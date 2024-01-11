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Коррупция — надежная узда. США полностью подчинили себе украинскую власть

Коррупция — надежная узда. США полностью подчинили себе украинскую власть - 11.01.2024 Украина.ру

Коррупция — надежная узда. США полностью подчинили себе украинскую власть

В Киеве снова произошло громкое преступление — из разряда так называемых резонансных. В своей квартире была найдена убитой тяжело больная, прикованная к постели 71-летняя экс-замгенпрокурора Украины Ольга Колинько

2024-01-11T13:24

2024-01-11T13:24

2024-01-11T15:19

эксклюзив

украина

сша

коррупция

запад

владимир зеленский

валерий залужный

сбу

рустем умеров

минобороны украины

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В соседней квартире найдена убитой ее дочь Ярослава, ухаживавшая за матерью. Вырезали семью демонстративно, чтобы все обратили внимание. И судя по всему, сделали выводы те, кому это нужно.В первую очередь те, кто даже в такой насквозь коррумпированной стране как Украина, решил побороться с коррупцией.Многие сразу обратили внимание на то, что убийство Колинько — это возможная месть за старые дела.Она занимала должность замгенпрокурора Украины в 1993–2000 и 2003–2005-х годах. А в 2001–2003-х годах возглавляла комитет по борьбе с оргпреступностью и КОРРУПЦИЕЙ (выделено автором. — Ред).Известна также участием в расследовании громких коррупционных дел того времени, например, дела «Пашки-Американца» — экс-премьера Украины Павла Лазаренко, который в США получил свой срок и теперь коротает свой век там простым банальным миллионером в бывшем доме погасшей звезды Голливуда Эдди Мерфи.Но вряд ли руки Лазаренко смогли дотянуться до горла замгенпрокурорши через столько лет. А сам он, живущий с новой молодой женой и детками, такой уж всесильный и злопамятный.Поэтому, кроме чисто криминальных версий, например, ограбления, вторая версия — это предупреждение антикоррупционерам, чтобы не баловались и, как на грани фола шутят на Украине, не рубили сук, на которых сидят и из рук которых кормятся.8 января 2024 года на Украине стартовал очередной, скорее всего, показушный процесс борьбы с коррупцией.Новое уголовное дело завели на Украине против бывшего замминистра обороны Вячеслава Шаповаловаи экс — и. о. начальника департамента ведомства Богдана Хмельницкого.Как сообщило в своем Telegram-канале Госбюро расследований (ГБР) Украины, их обвиняют в растрате почти 950 млн грн (более 25 млн долл.) при закупке бронежилетов.«Продукция, согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, не позволяла использовать их военнослужащими ВСУ по целевому назначению из-за несоответствия стандартам», — утверждает ГБР.Предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114–1 (препятствование законной деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований).Светит им за это наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.Это дело — продолжение истории, которая случилась еще в ноябре прошлого года. Тогда СБУ сообщала, что завела дело в отношении двух упомянутых фигурантов о растрате почти миллиарда гривен (около 27,6 млн долл.) при закупке некачественной военной формы.Оба уже под стражей в результате объявления предыдущих подозрений. Шаповалова арестовывали с возможностью внесения залога в 11 млн долл. Он воздержался от такого милосердия, но теперь может передумать, чтобы хотя бы попытаться скрыться.В ноябре ему грозило от 8 до 12 лет, теперь светит «пятнашка», а это же, как говорил Гоцман в сериале «Ликвидация», «сапсем другое дело».Хотя какое там у пацанов дело. Оно случилось, скорее всего, как отмазка от предыдущих фокусов в Минобороны.СМИ Украины ранее писали, что украинское военное ведомство закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева.Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки — 13,2 млрд грн (более 350 млн долл.).Вот как надо было воровать Шаповалову и Хмельницкому! Тогда бы точно отмазали, на всех бы коррупционных откатов хватило…Новый нынешний и пока живой генпрокурор Украины Андрей Костин все обвинения, ясное дело, поддержал. Он же понимает, что этот всплеск — это проявление тренда, суть которого сводится к напоминанию украинской неонацистской власти, кто в доме украинском хозяин и что с нею, с властью, может быть, если она начнет артачиться и кочевряжиться с заданиями, которые перед нею поставили кураторы. Западные.Американские в основном.Чтобы понять суть происходящего с борьбой с коррупцией на Украине, нужно учитывать несколько обстоятельств, которые и определяют ситуацию и выражают суть борьбы. Так называемой борьбы.Во-первых, нужно понимать, что коррупция на Украине — это живая кровь и главный двигатель ее народного хозяйства и частного бизнеса. От забегаловки где-нибудь у вокзала, где из трех-четырех чебуреков при желании собирают целую собаку, до крупных дел олигархов, которые взятками обеспечивали и до сих пор обеспечивают симпатии государства, его силовиков и фискалов.«Не подмажешь — не поедешь» — это об Украине и о главном способе ведения дел в ней. И кто только не говорил за все 32 с половиной года независимости, что Украина — самая коррумпированная страна то в Европе, то вообще в мире.Например, последним это сделал на днях американский журналист Такер Карлсон, обсуждая с сенаторами и конгрессменами вопросы оказания американской помощи Украине и безбожного жесточайшего разворовывания ее. Помощи то есть.Украина давно занимает первые места в рейтингах, если говорят о коррумпированности, и последние — если говорят об эффективности антикоррупционной борьбы.