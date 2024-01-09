https://ukraina.ru/20240109/1052600101.html

"Этот политик нажмёт на кнопку мирных переговоров". Грег Вайнер о том, кто остановит конфликт на Украине

"Этот политик нажмёт на кнопку мирных переговоров". Грег Вайнер о том, кто остановит конфликт на Украине - 09.01.2024 Украина.ру

"Этот политик нажмёт на кнопку мирных переговоров". Грег Вайнер о том, кто остановит конфликт на Украине

О том, решат ли конгрессмены миграционный кризис в США и получат ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) новую помощь, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2024-01-09T23:00

2024-01-09T23:00

2024-01-09T23:00

интервью

украина

ес

россия

миграционный кризис

сша

всу

военная помощь

израиль

илон маск

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— Грег, как миграционный кризис в Америке повлияет на внутреннюю ситуацию в стране и отразится на внешней политике Штатов?— Ситуация еще более чудовищная, чем выглядит на первый взгляд. С 2021 по 2023 год служба погранконтроля США на границе с Мексикой произвела 6 миллионов арестов нелегальных мигрантов. По отдельным данным, незаконно перешли границу 7,5 миллионов человек — получается 1,5 миллиона правонарушителей, которых не смогли остановить, сейчас находятся в США.При этом, из указанных выше 6 миллионов задержанных мигрантов, 1,7 — остаются в состоянии ареста; 1,3 миллиона — это люди, подавшие заявление на получение убежища в Штатах и получившие приказ на депортацию — которые никуда, естественно, не были высланы.Еще один момент. Все приграничные штаты, которые стали жертвами кризиса, занимаются пересылкой мигрантов в другие населенные пункты. Например, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс находится на грани объявления чрезвычайного положения в городе, возможности которого по содержанию и размещению мигрантов ограничены.Сейчас Адамс требует федеральной помощи у страны, потому что Нью-Йорк начинает задыхаться финансово и экономически от шквала приезжих.— Губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт в конце декабря утвердил новые полномочия, позволяющие полиции арестовывать людей, нелегально пересекающих границу США, а местным судьям — предписывать им покинуть страну. Почему миграционный кризис больше заботит республиканцев, нежели демократов?— Этот момент и меня больше всего удивляет. Может быть, потому что мигранты — потенциально будущие избиратели демократической партии. Эти люди через 10–15 лет получат американские паспорта.Кроме того, сейчас очередь ответа по запросу мигранта (после перехода границы) на получение легального статуса гражданина США составляет около 10 лет. Люди, которые подали заявления, получают номер социального страхования, могут легально работать и платить налоги государству — что плюс для его казны.Но, повторюсь, ситуация аховая. Президент Гондураса приезжал в Техас и встречался с министром внутренних дел США по этому вопросу. Белый дом требует от властей Мексики приостановить вал мигрантов, которые приезжают со всех стран и идут свободно через границу. Например, в 2024 году только из Венесуэлы нелегально американо-мексиканский рубеж перешли 472 тысячи человек!— Сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд заявил американской прессе, что соглашение по миграционной политике может быть достигнуто на этой неделе. Как американский конгресс видит эти договоренности?— На это соглашение завязана помощь Украине и Израилю, как я понимаю. Уже почти середина января, а к началу следующего месяца необходимо провести голосование по данным вопросам.Напомню, что Белый дом категорически не хочет связывать мексиканские деньги с украинскими и израильскими, а республиканцы, наоборот, требуют объединить все финансирование в один пакет. Последние требуют от администрации Байдена выделения от 4 до 15 миллиардов долларов на урегулирования ситуации на границе с Мексикой. Только после этого они готовы голосовать за пакет помощи Израилю и Украине.— Куда в итоге качнется маятник, и получит ли Киев ожидаемые 63 миллиарда долларов?— Украина, конечно, получит помощь рано или поздно, но вряд ли это будет 63 миллиарда долларов, которые запросили Байден и его администрация. Цифра однозначно будет скорректирована — республиканцы нацелены на это.Я думаю, что США все сильнее давят на своих европейских союзников по предоставлению помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), потому что хотят снять с себя или уменьшить на серьезные цифры военно-финансовое бремя поставок Украине.— Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что 2024 год будет еще более безумным, чем предыдущие. Почему именно, он не уточнил. А мы можем предположить, о каком безумии и где идет речь?— Думаю, Маск имел в виду США, где ситуация выглядит действительно тяжелой.Вашингтон сейчас фактически борется на трех фронтах. Первый фронт находится на Ближнем Востоке, где воюют Израиль и Палестина в лице ХАМАС. Второй — это война с хуситами на Красном море. Третий фронт — Украина. Если активизируются какие-то события на Тайване, где совсем скоро пройдут выборы и от которых пока не ясно, чего ожидать — тогда будет целых четыре линии, где США необходимо участвовать.Например, в Америке катастрофическая нехватка боеприпасов. Украина за 2 года получила 2 миллиона 155-мм снарядов, при том, что в стране в месяц их производят 15 тысяч! Украина по сути выгребла все стратегические запасы США.Правительство и Минобороны страны к 2025 году поставило план за счет новых заводов увеличить выпуск указанных боеприпасов до 100 тысяч в месяц.Подобных трудностей и проблем — море: дикое количество потенциально возможных конфликтов и участие в уже идущих боевых действиях с близлежащими и удаленными от Штатов странами; 800 американских военных баз по всему миру и так далее. Видимо, Маск все это посчитал, проанализировал, ужаснулся и озвучил вывод.