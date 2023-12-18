https://ukraina.ru/20231218/1052193805.html

"Мы похоронили слишком много избирателей". Почему на Украине сформировался политический кризис

"Мы похоронили слишком много избирателей". Почему на Украине сформировался политический кризис - 18.12.2023 Украина.ру

"Мы похоронили слишком много избирателей". Почему на Украине сформировался политический кризис

Судя по последним событиям на Украине контрнаступление ВСУ удалось на славу – массовые облавы на потенциальных солдат в самых неожиданных местах, а также неоднозначные заявления ряда политиков наглядно показывают, что потери в ходе контрнаступления оказались значительно выше ожидаемых и возникли проблемы с ротацией. При этом достижения отсутствуют

2023-12-18T16:00

2023-12-18T16:00

2023-12-18T16:00

эксклюзив

украина

мобилизация

социология

кризис

контрнаступление

потери

военная помощь

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Что мы наблюдаем?С одной стороны, набеги военкомов на спортивные клубы, рестораны, торговые центры и т.п., вплоть до облав на улицах и в общественном транспорте и даже установки блокпостов (до общественных бань, кажется, ещё не дошло). Примечательно, что мероприятия затрагивают те регионы, которые раньше старались особенно не трогать – Киев и Галичину.С другой стороны, ряд резонансных заявлений.Впереди всех, на лихом коне, разумеется депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, опубликовавшая фрагменты нового мобилизационного законодательства, предполагающего тотальную мобилизацию – всеобщая воинская подготовка, мобилизация не только мужчин, но и женщин, возложение функции раздачи повесток полиции (тут вариант "не взять" отпадает – не возьмёшь ты, возьмут тебя)Начальник ГУР Кирилл Буданов констатирует, что при численности ВСУ свыше 1 млн. человек мобилизации не избежать (вопрос о некомплекте он, разумеется, обошёл). При этом он недоволен моральным состояние общества: "у нас большинство людей, хотя все кричат "Я - украинец, Украина – превыше всего", себя гражданами Украины так и не ощутили. Все болеют за Украину, но все бегут". Интересно, что он признаёт почти нулевую эффективность на поле боя насильно мобилизованных, но не поясняет, зачем они там вообще нужны (если задачей власти не является просто утилизация населения).Волонтёр Тарас Чмут из фонда "Вернись живым" смущённо объясняет, что Украина – полигон для отработки западных технологий, а война будет долгой. И вообще, "нам надо думать, как сделать так, чтобы мы не закончились" (об этом на Майдане нужно было думать, но кому мы это говорим?)И зрада зрад – известнейший нацистский террорист Игорь Мосийчук: "у нас все стратеги говорят об освобождении территорий, а я хочу задать вопрос иначе: почему мы не говорим о сохранении нации? Дело в том, что территории можно вернуть, а нацию потерять, и зачем нам будут все территории?" Ну и предлагает… договариваться с Россией.Нацист против войны – это как пчёлы против мёда, тем более, что Мосийчук был одним из зачинателей войны в 2014 году. И, понятно, "нацию" ему совершенно не жалко – она всё равно не соответствует его идеалам. Но он, безусловно, человек неглупый и обладает политическим чутьём, что же происходит в атмосфере?Итак:- контрнаступление провалилось;- потери огромны (правда не настолько, чтобы серьёзно повредить боеспособности ВСУ, тем более – если они действительно перейдут к обороне, но уже заметные в обществе);- с западной помощью возникли заминки (это временное явление – кризис в США имеет внутренне происхождение, относительно поддержки Украины существует консенсус);- Украина столкнулась с "торговыми санкциями" со стороны польских, словацких и венгерских перевозчиков (также временно – не будут же они протестовать бесконечно);- в руководстве страны – грызня (даже обнаружение прослушки в кабинете Валерия Залужного каким-то удивительным образом не связывается с Россией);- ну и активность воекомов, которая, разумеется, в обществе совершенно непопулярна.Результат – 15 декабря Киевский международный институт социологии публикует данные, в соответствии с которыми по сравнению с началом года число людей, которых к территориальным уступкам в обмен на мир, выросло с 9 до 19% (учитывая погрешность социологии военного периода, это число можно смело умножать на 2 или 3). Скорее всего эти изменения привели и к обвалу рейтингов власти (хотя это не обязательно).Отказ Владимира Зеленского от выборов был, разумеется, продиктован совсем другими соображениями – он просто хотел продлить своё пребывание при власти, пользуясь законодательным запретом на проведение выборов в период действия военного положения. Ну и, разумеется, пойти на выборы потом – в качестве "победителя" (другое дело, что завышенная планка "победы" очень сильно усложняла такой сценарий).Сейчас, однако, ситуация другая – сейчас проведение выборов, которые требует часть сил в США приведёт к катастрофе и для Зеленского, и для всей действующей власти, а также – для ещё уцелевших олигархов. Ситуации вполне соответствует фраза из фильма "Банды Нью-Йорка", которую мы вынесли в заголовок.Более того, снижение популярности Зеленского и "Слуги народа" делает всё более вероятным какой-то переворот, особенно если с Зеленским что-нибудь случится.Другое дело, что нет никаких оснований полагать, что любой новый режим будет всерьёз настроен на переговоры с Россией. Тот же Мосийчук просто пытается воспользоваться ситуацией, чтобы напомнить о себе и о своей политической силы. Тут он выступает в качестве "Ленина", который тоже выступал за поражение России в войне, чтобы получить власть и устроить ещё более жестокую войну.Если же говорить о персонажах более умеренных, будь то Залужный, Буданов или даже Кличко (доверие к нему слишком низко, но у него есть определённый ресурс), то они, скорее всего, будут продолжать войну, либо с переходом к обороне, либо к смене вектора наступления.

https://ukraina.ru/20231109/1050896176.html

https://ukraina.ru/20231201/1051630387.html

https://ukraina.ru/20230425/1045596452.html

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эксклюзив, украина, мобилизация, социология, кризис, контрнаступление, потери, военная помощь