Во-вторых, самое интересное в том, что, по мнению многих специалистов и наблюдателей, вкус к коррупции у украинских чиновников и простых деятелей привил именно Запад, когда начал выделять всевозможные гранты и вспомоществования украинцам под так называемые откаты, которые в разные периоды истории украинской независимости превышали даже 50%.Бизнесы разных доброхотов Украины от этого расцвели буйным цветом. Им на радость. И Украине — на беду.Так уж получилось, что те же американцы сначала подсадили радостных украинских «возрождателей нации» на коррупцию, а потом начали использовать борьбу с нею как главную узду и инструмент для подчинения тех, кто пятнал себя мздоимством всех мастей и видов.Обвинения в коррупции мало того, что можно было выдвинуть практически любому чиновнику на Украине, так они, такие обвинения, были еще и понятны западным политикам и обывателям. И обвинениями в коррупции как убойным компроматом можно было держать в узде или расправиться за непослушание с любым политиком и чиновником — от начальника ЖЭКа до президента.А чтобы держать в этой узде политиков и управленцев самого высокого уровня, которые по отношению к себе действовали по принципам «рука руку моет» и «свой своего не сдаст», американцы выдумали и после госпереворота 2014 года создали на Украине целую антикоррупционную вертикаль, которая СОВСЕМ НЕ ЗАВИСИТ (выделено автором. — Ред.) от действующих украинских властей.Посудите сами:— Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), разрабатывает нормативные акты, которые помогают предотвращать коррупцию, и обеспечивает их соблюдение. То есть фактически занимается наводкой на тех, кто как бы запятнал себя коррупцией действительно или на кого указали хозяева-спонсоры;— Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), правоохранительное антикоррупционное агентство, которое расследует коррупцию на Украине и готовит дела для судебного преследования. По наводке НАПК или самостоятельно;— Специальная антикоррупционная прокуратура (САП), независимое структурное подразделение Генпрокуратуры Украины в первую очередь отвечает за поддержку и надзор за уголовными расследованиями, начатыми НАБУ по наводке НАПК;— Высший антикоррупционный суд (ВАКС), суд, который рассматривает дела, подготовленные для него САП-НАБУ-НАПК и рассматривает преступления, повлекшие ущерб, эквивалентный не менее 31 тыс. долл. Главная особенность ВАКС — роль международных экспертов, которые защищают его от контроля со стороны коррумпированных элит.Чтобы понять же подлинную «независимость» украинских судей, нужно вспомнить сердцевину так называемой судебной реформы на Украине от 2012 года. Она фактически свелась к выяснению, кто будет на Украине создавать и контролировать Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), которая определяет, кто может быть судьей, а кто нет, кто аттестован на судью, а кто переаттестацию не прошел.Например, за строптивость.Был принят закон «О судоустройстве и статусе судей», который и определяет порядок формирования ВККС. Смысл этого закона, как написали тогда «Известия», следующая:«Главную роль при формировании ВККС будут играть иностранцы. Отбирать кандидатов в ВККС будет специальная комиссия, в которую войдут шесть человек.Трое — из числа действующих или бывших судей, предложенных Советом судей Украины. Трое — некие международные эксперты, которых предложат иностранные организации.При этом решение внешних экспертов будет определяющим, если голоса по какому-то из кандидатов распределятся поровну. То есть если голоса за кандидата разделятся три на три, то победителем станет тот, за кого проголосовали иностранцы».Иностранцы также получат доступ ко всем документам и информации о проведении судейских конкурсов, ко всем реестрам и органам власти, компаниям и организациям, чтобы получать всю, в том числе и конфиденциальную информацию о претендентах в ВККС и получать информацию.А вот каких-то требований к иностранным экспертам нет. Они даже могут не знать ни украинского, ни русского языка, могут не разбираться в украинском законодательстве.Вот вам, как говорится, и двойной контроль за «независимостью судов»: судьи в них вынесут только «правильные» приговоры, если им их прибыльное рабочее место дорого. В итоге на Украине с параличом работы Конституционного суда сегодня практически уничтожена или поставлена под иностранный контроль вся судебная система.В-третьих, нынешний антикоррупционный всплеск на Украине вызвали противоречия между Демократической и Республиканской партиями в самих США. Там республиканцы требуют от демократов ужесточения контроля за выделением помощи Украине и использованием этой помощи.Иначе помощи Украине может не быть, а это (неизбежное поражение Украины без американской помощи) политическая смерть и партии, и президента Джо Байдена на предстоящих президентских выборах.Вот американцы и приказали своей антикоррупционной вертикали сварганить некое подобие антикоррупционной же борьбы. Они обязательно еще что-то придумают. А сейчас начали с «модной темы» — с военного ведомства, которой и возглавляет сегодня разворовывание амерпомощи.Тоже покорные и частично подконтрольные американцам ГБР и СБУ четко выполнили приказ. В США давно требуют взять под полный контроль и Минобороны Украины, и ВСУ. Так что все идет по плану.В-четвертых, не нужно сбрасывать со счетов и чисто внутриукраинские разборки между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.СБУ бьет по Минобороны, а метит, ясное дело, в Залужного. А министр обороны Украины Рустем Умеров вполне может потребовать увольнения Залужного с его поста и попытаться «похоронить» в какой-нибудь судебной рутине — как политического конкурента Зеленского.Благо дело — все возможности будут, если в США дадут отмашку.Такая вот борьба с коррупцией. А Ольгу Колинько жалко. По-человечески и профессионально. Она в сравнении с нынешними гавриками из укровласти была асом прокуратуры и образцом служения закону…

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