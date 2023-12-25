https://ukraina.ru/20231225/1052379345.html

Окончание СВО. Цена мира и очертания переговоров

Окончание СВО. Цена мира и очертания переговоров - 25.12.2023 Украина.ру

Окончание СВО. Цена мира и очертания переговоров

Позиция российской стороны относительно завершения СВО неизменна — закончится она переговорами

2023-12-25T14:49

2023-12-25T14:49

2023-12-25T17:08

эксклюзив

дипломатия

переговоры

мир

украина

россия

запад

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15 декабря Сергей Лавров заявил, что «те, кто против переговоров, должны понимать, что чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут те условия, в которых эти переговоры могут начаться».23 декабря издание The New York Times заметило очевидное и опубликовало статью: «Путин тихо дал понять, что готов к прекращению огня на Украине». Ничего тихого тут, правда, нет — готовность России к переговорам не секрет. Другое дело, что во время выступления в ООН Лавров предупреждал, что о прекращении огня переговоры вестись не будут, поскольку решение должно быть комплексным. Но в целом ничего революционного в публикации нет.Просто американцы искусственно привязали очевидные вещи («ситуация на фронте для обеих сторон зашла в тупик, а партнёры стали оказывать Украине меньшую поддержку») к неочевидным: российскому президенту якобы выгодно заключить перемирие до президентских выборов, чтобы подать прекращение огня как победу в военном конфликте с Украиной.По мнению обозревателей NYT, Россия готова не добиваться целей СВО, если у неё останется возможность заявить о «победе». Под целями войны они имеют в виду освобождение Донбасса, денацификацию и демилитаризацию. Отдельно речь идёт о НАТО: по мнению собеседников NYT, российское руководство может отказаться от требования внеблокового статуса Украины, поскольку практических результатов это иметь не будет — Украина всё равно не станет членом НАТО.О разделе же территории Украины на Западе говорят часто. Вот, например, военный эксперт, специалист по стратегическому планированию Мэттью Шмидт в интервью CNN заявил, что наиболее вероятный сценарий по урегулированию конфликта на Украине — это разделение её на две части по примеру ГДР и ФРГ.Газета сомневается, что украинское руководство готово превратить нынешнюю линию фронта в разграничительную линию по корейскому или немецкому типу, ведь за её пределами останется около 20% территории. Непонятно и то, согласится ли Россия смириться с потерей части территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.«Несколько американских чиновников сказали NYT, что сигналы Москвы могут быть попыткой ввести в заблуждение и не говорят о подлинной готовности к компромиссу».Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков официально ответил газете: «Концептуально те тезисы, которые вы представили, неверны».Владимир Путин 14 декабря буквально сказал следующее: «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернёмся к этим целям — они не меняются. Я напомню, о чём мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о её нейтральном статусе».В дополнение к официальным суждениям хотелось бы добавить, что концептуально у NYT действительно лошадь без подков.Во-первых, Россия уже дважды пыталась договориться с Украиной в варианте «земля в обмен на мир», где в земле была заинтересована Украина, а в мире — Россия. Окончилось это тем, что Украина в конечном итоге отказалась от выполнения соглашений и, соответственно, от предлагаемых территорий.Украинская сторона, разумеется, уверяла, что всё дело в невыполнении Россией своих условий (хотя по Минским соглашениям она ничего делать не должна была, а приступить к выполнению Стамбульских даже не успели). Но дело не в этом, а в том, что Украина не субъектна и её мнение, в том числе и по вопросу границ, никого не интересует. Несмотря на официальное декларирование «ничего об Украине без Украины».Стоящих же за ней игроков интересуют другие вопросы, касающиеся самой России. И вот по этим-то вопросам Кремль на уступки не идёт.Во-вторых, если говорить о НАТО, то внеблоковость шире непосредственного членства в каком-то блоке.Вероятность вступления Украины в НАТО расценивалась и расценивается как невысокая, хотя, конечно, западные структуры деградируют так быстро, что сейчас представить себе Украину в НАТО уже можно. Можно даже её представить там вместо Венгрии, например.Главным образом Россию беспокоила возможность использования территории Украины для создания угрозы России. Для этого членом НАТО быть не надо. Надо только быть несубъектной страной, старательно выполняющей пожелания хозяев. Этот момент был прописан в Большом договоре, но он не выполнялся.В-третьих, переговоры по Украине действительно могут быть связаны с выборами. Только не в России.В России Владимир Путин побеждает, никакой необходимости подгонять какие-то дипломатические действия к выборам нет. Не говоря уже о том, что российское общественное мнение, конечно, компромисс примет, хотя и не любой.В марте должны состояться выборы на Украине. Их, скорее всего, не будет, но есть много вариантов, при которых Владимир Зеленский, который сам себе запретил вести переговоры с Россией, может освободить пост президента. Любой другой президент, каким бы воинственным он ни был, на переговоры идти может.Ну и главное — осенью будут президентские выборы в США. Независимо от того, победит ли Трамп или ценой масштабнейших фальсификаций Байден, условия для переговоров будут совсем другими.

https://ukraina.ru/20231205/1051763246.html

https://ukraina.ru/20220407/1033714397.html

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эксклюзив, дипломатия, переговоры, мир, украина, россия, запад