Михаил Павлив: Пока у Зеленского горит земля под ногами, Залужный становится рукопожатным для Запада
История с прослушкой – провокация команды главкома ВСУ Залужного со стороны его американских политтехнологов, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Во вторник, 19 декабря, состоялась итоговая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Его главные заявления касались мобилизации, которую по имеющейся информации собираются существенно ужесточить.
- Михаил, несло ли вчерашнее выступление Зеленского конкретный посол обществу, или он лишь пытался оправдаться за провалы своей команды?
- История понятная и очевидная. В открытую плоскость явно перекинулся их конфликт с Залужным.
Я все больше склоняюсь к версии, что вся история с прослушкой – провокация команды Залужного со стороны его американских политтехнологов. Зеленский был вынужден реагировать. Не зря заметная часть его выступления была посвящена Залужному и тому, что происходит на фронте. Все это сугубо внутреннее реагирование.
Они понимают, что у них из лап уходят нити управления. Даже корявая откорректированная социология КМИС показывает, что Залужный, не будучи проявлен как публичный политик, выносит Зеленского в одни ворота. А эти ребята очень хорошо видели такую же историю в 2018 году на примере Петра Порошенко.
Там была тождественная история, когда у Зеленского абсолютная узнаваемость и поддержка, любимый комик и шоумен страны и почти нулевой антирейтинг. Сейчас же по социологии КМИС у Залужного 88% поддержки, и 4% не поддержки. При этом у Зеленского явно натянутые почти 60% поддержки и 40% с лишним не поддержки.
То есть у Залужного баланс вдвое лучше, при том, что социология наверняка корректированная. Так что у ребят земля под ногами горит в электоральном смысле.
А выборы американцы требуют провести, хотя Зеленский и заявлял в очередной раз, что парламентские не может провести. Потому что команда Зеленского видит антирейтинг Рады, к тому же он говорил, что украинские депутаты не могут быть примером моральности.
Как политтехнолог я вижу, что они все уже вступили в избирательную кампанию.
- Каким же образом может сложиться политическая карьера Залужного, ведь пока он занимает пост главкома это невозможно?
- По сей день, по моей информации, а эта информация достоверная, Залужный отказывается от публичной проявленной политической позиции. Но это не значит, что ее не будет. И я полагаю, что так оно и есть, потому что с ним начали работать именно американские политтехнологи.
А взаимодействие с разными политическими проектами у него существует давно. И его интересы так или иначе будут представлены. Это уже давно согласованная история, речь только о его публичности, и думаю, на определенном этапе она вероятна.
Вчера, 22:34Атака на Залужного, сомнительная мобилизация, хамские ответы: пресс-конференция ЗеленскогоВечером, 19 декабря, Владимир Зеленский провел в Киеве большую пресс-конференцию. Она длилась два часа. В таком формате общение президента Украины с журналистами прошло впервые с момента начала российской военной спецоперации
- А что теперь будет с мобилизацией? Зеленский вчера дал понять, что не утвердил призыв 500 тысяч человек, на котором якобы настаивают военные.
- Говорить можно что угодно. Судят по делам. Что говорит Залужный? Срываются планы мобилизации, зря убрали военкомов. А через сутки выходит Зеленский и говорит, нет, не подпишу мобилизацию женщин, нам много не надо, у нас и денег нет на большую мобилизацию. То есть играют уже на трендах, проявленных запросах общества.
Никакой связи с реальностью нет. Это чистая избирательная, пиарная, политтехнологическая история.
- Можно ли ожидать появления на политическом поле Украины блока, который объединил бы противников Зеленского, тех же Порошенко и Кличко, вокруг фигуры Залужного?
- Это очень не в украинской стилистике. И не потому что недоговороспособны.
На Украине характер политического процесса такой, что лучше сыграть самому, с кровью, болью и потом заползти, а потом поторговаться и получить гораздо больше плюшек, чем на старте при объединении.
Не раз и не два это наблюдал. Некий блок может появится. Но то что там будет каждой твари по паре и антизеленский ковчег, просто не верю.
Вчера, 21:31Иван Скориков о пресс-конференции Зеленского: Пока Залужный бьет Зеленского делом, Россия готовит ударЗалужный специально пытается спровоцировать Зеленского уволить его и отпустить в свободное плаванье. Это может вызвать серьезный политический кризис, который похоронит остатки рейтинга Зеленского и вынудит украинскую власть провести выборы.
- Почему бы Залужному силовым путём не взять власть?
- А зачем? Где будет его легитимность на Западе? При определённом стечении обстоятельств я допускаю такой сценарий, если "банда Зеленого" выйдет на широкую дорогу и станет неуправляемой для американцев и европейцев.
Появление какого-то Комитета спасения допускаю, но гораздо логичнее спокойнее войти в избирательный процесс, который, все надеются, Зеленский запустит, потому что в ходе военной кампании это на руку России. Если Зеленский его запустит, будет куда правильнее и логичнее избираться легитимнее и быть рукопожатным сукиным сыном на Западе.