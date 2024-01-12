https://ukraina.ru/20240112/1052649894.html

"Это немецкая власть!" В Польше прошёл 100-тысячный марш протеста оппозиции

"Это немецкая власть!" В Польше прошёл 100-тысячный марш протеста оппозиции - 12.01.2024 Украина.ру

"Это немецкая власть!" В Польше прошёл 100-тысячный марш протеста оппозиции

Несмотря на морозную погоду, оппозиционная партия "Право и Справедливость" собрала на "Марш свободных поляков" около 100 тысяч человек. Власть они называли "немецкой", а вот США критиковать не решились

2024-01-12T12:05

2024-01-12T12:05

2024-01-12T12:05

эксклюзив

польша

ярослав качиньский

анджей дуда

дональд трамп

оппозиция

германия

сша

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"Марш свободных поляков" был анонсирован на 11 января потерявшей власть партией "Право и Справедливость" (ПиС) ещё перед Новым годом – как акция в защиту польских общественных СМИ, незаконно захваченных леволиберальным правительством Дональда Туска.Однако после того, как 9 января полиция в президентском дворце задержала двух депутатов Сейма (парламента) от ПиС – Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика, – марш приобрёл совсем другое звучание.При этом в первой половине дня дело Каминьского и Вонсика, которых новые власти считают осуждёнными на два года заключения, получило дальнейшее развитие.Политиков, которые второй день продолжают голодовку, утром в четверг перевезли из СИЗО Варшава-Грохув в два разных пенитенциарных заведения неподалёку от польской столицы. А около 14:30 по местному времени президент Польши Анджей Дуда встретился с их супругами, Барбарой Каминьской и Ромой Вонсик, после чего Канцелярия президента Польши обнародовала видео обращения главы государства."Я не сомневаюсь, что Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик являются первыми политическими заключёнными со времен коммунизма. Акт помилования, который я совершил в отношении них в 2015 году, сохраняет силу.С моей точки зрения, они всё ещё депутаты Сейма. Однако правда в том, что они оба находятся в тюрьме, что представляет угрозу их здоровью. Поэтому я инициирую [новую] процедуру помилования", – заявил президент Анджей Дуда.Он добавил, что соответствующее заявление будет передано генеральному прокурору, который может освободить заключенных от отбывания наказания на время завершения процедуры помилования, чтобы они могли дождаться её результатов дома."Надеюсь, что прокурор Боднар рассмотрит дело как можно скорее и примет решение в интересах Польши", – заключил Анджей Дуда.Однако из офиса Анджея Боднара, который занимает посты министра юстиции и генерального прокурора Польши, на эти слова президента никакой реакции не было.А близкие к правительству СМИ сообщили со ссылкой на неназванные источники, что освобождения Каминьского и Вонсика из-под стражи в ближайшее время не будет.Собственно, сложно было ожидать чего-то иного, ведь польские судьи, которые оперативно провернули операцию по признанию оппозиционных политиков виновными и лишению их депутатских мандатов, несмотря на все мантры об их независимости, находятся под жёстким контролем Минюста.А сам Боднар считает заключение Каминьского и Вонсика вполне законным, более того, получил в этом вопросе поддержку США.Так, на следующий день после задержания оппозиционных депутатов Боднар встретился с послом США в Варшаве Марком Бжезинским. Темой их беседы, по сообщению Польского агентства печати (РАР), были "действия по восстановлению верховенства права в Польше, сотрудничество с США в делах по экстрадиции и вопрос привлечения к ответственности лиц, виновных в преступлениях, совершенных на Украине"."Мне приятно, что господин посол положительно оценивает действия министерства, ведущие к восстановлению верховенства закона в Польше. Хорошие польско-американские отношения являются важным элементом внешней политики обеих стран", – сказал Боднар после этой встречи."Марк Бжезинский поднял вопросы, связанные с соблюдением верховенства права и независимостью судебной власти, которые серьезно нарушались в последние годы. При этом он выразил свое восхищение огромной мобилизацией избирателей и демократических сил в Польше", – было сказано в коммюнике Министерства юстиции по итогам встречи.Хотя, по прогнозам отдельных аналитиков, заявления президента Польши о грядущем помиловании Каминьского и Вонсика, а также морозная погода могли снизить явку на "Марш свободных поляков", однако в нём в общей сложности приняли участие около 100 тысяч человек.