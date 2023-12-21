Аксёнов назвал контрнаступление ВСУ "фейком для выманивания денег" - 21.12.2023 Украина.ру
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Аксёнов назвал контрнаступление ВСУ "фейком для выманивания денег"
Аксёнов назвал контрнаступление ВСУ "фейком для выманивания денег" - 21.12.2023 Украина.ру
Аксёнов назвал контрнаступление ВСУ "фейком для выманивания денег"
Контрнаступление Вооруженных сил Украины - это фейк для выманивания денег у Запада, заявил 21 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью программе "Серьёзный разговор"
2023-12-21T14:55
2023-12-21T14:55
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потери всу
вооруженные силы украины
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руководство
контрнаступление
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Глава Крыма подчеркнул, что все действия, которые были предприняты руководством Украины ещё до начала специальной военной операции вели к крушению Украины. Сегодняшние действия ведут к тому же, считает Аксёнов.По его мнению, всё, что говорят сегодня органы власти Украины и спикеры западных правительств – это всё "фейк, который надо делить не на два, а на пятьдесят. А по большей части вообще не верить и не обращать внимания". Всё происходящее Аксёнов назвал театром абсурда, так как их заявления ничем не подкреплены. Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 декабря сообщил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 776 танков. А с начала СВО украинская армия потеряла убитыми и ранеными 383 тысячи военнослужащих.
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новости, россия, крым, сергей аксенов, всу, потери всу, вооруженные силы украины, украина, руководство, контрнаступление
Новости, Россия, Крым, Сергей Аксенов, ВСУ, потери ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, руководство, контрнаступление

Аксёнов назвал контрнаступление ВСУ "фейком для выманивания денег"

14:55 21.12.2023
 
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины - это фейк для выманивания денег у Запада, заявил 21 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью программе "Серьёзный разговор"
Глава Крыма подчеркнул, что все действия, которые были предприняты руководством Украины ещё до начала специальной военной операции вели к крушению Украины. Сегодняшние действия ведут к тому же, считает Аксёнов.
"Контрнаступление – это была фейковая программа, целью которой было выманивание денег у западных спонсоров, не более того. Всё было прогнозируемо", - заявил Аксёнов.
По его мнению, всё, что говорят сегодня органы власти Украины и спикеры западных правительств – это всё "фейк, который надо делить не на два, а на пятьдесят. А по большей части вообще не верить и не обращать внимания".
Всё происходящее Аксёнов назвал театром абсурда, так как их заявления ничем не подкреплены.
Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 декабря сообщил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 776 танков. А с начала СВО украинская армия потеряла убитыми и ранеными 383 тысячи военнослужащих.
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