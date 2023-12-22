https://ukraina.ru/20231222/1052319561.html

Владимир Мамонтов: Путин, Лукашенко, Си и Эрдоган войдут в историю, если им удастся договориться

Владимир Мамонтов: Путин, Лукашенко, Си и Эрдоган войдут в историю, если им удастся договориться - 22.12.2023 Украина.ру

Владимир Мамонтов: Путин, Лукашенко, Си и Эрдоган войдут в историю, если им удастся договориться

Кто похитил Европу у меня, почему я больше не могу всплакнуть о битлах на Эбби-Роуд, — задается вопросом генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.

2023-12-22T06:31

2023-12-22T06:31

2023-12-22T06:35

интервью

владимир путин

си цзиньпин

александр лукашенко

россия

сша

европа

китай

автопром

алла пугачева

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В интервью изданию Украина.ру он рассказал о причинах падения Европы; предположил, какие державы сформируют новую модель мира; объяснил, почему ему все равно на Аллу Пугачеву.— Владимир Константинович, какие топ-3 события года вы бы отметили?— Все скажут, что главным событием года была агрессия между ХАМАС и Израилем. Безусловно, оно важное. Но я бы это оставил "вне конкурса" как гигантское мировое явление, которое так или иначе окажет колоссальное влияние на нашу дальнейшую жизнь.Что касается трех вещей, которые лично меня зацепили (я скажу о России), первое место я отдам принятию закона о введении в российских школах единых базовых общеобразовательных программ.У нас их ранее не было, а с 1 сентября этого года появились. Меня радует, что, наконец-то, от нелепого плюрализма в учебниках и школьных программах (когда каждый учит ребенка на свой лад) мы переходим к осознанному базисному знанию.На втором месте у меня стоит восстановление бренда "Москвич" — не только потому, что я любитель советской старины и недавно отреставрировал "Москвич-407".[В начале 2023 года в России стартовали продажи возрожденного "Москвича". Машины собирают на заводе Renault с ноября 2022-го. Автоэксперты называют новые "Москвичи" — "отвёрточной" сборкой машин из Китая].Вы скажете, дескать, китайская машина, а мы ее собираем: где же тут наше? Но вспомните, когда первый "Москвич" создавался, наши хотели его сами сделать, а Сталин сказал: сделайте сначала точную копию немецкого автомобиля — если у вас получится, потом соберете свой собственный.Так вот 401-й был точным двойником немецкого транспортного средства. После родилась фантастическая русская машина, которую мы продавали всей Европе. Поэтому, я думаю, можно и с китайского автомобиля начинать — главное, как это будет развиваться.Третье место по событиям: мы запустили маленький корпусный спутник, размером со спичечный коробок. Это говорит о том, что сегодня мы хотим соответствовать мировым тенденциям в стиле "маленький, да удаленький".Новый аппарат запущен специально для того, чтобы повысить кибербезопаность всей российской космической эскадрильи, выявлять уязвимости в обороноспособности враждебных нам государств.Концепция запускать многотонные станции в космос, ракеты, боеголовки — это интересно. Но использование крошечных спутников, которые покрывают мир сетью — это хорошая новость.Она, возможно, не так эффективно звучит, но те, кто в этом разбирается, уверен, оценили указанное событие. Что касается меня, то я вообще интересуюсь космосом и подобными технологиями.— Что вы можете отнести к скандалам 2023 года?— Главный скандал года, многоформатный и многогранный, заключается в полной смене вех по нашему всему, в том числе по совести нации.Когда я говорю про "наше все", я не Пушкина имею в виду. От нас уехали люди, которые много лет претендовали на то, чтобы быть нашимх голосом, глазами, ушами, умами. Они занимали значительное место в нашем мировоззрении: мы им аплодировали, несли деньги. Мы их по сути сделали — а они плюнули нам в душу и уехали.Я понимаю, рыбка ищет место, где глубже, а человек — где лучше. Люди художественные — может им что-то где-то приснилось…Для меня весь этот скандал сводится к следующему: в целом ряде случаев теперь персона и произведение, персона и песня, персона и книга, роль, и тот, кто ее сыграл — для меня они разделились, и никогда уже не сойдутся в единстве. Для меня песня "Этот мир придуман не нами" продолжает быть одной из лучших песен всех времен и народов, а Алла Борисовна Пугачева, исполнявшая ее — нет. Она никогда для меня большого значения не имела, а теперь перестала иметь его вообще. Мне все равно на нее.