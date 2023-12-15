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Макрон заявил, что ЕС ещё очень далек от реального вступления в него Украины

Макрон заявил, что ЕС ещё очень далек от реального вступления в него Украины - 15.12.2023 Украина.ру

Макрон заявил, что ЕС ещё очень далек от реального вступления в него Украины

Евросоюз ещё очень далек от включения в свой состав Украины, а решение о начале переговоров с Киевом имеет скорее политическое значение и не подкреплено юридически. Об этом 15 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе

2023-12-15T21:02

2023-12-15T21:02

2023-12-15T21:02

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По его словам, вступление Украины в ЕС не грозит фермерам стран Евросоюза. Макрон "привержен суверенитету Европы в плане сельского хозяйства", а руководство "продолжит его защищать, поддерживая производственные мощности", добавил президент. Следующие месяцы, по мнению Макрона, станут "решающими для Венгрии", которая выступает против вхождения Украины в ЕС, но не блокировала волеизъявление других стран Евросоюза. Вступление Украины в ЕС будет возможно только при выполнении Киевом всех необходимых условий, "а если этого не случится – не будет начала переговоров". Макрон также надеется, что к февралю 2024 года переговоры о выделении финансирования Киеву пойдут быстрее. Ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прежде высказывался против такого решения, отсутствовал при одобрении старта переговоров. Позже политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС в последующие годы понадобится ещё не менее 70 голосований, требующих единогласного одобрения.

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новости, украина, евросоюз, эммануэль макрон, франция, переговоры