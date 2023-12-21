Аксёнов назвал контрнаступление ВСУ "фейком для выманивания денег"
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
Контрнаступление Вооруженных сил Украины - это фейк для выманивания денег у Запада, заявил 21 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью программе "Серьёзный разговор"
Глава Крыма подчеркнул, что все действия, которые были предприняты руководством Украины ещё до начала специальной военной операции вели к крушению Украины. Сегодняшние действия ведут к тому же, считает Аксёнов.
"Контрнаступление – это была фейковая программа, целью которой было выманивание денег у западных спонсоров, не более того. Всё было прогнозируемо", - заявил Аксёнов.
По его мнению, всё, что говорят сегодня органы власти Украины и спикеры западных правительств – это всё "фейк, который надо делить не на два, а на пятьдесят. А по большей части вообще не верить и не обращать внимания".
Всё происходящее Аксёнов назвал театром абсурда, так как их заявления ничем не подкреплены.
Вооруженные силы Украины начали так называемое контрнаступление 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском направления. Спустя три месяца президент Росии Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 декабря сообщил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 776 танков. А с начала СВО украинская армия потеряла убитыми и ранеными 383 тысячи военнослужащих.