— По мнению чиновников администрации Джо Байдена, с которыми общался президент и главный исполнительный директор Atlantic Council Фредерик Кемпе, США должны стараться и дальше стабилизировать свои отношения с Китаем. Грег, вы регулярно следите за информацией на китайских каналах — скажите, по-вашему, что происходит на китайско-американском треке?— Ситуация абсолютно не в пользу Китая, где наблюдается катастрофа в экономике. Падают акции на Шанхайской бирже — некоторые до 40% опускаются. Мультитриллионный китайский рынок недвижимости тянет страну вниз из-за жесткого падения продаж. В подобной ситуации КНР вряд ли будет портить отношения со Штатами — скорее китайцы пойдут на сплошные компромиссы.Например, вчера на основных китайских ТВ-каналах я наблюдал восторженный репортаж о том, как команда по настольному теннису из университета Вирджинии приехала в Пекин и играла в пинг-понг с китайскими студентами. Я бы это назвал "дипломатией пинг-понга".Также в слезливых тонах подают историю о том, как 50 лет назад Филадельфийский оркестр прибыл с гастролями в Пекин и так далее. По моему личному мнению, за такими репортажами может стоять то, что через всяческие культурные и спортивные мероприятия Китай хочет наладить отношения, в том числе экономические, с США.— Энтони Блинкен в четвёртый раз за три месяца посещает Ближний Восток. В последнем нашем интервью вы предположили, что конфликт Израиля и ХАМАС закончится в конце января. Ваше мнение не изменилось в свете последних событий и встреч (напряженность в Красном море, активные боевые действия в Газе)?— Да, я остаюсь при своем прогнозе, что конфликт Израиля и ХАМАС идет к завершению. Объясню, почему я так думаю. Во-первых, посмотрите, с кем в последний визит встречался Блинкен.Это глава Турции Реджеп Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии, эмир Катара, президент ОАЭ, король Иордании. После переговоров с Нетаньяху госсекретарь США встретится с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдулом-Фаттахом Ас-Сиси. То есть в эту поездку все главы стран Ближнего Востока принимали Блинкена лично, персонально. Это означает лишь одно — все хотят закончить конфликт Израиля и ХАМАС.Во-вторых, Иран оказался в нелицеприятной ситуации. В начале января почти 100 человек погибли от взрыва у могилы иранского генерала Касема Сулеймани в 4-ю годовщину его смерти. Аятолла Хаменеи призвал мстить за этот теракт Америке и Израилю, а в итоге ответственность за трагедию взяло на себя ИГИЛ [запрещенная в РФ террористическая организация]. Иранцы попали в очень неловкое положение и теперь в основном молчат.Но самое интересное во всем этом лично для меня другое: несмотря на ситуацию, цены на нефть не растут. Обычно любая региональная война на Ближнем Востоке вызывает взлет цен до 100 долларов за баррель нефти (на протяжении 3 последних месяцев конфликта за баррель отдают 70–80 долларов).— Переговоры между Россией и странами Запады по урегулированию украинского конфликта могут начаться в 2024 году, заявил депутат Бундестага Маттиас Моосдорф 9 января в СМИ. Готова ли Европа к переговорам по украинскому конфликту на условиях Москвы?— На условиях Москвы — не уверен. Но то, что европейцы хотят все это как минимум приостановить, чтобы прекратился огонь и жизнь стала потихоньку налаживаться, — это да. Не забывайте, что мы ведь говорим об одном из самых мощных внутриевропейских конфликтов после 1945 года. Натовская операция в Югославии по сравнению с украинской ситуацией — цветочки.Я уверен, что зацепка, как остановить военные действия на Украине, 100% будет найдена в ЕС и предложена России. Может быть, результаты выборов в какой-то европейской стране подскажут, как быть.— Например, в какой?— Могу предположить, что Польша с новым правительством станет неким проводником мирной политики. Потому, что новоиспеченный премьер-министр Польши Дональд Туск (на минуточку!) знаком с Владимиром Путиным, неплохо говорит по-русски; посещал Смоленск, когда разбился самолет президента Польши Леха Качиньского.[Весной 2010 года самолет, в котором находился президент Польши Лех Качиньский и большая польская правительственная делегация, разбился при заходе на посадку на аэродром "Северный" в Смоленске. Погибли все находившиеся на борту.]Я думаю, что Туск именно тот политик, который способен нажать кнопку начала мирных переговоров и привести ситуацию к какому-то позитивному решению для всех сторон.— Но ведь Дональд Туск либерал, демократ и высказывается довольно резко в отношении действий России на Украине и сторонник антироссийских санкций…— Вы знаете, личные связи [знакомство в Владимиром Путиным] в данном случае могут быть сильнее политической позиции. Личные контакты в мировой политике — вещь важная, и я бы стал списывать их со счетов. Тем более сам президент России тогда [в 2010 году] хорошо принял Туска и оказал должное внимание ему. Думаю, польский лидер это оценил и запомнил.— Германия, как активный спонсор Украины, могла бы оказать давление на Украину для начала переговоров? Немецкие фермеры с 8 января бастуют по всей стране против отмен льгот при том, что наблюдается рост расходов Германии на поддержку ВСУ.— Германия — крупнейший в Евросоюзе поставщик денег и вооружений на Украину. Берлин несёт на себе 50% бремени ЕС по поддержке ВСУ. Это мультимиллиардная поддержка! Конечно, это ощущается немцами: даже для богатой Германии 50–60 миллиардов в год на Украину — это много.Например, это чувствительно сказывается на социальных пособиях, которые сильно урезаны.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, украина, ес, россия, миграционный кризис, сша, всу, военная помощь, израиль, илон маск, энтони блинкен, китай, переговоры, германия