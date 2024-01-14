https://ukraina.ru/20240114/1052681938.html

"Разошлись в формулировках": СМИ нашли несостыковки в "гарантиях Британии для Украины"

"Разошлись в формулировках": СМИ нашли несостыковки в "гарантиях Британии для Украины" - 14.01.2024 Украина.ру

"Разошлись в формулировках": СМИ нашли несостыковки в "гарантиях Британии для Украины"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский "разошлись в характеристике" того, что именно прописано в заключенном британо-украинском договоре по безопасности, пишет издание "Украинская правда“

2024-01-14T12:31

2024-01-14T12:31

2024-01-14T12:31

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украина

великобритания

риши сунак

владимир зеленский

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безопасность

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В Киеве на пресс-конференции после подписания соглашения Зеленский употреблял исключительно слово "гарантии" или фразу "гарантии безопасности".Британский премьер в ходе выступления единожды "неожиданно" изменил формулировку, заявив, что подписанное соглашение "расширяет гарантии безопасности Британии для Украины до беспрецедентных", пишут журналисты.Журналисты на пресс-конференции попросили Кунака уточнить, можно ли говорить о "гарантиях безопасности", как настаивает Украина. Британский премьер "исправился" и подчеркнул, что это "заверения" в рамках обещания, которое Украина получила от государств G7 на саммите НАТО.Терминология "имеет важное политическое значение", поэтому Киев "настаивает" на получении "гарантий безопасности", на что партнеры, однако, "не готовы“, говорится в статье.Примечательно, что в тексте соглашения вообще не содержится ни одного из этих терминов, вместо них в документе говорится о "сотрудничестве в сфере безопасности" и "помощи в сфере безопасности“, резюмировали журналисты.12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил украинскую столицу и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств подписали договор о безопасности.По соглашению Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество. В правительстве Великобритании это соглашение назвали историческим.Ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.Также Сунак объявил крупнейший пакет военной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Новый пакет помощи включает тысячи снарядов, ракеты, подготовка украинских военных. В частности, 200 миллионов фунтов выделят на новые дроны.Президиум Верховной Рады увесили британскими флагами к приезду Сунака.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предостерёг британцев. По его словам, размещение официального воинского контингента Великобритании на Украине будет означать объявление войны.

https://ukraina.ru/20240112/1052659073.html

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новости, украина, великобритания, риши сунак, владимир зеленский, договор, безопасность