— Как считаете, народ простит, примет обратно Аллу Пугачеву, если она вернется?— Народ у нас добрый, он всех простит. Если Пугачева придет, правильно покается… Но, я думаю, держа фигу в кармане.Например, Лия Ахеджакова — потрясающий персонаж. Она все ходит и говорит: "Простите меня, люди добрые" — то мы Грузию не так обиходили, то Армению, то Украину, то еще кого-то. А народ ее все равно воспринимает как Верочку из "Служебного романа".И эта "Верочка" — действительно, прекрасная, народная типажная роль, которая сильнее, на мой взгляд, даже "мымры" — не выходит у народа из головы. Жалко Ахеджакову… А образ "Верочки" — да, пусть живет!Кстати, есть ряд советских фильмов: если их смотреть в старой версии, вы обратите внимание, что некоторых актеров просто нет. Роль есть, а актера нет. Кто-то, например, проштрафился, кто-то врагом народа оказался. Их вычеркнули из списка, а фильм — что с этим делать? Если актера оттуда вымарать (так, кстати, где-то и делали) картины не будет, а она хорошая...Поэтому для меня один из главных скандалов года (мой внутренний, личный скандал) — это разделение произведения искусства на его исполнителя или автора. Это всегда были разные вещи. Но в мирное время можно простить все, если только это не выходит за грань [разумного], а когда дело предательством пахнет — мне эти люди не интересны.— Какое громкое скандальное событие уходящего года вам запомнилось еще?— Я бы сказал, масштабным скандалом является в целом падение Европы — в глобальном геополитическом смысле и в масштабе личности. Наблюдаю измельчание Европы, исчезновение ее роли в моей жизни, начиная от поездок в старый добрый Лондон и прогулок по Эбби Роуд — где я мог вспомнить, всплакнуть про любимых битлов.Это все пересекается с первым "моим скандалом". Все европейские радости и достижения (писатели, музыканты и другое) остались во мне, но потеряли европейскую идентичность, свою значимость и важность — не говоря уже о газопроводах и предпринимателях.У меня однажды состоялась интересная беседа с германистом, в которой я заикнулся о бывшем немецком канцлере Герхарде Шредере. На что собеседник заявил мне, что упоминать о нем на немецкой кухне неудобно. А чего неудобного-то?Шредер уж точно не тот, кто сегодня возглавляет Германию… Но, понимаете, немцы не хотят устыдиться, разговаривая на кухне, например, о Бербок.— Почему не хотят?— Потому что себя потеряли! Измельчали, пропали немцы. Вот, что мне неприятно. Мне европейцы в принципе нравились: и немцы, и англичане, по-своему.Я понимаю, что "англичанка гадит" [устойчивое словосочетание просторечного характера, означающее антироссийские внешнеполитические действия Великобритании]. Но англичане много хорошего сделали: у них Диккенс, Битлз — много чего хорошего. Даже королева Елизавета II интересная была — ведь столько лет правила Великобританией. Или, вспомните, викторианский период страны, который мне нравится изучать, потому что он оставил любопытные следы.То же самое могу сказать о Франции, Чехословакии, Чехии, даже о Болгарии ("Европа — дело темное"). Однако сегодня для меня они перестали быть важными и авторитетными, значимость Европы резко упала.По сути произошло похищение Европы у меня.Кто похитил Европу у меня? Она сама и отказалась от меня — от русского человека, от России! Это трагическая потеря прежде всего для самой Европы.— Какие три персоны этого года показались вам наиболее значимыми?— Самый большой игрок — это Владимир Владимирович Путин. Удивительный персонаж, который ищет стратегическое место России — и находит, предлагает решения. Вокруг него возникают знаковые фигуры — разные персонажи, писатели, философы, которые говорят о пополнении библиотеки Владимира Владимировича и его духовных исканиях.Не бывает безукоризненных людей, но из всех руководителей, которых я так или иначе застал, Путин — наиболее точно схватывающий существо нашей жизни. Не все получается, конечно (как и у всех нас), но его рвение и действия впечатляют.