Часть активистов ПиС прибыли со всех регионов Польши (полиция насчитала более 400 автобусов), однако большинство всё же составили жители Варшавы.При этом городские власти и организаторы марша радикально расходятся в оценке числа участников: в столичной ратуше говорят о 35 тысячах (хотя даже в самом начале их было больше), а в ПиС – о 300 тысячах (явное преувеличение).Сначала, как и было запланировано, протестующие собрались у здания Сейма Польши, вокруг которого вновь появились заграждения – хотя их триумфально снимали в ноябре 2023-го по команде нового спикера Шимона Головни. Сам он происходящее не комментировал, а депутаты из леволиберальной коалиции оправдывались, что это было требование полиции, и к утру заграждения снимут.При этом, хотя в центр Варшавы были стянуты около 3 тысяч полицейских, они были в обычной экипировке, и никаких конфликтов зафиксировано не было.Партийной символики на марше не было, только государственные бело-красные флаги Польши и различные транспаранты, среди которых выделялись плакаты с фото Каминьского и Вонсика с подписью "Солидарны!" в виде известного логотипа профсоюза "Солидарность".Были также лозунги "Тирания беззакония", "Взяточников запирайте, героев освобождайте", "Немцы нам в лицо плевать не будут", а собравшиеся скандировали "Свободная Польша!", "Свободные медиа, свободные суды, свободные люди!"Со сцены также звучали специальные кричалки в адрес премьера: Tusk do celi, nie do Brukseli (Туск – в тюрьму, а не в Брюссель), Ruda wrona orła nie pokona (Рыжая ворона, то есть Туск, не победит орла, символ Польши).Именно под последнюю перед собравшимися у Сейма появился председатель "Права и Справедливости" Ярослав Качиньский, который был встречен овацией."Мы говорим – "свободные медиа", потому что они сейчас уничтожаются, власти хотят иметь здесь монополию. Мы говорим – "нарушения законности, нарушения Конституции, попрание права", и всё это правда", – заявил лидер ПиС.По словам Качиньского, заявления членов правящей коалиции указывают на то, что их цель – захватить институты контроля власти или разрушить их. Он добавил, что "в конечном итоге они хотят уничтожить и институт президента", чего допустить нельзя.После этого Качиньский перешёл к обвинениям в адрес Брюсселя и, в особенности, Берлина."Суть действий нового правительства в том, чтобы осуществить план, который будет сочетать в себе две вещи. Речь идет об уничтожении Польши как страны, именно этого хочет Европейский Союз.Мы потеряем здесь все права, включая внешнюю политику. Мы будем просто местом, где будут жить поляки. Затем это план ограбления Польши и поляков, поскольку введение евро означает полную финансовую зависимость от Германии", – сказал политик."Мы защитим Польшу, мы победим! И если мы хотим победить, нам нужно сменить это правительство. Нам нужно сменить его путем голосования. Сменить их так, чтобы они не смогли вернуться. Потому что это не польская власть, это немецкая власть!", – заявил Ярослав Качиньский.По его словам, "Германский империализм возвращается"."Недавно немецкий империалист по фамилии Вебер заявил, что поддерживает все действия Дональда Туска", – добавил лидер ПиС.Речь шла об интервью депутата Европарламента от Германия Манфреда Вебера, председателя фракции Европейской народной партии, который, отвечая на вопрос агентства РАР о деле Каминьского и Вонсика, заявил: "Мы полностью поддерживаем действия нового правительства по восстановлению верховенства права и восстановления демократии в Польше".Но в этой связи стоит обратить внимание на два момента.Во-первых, Вебер принадлежит к немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС), которая имеет власть только в Баварии, а на уровне ФРГ вместе со старшим партнёром, Христианско-демократическим союзом (ХДС) находится в оппозиции.Во-вторых, немецкий политик заявил почти дословно то же самое, что американский посол в Варшаве, но в адрес США лидер ПиС претензий не высказывал.Всё дело в том, что Качиньский действительно надеется сменить правительство Туска путём голосования, но речь не только о местных выборах в Польше, которые пройдут в апреле 2024 года, и выборах Европарламента в начале июня того же года.Лидер польских консерваторов в первую очередь рассчитывает на то, что на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, которого Ярослав Качиньский публично поддерживал и в 2020 году.

https://ukraina.ru/20240111/1052630094.html

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Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, польша, ярослав качиньский, анджей дуда, дональд трамп, оппозиция, германия, сша