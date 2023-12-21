https://ukraina.ru/20231221/1052283389.html

Роман Алехин объяснил, зачем украинцы слушают Путина и почему они сомневаются в адекватности своего мира

Роман Алехин объяснил, зачем украинцы слушают Путина и почему они сомневаются в адекватности своего мира - 21.12.2023 Украина.ру

Роман Алехин объяснил, зачем украинцы слушают Путина и почему они сомневаются в адекватности своего мира

Современные информационные технологии становятся инструментом ментальных войн, чтобы создать для человека неадекватную картину мира. Таким образом западные специалисты долгое время воздействовали на жителей Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2023-12-21T04:40

2023-12-21T04:40

2023-12-21T04:40

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информационная война

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В эпоху современных гибридных войн информационные технологии становятся инструментом ментального давления, чтобы создать такую картину мира, которая необходима для "заказчика", рассказал волонтер.После такого воздействия человек просто перестает видеть реальную картину мира. Таким образом на Украине была проведена качественная ментальная война. Поэтому картина мира для украинцев крайне неадекватна и они начинают это понимать, добавил он.То есть украинцы минимум два часа смотрели прямую линию президента РФ. Это показатель того, что у них появляются сомнения в адекватности их картины мира. Это уже хорошо, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231220/1052270767.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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