 2025 года, заявил российский миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска. Об этом он написал 14 января в своём телеграм-канале

2024-01-14T15:27

2024-01-14T15:27

2024-01-14T15:42

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Дерипаска прокомментировал Всемирный экономический форум в Давосе, которую стартует 15 января. По словам организаторов, главной темой станут переговоры о мире на Ближнем Востоке и на Украине.Делегация из США будет представлена на высоком уровне - на форум прибудет госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.США вместе с ОАЭ, Катаром и Израилем обсудят варианты решения конфликта в секторе Газа, добавил предприниматель.В Давос для обсуждения международных проблем прибудут более 40 министров иностранных дел и генсек ООН Антониу Гуттериш.А выступления президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен будут посвящены будущему Европы."Будем внимательно следить за ключевыми событиями форума", - заключил Дерипаска.Ежегодный Всемирный экономический форума в швейцарском Давосе пройдет с 15 по 19 января.

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новости, россия, швейцария, давос, форум, олег дерипаска, сша, делегация, конфликт, украина