Макрон заявил, что ЕС ещё очень далек от реального вступления в него Украины
Евросоюз ещё очень далек от включения в свой состав Украины, а решение о начале переговоров с Киевом имеет скорее политическое значение и не подкреплено юридически. Об этом 15 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе
"Мы очень далеки от реального расширения ЕС, включающего Украину. Оно (прим. ред. – расширение) потребует глубокой реформы наших правил. Это будет возможным лишь либо при значительном увеличении финансирования, либо при замене существующих механизмов и правил", – приводит слова французского лидера РИА Новости.
По его словам, вступление Украины в ЕС не грозит фермерам стран Евросоюза. Макрон "привержен суверенитету Европы в плане сельского хозяйства", а руководство "продолжит его защищать, поддерживая производственные мощности", добавил президент.
Следующие месяцы, по мнению Макрона, станут "решающими для Венгрии", которая выступает против вхождения Украины в ЕС, но не блокировала волеизъявление других стран Евросоюза.
"Я ожидаю от (прим. ред. – премьера Венгрии) Виктора Орбана, чьё мнение и интересы были учтены, что он поведёт себя по-европейски и не будет подрывать политический прогресс", – добавил Макрон.
Вступление Украины в ЕС будет возможно только при выполнении Киевом всех необходимых условий, "а если этого не случится – не будет начала переговоров". Макрон также надеется, что к февралю 2024 года переговоры о выделении финансирования Киеву пойдут быстрее.
Ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прежде высказывался против такого решения, отсутствовал при одобрении старта переговоров.
Позже политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС в последующие годы понадобится ещё не менее 70 голосований, требующих единогласного одобрения.