https://ukraina.ru/20231220/1052266773.html

Михаил Павлив: Пока у Зеленского горит земля под ногами, Залужный становится рукопожатным для Запада

Михаил Павлив: Пока у Зеленского горит земля под ногами, Залужный становится рукопожатным для Запада - 20.12.2023 Украина.ру

Михаил Павлив: Пока у Зеленского горит земля под ногами, Залужный становится рукопожатным для Запада

История с прослушкой – провокация команды главкома ВСУ Залужного со стороны его американских политтехнологов, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив

2023-12-20T12:11

2023-12-20T12:11

2023-12-20T12:11

интервью

владимир зеленский

валерий залужный

пресс-конференция

украина

избирательная кампания

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Во вторник, 19 декабря, состоялась итоговая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. Его главные заявления касались мобилизации, которую по имеющейся информации собираются существенно ужесточить.- Михаил, несло ли вчерашнее выступление Зеленского конкретный посол обществу, или он лишь пытался оправдаться за провалы своей команды?- История понятная и очевидная. В открытую плоскость явно перекинулся их конфликт с Залужным. Я все больше склоняюсь к версии, что вся история с прослушкой – провокация команды Залужного со стороны его американских политтехнологов. Зеленский был вынужден реагировать. Не зря заметная часть его выступления была посвящена Залужному и тому, что происходит на фронте. Все это сугубо внутреннее реагирование.Они понимают, что у них из лап уходят нити управления. Даже корявая откорректированная социология КМИС показывает, что Залужный, не будучи проявлен как публичный политик, выносит Зеленского в одни ворота. А эти ребята очень хорошо видели такую же историю в 2018 году на примере Петра Порошенко. Там была тождественная история, когда у Зеленского абсолютная узнаваемость и поддержка, любимый комик и шоумен страны и почти нулевой антирейтинг. Сейчас же по социологии КМИС у Залужного 88% поддержки, и 4% не поддержки. При этом у Зеленского явно натянутые почти 60% поддержки и 40% с лишним не поддержки.То есть у Залужного баланс вдвое лучше, при том, что социология наверняка корректированная. Так что у ребят земля под ногами горит в электоральном смысле. А выборы американцы требуют провести, хотя Зеленский и заявлял в очередной раз, что парламентские не может провести. Потому что команда Зеленского видит антирейтинг Рады, к тому же он говорил, что украинские депутаты не могут быть примером моральности. Как политтехнолог я вижу, что они все уже вступили в избирательную кампанию.- Каким же образом может сложиться политическая карьера Залужного, ведь пока он занимает пост главкома это невозможно?- По сей день, по моей информации, а эта информация достоверная, Залужный отказывается от публичной проявленной политической позиции. Но это не значит, что ее не будет. И я полагаю, что так оно и есть, потому что с ним начали работать именно американские политтехнологи. А взаимодействие с разными политическими проектами у него существует давно. И его интересы так или иначе будут представлены. Это уже давно согласованная история, речь только о его публичности, и думаю, на определенном этапе она вероятна.- А что теперь будет с мобилизацией? Зеленский вчера дал понять, что не утвердил призыв 500 тысяч человек, на котором якобы настаивают военные.- Говорить можно что угодно. Судят по делам. Что говорит Залужный? Срываются планы мобилизации, зря убрали военкомов. А через сутки выходит Зеленский и говорит, нет, не подпишу мобилизацию женщин, нам много не надо, у нас и денег нет на большую мобилизацию. То есть играют уже на трендах, проявленных запросах общества. Никакой связи с реальностью нет. Это чистая избирательная, пиарная, политтехнологическая история.- Можно ли ожидать появления на политическом поле Украины блока, который объединил бы противников Зеленского, тех же Порошенко и Кличко, вокруг фигуры Залужного?- Это очень не в украинской стилистике. И не потому что недоговороспособны. На Украине характер политического процесса такой, что лучше сыграть самому, с кровью, болью и потом заползти, а потом поторговаться и получить гораздо больше плюшек, чем на старте при объединении. Не раз и не два это наблюдал. Некий блок может появится. Но то что там будет каждой твари по паре и антизеленский ковчег, просто не верю.- Почему бы Залужному силовым путём не взять власть?- А зачем? Где будет его легитимность на Западе? При определённом стечении обстоятельств я допускаю такой сценарий, если "банда Зеленого" выйдет на широкую дорогу и станет неуправляемой для американцев и европейцев. Появление какого-то Комитета спасения допускаю, но гораздо логичнее спокойнее войти в избирательный процесс, который, все надеются, Зеленский запустит, потому что в ходе военной кампании это на руку России. Если Зеленский его запустит, будет куда правильнее и логичнее избираться легитимнее и быть рукопожатным сукиным сыном на Западе.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

https://ukraina.ru/20231219/1052251000.html

https://ukraina.ru/20231219/1052249414.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, владимир зеленский, валерий залужный, пресс-конференция, украина, избирательная кампания