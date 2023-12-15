Макрон заявил, что ЕС ещё очень далек от реального вступления в него Украины - 15.12.2023 Украина.ру
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Макрон заявил, что ЕС ещё очень далек от реального вступления в него Украины
Макрон заявил, что ЕС ещё очень далек от реального вступления в него Украины - 15.12.2023 Украина.ру
Макрон заявил, что ЕС ещё очень далек от реального вступления в него Украины
Евросоюз ещё очень далек от включения в свой состав Украины, а решение о начале переговоров с Киевом имеет скорее политическое значение и не подкреплено юридически. Об этом 15 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе
2023-12-15T21:02
2023-12-15T21:02
новости
украина
евросоюз
эммануэль макрон
франция
переговоры
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По его словам, вступление Украины в ЕС не грозит фермерам стран Евросоюза. Макрон "привержен суверенитету Европы в плане сельского хозяйства", а руководство "продолжит его защищать, поддерживая производственные мощности", добавил президент. Следующие месяцы, по мнению Макрона, станут "решающими для Венгрии", которая выступает против вхождения Украины в ЕС, но не блокировала волеизъявление других стран Евросоюза. Вступление Украины в ЕС будет возможно только при выполнении Киевом всех необходимых условий, "а если этого не случится – не будет начала переговоров". Макрон также надеется, что к февралю 2024 года переговоры о выделении финансирования Киеву пойдут быстрее. Ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прежде высказывался против такого решения, отсутствовал при одобрении старта переговоров. Позже политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС в последующие годы понадобится ещё не менее 70 голосований, требующих единогласного одобрения.
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новости, украина, евросоюз, эммануэль макрон, франция, переговоры
Новости, Украина, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Франция, переговоры

Макрон заявил, что ЕС ещё очень далек от реального вступления в него Украины

21:02 15.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Евросоюз ещё очень далек от включения в свой состав Украины, а решение о начале переговоров с Киевом имеет скорее политическое значение и не подкреплено юридически. Об этом 15 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе
"Мы очень далеки от реального расширения ЕС, включающего Украину. Оно (прим. ред. – расширение) потребует глубокой реформы наших правил. Это будет возможным лишь либо при значительном увеличении финансирования, либо при замене существующих механизмов и правил", – приводит слова французского лидера РИА Новости.
По его словам, вступление Украины в ЕС не грозит фермерам стран Евросоюза. Макрон "привержен суверенитету Европы в плане сельского хозяйства", а руководство "продолжит его защищать, поддерживая производственные мощности", добавил президент.
Следующие месяцы, по мнению Макрона, станут "решающими для Венгрии", которая выступает против вхождения Украины в ЕС, но не блокировала волеизъявление других стран Евросоюза.
"Я ожидаю от (прим. ред. – премьера Венгрии) Виктора Орбана, чьё мнение и интересы были учтены, что он поведёт себя по-европейски и не будет подрывать политический прогресс", – добавил Макрон.
Вступление Украины в ЕС будет возможно только при выполнении Киевом всех необходимых условий, "а если этого не случится – не будет начала переговоров". Макрон также надеется, что к февралю 2024 года переговоры о выделении финансирования Киеву пойдут быстрее.
Ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прежде высказывался против такого решения, отсутствовал при одобрении старта переговоров.
Позже политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС в последующие годы понадобится ещё не менее 70 голосований, требующих единогласного одобрения.
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НовостиУкраинаЕвросоюзЭммануэль МакронФранцияпереговоры
 
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