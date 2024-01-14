"Разошлись в формулировках": СМИ нашли несостыковки в "гарантиях Британии для Украины" - 14.01.2024 Украина.ру
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"Разошлись в формулировках": СМИ нашли несостыковки в "гарантиях Британии для Украины"
"Разошлись в формулировках": СМИ нашли несостыковки в "гарантиях Британии для Украины" - 14.01.2024 Украина.ру
"Разошлись в формулировках": СМИ нашли несостыковки в "гарантиях Британии для Украины"
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский "разошлись в характеристике" того, что именно прописано в заключенном британо-украинском договоре по безопасности, пишет издание "Украинская правда“
2024-01-14T12:31
2024-01-14T12:31
новости
украина
великобритания
риши сунак
владимир зеленский
договор
безопасность
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В Киеве на пресс-конференции после подписания соглашения Зеленский употреблял исключительно слово "гарантии" или фразу "гарантии безопасности".Британский премьер в ходе выступления единожды "неожиданно" изменил формулировку, заявив, что подписанное соглашение "расширяет гарантии безопасности Британии для&nbsp;Украины&nbsp;до беспрецедентных", пишут журналисты.Журналисты на пресс-конференции попросили Кунака уточнить, можно ли говорить о "гарантиях безопасности", как настаивает Украина. Британский премьер "исправился" и подчеркнул, что это "заверения" в рамках обещания, которое Украина получила от государств&nbsp;G7&nbsp;на саммите&nbsp;НАТО.Терминология "имеет важное политическое значение", поэтому Киев "настаивает" на получении "гарантий безопасности", на что партнеры, однако, "не готовы“, говорится в статье.Примечательно, что в тексте соглашения вообще не содержится ни одного из этих терминов, вместо них в документе говорится о "сотрудничестве в сфере безопасности" и "помощи в сфере безопасности“, резюмировали журналисты.12 января премьер-министр Великобритании&nbsp;Риши Сунак&nbsp;посетил украинскую столицу и встретился с президентом Украины&nbsp;Владимиром Зеленским. Главы государств подписали договор о безопасности.По соглашению Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество. В правительстве Великобритании это соглашение назвали историческим.Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.Также Сунак объявил крупнейший пакет военной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Новый пакет помощи включает тысячи снарядов, ракеты, подготовка украинских военных. В частности, 200 миллионов фунтов выделят на новые дроны.Президиум Верховной Рады увесили британскими флагами к приезду Сунака.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий&nbsp;Медведев предостерёг британцев. По его словам, размещение официального воинского контингента Великобритании на Украине будет означать объявление войны.
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новости, украина, великобритания, риши сунак, владимир зеленский, договор, безопасность
Новости, Украина, Великобритания, Риши Сунак, Владимир Зеленский, договор, безопасность

"Разошлись в формулировках": СМИ нашли несостыковки в "гарантиях Британии для Украины"

12:31 14.01.2024
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский "разошлись в характеристике" того, что именно прописано в заключенном британо-украинском договоре по безопасности, пишет издание "Украинская правда“
В Киеве на пресс-конференции после подписания соглашения Зеленский употреблял исключительно слово "гарантии" или фразу "гарантии безопасности".
"При этом британский премьер Риши Сунак, сообщая о подписанном документе, выбрал другой термин и несколько раз подчеркнул, что речь идет о "заверениях в безопасности"", - говорится в материале.
Британский премьер в ходе выступления единожды "неожиданно" изменил формулировку, заявив, что подписанное соглашение "расширяет гарантии безопасности Британии для Украины до беспрецедентных", пишут журналисты.
Журналисты на пресс-конференции попросили Кунака уточнить, можно ли говорить о "гарантиях безопасности", как настаивает Украина. Британский премьер "исправился" и подчеркнул, что это "заверения" в рамках обещания, которое Украина получила от государств G7 на саммите НАТО.
Терминология "имеет важное политическое значение", поэтому Киев "настаивает" на получении "гарантий безопасности", на что партнеры, однако, "не готовы“, говорится в статье.
Примечательно, что в тексте соглашения вообще не содержится ни одного из этих терминов, вместо них в документе говорится о "сотрудничестве в сфере безопасности" и "помощи в сфере безопасности“, резюмировали журналисты.
12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил украинскую столицу и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств подписали договор о безопасности.
По соглашению Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество. В правительстве Великобритании это соглашение назвали историческим.
Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.
Также Сунак объявил крупнейший пакет военной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Новый пакет помощи включает тысячи снарядов, ракеты, подготовка украинских военных. В частности, 200 миллионов фунтов выделят на новые дроны.
Президиум Верховной Рады увесили британскими флагами к приезду Сунака.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предостерёг британцев. По его словам, размещение официального воинского контингента Великобритании на Украине будет означать объявление войны.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев принял участие в форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 15:37
Медведев предостерег "наглых британцев" от объявления войны РоссииЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канал прокомментировал визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Размещение официального воинского контингента Великобритании на Украине будет означать объявление войны, написал он 12 января
 
НовостиУкраинаВеликобританияРиши СунакВладимир Зеленскийдоговорбезопасность
 
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