Глава Евросовета ушёл от вопроса про помощь Украине
Глава Европейского совета Шарль Мишель не смог ответить журналистам, как Евросоюз планирует заставить Венгрию согласовать пакет военной помощи Украине. На соответствующий вопрос, он "язвительно" похвалил корреспондента, передает The Guardian
"Это очень хороший вопрос!", — сказал Мишель.
После глава ЕС добавил, что организация намерена использовать "все возможные аргументы", однако не уточнил, какие именно. В Союзе, по его словам, знают как непросто добиться единогласного принятия решения, но учитывая "важность", его нужно согласовать.
"Я думаю, что дебаты, которые мы провели вчера, были также поводом, возможно, лучше понять, какими могут быть инструменты, какие могут быть аргументы, которые мы будем использовать в ближайшие дни, недели для подготовки следующего заседания Европейского Совета", – добавил глава ЕС.
Ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прежде высказывался против такого решения, отсутствовал при одобрении старта переговоров.
Позже политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС в последующие годы понадобится ещё не менее 70 голосований, требующих единогласного одобрения.
Венгрия — единственная страна ЕС, выступающая против выделения Украине дополнительных средств. Она требует разморозить средства, предназначенные ей, но блокированные из-за невыполнения судебной реформы.