Роман Алехин объяснил, зачем украинцы слушают Путина и почему они сомневаются в адекватности своего мира - 21.12.2023 Украина.ру
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Роман Алехин объяснил, зачем украинцы слушают Путина и почему они сомневаются в адекватности своего мира
Роман Алехин объяснил, зачем украинцы слушают Путина и почему они сомневаются в адекватности своего мира - 21.12.2023 Украина.ру
Роман Алехин объяснил, зачем украинцы слушают Путина и почему они сомневаются в адекватности своего мира
Современные информационные технологии становятся инструментом ментальных войн, чтобы создать для человека неадекватную картину мира. Таким образом западные специалисты долгое время воздействовали на жителей Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-12-21T04:40
2023-12-21T04:40
новости
война
запад
технологии
украина
украинцы
жители
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
информационная война
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В эпоху современных гибридных войн информационные технологии становятся инструментом ментального давления, чтобы создать такую картину мира, которая необходима для "заказчика", рассказал волонтер.После такого воздействия человек просто перестает видеть реальную картину мира. Таким образом на Украине была проведена качественная ментальная война. Поэтому картина мира для украинцев крайне неадекватна и они начинают это понимать, добавил он.То есть украинцы минимум два часа смотрели прямую линию президента РФ. Это показатель того, что у них появляются сомнения в адекватности их картины мира. Это уже хорошо, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231220/1052270767.html
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новости, война, запад, технологии, украина, украинцы, жители, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, информационная война, информация, мир
Новости, война, Запад, технологии, Украина, украинцы, жители, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, информационная война, информация, мир

Роман Алехин объяснил, зачем украинцы слушают Путина и почему они сомневаются в адекватности своего мира

04:40 21.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Объединительный собор" на Украине
Объединительный собор на Украине - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Современные информационные технологии становятся инструментом ментальных войн, чтобы создать для человека неадекватную картину мира. Таким образом западные специалисты долгое время воздействовали на жителей Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
В эпоху современных гибридных войн информационные технологии становятся инструментом ментального давления, чтобы создать такую картину мира, которая необходима для "заказчика", рассказал волонтер.
После такого воздействия человек просто перестает видеть реальную картину мира. Таким образом на Украине была проведена качественная ментальная война. Поэтому картина мира для украинцев крайне неадекватна и они начинают это понимать, добавил он.
"В частности, недавнее исследование Института Гэллапа показало, что прямую линию с [президентом РФ] Владимиром Путиным посмотрели 75% пользователей интернета на Украине. Причем не просто посмотрели и бросили. Глубина просмотра составила около 50%. Прямая линия длилась 4 часа", - отметил Алехин.
То есть украинцы минимум два часа смотрели прямую линию президента РФ. Это показатель того, что у них появляются сомнения в адекватности их картины мира. Это уже хорошо, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Илья Русяев интервью
Вчера, 14:25
Илья Русяев о ФСБ и спецслужбах РФ: Мы не угрожаем никому, но себя в обиду не дадимНе за страх, а за совесть борется ФСБ России, поддерживая безопасность в стране и неся спасение от угроз населению. В интервью изданию Украина.ру юрист, ответственный секретарь и член Совета при председателе СФ РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Илья Русяев поздравил страну с Днем работника органов безопасности
 
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