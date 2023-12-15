Глава Евросовета ушёл от вопроса про помощь Украине - 15.12.2023 Украина.ру
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Глава Евросовета ушёл от вопроса про помощь Украине
Глава Евросовета ушёл от вопроса про помощь Украине - 15.12.2023 Украина.ру
Глава Евросовета ушёл от вопроса про помощь Украине
Глава Европейского совета Шарль Мишель не смог ответить журналистам, как Евросоюз планирует заставить Венгрию согласовать пакет военной помощи Украине. На соответствующий вопрос, он "язвительно" похвалил корреспондента, передает The Guardian
2023-12-15T23:01
2023-12-15T23:01
новости
украина
евросоюз
шарль мишель
венгрия
виктор орбан
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После глава ЕС добавил, что организация намерена использовать "все возможные аргументы", однако не уточнил, какие именно. В Союзе, по его словам, знают как непросто добиться единогласного принятия решения, но учитывая "важность", его нужно согласовать. Ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прежде высказывался против такого решения, отсутствовал при одобрении старта переговоров.Позже политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС в последующие годы понадобится ещё не менее 70 голосований, требующих единогласного одобрения.Венгрия — единственная страна ЕС, выступающая против выделения Украине дополнительных средств. Она требует разморозить средства, предназначенные ей, но блокированные из-за невыполнения судебной реформы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, евросоюз, шарль мишель, венгрия, виктор орбан
Новости, Украина, Евросоюз, Шарль Мишель, Венгрия, Виктор Орбан

Глава Евросовета ушёл от вопроса про помощь Украине

23:01 15.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Глава Европейского совета Шарль Мишель не смог ответить журналистам, как Евросоюз планирует заставить Венгрию согласовать пакет военной помощи Украине. На соответствующий вопрос, он "язвительно" похвалил корреспондента, передает The Guardian
"Это очень хороший вопрос!", — сказал Мишель.
После глава ЕС добавил, что организация намерена использовать "все возможные аргументы", однако не уточнил, какие именно. В Союзе, по его словам, знают как непросто добиться единогласного принятия решения, но учитывая "важность", его нужно согласовать.
"Я думаю, что дебаты, которые мы провели вчера, были также поводом, возможно, лучше понять, какими могут быть инструменты, какие могут быть аргументы, которые мы будем использовать в ближайшие дни, недели для подготовки следующего заседания Европейского Совета", – добавил глава ЕС.
Ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прежде высказывался против такого решения, отсутствовал при одобрении старта переговоров.
Позже политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС в последующие годы понадобится ещё не менее 70 голосований, требующих единогласного одобрения.
Венгрия — единственная страна ЕС, выступающая против выделения Украине дополнительных средств. Она требует разморозить средства, предназначенные ей, но блокированные из-за невыполнения судебной реформы.
Флаги ЕС и Украины
16:51
Переговоры вместо денег. Украину готовы обсуждать как нового члена ЕвросоюзаСтраны Евросоюза приняли решение о начале переговоров о членстве Украины в организации
 
НовостиУкраинаЕвросоюзШарль МишельВенгрияВиктор Орбан
 
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