Мы видели нашего президента "европейским баловнем", когда он в G8 принимал участие и входил на мероприятие с многозначительной понимающей улыбкой. А потом Россию исключили оттуда и решили, что мы, несчастные, сейчас все умрем — ведь они лишили нас своего благоволения!Но это лишний раз продемонстрировало нам, как необходимо было вести себя [с Западом], исправляя ошибки девяностых.Так что Владимир Владимирович в моем рейтинге персон года стоит на первом месте. Не только потому, что он Путин и впереди выборы президента РФ — а как масштабный человек, работающий с утра до вечера над сложной "игрушкой", которая досталась ему в руководство. И он справляется: не только не поломал ее, а в совершенно другое качество перевел. А мы ему помогали, как могли.— Кто-то еще из мировых лидеров вызвал в этом году у вас восхищение своими делами?— Второй персонаж, который, безусловно, для меня является очень интересным — это Си Цзиньпин, человек обстоятельный, глубокий, "тысячелетний", но с хорошей реакцией.Я имею в виду, что Китай — это мышление, рассчитанное на тысячелетия, а проекты — на столетия. За это время китайцы сильно изменились, а их реакция на мировые события, четкая и стратегическая, стала быстрее. Китайцы это умеют — они прикладывают свой политический интерес.Они даже с коммунистической партией никак не расстанутся, потому что она им не мешает. Один китайский выдающийся деятель сказал: "Неважно, какого цвета кошка — важно, чтобы она ловила мышей".Стилистика, которой КНР сейчас придерживается — единство нации ради больших целей. Важно главное: национальное возрождение, укрепление и лидерство Китая, [а не принадлежность партии к какому-то определенному строю]. Вот чему у китайцев стоит поучиться.— Кто третий в рейтинге лучших лидеров года?— Третий персонаж — безусловно, это Александр Григорьевич Лукашенко. Это живой человек, живой политик. У него страна не такая уж большая, но прекрасная, замечательная и русская в значительной степени — и он это понимает.Китайцы, кстати, в Белоруссии огромный технологический парк построили — "Великий камень". Не случайно все трое (Путин, Си и Лукашенко) у меня стоят как самые популярные люди – 2023. Они формируют некую триаду, которая может оказаться очень привлекательной моделью для мира.Есть многоликая Россия: то от Лиссабона до Берингова пролива, то такая, то этакая. Есть Китай: вдумчивый, большой, технологичный; в значительной степени продвинутый — который давно ждал, чтобы Россия наконец-то избавилась от постоянной отсылки на европейский и американский опыт. Есть Белоруссия, которая немало туда-сюда подвигалась, поиграла в многовекторность.Что такое многовекторность? В плохом смысле — это отход от России; в хорошем — желание жить и дружить, работать и сотрудничать со всеми. Но, с другой стороны, обратите внимание, как в трудную минуту Александр Григорьевич России помог купировать Пригожина.Сегодня, когда Лукашенко разговаривает и с Путиным, и с Си, я абсолютно уверен, что он выполняет позитивную миссию. И Беларусь свою не забывает! А то, что его многие ругают, что он по-крестьянски это делает — лучше так, чем по-подлому, по-негодяйски, но при этом в белых перчаточках.У нас хватает соседей, которые из глотки готовы все вытащить. Простите мне мой плохой тон, но наша форма существования — это Российская Империя. Есть одни ребята, которые собираются у нас это отнять, поэтому мы ценим других ребят, которые по тем или иным причинам этого не делают сейчас.Поэтому Си Цзиньпин, поэтому Александр Григорьевич Лукашенко… Я бы сказал, что у нас еще есть товарищи.Многие по-разному относятся к турецкому лидеру Эрдогану. Но если на фоне того, что в мире творится и конфликтной исторической памяти турецко-российских отношений — если на фоне этого Москва и Анкара удержат прагматическое здравомыслие, которое обрели сейчас, это будет важным достижением. Потом это в учебниках будут изучать: как в трудные моменты странам с едва ли не противоположными взглядами (на развитие региона, мира в целом) удавалось договариваться; как они это сращивали, вляпывались в противоречия, но находили выход из них.

https://ukraina.ru/20210208/1030489315.html

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https://ukraina.ru/20231218/1052180455.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, владимир путин, си цзиньпин, александр лукашенко, россия, сша, европа, китай, автопром, алла пугачева, геополитика, культура