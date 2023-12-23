https://ukraina.ru/20231223/1052357940.html

"Деамериканизация войны" и мрачные перспективы. Украинские политики и эксперты о ситуации в стране

"Деамериканизация войны" и мрачные перспективы. Украинские политики и эксперты о ситуации в стране - 23.12.2023 Украина.ру

"Деамериканизация войны" и мрачные перспективы. Украинские политики и эксперты о ситуации в стране

Тема мобилизация становится на Украине токсичной, это признают уже и украинские журналисты.

2023-12-23T18:33

2023-12-23T18:33

2023-12-23T18:33

эксклюзив

украина

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Скоро станет токсичной и тема вступления в НАТО. Думающие люди давно понимают, что Украину в Альянс не брали, не берут сейчас и не собираются брать в будущем, заявил в эфире интернет-канала "Новини.live" украинский политолог Дмитрий Спивак.По его словам, помимо прочего, для НАТО это две тысячи километров общей границы с русскими, "а воевать НАТО не собирается с русскими, как и русские с НАТО". Эксперт отметил, что на Украине это уже начинают осознавать, вот и Зеленский на итоговой пресс-конференции сказал о том, что в НАТО Украину никто не зовет.Надо снимать розовые очки и понимать реалии, понимать, что Украине надо строить свою военно-промышленную базу, восстанавливать потенциал, подчеркнул Спивак. По его словам, украинцам пора заканчивать с мечтами о "всесильном НАТО", поскольку "вся их всесильность демонстрируется полтора года во время войны - никто вместе с нами воевать не собирается и стопроцентных гарантий безопасности нам тоже никто не собирается давать".Что касается насильной мобилизации на Украине, то политолог напомнил слова главы ГУР Кирилла Буданова о "почти нулевом КПД" таких новобранцев.Напомним, Зеленский на итоговой пресс-конференции рассказал, что Генштаб и главком ВСУ Валерий Залужный предложили ему дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек, но он пока ждет от военных конкретики. По его словам, на проведение мобилизации в таких объемах потребуется 500 млрд гривен, и надо понять, откуда взять эти средства.Ряд украинских экспертов усмотрели в этом заявлении Зеленского попытку "перевести стрелки" в вопросе непопулярной в народе мобилизации на военное руководство.Внутриполитическая борьба на Украине неизбежно обострится в скором будущем, ведь сколько выборы ни переноси, а они все равно будут, считает украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, все это понимают и к выборам готовятся. При этом военные начинают косо смотреть на политиков, а политики начинают военных рассматривать как своих конкурентов. По мнению эксперта, высказанному в эфире канала "Новини.live", это плохо, вообще - не нужно искать виноватых, поскольку "виноваты все".Виноваты в чем? В том, что ситуация для Киева складывается не самым лучшим образом. Как пишет Bloomberg, на Западе уже начинают рассматривать сценарии поражения Киева. На Украине такие сценарии если и просчитывают, то публично об этом не говорят, сказал Карасев эфире израильского телеканала Iton.TV. По его словам, публикацию в Bloomberg нельзя считать случайной: США выходят из войны на Украине."Уже факт, а не просто предположение, что американцы постепенно выходят из украинской войны. Дана установка завершить в ближайшее время войну в Украине, точнее, американское участие в войне в Украине, снизив до какого-то приемлемого, но минимального уровня", - сказал эксперт, добавив, что происходит "деамериканизация войны в Украине".Это не значит, что Запад сдается и уступает Украину России, просто основное финансовое и военное бремя перекладывается на Европу, продолжил Карасев, задав вопрос: но готова ли Европа такое бремя нести? И сам же ответил: скорее всего - нет. Вообще предоставление западной помощи (и США, и ЕС) Киеву переносится на конец января-начало февраля, считает Карасев.Остается открытым вопрос, способен ли ВПК Европы работать в ближайшее время так, чтобы обеспечить Киеву военные возможности. По информации военных чиновников, в настоящее время украинский ВПК обеспечивает лишь 20% военных потребностей страны. Поэтому сегодня на Западе обсуждается вопрос, что максимум в конце 2024 года надо идти на переговоры, отметил политолог. По его словам, об этом говорят уже как о почти решенном вопросе.По мнению Карасева, судя по выступлениям российского лидера, Путин предлагает Западу некую сделку. А Запад взял паузу (иначе не было бы приостановки в оказании финансовой помощи Киеву)."Если она (эта сделка — Ред.) не будет достигнута, тогда будет предпринято большое, серьезное, общефронтовое и с авиацией, наступление (ВС РФ — Ред.)", - сказал эксперт, подчеркнув, что сейчас российская армия стала сильнее, чем она была в 2022-м, сильнее стал российский ВПК, тогда как украинские силы и запасы – не только украинские, но и западные - истощены неудачным контрнаступлением.Карасев считает, что план РФ таков — взять Новороссию, а в Малороссии создать дружественную России и нейтральную Украину. Если нет — тогда у Киева выход один - "воевать до последнего".Украинский политолог Юрий Романенко в своем блоге отметил, что следующий 2024 год будет очень сложным для Украины, могут быть потеряны новые территории, поэтому Киеву надо радикально пересматривать стратегию."Уход в глухую оборону просто неизбежен… Наверное, мы еще можем потерять территории, просто вопрос в их площади, чтобы это была минимальная площадь, и (надо – Ред.) минимизировать эти потери", - считает экспертПо мнению Романенко, "для Украины победой будут не границы 91-го года, а победой будет вообще выживание украинского государства и превращение его во что-то более адаптивное и стоящее очень твердо на своей земле". А сколько будет этой земли – вопрос открытый. Политолог отметил: "Чем менее мы будем организованы, тем меньшую территорию будем занимать".

https://ukraina.ru/20231219/1052251000.html

https://ukraina.ru/20231223/1052355866.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина